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Путь в «Ф-1» без денег и гонки после нее в 50 лет, роль напарника Шумахера – без статуса второго пилота: откровения Баррикелло

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От редакции: Привет! Вы в блоге «F1 — королева автоспорта!», здесь автор переводит интересные тексты о «Ф-1» и автоспорте. Такое точно заслуживает плюсов и подписок. Сегодня для вас – перевод интервью Рубенса Баррикелло: бывшего напарника по Михаэля Шумахера и Дженсона Баттона, победителя 11 Гран-при и обладателя 68 подиумов.

Рубенс Баррикелло прошел скромный путь от «Интерлагоса » до одного из основных пилотов «Формулы-1». Бразилец провел в спорте два десятилетия, одержав 11 побед в гонках и завоевав легион поклонников благодаря своему обаятельному характеру и эмоциональному, сердечному подходу к гонкам.

Мальчик из Бразилии

Баррикелло вырос в тени трассы «Интерлагос», известной по Гран-при Бразилии в «Формуле-1». В возрасте шести лет он увлекся автоспортом, когда дедушка подарил ему карт, хотя и оставался приземленным, учитывая происхождение семьи.

«Я помню, как мой отец говорил, что у него нет денег, чтобы помочь, – рассказывает Рубенс. – Он сказал: «Слушай, люди говорят, что у тебя есть талант, я делаю все возможное, чтобы ты продолжал гоняться, но в то же время я хочу, чтобы ты ходил в школу и выкладывался по полной».

Я так делал все детство – мне так нравились гонки, что я делал все, что мог, чтобы продолжать выступать. Мы базировались в «Интерлагосе», и гонщики приезжали к нему, покупали у него вещи, говорили: «У маленького Рубенса талант», поэтому они одалживали мне двигатель, выхлопную трубу или карбюратор, и таким образом мне помогали на протяжении всей карьеры».

Успехи Баррикелло в картинге в его родной Бразилии и по всей Южной Америке убедили семью в том, что у него есть потенциал для начала карьеры в автоспорте.

«Мне было 16 лет, когда я переехал в Италию, и я, наверное, проплакал всю первую неделю, – вспоминает он. – Я звонил отцу раз в неделю по международной связи в Бразилию. Больше мы себе позволить не могли».

Тем не менее, эти первые дни стали для Баррикелло решающими. Ему нужно было быть самостоятельным, и он потратил время на изучение языков, налаживание связей и восприятие общей картины.

«Когда я впервые сел за руль в Европе, то понял, что это то, чего я хочу, – говорит бразилец. – У меня больше не было вопросов о том, как тяжело переживать отсутствие семьи. Я выучил языки – сегодня я говорю на пяти языках благодаря тому времени, когда был один.

У меня было время заниматься делами и изучать машины. Люди говорят, что я хорошо разбираюсь в устройстве автомобилей – и я прошел большую часть обучения именно в тот период, когда много смотрел, видел, как люди собирают все части машины. Я мог их чувствовать. Это мне сильно тогда помогло».

Шанс от команды «Джордан»

В 1990-м Баррикелло выиграл «Формулу-Опель», в 1991-м сменил Мику Хаккинена в чемпионах британской «Формулы-3», опередив Дэвида Култхарда. После третьего места в Международной «Формуле-3000» в 1992-м Баррикелло попал в поле зрения команд «Формулы-1».

«У меня были переговоры с «Тирреллом» и «Джорданом». Вторые предложили мне провести тесты на «Сильверстоуне». Было мокро, тяжело, я провел короткий заезд на машине 1992 года с двигателем «Ямаха», а затем короткий заезд на машине 1993 года с двигателем «Харт». После первого заезда Гэри Андерсон сказал, что я могу продолжать тестировать машину, и мы подписали контракт».

В 1993-м Баррикелло всего в 20 лет получил боевой контракт.

«В Южной Африке, на первой гонке, я сидел в машине в гараже, передо мной был телевизор и время, – говорит он. – Потом я увидел по телевизору, что Айртон Сенна покинул свой пит-бокс, и пару секунд я не знал, смотрю ли я глазами или в телевизор!

Помню, как я смотрел одним глазом на телевизор, чтобы убедиться, что я все еще болельщик, а потом уже другим глазом – на Сенну, проезжающего через мой пит-бокс на машине. Это был сон, но это было и то, о чем я мечтал всю жизнь, – оказаться там, поэтому я не мог не сосредоточиться на том, что мне нужно было сделать!».

У болида были недостатки, но в третьей гонке Баррикелло отличился на мокром «Донингтон Парке», поднявшись с 12-го на четвертое место на первом круге и удерживая третье место до последних этапов.

«У нас не было достаточно топлива на машине, поскольку команда считала, что оно не нужно из-за влажной погоды, – говорит Баррикелло. – Из-за нехватки топлива мы остановились в трех кругах от подиума».

Баррикелло пришлось ждать предпоследней гонки на «Сузуке», чтобы набрать первые очки, хотя сезон 1994 года, омраченный трагическими событиями в Имоле, где Баррикелло получил относительно легкие травмы в результате аварии на тренировке, был более плодотворным. Он завоевал первый подиум в Аиде, а затем неожиданно завоевал первый поул на «Спа-Франкоршам», что позволило завершить сезон на шестой строчке.

В 1995 году «Джордан» оставалась в таком же конкурентном положении, что позволило Баррикелло и его напарнику по команде Эдди Ирвайну набрать очки в Канаде, финишировав вторым и третьим, но наставало время для перемен.

Присоединение к новой команде сэра Джеки Стюарта

В начале 1996 года трехкратный чемпион мира сэр Джеки Стюарт заручился поддержкой компании «Форд» для создания новой команды «Формулы-1». У сына Стюарта, Пола, уже была успешная команда, выступавшая в юниорских категориях, и в 1997 году она должна была перейти в «Формулу-1».

«В течение четырех лет карьеры в «Джордане» у меня была возможность перейти в другие команды, но я не стал этого делать, поскольку считал, что раз Эдди дал мне такую возможность, то я должен остаться с ним и быть преданным, – говорит Баррикелло. – В 1996 году я увидел, что у Эдди появился крупный спонсор, и он смог заключить контракт с двумя молодыми гонщиками – Джанкарло Физикеллой, который обладал хорошей скоростью, и Ральфом Шумахером.

У меня были переговоры с «Заубером», «Тирреллом», но я перешел в «Стюарт», потому что по Джеки, Полу и всем членам семьи я понял, что они очень серьезно говорят о том, чтобы стать командой очень высокого уровня. У них была программа, разработанная с Аланом Дженкинсом, Эгбалом Хамиди и шинами «Бриджстоун». Лучшие контракты – это те, где нет долгих разговоров, просто «хорошо, мы хотим это сделать», бум, готово.

Поначалу это было похоже на возвращение на шаг назад, потому что команда стартовала с нуля, но я начинал все заново с четырехлетним опытом, так что я дал себе такую возможность. Сэр Джеки, безусловно, был очень компетентным начальником».

Первая машина была ужасно ненадежной, и Баррикелло не смог финишировать в 15 из 17 гонок, но не все было потеряно – удивительно, что одним из двух финишей Баррикелло стало второе место в дождевой гонке в Монако.

«Шины работали хорошо, мне нравятся мокрые условия, к тому же дождь помог в плане надежности, поскольку нам не приходилось так сильно форсировать машину, и мы поставили машину на подиум. Это было действительно фантастическое чувство».

В 1998 году команда Стюарта была менее конкурентоспособна, ограничившись лишь двумя очковыми финишами Баррикелло, но в 1999 году команда сделала шаг вперед.

«Это был супергод, третий год для Стюарта, машина работала так хорошо, – говорит Баррикелло. – Я провел так много хороших гонок, вывел машину на поул [во Франции], и, честно говоря, я думаю, что если бы не пожар [Баррикелло сел на запасную машину после возгорания на установочном куге] и штраф, мы бы выиграли в Мельбурне. Я летел на этой машине».

«Стюарт» занял четвертое место в Кубке конструкторов, добившись шокирующей победы на «Нюрбургринге», где Джонни Херберт обеспечил себе победу, а занявший третье место Баррикелло присоединился к нему и боссу команды.

Шесть лет в красном

В 1999 году Баррикелло сидел в Монако с женой, когда ему передали письмо от незнакомца, который поначалу принял его за письмо от болельщика. На самом деле это было послание от директора команды «Феррари» Жана Тодта, который просил о встрече с Баррикелло.

Несмотря на тесную связь со Стюартом и его преданность шотландцу, обе стороны признали, что Баррикелло должен воспользоваться этой возможностью, и в 2000 году он оказался в «Феррари» в качестве партнера по команде Михаэля Шумахера. Наконец-то он получил место в команде, выступающей на первых ролях.

Долгожданная победа была одержана в захватывающей манере: после прорыва с 18-го места на стартовой решетке в хаотичных условиях Хоккенхайма. На подиуме, когда он сжимал в руках бразильский флаг, на глаза навернулись слезы.

«Потребовалось семь лет, чтобы я выиграл первую гонку, но когда это произошло, все случилось волшебным образом, – вспоминает он. – Одно из лучших чувств, которое я испытываю до сих пор, – это когда люди останавливают меня на дороге, чтобы рассказать, что они делали, когда я впервые выиграл гонку в Хоккенхайме.

Люди вспоминают: «Я был с отцом», «Я был на бензоколонке, внутри кричали люди». Мне это нравится, потому что, честно говоря, когда случаются важные ситуации, мы точно знаем, где мы были в тот день, потому что это было такое важное событие – особенно в Бразилии, когда меня останавливают и рассказывают, что они делали, это заставляет меня чувствовать себя волшебником».

Баррикелло стал основой команды мечты, которая доминировала в «Формуле-1» в начале 2000-х годов. «Машина была супер, команда работала хорошо, между всеми были хорошие отношения и гармония в плане эффективности. Мы могли ехать и покорять мир», – говорит он.

Шумахер завоевал пять чемпионских титулов подряд с 2000-го по 2004 год, а Баррикелло несколько раз покорно оставался на вторых ролях.

«Я всегда говорю, что он был лучше меня, без сомнения, – сказал бразилец. – Но поскольку он уже был там с 1996-го года, у него было четыре года [в команде], он прошел через травму, и, очевидно, Жан считал его своим сыном, поэтому было трудно, когда кто-то новый приходил и говорил: «Хорошо, дайте мне свободу».

Я сказал «Феррари», что если в моем контракте будет написано обязательство пропустить Михаэля, то я не хочу подписывать контракт. В моем контракте ничего об этом не было сказано. Было много вещей, которые я не принял, но некоторые я принял, потому что видел, что расту. В течение шести лет я видел, что иду вперед. И мое время пришло».

Уход из «Феррари» в «Хонду»

После периода доминирования наступила новая эра в 2005 году. Рубенс, имея на руках контракт на 2006-й, был вынужден сменить коллектив, дабы не остаться без места.

«Хонда» обратилась ко мне в 2005 году, и я сказал, что не могу [присоединиться], потому что у меня контракт с «Феррари», – объясняет он. – Но в середине того года кое-что произошло. Когда-нибудь я напишу об этом в книге! Мне это не понравилось. Я сказал: «Я вижу, ребята, что вы не даете мне свободы гонять, я ждал шесть лет, и большое спасибо вам, но я хочу, чтобы вы меня отпустили и я хочу расторгнуть контракт».

В 2006 году Баррикелло перешел в «Хонду», адаптируясь к другой культуре и обстановке, но после многообещающего первого года неудачные машины помешали его перспективам в 2007 и 2008 годах, хотя один яркий момент все же был.

«Я постоянно повторял им, что нам больше нужна управляемость, чем мощность. Возможно, у нас была самая большая мощность, но управляемость оставалась очень сложной, однако это был интересный опыт, – говорит он. – Одним из самых трудных был 2008 год, у нас не было конкурентоспособной машины, но благодаря хорошему выбору шин мы завоевали подиум на «Сильверстоуне», на трассе, которую я люблю».

В том сезоне Баррикелло также стал самым опытным гонщиком в истории, выйдя на старт своего 257-го Гран-при, но его путь оказался под угрозой срыва, когда «Хонда» прекратила работу команды после окончания сезона.

Возрождение в «Брауне»

«Это был самый трудный период в карьере, потому что после 2008 года у меня три с половиной месяца не было контракта», – рассказывает Баррикелло.

После ухода «Хонды» Росс Браун и Ник Фрай вошли в группу высокопоставленных представителей команды, которые пытались спасти ее.

«Я звонил Россу каждую неделю, и он говорил мне: «Хорошо, Рубенс, я знаю твою ценность, но у меня сейчас нет денег. Пожалуйста, держись, продолжай ходить в спортзал, и я тебе позвоню». Моя семья и друзья считали меня сумасшедшим, ходило много сплетен о том, что люди пробуют, тестируют и делают что-то еще, но я продолжал думать, что это случится, и тогда звонок действительно произошел.

Я был в Бразилии, когда Росс позвонил мне и сказал: «Ты сможешь приехать сюда в пятницу?», и я ответил: «Я прибуду в пятницу хоть вплавь!». Я подписал контракт – только на четыре гонки, потому что если бы кто-то пришел с большими деньгами, Росс, возможно, был бы вынужден меня уволить».

Браун знал о потенциале переименованной модели BGP001, над которой «Хонда» работала в течение некоторого времени с учетом пересмотренного регламента 2009 года, и вскоре он оказался прав.

«Дженсон [Баттон] впервые сел за руль, я подошел к его кокпиту и спросил: «Как дела?». Он ответил: «Дружище, в этом году мы повеселимся», и я помню это, как сейчас. Мне очень, очень понравилось управлять этой машиной».

«Браун» оказался быстрейшим и шокировал всех, но именно Баттон стал главным героем, выиграв шесть из семи первых гонок и создав в итоге непреодолимое преимущество.

«Машина летела, надежность была потрясающей, и мы финишировали дублем», – говорит Баррикелло. – На зимних тестах я летал, но затем мы перешли к жарким гонкам, и мне пришлось изменить аэродинамический обвес из-за перегрева тормозов, это ухудшило баланс машины... Я потерял слишком много очков в чемпионате».

Тем не менее, Баррикелло провел сильную вторую половину года, несмотря на ограниченные возможности команды, выиграв в Валенсии и в Монце. Та победа стала последней из его 11-ти в карьере.

«Мне очень понравилось то время, те две гонки, Валенсия и Монца, в них было очень сложно победить, и у нас были разные стратегии. Они были важны для меня. Победа в Монце без красной машины, и вид всех людей в красном под подиумом вызвали у меня чувство гордости».

Эмоциональный звонок «Уильямса»

Баррикелло подписал контракт с «Уильямсом» на 2010 год, поскольку страстно любил эту команду и то, что она сделала для «Формулы-1» со времен [Алана] Джонса и [Карлоса] Ройтеманна – и остался верен обязательствам, несмотря на последующее предложение от «Макларена» стать напарником Льюиса Хэмилтона.

«Оглядываясь назад можно сказать, что это очень тяжело, поскольку я подписал контракт с «Уильямсом» из-за эмоциональной связи. В 2009 году у них был хороший сезон, и я был уверен, что машина будет конкурентоспособной, но когда я пришел туда, Фрэнк уже не руководил командой, и все было не так, как я думал, и машина была совсем не конкурентоспособной, и мне было жаль, что так получилось».

В 2010 году «Уильямс» закрепился в середине группы, но модель FW33, представленная в 2011 году, оказалась слабой, ограничивая Баррикелло всего двумя финишами в топ-10. В 2011 году он стал первым гонщиком, достигшим 300 стартов. Была словесная договоренность на 2012 год, но «из-за гонщиков с деньгами» его контракт не продлили.

«Это был уже январь, сэр Фрэнк просто позвонил мне и сказал: «К сожалению, мы должны пойти другим путем». Это было очень разочаровывающе. Это был несерьезный разговор. К тому времени все остальные уже подписали контракты».

В конце 2014 года с Баррикелло связалась команда «Катерхэм»: «Мы почти договорились о гонке, но все сорвалось, потому что они не приехали в Бразилию.

Я бы хотел, чтобы у меня была возможность сказать «прощай», потому что я никогда этого не делал».

Успех в сток-карах

После ухода из «Уильямса» Баррикелло перешел в «Индикар» в 2012 году – присоединился к K. V. Racing, где работал в паре с близким другом Тони Канааном.

«Мы должны были идти за инженерами, стратегами, и мне пришлось заново учиться всему! Я бы хотел учиться, наверное, в более конкурентоспособной команде, но в тот год я получил массу удовольствия».

В «Индикаре» Баррикелло продержался всего один сезон, став лучшим новичком в гонке «500 миль Индианаполиса» через несколько дней после того, как ему исполнилось 40 лет, после чего он вернулся в родную Бразилию. Затем Рубенс перешел в высококонкурентную серию бразильских сток-каров, где до сих пор участвует в гонках на постоянной основе и становился чемпионом в 2014 и 2022 годах.

«Многие люди в Европе не знают, что я все еще участвую в гонках на профессиональном уровне! Сток-кары принесли мне столько страсти, что мое сердце летает. Я люблю то, что делаю, и занимаюсь этим уже 10 лет, и мой сын [Эдуардо] сейчас ездит со мной. Я не думаю, что остановлюсь.

Я по-прежнему хочу участвовать в длинных гонках на выносливость с моими двумя детьми – может быть, на «Ле-Мане», или во всем чемпионате.

Фернандо 17 лет, он выступает в «Формуле-4» в Испании. Эдуардо 21 год, он занял третье место в «ФРЕКА» («Региональная европейская Формула» – переходная между «Ф-4» и «Ф-3») в прошлом году, но из-за нехватки бюджета мы перевели его в сток-кары, и он выиграл первую гонку. Я определенно хочу участвовать в гонках с ними, пока еще чувствую себя конкурентоспособным».

Очевидно, что несмотря на шестой десяток лет, общительный Баррикелло по-прежнему испытывает огромную страсть к автоспорту. Ребенок, которому в шестилетнем возрасте вручили карт, не только достиг вершины автоспорта, но и оставался на ней почти два десятилетия, закрепив статус в книге рекордов.

«Мой стиль – всегда заводить друзей, – говорит Баррикелло. – Мои дети до сих пор думают, как это удивительно, что когда «Формула-1» приезжает на «Интерлагос» и я захожу в любой гараж, то, наверное, знаю всех, и дружу почти со всеми там!

У меня удивительное чувство, что я проделал весь свой путь без денег. Я добился этого благодаря помощи многих людей. Я могу гордиться.

Я просто думаю, что это была замечательная карьера, и даже если у меня были некоторые грустные моменты, я позитивный парень, всегда был позитивным. Именно поэтому я так долго продержался в «Формуле-1». Каким меня запомнят? Мальчиком из «Интерлагоса», который сделал замечательную карьеру».

Источник: Formula-1.

Баррикелло уже 50 лет, а он выиграл новый титул! После «Ф-1» победил инсульт с опухолью и запустил сыновей в гонки

Фото: Gettyimages.ru/Bryn Lennon, Pascal Rondeau, Tom Shaw/Allsport, Mike Hewitt /Allsport, Paul Gilham, Clive Mason, Vladimir Rys/Bongarts, Andreas Rentz/Bongarts; rubensbarrichello.com.br; East News/FRED DUFOUR / AFP, ROBERT LABERGE, VANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS, Duda Bairros / AGIF / AGIF via AFP

5 комментариев

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nightingale46
Рубенс всегда был очень приятным гонщиком, которому хотелось пожелать удачи еще со времен Джордана. Лично мне нравилось, что он достаточно эффективно прорывался в гонках, использовал агрессивную стратегию. три его самые лучшие победы как раз именно про прорывы с глубины. Но вот стабильности Шумахера у него не было, но в соперниках была легенда на пике формы и в своей команде (зайдите в команду к ферсу или хэму и попробуйте победить их)
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Mr. Grand
Стал поклонником Шумахера я как не странно после Хереса 1997, после того как все против него ополчились, хотя помню читал статью где все просто в шоке были оттого, что Шумахер вообще боролся за титул в том году, ведь кто помнит - знает, что в том году Уильямы просто летели и непонятно как Шуми с ними сражался, еще тогда подумал, покажи им всем в 1998 году.
1998 год - тотальное доминирование Макларена, но Шуми снова боролся за титул до последней гонки! В 1999 год, травма ноги. 2000 сейчас всем сейчас кажется легким для Шумахера, но какой там, вначале было здорово 3 из 3, а потом началось что-то не то, Макларен набрал обороты и Хаккинен, а у Шуми появилось тотальное невезение 2 гонки подряд закончил в 1-м повороте!
Вот именно тогда в Хоккенхайме - Маки расслабились, думали, что победа в кармане, а тут Росс Браун придумал для Рубенса отличную гонку и не зазвав того на пит-стоп выиграли гонку Рубенсу, а Маки перестраховались с заменой резины из-за небольшого дождя.
Вот с тех пор всегда желал Рубенсу удачи, понятно что побед Шумахеру, но и за Рубенса переживал. Помню как меня взбесила гонка в Австрии в 2002 году...
Он конечно не чемпион, конкурировать с Шумахером не мог, да и Баттону проиграл, что жаль для меня, но я всегда желал ему удачи!
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V3ttel
Автор
Ответ nightingale46
Рубенс всегда был очень приятным гонщиком, которому хотелось пожелать удачи еще со времен Джордана. Лично мне нравилось, что он достаточно эффективно прорывался в гонках, использовал агрессивную стратегию. три его самые лучшие победы как раз именно про прорывы с глубины. Но вот стабильности Шумахера у него не было, но в соперниках была легенда на пике формы и в своей команде (зайдите в команду к ферсу или хэму и попробуйте победить их)
Если подумать сейчас, то что бы было в 2012 году. Там ведь Пастор Мальдонадо разрывал на Уильямсе, а ведь какое было дно пилот. Рубенс выиграл в 11 у него, а в 10 у вечно подающего надежды Хюлбкенберга. Конечно, там был Бруно Сенна. Вообщем Рубенс реально пытался отыграть всю ситуацию с Сенной. А сам сейчас признает, что было ошибкой это решение
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nightingale46
Ответ V3ttel
Если подумать сейчас, то что бы было в 2012 году. Там ведь Пастор Мальдонадо разрывал на Уильямсе, а ведь какое было дно пилот. Рубенс выиграл в 11 у него, а в 10 у вечно подающего надежды Хюлбкенберга. Конечно, там был Бруно Сенна. Вообщем Рубенс реально пытался отыграть всю ситуацию с Сенной. А сам сейчас признает, что было ошибкой это решение
Да, тоже задумывался об этом - вилки не могли настроить машину фактически и еще ошибались пилоты постоянно. Для этого и берут как минимум одного сильного опытного гонщика. Хаас вообще забили на рентов. Вилки после тоже решили взять сильную пару пилотов и в 14 году ни разу не пожалели об этом.
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V3ttel
Автор
Ответ Mr. Grand
Стал поклонником Шумахера я как не странно после Хереса 1997, после того как все против него ополчились, хотя помню читал статью где все просто в шоке были оттого, что Шумахер вообще боролся за титул в том году, ведь кто помнит - знает, что в том году Уильямы просто летели и непонятно как Шуми с ними сражался, еще тогда подумал, покажи им всем в 1998 году. 1998 год - тотальное доминирование Макларена, но Шуми снова боролся за титул до последней гонки! В 1999 год, травма ноги. 2000 сейчас всем сейчас кажется легким для Шумахера, но какой там, вначале было здорово 3 из 3, а потом началось что-то не то, Макларен набрал обороты и Хаккинен, а у Шуми появилось тотальное невезение 2 гонки подряд закончил в 1-м повороте! Вот именно тогда в Хоккенхайме - Маки расслабились, думали, что победа в кармане, а тут Росс Браун придумал для Рубенса отличную гонку и не зазвав того на пит-стоп выиграли гонку Рубенсу, а Маки перестраховались с заменой резины из-за небольшого дождя. Вот с тех пор всегда желал Рубенсу удачи, понятно что побед Шумахеру, но и за Рубенса переживал. Помню как меня взбесила гонка в Австрии в 2002 году... Он конечно не чемпион, конкурировать с Шумахером не мог, да и Баттону проиграл, что жаль для меня, но я всегда желал ему удачи!
Сейчас видно, что он даже после проблем со здоровьем берет титулы. Живёт гонками. А ведь многие пилоты ф1 почему-то после ф1 в основном вообще нигде не выступают. Хотя уровень получше многих
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