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От редакции: Привет! Вы в блоге «F1 — королева автоспорта!», здесь автор переводит интересные тексты о «Ф-1» и автоспорте. Сегодня – гид по Гран-при Австрии.

Штирийские холмы оживают от звука моторов V6, поскольку «Формула-1» прибывает в Австрию на, возможно, самый живописный этап сезона.

Перефразируя Джули Эндрюс из «Звуков музыки» можно сказать, что штирийские холмы оживают от звука моторов V6, поскольку «Формула-1» прибывает в Австрию на, возможно, самый живописный этап сезона. Расположенный в естественной чаше у подножия величественного горного хребта, «Ред Булл Ринг» является обязательным местом посещения для поклонников, которые любят гонки на фоне красивой природы.

Находящийся в 200 км от столицы Австрии Вены, маленький городок Шпильберг, возможно, является одним из самых сложных мест в сезоне с точки зрения путешествий и размещения, но те, кто совершает поездку, вознаграждаются потрясающими видами на трассу, которая редко разочаровывает своими действиями.

Где и что поесть

Регион Ноймаркт-ин-Штайермарк, в котором находится автодром, нежно называют «животиком Австрии». Здесь очень развито сельское хозяйство, так что вы можете не переживать, что вас не накормят из свежих продуктов.

В то время как в некоторых странах мира тыква считается овощем, который используют для создания страшных образов раз в год на Хэллоуин, штирийцы употребляют оранжевый фольклорный овощ круглый год. Большая часть сельскохозяйственных угодий вокруг «Ред Булл Ринга» отведена под тыкву, которую выращивают в южной Штирии с XVIII века.

На каждом ресторанном и домашнем столе в регионе для заправки салатов или приправки супов используют тыквенное масло, но, возможно, вас удивит то, что один из лучших способов насладиться этим богатым и ореховым вкусом деликатеса – полить им ванильное мороженое.

Построенное в 1872 году величественное кафе Wasserturm в Цельтвеге первоначально было жизненно важной водонапорной башней и резервуаром для этого района. Отремонтированный и расширенный несколько лет назад, этот уникальный ресторан предлагает обширное меню поздних завтраков и кофе в течение всего дня всего в двух шагах от трассы. Поднимитесь на стеклянном лифте в панорамный бар в башне с заходом солнца и насладитесь прохладной атмосферой, любуясь захватывающими видами с коктейлем в руке.

Недалеко от него в небольшом городке Книттельфельд находится Gasthof Bachwirt – передовой ресторан, меню которого прочно укоренилось в традиционной штирийской культуре. Наряду с фирменным блюдом backhendlisalat (жареная во фритюре курица на салате с тыквенным маслом) – или для более смелых рагу из телячьих легких с кнедликами – вы также найдете множество вегетарианских и веганских вариантов.

Этот популярный ресторан гордится тем, что выбирает региональные и экологически чистые ингредиенты, а красивый сад, затененный деревьями – идеальное место, чтобы насладиться блюдами, приготовленными с любовью и заботой в кругу друзей.

Ресторан Gosserbrau в Леобене, расположенный на берегу реки Мур, предлагает типично австрийское меню и пиво местного производства. Он принадлежит компании Goss – одной из крупнейших и наиболее известных пивоварен Австрии.

История пивоварения восходит к 960 году нашей эры. Традиционное заведение предлагает дружелюбное обслуживание, классическую кухню и возможность насладиться напитком в обширном саду с чистой совестью, зная, что он был произведен на первой в мире крупномасштабной пивоварне с нейтральным уровнем выбросов углерода.

Если вы начинаете и заканчиваете австрийское путешествие в Вене, то обязательно найдите время для посещения Schnitzelwirt в оживленном районе города Нойбаугассе. Это неприметное заведение, спрятанное на боковой улочке, уже более 50 лет предлагает местным жителям (и туристам, которым повезло его найти) 15 вариантов шницеля, и даже имеет знак одобрения от певца Эда Ширана, который посетил этот культовый ресторан в прошлом году, чтобы посмотреть, чем вызвана вся эта шумиха.

Для протокола (каламбурно) он насладился классическим шницелем (панированный и жареный эскалоп из телятины) с картофельным салатом, запивая все это большим стаканом пива.

Ни одна поездка в Вену не будет полной, если вы не попробуете, пожалуй, самое изысканное кулинарное лакомство города – торт захер. Легенда гласит, что этот богатый шоколадный торт, прослоенный абрикосовым джемом и покрытый темно-шоколадной глазурью, был создан 16-летним подмастерьем повара Францем Захером для австрийского принца Меттерниха в 1832 году по особому случаю, когда основной повар принца заболел.

Это сладкое лакомство, считавшееся в то время инновационным благодаря использованию слоев шоколада и джема, можно попробовать с кофе в элегантном кафе Bel Etage в историческом отеле Sacher в самом центре города.

Где остановиться

Если учитывать, что трасса расположена в сельской местности, то большого количества гостиниц вы не найдете, однако есть варианты в соседних городах, таких как Леобен. Примерно в часе езды от автодрома находится симпатичный город Грац, где есть на что посмотреть и чем заняться, если вы решите потратить еще несколько дней на знакомство со вторым городом Австрии.

Безусловно, лучший способ прочувствовать Гран-при Австрии – это принять своего внутреннего бойскаута и разбить лагерь! Семь кемпингов, расположенных в нескольких минутах ходьбы от трассы, позволят вам в считанные минуты оказаться в самом центре событий, в окружении товарищества и фестивальных настроений единомышленников. Для полного погружения в атмосферу фестиваля возьмите с собой барбекю и бассейн для плавания. И, конечно же, палатку.

Где смотреть гонку

Хоть автодром и короткий, но возвышенности и перепады высот, сопровождаемые по всему периметру трассы трибунами, делают его одним из лучших для просмотра в сезоне.

Впечатляющий вид открывается с трибуны Nord, расположенной на внешней стороне того, что раньше было поворотом Bosch «Остеррайхринга», откуда открывается прекрасный обзор на большую часть трассы, уходящей от вас.

Что стоит знать еще

Насладитесь природой! В Штирии насчитывается более 1 600 туристических маршрутов общей протяженностью 15 000 км, так что надевайте ботинки или берите напрокат велосипед и наслаждайтесь прекрасными окрестностями этого невероятного региона.

Расположенный на высоте 1 800 км над уровнем моря в центре Сеетальских Альп, куда можно добраться на автомобиле из Шпильберга примерно за 45 минут, Winterleittenhutte является популярным местом для любителей отдыха на природе: кристально чистые озера усеивают величественный ландшафт, а в окрестных хижинах предлагаются такие развлечения, как стрельба из лука, рыбалка, скалолазание и пешие прогулки. А благодаря маршрутам различной степени сложности здесь найдется занятие по силам каждому.

В летнее время тропы усыпаны прекрасными альпийскими цветами, а со всех сторон открываются захватывающие дух виды. В конце дня, проведенного активно на чистом горном воздухе, вы можете освежиться холодным напитком в хижине и с трепетом взглянуть на впечатляющие вершины, которые вы только что покорили.

Грюнер-Зе («зеленое озеро») считается одним из самых красивых озер Австрии и получило свое название благодаря поразительному изумрудному оттенку воды. Зимой это мелкое озеро глубиной всего 1-2 метра, но весной уровень воды поднимается до удивительных 11-12 метров благодаря таянию льда и снега с окружающих гор, стекающих в бассейн.

В часе езды от Шпильберга находится популярный среди любителей пеших прогулок загородный парк, и, хотя с 2016 года здесь запрещено купаться, чтобы сохранить нежную природную красоту, вокруг озера есть множество прогулок с обзорными площадками, где можно остановиться и полюбоваться потрясающей водой и пейзажем за ее пределами.

Исторический город Грац с его непринужденной культурной атмосферой, красивой архитектурой и возвышающимся на 473-метровой высоте замком Шлосберг, стоит посетить, даже если вы не останетесь там на выходные во время гонки.

Шлосберг был когда-то крепостью, настолько укрепленной, что даже Наполеон не смог ее разрушить. В летнее время замок является местом для отдыха и развлечений под открытым небом, откуда открывается вид на красивые здания с красными крышами и городскую суету внизу. В этот центральный общественный парк можно попасть на фуникулере, который с 1894 года доставляет пассажиров на вершину этого легендарного холма.

Вернувшись на землю, обязательно побродите по улицам Старого города Граца, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО, с его хорошо сохранившимися зданиями эпохи Средневековья и итальянского Возрождения, и выпейте кофе в очаровательном кафе, расположенном в одном из узких переулков вдали от толп туристов.

После дня, проведенного в осмотре достопримечательностей, вы будете готовы к порции адреналина в виде картинга на «Ред Булл Ринге», где впечатляющая и сложная трасса расположена прямо за поворотом Ники Лауды. Благодаря разнообразной планировке, асфальту с высоким сцеплением и сложным комбинациям поворотов, это идеальное место для демонстрации навыков вождения, когда вы будете бороться за победу и пытаться подражать покойному самому великому австрийскому герою «Формулы-1».

В окрестностях есть много интересного: прекрасная природа и живописные пейзажи, несомненно, привлекают болельщиков, приезжающих на гонку.

Добавьте сюда культуру питания, сосредоточенную на качественных и местных ингредиентах, которые объединяют уютные традиционные штирийские блюда и более современные кулинарные направления, добавьте страстную толпу и дружескую атмосферу фестиваля, и вы получите идеальный рецепт для отличного впечатления от «Формулы-1».

Забавный факт

В историческом центре Граца можно посетить множество интересных музеев, но, возможно, самый эзотерический из них находится в 3,2 км от города в Тале, где бывший профессиональный культурист, голливудский актер и одно время губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер имеет музей, посвященный его жизни и карьере.

Экспонаты, открытые в 2011 году в день рождения (самопровозглашенного) самого знаменитого австрийца и размещенные в доме, который когда-то был домом детства звезды «Терминатора», включают памятные вещи из долгой актерской карьеры Шварценеггера, такие как мотоцикл из кинофраншизы, а также личные вещи, такие как кровать, в которой он спал в детстве, и копию рабочего стола в его кабинете во время его пребывания на посту губернатора.

Шварценеггер посещает музей несколько раз в год, и каждый раз уезжает в США, однако не волнуйтесь, ведь он всегда возвращается обратно.

Источник: Formula-1.

Фото: pexels.com/Valeriia Miller; Gettyimages.ru/Clive Rose; unsplash.com/Georg D, sebastiaan stam; Facebook/Schnitzelwirt1, cafewasserturm; bachwirt.at