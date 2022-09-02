🔥 Сборная лучших в роскошном 7-м туре Fantasy РПЛ: Промес и Малком выжигают, Миранчук ворвался, Игнатьев – король

Рекорд по сумме.

Лучшая в сезоне сборная тура по принципам команды в фэнтези: в общей сложности – 115 очков, превзошли рекорд третьего тура (было 109).

Наш дисклеймер все расширяется, стараемся учесть все вопросы и сомнения, которыми вы делитесь в комментах:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый)

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не в тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих (не переживайте, никто не считает Сперцяна левым крайним), и если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

🔥 У Родригао лучший матч сезона – защитник «Зенита» сыграл на ноль (уже пятый раз), но впервые при этом еще и забил. Такое комбо всегда выводит человека из обороны в топ

🔥 Рай из полузащитников: все пять вариантов – из пяти разных команд, все по 11-12 очков. Все лица привычные, разве что Антон Миранчук впервые в чемпионате совместил гол и ассист (до этого были четыре матча с результативными действиями, но по одному)

🔥 Малком – самый куражный игрок лиги, у него 31 очко за последние три тура, а сейчас лучший показатель в сезоне благодаря первому дублю

🔥 А у Промеса еще больше очков за сезон в сумме – уже 63, он самый надежный выбор в сезоне, всего два матча без результативных действий

🔥 Иван Игнатьев – конечно же, король тура. Хет-трик в сумме с ассистом дают сумму, которая вполне может остаться и недостижимой для всех остальных нападающих в сезоне.