Мы обновили Fantasy и запустили турнир по РПЛ: мобильная версия, вице-капитан и многое другое

Привет! Меня зовут Миша, я продакт-менеджер Sports.ru. В этом посте я расскажу про обновление нашего Фэнтези. Новая версия уже доступна на сайте. Но обо всем по порядку.

Что такое Фэнтези?

Футбольный фэнтези – это игра, основанная на футбольной статистике. Ее смысл в сборе команды из реальных футболистов так, чтобы набрать как можно больше очков. Очки выдаются футболистам за их действия в реальных матчах (например, за гол, голевую передачу и тд). Чем больше вы получаете очков, тем выше вы в общем рейтинге, в котором соревнуетесь с другими пользователями. Или в лиге, созданной вместе с друзьями.

История Фэнтези на Sports.ru

Проект появился в 2001 году. Тогда он, конечно, значительно отличался от нынешнего. Вот так, например, выглядело «поле» с футболистами:

Техническую поддержку и первое масштабное обновление Фэнтези получил только в 2009 году. Мы даже нашли пост с анонсированием того обновления , можете погрузиться в ностальгию. Масштаб обновления можно понять по тому, как изменилось поле с футболистами:

Следующее крупное обновление вышло в 2012-м . Оно знакомо всем игрокам, так как с того момента Фэнтези Sports.ru внешне практически не менялся и получал только точечные обновления и исправления багов. Полную историю Фэнтези Sports.ru вы можете прочитать в блоге El Fantástico .

Пришло время сделать следующий шаг.

Почему мы обновили Фэнтези сейчас?

В этой и следующей главе мы расскажем о паре технических нюансов. Если вам это не интересно, перелетайте к подзаголовку «Как теперь выглядит Фэнтези».

В первую очередь – из-за устаревшего кода. Старый Фэнтези написан на коде, который было все тяжелее поддерживать. Поэтому выбор был не между вариантами «обновлять» или «не обновлять», а между обновлением и закрытием Фэнтези. Мы не можем закрыть сервис, в котором сформировалось такое сильное комьюнити.

Кроме того, наш Фэнтези устарел как продукт: отсутствие мобильной версии, изношенный дизайн. И самое главное: старый код не позволял внедрить никакую новую функциональность, мы не могли развивать проект.

Все это привело к тому, что и аудитория Фэнтези начала падать от года к году. Мы попытаемся исправить это, инструменты теперь есть.

Это последнее обновление?

Совершенно точно – нет. У этого обновления две главные цели – поменять устаревший код и заложить фундамент нового Фэнтези на Sports.ru

Сейчас мы не пытались внести как можно больше новых функций. Нам было важно сохранить функциональность прошлого Фэнтези и добавить те вещи, которые давно напрашивались.

Теперь фундамент обновлен, и мы готовы добавлять функции и изменять текущие. Поэтому запустили нового телеграм-бота , в который вы можете писать о всех своих пожеланиях. Какую функциональность мы не добавили, а стоило? Что работает не так идеально, как могло бы? Если не пользуетесь телеграмом, вы всегда можете написать нам пожелания на почту games@sports.ru .

Как теперь выглядит Фэнтези?

Мобильная версия. Один из главных недостатков старого Фэнтези – отсутствие мобильной версии. В этом обновлении мы сделали адаптированные версии всех страниц для удобного отображения на мобильных устройствах. Доступ к мобильной версии скоро появится и в приложении Sports.ru для iOS и Android.

Навигация. Теперь переключаться по турам можно через карусель вверху. В зависимости от статуса тура будет открываться соответствующий экран. Если тур прошел или в нем наступил дедлайн – отобразится экран очков. Если тур еще не начался и открыт для трансферов – откроется экран замен, из которого можно попасть на экран трансферов.

Экран трансферов. Добавился поиск по фамилии футболиста. После завершения первого тура и появления первой статистики у футболистов можно будет просматривать дополнительные показатели. Например, очки за матч, форму, количество голов и другие. Все прочие варианты сортировок тоже сохранились – по цене, по амплуа и по клубу.

Экран замен. Появился таймер, отсчитывающий время до наступления дедлайна в туре. На этом же экране располагаются виджеты лучших футболистов и рекомендуемых трансферов. Они помогут определиться, какие трансферы или замены можно сделать перед туром.

Вице-капитан. Это одна из главных новых функций, о которой просили многие пользователи. Вице-капитан будет получать удвоение очков, набранных в туре, если он принял участие в матче, а капитан – нет. Его можно выбрать на экране замен.

Экран очков. В первую очередь, конечно, на этом экране осталась возможность посмотреть, сколько очков вы получили в туре и сколько имеете суммарно за сезон. Кроме этого, теперь можно на этом же экране проверить, за что конкретно игрок получил очки. Достаточно навести курсор или в мобильной версии нажать на значок с очками около футболиста – откроется подсказка с этими данными. Также на этом экране есть виджет с лигами, в которых вы участвуете.

Виджет матч-центра. Матч-центр будет переключаться автоматически – вместе с переключением через карусель навигации по турам. Также теперь мы выводим около каждого матча коэффициенты Winline. Они несут не только рекламную нагрузку, но и выполняют запрос части пользователей, которые, как мы знаем, ориентируются на котировки при выборе состава на тур.

Информация о футболисте. Мы сохранили информацию, которую показывали в этом поп-апе в прошлом Фэнтези. И добавили новую: форму (сумма очков за последние 5 матчей) и популярность футболиста, включая график ее изменения по турам. График появится после накопления данных за несколько первых туров.

Лиги. Теперь все лиги можно посмотреть на одном экране – общую лигу, лигу болельщиков клуба и лиги друзей. Доступны сортировки за весь сезон и по турам:

Механизм приглашения в лигу друзей. Теперь для приглашения игроков в свою лигу создателю нужно отправить уникальную сгенерированную ссылку-приглашение. Достаточно перейти по этой ссылке, чтобы попасть в созданную лигу друзей.

Скоринг очков почти не изменился. Добавили дополнительное одно очко для полузащитников и нападающих, если они играют весь матч. Мы работаем с одним из лучших поставщиков на рынке футбольной статистики. Все данные для Фэнтези и других сервисов сайта получаем от него – по ним и начисляем очки.

Изменения в правилах применения замен. Автоматическая замена происходит, если при ее совершении соблюдаются правила: сумма защитников и полузащитников не больше 9 и сумма полузащитников и нападающих не больше 7 .

Временно отсутствует возможность сбросить трансферы после сохранения. В одном из ближайших обновлений мы вернем возможность откатиться к составу предыдущего тура, даже после совершения трансферов.

Призы

Мы разыгрываем в этом году iPad, Apple Watch, Airpods Pro и другие призы!

P.S

В финале еще раз напомню про наш новый телеграм-бот и нашу почту games@sports.ru. Туда вы можете присылать все пожелания, баги и любой фидбэк. Нам очень важно сейчас получить обратную связь от пользователей, чтобы понять, в какую сторону двигаться дальше.

Спасибо, что дочитали пост до конца. Давайте собирать команды и играть в обновленный Фэнтези Sports.ru!