⭐ Сборная 8-го тура Fantasy РПЛ: внезапный главный герой, бомбардиры-защитники, снова Миранчук

Новая сборная тура по принципам команды в фэнтези – с классным результатом больше сотни, но чуть хуже феерической прошлой недели.

Снова и снова напоминаем (обещаем перестать, когда закончатся вопросы):

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый)

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не в тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих (не переживайте, никто не считает Сперцяна левым крайним), и если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

⭐ Защитник, который забивает, почти всегда в сборной тура. На этот раз таких сразу трое: только Игорь Дивеев и Максим Осипенко (да-да, когда третьим перебивал тот пенальти) при этом еще и сыграли на ноль, а Деян Ловрен от «Спартака» пропустил.

⭐ Внезапный герой тура – коста-риканский новичок из «Оренбурга»: Джимми Марин с августа стабильно в основе, с его ассиста оренбуржцы уже обыгрывали «Торпедо», а теперь его дубль = победа над «Химками»

⭐ Николай Калинский провел самый результативный матч сезона – и даже без навесов на Кирилла Гоцука. Два реализованных пенальти тоже отлично работают.

⭐ Вторую неделю подряд в сборной тура Антон Миранчук – он снова забил 11-метровый. Собрать в составе пенальтистов, кстати, одна из самых надежный стратегий фэнтези-менеджера.

⭐ Но вообще в этот раз немало неожиданных героев: Эрика Бикфалви мы заждались (у него первый гол в сезоне, а у «Урала» всего второй), Лечи Садулаева рады видеть – воспитанник «Ахмата» вообще забил второй тур подряд. Разнообразие героев!

Дедлайн нового тура – 19:00 пятницы, потому что уже в восемь вечера ремейк серебряного матча между «Сочи» и «Динамо».