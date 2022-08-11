🔥 Сборная 4-го тура в Fantasy РПЛ: король Медина, мегазащитники с голами, железные Нобоа и Промес

Это новая серия особенных итогов тура РПЛ – через линзу Fantasy. Тут мы прикидываем, на ком можно было бы максимально подняться в главном турнире по российскому футболу, если идеально предсказывать будущее.

В четвертом туре средний результат, хоть и больше соточки – 101 очко. Больше было в третьем (109) и втором (106), скромнее сыграли только первый (89).

Традиционная напоминалка: этот состав – идеал, которого можно было добиться в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый). Это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru. Очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Вот главные:

🔥 В этом туре можно было мощно заработать на защитниках – сразу двое по 11 очков редкость. Совпало так, что краснодарец Рамирес и новичок «Динамо» Фернандес забили и не пропустили. Видеть вторую фамилию в списках самых эффективных в фэнтези привычно – как считаете, будет Роберто так же полезен, как еще недавно Марио?

🔥 Король тура – Хесус Медина из ЦСКА. Он за 13 минут помог превратить сложный матч в крупную победу над «Факелом»: забил с пенальти и отдал две голевых. За 13 очков – браво!

🔥 Кристиан Нобоа и Квинси Промес вместе в фэнтези-сборной тура вторую неделю подряд: эквадорец снова забил пенальти, голландец еще положил с игры. Превращаются в очень надежные, хоть и дорогие варианты для полузащиты.

🔥 Странновато видеть тут игрока из команды, у которой мало что получается, но в этом тоже мастерство фэнтези-игрока: Алексей Померко (стоит всего 6) забил за «Торпедо» пенальти, поэтому набрал 7 очков и оказался очень выгодным вложением – правда, всего для 0,59% наших пользователей.

🔥 Поверить в Олакунле Олусегуна (вы же запомнили фамилию?) было чуть очевиднее, он в атаке «Краснодара» играет много и уже набирал дополнительные очки в это сезоне. Но сейчас – пиковые 11 благодаря дублю. Александр Долгов из «Химок» – наоборот, еще ни разу не выходил в старте, поэтому его дубль со скамейки порадовал только 5% фэнтези-менеджеров.

Пятый тур начинается в пятницу вечером матчем «Факел» – «Урал», дедлайн – в 18:30 по московскому. Из любопытного и забавного: между собой сыграют и Фернандес с Рамиресом («Динамо» – «Краснодар» в субботу), и Промес с Нобоа («Спартак» – «Сочи» в воскресенье).