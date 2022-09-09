Футбольный Fantasy-блог
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⭐ Сборная 8-го тура Fantasy РПЛ: внезапный главный герой, бомбардиры-защитники, снова Миранчук

Ахмат Ахмат
Эрик Бикфалви Эрик Бикфалви
Оренбург Оренбург
Антон Миранчук Антон Миранчук
Джимми Марин
Пари НН Пари НН
Краснодар Краснодар
Урал Урал
Олакунле Олусегун Олакунле Олусегун
Николай Калинский Николай Калинский
Локомотив Локомотив
Лечи Садулаев Лечи Садулаев
Сергей Песьяков Сергей Песьяков
Кирилл Набабкин Кирилл Набабкин
Ростов Ростов
Максим Осипенко Максим Осипенко
Деян Ловрен Деян Ловрен
Игорь Дивеев Игорь Дивеев
ЦСКА ЦСКА
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Зенит Зенит
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Новая сборная тура по принципам команды в фэнтези – с классным результатом больше сотни, но чуть хуже феерической прошлой недели.

Снова и снова напоминаем (обещаем перестать, когда закончатся вопросы):

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый)

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не в тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих (не переживайте, никто не считает Сперцяна левым крайним), и если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

⭐ Защитник, который забивает, почти всегда в сборной тура. На этот раз таких сразу трое: только Игорь Дивеев и Максим Осипенко (да-да, когда третьим перебивал тот пенальти) при этом еще и сыграли на ноль, а Деян Ловрен от «Спартака» пропустил.

⭐ Внезапный герой тура – коста-риканский новичок из «Оренбурга»: Джимми Марин с августа стабильно в основе, с его ассиста оренбуржцы уже обыгрывали «Торпедо», а теперь его дубль = победа над «Химками»

⭐ Николай Калинский провел самый результативный матч сезона – и даже без навесов на Кирилла Гоцука. Два реализованных пенальти тоже отлично работают.

⭐ Вторую неделю подряд в сборной тура Антон Миранчук – он снова забил 11-метровый. Собрать в составе пенальтистов, кстати, одна из самых надежный стратегий фэнтези-менеджера.

⭐ Но вообще в этот раз немало неожиданных героев: Эрика Бикфалви мы заждались (у него первый гол в сезоне, а у «Урала» всего второй), Лечи Садулаева рады видеть – воспитанник «Ахмата» вообще забил второй тур подряд. Разнообразие героев!

Дедлайн нового тура – 19:00 пятницы, потому что уже в восемь вечера ремейк серебряного матча между «Сочи» и «Динамо».

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