Техника болида «Альфа Ромео»: объединение идей «Феррари» и «Ред Булл», короткое шасси для минимизации веса, необычное антикрыло

От редакции: Привет! Вы в блоге «F1 — королева автоспорта!». Сегодня авторы делятся техническим обзором нового болида «Альфа Ромео». Не жалейте плюсов и подписок, тогда таких постов будет больше.

Новые кадры дают более четкое представление об элегантных линиях автомобиля и его относительно короткой колесной базе, в пределах которой заметны такие особенности дизайна, как:

- довольно сложное переднее антикрыло ;

- задняя необычная подвеска с толкающими штангами (как у «Ред Булл», «Альфа Таури» и «Макларена»);

- компоновка системы охлаждения , как у «Феррари» и «Хааса»: это дает толстые, но сильно заниженные спереди боковые понтоны, с большими прорезями под охлаждение.

Короткая колесная база

Правила 2022 года предусматривают длину колесной базы 3460-3600 мм. Все, кроме «Альфа Ромео», стремятся к верхней границе этого показателя, поскольку размещение силового агрегата и систем охлаждения требует больших усилий. Но команде удалось уместить все в колесную базу чуть более 3500 мм, что облегчает доведение автомобиля до минимального веса, предусмотренного регламентом.

Необычное переднее крыло

Переднее крыло продолжает традицию команды, согласно которой элементы сильно опускаются в крайних частях, чтобы способствовать размыванию вокруг шины. Оно необычно тем, что нижняя кромка крыла сильно вытянута, создавая довольно волнистую линию с землей.

Эти кривые отражают, как элементы крыла по размаху разделяются на три совершенно разных участка.

Первый вокруг носа, где элементы довольно широкие и сильно выпуклые, вплоть до регуляторов закрылков. Нос и центральная часть крыла расположены довольно высоко – не так экстремально, как на «Астон Мартине», но выше, чем у большинства. Это позволяет направить поток воздуха под днище. Кончик носа находится в небольшом нисходящем расширении самого низкого из четырех элементов, создавая там щель, которая будет направлять воздушный поток к фигурной нижней части носа, ускоряя его к входным отверстиям Вентури. В этой внутренней секции четыре элемента имеют сложную форму относительно друг друга, поскольку они управляют воздушным потоком между ними, несмотря на правила, которые ограничивают допустимое перекрытие между элементами и, следовательно, их эффективность.

Вторая часть элементов расположена от регулирующих закрылков до уровня внутренней поверхности шины.

Наружные закрылки, которые резко уменьшаются в профиле и круто опускаются вниз, неся очень малый изгиб.

Крыло создает прижимную силу за счет разности давлений, возникающей на его верхней и нижней поверхностях. Форма аэродинамической спирали создает низкое давление внизу, которое стремится заполнить воздух, и высокое давление вверху. Эта разница давлений и создает направленную вниз силу.

Поскольку элементы крыла «Альфа Ромео» становятся менее агрессивными по направлению от внутренней к внешней поверхности, создаваемую ими прижимную силу можно регулировать формой нижней кромки относительно земли.

Чем ближе к земле, тем ниже давление воздуха на нижнюю кромку крыла и тем сильнее работают элементы. Поскольку элементы уменьшают агрессивность своих верхних контуров, нижняя кромка крыла оказывается ближе к земле, что дает компенсирующий эффект.

Экстремальная подвеска против дельфинирования

Хотя передняя подвеска C42 сохранила традиционную работу толкающих рычагов, но их геометрия довольно экстремальна. Передняя опора верхнего поперечного рычага установлена высоко, а задняя – гораздо ниже.

Это дает большое сопротивление пикированию при торможении автомобиля, тем самым сохраняя аэродинамическую платформу автомобиля более стабильной. Каналы Вентури под автомобилями поколения 2022 года доминируют почти во всех аспектах конструкции автомобиля, и поддержание их воздухом во всех различных состояниях автомобиля по крену, тангажу и пикированию имеет решающее значение.

Техническая команда «Альфа Ромео» под руководством Яна Моншо решила сделать приоритетом сохранение максимально ровного положения автомобиля при торможении, чтобы сохранить как можно больше эффекта приземления, создаваемого туннелями.

Обзор подвесок с тяговым и толкающим механизмом

Боковые понтоны

Расположение радиатора для воды, масла и интеркулера на новом силовом агрегате «Феррари» аналогично во всех трех командах. Относительно небольшие воздухозаборники. Каплевидный профиль, остающийся более широком на большем протяжении из-за более короткой колесной базы.

Хотя каплевидная форма помогает ускорить поток воздуха над днищем, направляющийся в заднюю часть автомобиля, она уменьшает пространство, доступное для выходов охлаждения. Отсюда и большое количество прорезей на верхней поверхности боковых понтонов, а также большие отверстия радиатора в передней их части.

В Барселоне же машину постоянно преследовали проблемы с надежностью, что не позволяет сделать выводы о потенциале C42. Но он определенно показывает, что техническая команда не боится внедрять инновации.

Источник: Formula-1.