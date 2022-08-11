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🔥 Сборная 4-го тура в Fantasy РПЛ: король Медина, мегазащитники с голами, железные Нобоа и Промес

Кристиан Нобоа Кристиан Нобоа
Пари НН Пари НН
Иброхимхалил Юлдошев Иброхимхалил Юлдошев
Квинси Промес Квинси Промес
Роберто Фернандес Роберто Фернандес
Алексей Померко Алексей Померко
Сочи Сочи
Торпедо Торпедо
Химки Химки
Динамо Москва Динамо Москва
Александр Долгов Александр Долгов
Кристиан Рамирес Кристиан Рамирес
Спартак Спартак
ЦСКА ЦСКА
Хесус Медина Хесус Медина
Краснодар Краснодар
Федор Чалов Федор Чалов
Антон Шунин Антон Шунин
Олакунле Олусегун
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Это новая серия особенных итогов тура РПЛ – через линзу Fantasy. Тут мы прикидываем, на ком можно было бы максимально подняться в главном турнире по российскому футболу, если идеально предсказывать будущее.

В четвертом туре средний результат, хоть и больше соточки – 101 очко. Больше было в третьем (109) и втором (106), скромнее сыграли только первый (89).

Традиционная напоминалка: этот состав – идеал, которого можно было добиться в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый). Это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru. Очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Вот главные:

🔥 В этом туре можно было мощно заработать на защитниках – сразу двое по 11 очков редкость. Совпало так, что краснодарец Рамирес и новичок «Динамо» Фернандес забили и не пропустили. Видеть вторую фамилию в списках самых эффективных в фэнтези привычно – как считаете, будет Роберто так же полезен, как еще недавно Марио?

🔥 Король тура – Хесус Медина из ЦСКА. Он за 13 минут помог превратить сложный матч в крупную победу над «Факелом»: забил с пенальти и отдал две голевых. За 13 очков – браво!

🔥 Кристиан Нобоа и Квинси Промес вместе в фэнтези-сборной тура вторую неделю подряд: эквадорец снова забил пенальти, голландец еще положил с игры. Превращаются в очень надежные, хоть и дорогие варианты для полузащиты.

🔥 Странновато видеть тут игрока из команды, у которой мало что получается, но в этом тоже мастерство фэнтези-игрока: Алексей Померко (стоит всего 6) забил за «Торпедо» пенальти, поэтому набрал 7 очков и оказался очень выгодным вложением – правда, всего для 0,59% наших пользователей.

🔥 Поверить в Олакунле Олусегуна (вы же запомнили фамилию?) было чуть очевиднее, он в атаке «Краснодара» играет много и уже набирал дополнительные очки в это сезоне. Но сейчас – пиковые 11 благодаря дублю. Александр Долгов из «Химок» – наоборот, еще ни разу не выходил в старте, поэтому его дубль со скамейки порадовал только 5% фэнтези-менеджеров.

Пятый тур начинается в пятницу вечером матчем «Факел» – «Урал», дедлайн – в 18:30 по московскому. Из любопытного и забавного: между собой сыграют и Фернандес с Рамиресом («Динамо» – «Краснодар» в субботу), и Промес с Нобоа («Спартак» – «Сочи» в воскресенье).

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