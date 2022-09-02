Футбольный Fantasy-блог
Блог

🔥 Сборная лучших в роскошном 7-м туре Fantasy РПЛ: Промес и Малком выжигают, Миранчук ворвался, Игнатьев – король

Иван Игнатьев Иван Игнатьев
Мачей Рыбус Мачей Рыбус
Эдуард Сперцян Эдуард Сперцян
Краснодар Краснодар
Аслан Дашаев Аслан Дашаев
Ростов Ростов
Антон Миранчук Антон Миранчук
Кристиан Нобоа Кристиан Нобоа
Малком Малком
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Зенит Зенит
Сочи Сочи
Джон Кордоба Джон Кордоба
Квинси Промес Квинси Промес
Родригао Родригао
Факел Факел
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
Сергей Песьяков Сергей Песьяков
fantasy fantasy
Футбол Футбол

Рекорд по сумме.

Лучшая в сезоне сборная тура по принципам команды в фэнтези: в общей сложности – 115 очков, превзошли рекорд третьего тура (было 109).

Наш дисклеймер все расширяется, стараемся учесть все вопросы и сомнения, которыми вы делитесь в комментах:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый)

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не в тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих (не переживайте, никто не считает Сперцяна левым крайним), и если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

🔥 У Родригао лучший матч сезона – защитник «Зенита» сыграл на ноль (уже пятый раз), но впервые при этом еще и забил. Такое комбо всегда выводит человека из обороны в топ

🔥 Рай из полузащитников: все пять вариантов – из пяти разных команд, все по 11-12 очков. Все лица привычные, разве что Антон Миранчук впервые в чемпионате совместил гол и ассист (до этого были четыре матча с результативными действиями, но по одному)

🔥 Малком – самый куражный игрок лиги, у него 31 очко за последние три тура, а сейчас лучший показатель в сезоне благодаря первому дублю

🔥 А у Промеса еще больше очков за сезон в сумме – уже 63, он самый надежный выбор в сезоне, всего два матча без результативных действий

🔥 Иван Игнатьев – конечно же, король тура. Хет-трик в сумме с ассистом дают сумму, которая вполне может остаться и недостижимой для всех остальных нападающих в сезоне.

«До матча пошутил: верю в хет-трик!» Эти люди взяли Игнатьева в Fantasy, среди них – Дорский

Обновление Fantasy РПЛ, увеличение числа призов и планы на будущее. Большое интервью про fantasy на Sports.ru

Собрать свою команду в Fantasy – легко и приятно тут

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные