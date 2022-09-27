🔥 Крайне внезапная сборная тура Fantasy РПЛ: удивляемся двоим из «Торпедо» с «Оренбургом» и результативным защитникам-ноунеймам

Заканчивается пауза на матчи сборных, клубам РПЛ скоро играть снова, поэтому мы коротко вернемся к предыдущему туру чемпионата – чтобы освежить в памяти лучших, принесших больше всех очков игрокам в фэнтези.

В сравнении с рекордным мегатуром было чуть спокойнее, зато есть неожиданные герои.

Не можем стартовать без пояснений, их кто-то мог пропустить или подзабыть:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый)

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих (не переживайте, никто не считает Смольникова центральным защитником), и если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

🔥 Приятно видеть в сборной тура игроков за 4,5 – 21-летний Илья Быковский всего третий раз (и второй подряд) отыграл полный матч, и пусть «Урал» все-таки проиграл, единственный мяч как раз у него. Екатеринбургский воспитанник точно взлетел в глазах людей, кто привык ради более дорогих основных футболистов брать в запас играющих ребят за минимальную цену.

🔥 Евгений Морозов из «Факела» с нами вторую неделю подряд – еще один недорогой 21-летний защитник ворвался в основу наверняка надолго, он забивает два тура. Причем теперь это был вообще шикарный гол пяткой уже на пятой минуте матча с «Сочи».

🔥 Два удивительных гостя – и тоже в обороне. Защитники «Торпедо», сделавшие команде дебютную победу сезона, еще и над ЦСКА. Игорь Смольников пасовал, Стефан Шапич забивал, оба сыграли на ноль. Так 25-летний сербский новичок стал самым результативным по фэнтези-меркам в туре.

🔥 Один из ярких оренбуржских новичков, аргентинец Лукас Вера, двумя ассистами сделал команде победу над «Пари НН» – а один из них в гол преобразовал такой же доступный по цене Тимур Аюпов. В матчах «Оренбурга» обычно весело, стоит присматриваться к трансферам оттуда повнимательнее.

🔥 Эдуард Сперцян и Дмитрий Полоз – скрепы этой сборной тура. Одни из самых активных в атаке «Краснодара» и «Ростова», к тому же приоритетные пенальтисты. Если вы играете в фэнтези РПЛ с начала сезона, наверняка уже один из них в вашей команде есть.

Новый тур стартует в субботу – дедлайн 1 октября в 18:00, за час до матча «Локомотива» с «Уралом». Но будут еще и кубковые матчи до того – возможно, лучше ориентироваться в том числе на них.