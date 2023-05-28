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От редакции: Привет! Вы в блоге «F1 — королева автоспорта!», здесь автор переводит интересные тексты о «Ф-1» и автоспорте. Сегодня – гид по Гран-при Канады.

Что получится, если скрестить североамериканский размах с европейской отзывчивостью? Монреаль! Расположенный на берегу могучей реки Святого Лаврентия в Квебеке, этот очаровательный франкоговорящий город каждое лето надевает свой самый шикарный наряд и встречает любителей гонок с распростертыми объятиями и атмосферой праздника.

От музыкальных фестивалей под открытым небом до уличных вечеринок в стиле «Формулы-1» в самом центре города – Монреаль, как никто другой, принимает неделю Гран-при, что делает его отличным выбором для поклонников, желающих новых впечатлений.

Для уроженца Монреаля Лaнса Стролла из «Астон Мартин» нет ничего лучше, чем вернуться домой ради соревнований: «Монреаль – мой дом. Это невероятный город с богатой культурой, потрясающей кухней и бесконечным характером».

Первая любовь к «Ф-1» у него появилась во время просмотра гонок. «Мне посчастливилось присутствовать на гонках и участвовать в уик-энде «Формулы-1» вместе с отцом, когда мне было около девяти лет, – вспоминает он. – Звук моторов объемом в 10 литров запал мне в душу! Именно в тот момент зародилась мечта о гонках в высшей лиге. Сейчас я участвую в гонках не только в своей стране, но и в родном городе, это как девятая передача в машине, потому что ты чувствуешь болельщиков – это потрясающе».

Где и что поесть

Как и следовало ожидать от космополитического города с населением, прочно укоренившимся во французской культуре, Монреаль изобилует брассери в парижском стиле и ресторанами высокой кухни. Но стоит копнуть чуть глубже, и вы обнаружите причудливые районные заведения, классные рестораны на террасах, микропивоварни с отличным меню и инновационные поп-апы, предлагающие блюда на любой вкус и настроение.

«В Монреале есть самые невероятные деликатесы, рестораны, закусочные, – говорит Стролл и добавляет. – Здесь мы можем попробовать все, что угодно. Мы много кушаем!»

У каждого города есть блюдо, которое делает его известным в кулинарном мире, и для Монреаля таким блюдом является скромный бейгл. Привезенный в Северную Америку еврейскими иммигрантами из Восточной Европы, этот неприметный кружок из вареного, а затем запеченного теста повсеместно распространен в городе, и у каждого местного жителя есть любимая пекарня.

По сравнению с «нью-йоркским бейглом» монреальский, как утверждается, намного лучше. Перед выпечкой в дровяной печи тесто замачивается в медовой воде, что придает ему характерную жевательную текстуру и фирменную золотистую корочку.

Монреальский бейгл немного тоньше и менее «пушистый» по сравнению со своим кузеном. Лучше всего есть его свежеиспеченным и все еще теплым. Загляните в St-Viateur – монреальскую институцию, где печь на дровах работает с 1957 года, чтобы попробовать то, о чем все говорят.

Вместе с бейглом еврейские иммигранты привнесли в город и копченое мясо, которое быстро и с радостью вошло в монреальскую кулинарную культуру. Множество деликатесных и закусочных заведений предлагают легко спецированную, соленую и копченую грудинку между двумя ломтиками ржаного хлеба, горчицей и маринованным огурчиком на боку.

Одним из, пожалуй, самых известных поставщиков этой деликатесной грудки является Schwartz’s Deli, который уже 95 лет готовит на заказ секретный рецепт приправленного мяса. Оно маринуется в течение 10 дней, коптится ночью и всегда подается свежеприготовленным для местных жителей, знаменитостей и посетителей со всего мира.

Приходите ради копченого мяса и останьтесь ради грубоватого, но дружелюбного обслуживания, все это в здании, которое практически не изменилось с момента открытия в 1928 году.

Еще одним доказательством того, что Монреаль является крупным игроком на кулинарном поприще, является Vin Mon Lapin. Заветное заведение на 70 мест, расположенное в районе Маленькая Италия, и которое начало свою жизнь в 2018 году как винный бар.

Недавно это место завоевало приз в престижной премии Canada’s Best 100. Ресторан предлагает меню из блюд, приготовленных на основе фермерских продуктов с акцентом на устойчивое развитие и местное производство, не говоря уже об обширной и исключительной винной карте, а его теплая и гостеприимная атмосфера предлагает элегантный, но доступный обеденный опыт.

Ни один визит в Монреаль не будет полным, если не попробовать самое культовое блюдо квебекской кухни – путин (poutine). Невероятная тройка из картофеля фри, творожного сыра и подливки является основным блюдом почти в каждом меню города, а в некоторых заведениях предлагается все большее количество начинок.

Если вам вдруг захочется путин поздно вечером, возможно, после того, как вы попробуете отличный выбор крафтового пива в одной из множества микропивоварен в городе, не беспокойтесь, потому что путинерия La Banquise, которая является одной из любимых для Стролла, всегда к вашим услугам. Они предлагают более 30 видов путина и работают 24 часа в сутки, что означает, что вы можете наслаждаться, например, путиным блюдом La Boogalou (свинина в соусе барбекю, капустный салат и сметана) или, может быть, La Scooby (говяжий фарш, бекон, лук, жареные маринованные огурчики, соус «Цезарь» и чесночный соус) в любое время, когда вам захочется.

У вас компания друзей, и все хотят поесть по-разному? Тогда отправляйтесь в центр города в Time Out Market, где под одной крышей собраны лучшие шеф-повара Квебека, отмеченные наградами.

На площади в 4 тысячи квадратных метров расположены 16 ресторанов, три бара, демонстрационная кухня, кулинарная школа и магазин – здесь обязательно найдется что-то, что удовлетворит кулинарные пристрастия каждого.

Где остановиться

В Монреале множество отелей на любой бюджет: от функциональных сетевых в центре города, исторических в Старом Монреале до причудливых студий с собственной кухней в оживленном районе Майл-Энд, что позволит вам в полной мере насладиться деликатесами и свежими продуктами на одном из невероятных рынков Монреаля и жить как местный житель.

Где смотреть гонку

Чтобы получить наилучший вид на эту культовую скоростную трассу с низким уровнем прижимной силы, выберите место на трибуне 15, 21 или 24 – именно эти три трибуны окружают знаменитую шпильку. Вы сможете насладиться атмосферой амфитеатра, наблюдая (надеюсь) за всеми обгонами в шпильках.

Что стоит знать еще

Монреаль – относительно компактный город, который легко освоить благодаря эффективной системе метро, но лучший способ увидеть этот характерный мегаполис – это пешком, чтобы насладиться зелеными районами и эклектическим сочетанием мощеных улиц и зданий исторического значения, расположенных среди блестящих небоскребов. И лучшее место, чтобы увидеть все это с высоты, – вершина парка Мон-Руаяль. Местные жители с любовью называют его просто горой, но Мон-Руаяль больше похож на большой камень, чем на гору. Однако этот мягкий гигант является домом для обширного парка, который предлагает прохладу и отдых от городской суеты, в котором можно насладиться природой и пройтись по пешеходным тропам. Вознаграждением для тех, кто доберется до вершины, станет впечатляющий вид на центр Монреаля.

С восточной стороны открывается вид на такие достопримечательности, как Олимпийский парк. Направляйтесь к площадке обзора на бельведере Камиллиэн-Уд, чтобы насладиться этим видом. А для захватывающего и обширного обзора центра Монреаля, реки Святого Лаврентия и холмов Монтрегье за городом отправляйтесь к популярной смотровой площадке на бельведере Кондиаронк, где сможете сделать потрясающие селфи.

Прогуляйтесь по атмосферным мощеным улочкам Старого Монреаля вниз к порту и остановитесь у величественного готического шедевра – Базилики Нотр-Дам де Монреаль.

Интерьер этой жемчужины архитектуры готического возрождения, которую ежегодно посещает около миллиона человек, считается одним из самых красивых в мире. Его глубокий синий потолок, украшенный золотыми звездами, и полихромная цветовая гамма из лазурного, красного, пурпурного, серебряного и золотого, выраженная в сотнях сложных деревянных резьб, действительно впечатляют.

На обратном пути после дня, проведенного на трассе, взгляните на La Biosphere. Этот культовый геодезический купол, расположенный в парке Жан-Драпо рядом с трассой Жиля Вильнева, был построен к ЭКСПО 1967 года по проекту Бакминстера «Баки» Фуллера, американского архитектора и провидца космической эры.

Изначально задуманная как обсерватория будущего планеты на Всемирной выставке, сейчас это уникальный музей, посвященный окружающей среде, с множеством интерактивных экспозиций, размещенных в зрелищной и поразительной по своей архитектуре конструкции из сотен соединенных треугольников из алюминия. Сегодня это важный культурный памятник в городе, пользующийся большой популярностью.

Не упустите возможность посмотреть шоу труппы Cirque du Soleil, которая уже почти 40 лет удивляет зрителей по всему миру неповторимым сочетанием потрясающих акробатических трюков и захватывающих выступлений, которые навсегда изменили представление о цирковом искусстве.

Начав свою жизнь как труппа из 20 человек в Монреале в 1984 году, коллектив превратился в компанию, в которой работают около 5 тысяч человек из 50 стран и которая дает представления почти во всех уголках земного шара.

Сейчас труппа постоянно проживает в цирковом шатре Grand Chapiteau, расположенном рядом со Старым портом Монреаля, поэтому закажите билет и приготовьтесь поразиться невероятным человеческим талантам.

Благодаря прохладным районам, великолепной кухне, уникальному сочетанию культур и спокойному европейскому настроению, легко понять, почему Монреаль так популярен среди поклонников «Формулы-1».

Это город контрастов – с богатой историей и передовыми идеями, североамериканский, но с французским оттенком, с резкими сезонными изменениями: короткое жаркое лето сменяется длинной снежной зимой.

Это город, в котором, как объясняет Лaнс Стролл, есть всего понемногу: «Выросший в Монреале ребенок всегда будет занят. Зимой мы играли в хоккей и катались на лыжах, а летом проводили бесконечные дни на озерах. Это оказало глубокое влияние на то, кем я являюсь сегодня».

Забавный факт

Как уже говорилось ранее, монреальцы и так считают, что не имеют себе равных, а в 2008 году это стало реальностью в буквальном смысле слова, когда уроженец Монреаля астронавт Грегори Шамитофф, удрученный мыслью о том, что ему придется провести шесть месяцев на Международной космической станции без любимой закуски, взял с собой полторы дюжины бейглов из любимой пекарни. Речь идет о пекарне Fairmount Bagel, еще одном монреальском заведении, которое печет эти радостные колечки из теста уже больше 100 лет.

Источник: Formula-1.

Фото: Formula-1; globallookpress.com/Hoch Zwei/Keystone Press Agency