Аль-Досари набрал как Месси – а ведь он даже не в топ-300 из полузащитников. Джекпот в Fantasy!

Аль-Шехри, конечно, тоже почти никто не взял.

Главная сенсация ЧМ-2022 – еще и подарок для фэнтези-игроков ЧМ-2022, поверивших в сборную Саудовской Аравии против Аргентины.

Салем Аль-Досари и Салех Аль-Шехри принесли не рекордно много, но это удивительные очки!

Автор победного гола, полузащитник Аль-Досари, набрал те же 7, как и Лионель Месси. А было бы и больше, если бы он не получил желтую карточку.

Выбор из полузащитников в 32 командах на чемпионате мира такой большой, что до игрока Саудовской Аравии в поисках добрались всего 23 пользователя. И почти все, кто его выбрал, поставили в основу – то есть эти очки уже никто не отнимет.

Обратите внимание: у Аль-Досари всего 0,03 xG за матч – реализовал максимально неочевидный момент, забил единственным ударом.

Капитаном его не сделал никто.

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Форвард Салех Аль-Шехри встречается в полных составах наших фэнтези-игроков на первый тур в два раза чаще, но в основном как запасной.

Хотя 16 человек все-таки поверили настолько, чтобы оставить в основе – и теперь явно наслаждаются.

У нападающего тоже гол единственным ударом, тоже мизерный xG – а на одно очко меньше максимума для такой ситуации, потому что был заменен в концовке и не получил бонус за полный матч.

Саудовская Аравия играет второй матч в группе с Польшей в субботу. Главный вопрос – брать ли теперь ребят из этой команды?

Тем, кто упустил и пока не присоединился, еще вполне можно собрать команду сейчас и вступить в игру со 2-го тура (стартует в пятницу).

Фото: REUTERS/Hannah Mckay