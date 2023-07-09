Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: Привет! Вы в блоге «F1 — королева автоспорта!», здесь автор переводит интересные тексты о «Ф-1» и автоспорте. Сегодня – гид по Гран-при Бельгии.

В самом сердце живописного региона Арденны в окружении хвойных лесов расположилась историческая трасса «Спа-Франкоршам», на которой проводится Гран-при Бельгии. Спроектированная в 1920 году, трасса использовала дороги общего пользования, соединяющие города Франкоршам, Мальмеди и Ставело. В 1925 году здесь прошел первый Гран-при, а в 1950-м он стал одним из семи первых этапов чемпионата мира «Формулы-1».

С тех пор было внесено множество изменений в схему трассы, но неизменным остается одно – это любовь гонщиков к этой сложной трассе, которая, имея протяженность семь километров, делает ее самой длинной в календаре.

Где и что поесть

Как и подобает небольшой стране, какой Бельгия и является, граничащей с несколькими другими государствами, бельгийская кухня тут испытывает влияние Франции, Германии, Нидерландов и Люксембурга. Однако обладает своей изюминкой. При населении чуть более 11 млн. человек Бельгия может похвастаться 138 ресторанами, отмеченными звездами «Мишлен», что подтверждает репутацию высокого качества как ингредиентов, так и блюд в этой густонаселенной стране.

Одним из самых популярных кулинарных блюд, на которое бельгийцы решительно претендуют как на свое собственное, является французский фри или фрит. Широко распространенная в ресторанах и «фритериях» по всей стране и заправленная привычным майонезом, эта непритязательная полоска картофеля, обжаренная во фритюре, считается национальным блюдом Бельгии, но вызывает много споров относительно природы ее происхождения, которое, по мнению французов, принадлежит им.

Бельгийцы настолько возмущены тем, что картофель фри якобы неправомерно присваивается им, утверждая, что картофель фри называется «французским» только потому, что их соседи имеют привычку присваивать чужую кухню, что обратилась в ЮНЕСКО с просьбой предоставить картошке фри и майонезу статус культурного наследия.

Мы все должны быть благодарны тому, кто их придумал, ведь нет большего удовольствия, чем рожок свежеприготовленного золотистого картофеля, политого прохладным сливочным соусом, который едят деревянной вилкой, а в Friterie Sebastien в Ставело – в двух шагах от трассы – подают один из самых вкусных картофелей фри в мире. Идеально сочетается с местным бельгийским пивом.

Расположенный в 40 минутах езды от трассы «Спа-Франкоршам», город Льеж хорошо известен своим индустриальным прошлым благодаря сталелитейным, стекольным и угольным заводам, но в настоящее время он становится все более известным благодаря движению за местную кухню, ориентированному на экологически чистые, выращенные на месте продукты, которые, как надеются участники кампании, в будущем будут поставляться во все рестораны региона, причем многие рестораны в городе уже предлагают меню, в котором представлены местные продукты.

Одним из таких заведений является «Момент», который на 90% автономно производит экологически чистые овощи, входящие в меню, выращивая их на собственном огороде в рамках городского кооператива.

Ресторан с красивым интерьером и постоянно меняющимся коротким сезонным меню, сопровождаемым хорошо подобранной винной картой, обслуживаемой знающим и внимательным персоналом, является идеальным представителем развивающегося движения льежской кухни.

Для сладкоежек и любителей бельгийских вафель город является родиной, пожалуй, самой лучшей льежской вафли, которая во всех отношениях отличается от своего прямоугольного собрата – брюссельской вафли.

Приготовленная из более густого и насыщенного теста бриошь, посыпанная жемчужным сахаром, который карамелизуется при приготовлении, придавая вафле с округлыми краями характерную хрустящую корочку, эту вкуснейшую сладость лучше всего есть теплой и без украшений, чтобы в полной мере оценить ее сладковатый вкус в Une Gaufrette, Saperlipolpette, где подают одни из лучших одноименных вафель в городе.

Микропивоварня Les Brasserie des Bobelines, сочетающая в себе бельгийское пивоваренное наследие с классическим меню, расположена в историческом центре города Спа в удивительном здании Pavillions des Petit Jeux XIX века, признанном объектом национального наследия Бельгии.

В течение трех лет оно пустовало, а затем было преобразовано в прекрасный бар-ресторан и помещение для проведения мероприятий. Это идеальное место для того, чтобы посидеть и окунуться в историю этого удивительного пространства с фирменным белым пивом Bobeline (со вкусом клубники) в руках.

Где остановиться

В связи с тем, что трасса расположена в сельской местности, после того, как команды «Формулы-1» и представители СМИ расхватали номера поблизости от трассы, их не хватает, но если проехать немного дальше, в крупный центр Вервье, куда можно легко добраться на поезде из Брюсселя, то выбор гостиниц будет более широким, к тому же до трассы регулярно ходят автобусы.

В качестве альтернативы можно остановиться в одном из многочисленных гостевых домов, расположенных в небольших городках и деревнях вблизи трассы, чтобы почувствовать себя более уютно.

Конечно, если вы не против рискнуть непредсказуемой погодой в этом районе и реальной перспективой проснуться под звуки дождя, стучащего по палатке, то кемпинг в одном из многочисленных хорошо оборудованных кемпингов, расположенных вокруг трассы, является одним из лучших и наиболее популярных вариантов для тех, кто хочет насладиться живым общением с единомышленниками в непосредственной близости от трассы.

Где смотреть гонку

Панорамный вид на «Ля-Сурс» и «Радийон» открывается с возвышенной трибуны над «О Руж», с которой можно наблюдать за мастерством и скоростью гонщиков, преодолевающих этот самый знаковый поворот. Кроме того, трибуна, расположенная в повороте «Пуон», предлагает наилучшую атмосферу на трассе.

Что стоит знать еще

Рассказав об основных бельгийских блюдах – пиве, картофеле фри и вафлях, я не могу не упомянуть четвертого члена культурного квартета, а именно шоколада.

Бельгийский шоколад, считающийся самым лучшим в мире, изготавливается с минимальным содержанием какао в 35%, как предписывает закон 1884 года, запрещающий использование низкокачественных источников жира для обогащения состава шоколада и обеспечивающий целостность этого важнейшего экспортного продукта.

В 1912 году владелец брюссельской аптеки Жан Нейгауз нашел способ сделать шоколад еще вкуснее, придумав пралине (бельгийский трюфель) – оболочку из шоколада, наполненную ганашем, масляным кремом, ореховыми пастами и другими сладкими начинками, что навсегда изменило представление о потреблении шоколада.

Магазин Jean Neuhaus до сих пор находится на своем прежнем месте в Брюсселе и считается обязательным для посещения, если вы оказались в бельгийской столице. Но если вы не можете туда добраться, то в городке Вервье (Verviers), расположенном на небольшом расстоянии от трассы, находится музей La Chocolaterie Darcis, посвященный всему шоколадному. Магазин и фабрика были открыты Жаном-Филиппом Дарсисом, когда ему было всего 25 лет.

В настоящее время Дарсис является послом бельгийского шоколада и первооткрывателем macaron в Бельгии, сочетая традиции с креативностью, в результате чего он создает восхитительные инновационные шоколадные изделия, которые можно приобрести в магазине на территории отеля.

Вы сможете понаблюдать за работой шоколадных мастеров, продегустировать образцы, а также записаться на курсы по изготовлению шоколада, чтобы научиться создавать свои собственные творения.

Вы также можете сесть на велосипед и исследовать этот прекрасный регион на двух колесах. Сеть RAVel-Reseau Autonome des Voies Lentes, насчитывающая более 1400 км живописных заброшенных железнодорожных путей, живописных объездных дорог и канальных дорог, имеет особую ценность в Арденнах, поскольку позволяет добраться до красивой, но в остальном непроходимой местности по ровным тропам, уклон которых никогда не превышает 2%.

Попробуйте проехать по маршруту Спа-Ставело, который когда-то был железнодорожной линией 44А, соединявшей Спа с Гуви в бельгийском Люксембурге, а затем закрытой в 1974 году. Маршрут протяженностью 22 км проходит через горный лес, открывая прекрасные виды вдаль и проходя прямо над трассой «Спа-Франкоршам».

В подвалах старинного аббатства в Ставелоте находится Музей трассы «Спа-Франкоршам» – небольшая, но прекрасно сформированная коллекция исторических автомобилей и мотоциклов, а также сменяющиеся временные выставки, рассказывающие о захватывающей истории этой самой знаменитой гоночной трассы в прошлом и настоящем.

Если все эти гоночные реликвии пробудили в вас желание стать гонщиком «Формулы-1», то вернитесь на трассу и испытайте силы на картодроме, расположенном внутри этого культового места.

Он не зря называется Спа, ведь еще со времен Римской империи сюда приезжали за высокоминерализованной целебной водой, которую первоначально употребляли в качестве питья, так как считалось, что она обладает целебными свойствами при различных заболеваниях.

Римский натуралист и философ Плиний Старший отмечал «железистый вкус» воды, которая, по его мнению, очищала организм и лечила лихорадку. Более 400 лет вода под маркой Spa разливается в бутылки и экспортируется по всему миру.

Сегодня на холме над городом, откуда открывается панорамный вид, расположен современный термальный курортный комплекс, связанный с центром очаровательной коммуны фуникулером. После всех этих велосипедных прогулок по Арденнам купание в теплых целебных водах будет как нельзя кстати.

Благодаря близости к транспортным узлам соседних стран, Гран-при Бельгии всегда было популярно среди европейских поклонников «Формулы-1». Окруженный туманными сказочными лесами, красивыми историческими деревнями и городками, с триумфальной и трагической историей автоспорта, Спа, несомненно, входит в список желаний большинства любителей гонок. Особенно тех, кто не против небольшого дождя...

Забавный факт

19 сентября 1888 года в городе Спа состоялся первый, по общему мнению, современный конкурс красоты. Объявления, опубликованные в местных газетах, гласили, что «самая красивая девушка планеты» должна быть выбрана на конкурсе красоты, и девушкам предлагалось прислать свою фотографию (фотография была еще относительно новой технологией) и краткое описание.

Это была популярная концепция, на которую было подано более 350 заявок, из которых была отобрана 21 девушка, а жюри, состоявшее в основном из мужчин, в итоге признало победительницей 18-летнюю Марту Сукаре из Гваделупы.

Сукаре получила 5 тыс. франков в качестве приза и честь появиться на обложке известного французского журнала L’illustration. К сожалению, практически ничего не известно о том, что случилось с юной королевой красоты после этого, но бельгийская инициатива была быстро подхвачена другими странами, и на свет появился современный конкурс красоты.

Источник: Formula-1.

Фото: eastnews.ru/Natalia Zakharova, Denis Closon; Fabian von Poser, Zhang Cheng/Global Look Press