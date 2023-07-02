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От редакции: Привет! Вы в блоге «F1 — королева автоспорта!», здесь автор переводит интересные тексты о «Ф-1» и автоспорте. Сегодня – гид по Гран-при Венгрии.

Будапешт состоит из двух половин – Дунай наглядно делит его на холмистую Буду и равнинный Пешт. Если Буда предлагает захватывающие панорамные виды с лесистых холмов, сказочную архитектуру и мощеные булыжником набережные, то Пешт – это оживленная альтернатива с множеством шумных баров и ресторанов в его историческом центре.

Дунай с его интригующим сочетанием барочной, римской, средневековой и австро-венгерской архитектуры, историческими кварталами, природными термальными курортами под открытым небом, прекрасными зелеными насаждениями и, конечно, второй по длине рекой в Европе, настолько легендарной, что Иоганн Штраус в 1866 году написал о ней, пожалуй, самый узнаваемый вальс – «Голубой Дунай».

Где и что поесть

Есть один ингредиент, который, несомненно, является характерным для венгерской кухни, – это паприка. Эта приправа кирпично-красного оттенка изготавливается путем высушивания и измельчения особого сорта красного перца в порошок, который затем используется во многих традиционных венгерских блюдах.

Национальным блюдом является гуляш – это тушеное мясо говядины, лука и овощей, приправленное паприкой, получившее свое название от мадьярских гуляшей, пастухов, ухаживавших за скотом на Великой венгерской равнине, которые готовили гуляш в большом котле на огне, запивая его стаканами «Бычьей крови», самого знаменитого красного вина Венгрии. Одним из лучших мест, где можно отведать этот вкусный гуляш, является ресторан Getto Gulyas в самом сердце старого еврейского квартала.

Гетто в названии отражает, как вы догадались, неспокойное прошлое времен Второй мировой войны. Многие критиковали это название, считая его неуважительным по отношению к тысячам погибших евреев, но владелец ресторана считает, что, напротив, ему удалось вернуть к жизни место, ассоциирующееся с совершенно противоположным образом, и сделать его неотъемлемой частью некогда неблагополучного района.

Эта популярная закусочная, предлагающая короткое меню венгерской классики, например, куриный паприкаш, а также блюдо, от которого она получила свое название, выглядит уютным и гостеприимным заведением. Его любят как туристы, так и местные жители, поэтому рекомендуется заранее заказать столик, чтобы гарантированно занять место в этой жемчужине.

Рядом с Дунаем у красивого моста Эржебет расположился современный и оживленный ресторан Kiosk, с просторной открытой террасы которого открывается непревзойденный вид на реку во время обеда.

Интерьер бывшего здания «Пиаристов» оформлен в складском стиле, создавая яркий атмосферный фон для меню венгерской классики и современных блюд с акцентом на свежие, устойчивые и органические ингредиенты, поставляемые проверенными поставщиками, а также изобретательную коктейльную карту, что делает Kiosk идеальным местом для летних посиделок с друзьями за солнечным коктейлем, наслаждаясь невероятным видом.

Ресторан Robinson, расположенный с видом на озеро в центре городского парка Будапешта, давно стал любимым местом отдыха будапештцев, туристов и приезжих знаменитостей, таких как Арнольд Шварценеггер, который недавно был замечен за фирменными стейками, приготовленными на углях знаменитым мастером гриля Дарио Чеккини.

Этот обширный ресторан занимает три этажа с большими открытыми террасами, что позволяет максимально использовать его прекрасное расположение на воде в окружении вековых деревьев в самом знаковом парке города.

Чтобы перекусить на ходу, любуясь впечатляющими архитектурными достопримечательностями города, надо попробовать еду у многочисленных уличных торговцев, в частности национальный торт печной трубы.

Эта традиционная венгерская закуска представляет собой сладкое дрожжевое тесто, которому придают характерную форму дымохода, оборачивая его вокруг цилиндрического вертела, затем обваливают в сахаре, измельченных орехах и иногда специях, и выпекают на углях, в результате чего тесто получается хрустящим снаружи и мягким внутри. Лучше всего есть его еще теплым, чтобы в полной мере ощутить вкусные контрасты, которые делают этот скромный пирог таким вкусным.

Где остановиться

Будапешт разделен на 23 района, и для тех, кто хочет остановиться в самом сердце города, на Пештской стороне, подойдет район №5, где расположено множество крупных отелей и квартир для самостоятельной аренды.

Если вам захочется чего-то более причудливого, то арт-отель Bohem Art Hotel прекрасно расположен в двух шагах от популярной и оживленной пешеходной улицы Ваци, заполненной магазинами и ресторанами, и находится недалеко от Дуная. Небольшие, но стильные номера представляют собой нечто среднее между отелем и галереей современного искусства, в которых представлены работы молодых современных венгерских художников.

Где смотреть гонку

Поскольку трасса Хунгароринг построена в естественной чаше, вы можете получить больше обзора трассы за свои деньги, выбрав любую из трибун, расположенных вдоль главной прямой, так как со своего места вы сможете увидеть многие другие части трассы, не шелохнувшись.

Что стоит знать еще

Глядя на сверкающую воду величественного Дуная, невозможно не заметить не менее величественные здания, возвышающиеся на будайской стороне реки и доминирующие над пейзажем. Будайская крепость, внесенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО, является одной из самых популярных достопримечательностей города, и нетрудно понять, почему.

Первоначально строительство замка было завершено в 1265 году, однако большая часть дворца в стиле барокко, занимающего большую территорию, была построена в 1700-х годах. Чтобы спастись от городской жары, исследуйте обширную лабиринтную систему пещер под замком, а затем поднимитесь над землей на одну из лучших обзорных точек Будапешта, чтобы насладиться захватывающими дух видами для создания панорамных снимков.

На территории крепостного района находится не менее впечатляющий Рыбацкий бастион. Это очень декоративное здание со сказочными башенками было построено в конце XVIII века как общая панорамная терраса для жителей города, живущих внизу.

Никто точно не знает, как она получила название. По одной из версий, рыбаки, жившие под ее стенами в городе, который тогда назывался Уотертаун, защищали здание во время войны. Рыбацкий бастион с его широкими парадными лестницами, богато украшенными балконами и интригующими видами на Пешт через множество искусно вырезанных каменных арок можно посетить бесплатно, хотя для того, чтобы в полной мере оценить величие крепостного района, рекомендуется заказать комбинированную пешеходную экскурсию по району.

После целого дня, проведенного на ногах, изучая достопримечательности города, почему бы не отмочить уставшие конечности в одном из многочисленных природных термальных курортов Будапешта? Люди веками купались в богатых минералами целебных водах городских термальных источников (их более 100) как в закрытых, так и в открытых спа-центрах.

Для того чтобы насладиться успокаивающими спа-процедурами в помещении, посетите ванны Геллерт, расположенные под легендарным отелем Геллерт. В серии бассейнов, выложенных голубой плиткой и имеющих разную температуру, вы сможете отмокнуть за день и освежиться к предстоящему вечеру.

Или просто совместить эти две вещи, посетив купальни Сечени, крупнейший в Европе спа-центр под открытым небом, в одну из ночей, где диджеи крутят танцевальные мелодии, а умопомрачительные визуальные эффекты танцуют на бурлящей воде, пока вы расслабляетесь и наслаждаетесь целебными свойствами источников.

Остров Маргарет длиной 2,5 км и шириной 500 м представляет собой небольшое, но идеально сформированное место для отдыха от шума и суеты Будапешта. Расположенный посреди Дуная между мостом Маргарет и мостом Арпад, этот свободный от машин остров в основном покрыт парковой зоной, на нем также находятся небольшой зоопарк, японский сад и большой открытый бассейн, что делает его идеальным местом для отдыха в условиях городской жары.

В июле в Будапеште может быть жарко, поэтому лучший способ охладиться – это прогулка на теплоходе по Дунаю. Помимо прохладного речного бриза, вы сможете взглянуть на красивую и разнообразную архитектуру города с другой стороны, проплывая мимо потрясающего 100-летнего здания Парламента и проходя под великолепным Цепным мостом.

Если вы хотите попробовать паприку, обязательно посетите Центральный рынок Будапешта – здание, впечатляющее архитектурой, где расположены сотни киосков, торгующих традиционными венгерскими продуктами и изделиями ручной работы.

На верхнем уровне этого огромного рынка расположены киоски с едой на вынос, где можно перекусить на ходу, рассматривая многочисленные сорта паприки, продающиеся в характерных симпатично украшенных банках, которые делают их очень удобными для упаковки, что позволяет наслаждаться этой вездесущей специей дома и доводить до совершенства рецепт гуляша.

Ни одна поездка в Будапешт не может быть полной без посещения Szimpla Kert – лучшего и наиболее популярного примера городских «баров-руин». Концепция баров-руин занимает центральное место в культурном ландшафте города и является уникальной особенностью ночной жизни Будапешта, когда заброшенные здания и парковки превращаются в эклектичные, яркие бары, часто с живой музыкой и художественными инсталляциями.

Расположенный в 7-м районе старого еврейского квартала, Szimpla Kert представляет собой внешне обветшалое здание, построенное вокруг открытого центрального двора, заставленного винтажной мебелью, с облупившимися стенами, исписанными граффити, и мерцающими фонарями.

Изначально открытое группой единомышленников-студентов колледжа как место для всех желающих, это место регулярно предоставляет площадку местным начинающим группам и каждое воскресное утро превращается в фермерский рынок, где продаются местные продукты, выпечка и сезонные цветы.

Благодаря тому, что в Будапеште и его близости к автодрому так много интересного, легко понять, почему поклонники «Формулы-1» приезжают на Гран-при именно на «Хунгароринг». Практически гарантированная жаркая погода, потрясающая архитектура, прохладные зеленые насаждения над городом и оживленная ночная жизнь – в Будапеште есть чем насладиться по окончании дня, проведенного на трассе, а также во время длительного пребывания, чтобы максимально использовать возможности этого прекрасного города.

Забавный факт

Детская железная дорога, протянувшаяся на 11 км вдоль Будайских холмов до самой высокой точки Будапешта, является одной из самых уникальных достопримечательностей города, поскольку, кроме роли машиниста, все остальные обязанности – от продажи билетов до управления ручным тормозом – выполняют дети в возрасте от 10 до 14 лет (разумеется, под присмотром взрослых).

Построенная в 1948 году с целью вдохновить детей на работу в транспортной отрасли после окончания учебы, живописная железная дорога в 2015-м была признана Книгой рекордов Гиннесса самой длинной детской железной дорогой в мире.

Источник: Formula-1.

Фото: facebook.com; wikipedia.org; unsplash.com/Ervin Lukacs