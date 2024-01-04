Наш блогер посчитал все обгоны в «Ф-1» 2023-го! Обнаружен чемпион по обгонам в одной гонке и лидер по общим атакам

От редакции: Привет! Вы в блоге «Околоформульные страсти» . Здесь автор собирает и анализирует тонны интереснейшей статистики о «Формуле-1» – таких усердных в мире единицы, так что не жалейте плюсов!

Обгоны – один из показателей зрелищности гонок. Сезон закончился и в межсезонье самое время смотреть на статистику, собранную по ходу прошедших гонок.

По ходу сезона-2023 после каждой гонки собирал информацию по обгонам. Для этого использовал покруговку гонок с официального сайта ФИА, дополненную информацией из трансляций. Также пригодилась информация о смене шин по ходу гонки с сайта «Пирелли».

Напомню «регламент» подсчета обгонов, придуманный не мной. При подсчете не учитываются:

обгоны на старте и на первом круге гонки

опережение соперника на пит-стопе

опережение соперника за пределами трассы или соперника с техническими проблемами

опережение круговых

опережение напарника команды по указанию с командного мостика

борьба пилотов на одном круге со взаимными обгонами, не завершившаяся изменением позиций пилотов при завершении круга

Теперь можно свести полученные данные в сводные таблицы, чтобы иметь представление о том, кто и сколько обгонял. Итак, в сезоне-2023 я насчитал всего 958 обгонов . Из них на основные воскресные гонки приходится 837 , а оставшиеся 121 обгон случилось во время шести субботних спринтов.

Вполне возможны незначительные неточности: далеко не все попадает в трансляцию и, соответственно, можно что-то пропустить или ошибочно засчитать. Но количество таких неточностей на общем фоне минимально. Для желающих проверить доступна детальная информация по обгонам в каждой гонке, которую я публиковал по ходу сезона.

Для начала то, сколько обгонов и в каких условиях было в каждой гонке:

Пояснение к таблице:

Laps – кругов в гонке (в спринте+гонке)

SC Laps – кругов в гонке (в спринте+гонке) за автомобилем безопасности

Weather – погодные условия гонки (Dry – сухо, Wet – дождь, Varied – переменные)

Overtakes – количество обгонов в гонке (в спринте+гонке)

Теперь о том, кого и сколько раз в сезоне пилоты обгоняли:

Далее о том, за какие позиции пилоты обгоняли:

В каких гонках и сколько пилот обгонял:

В каких гонках и сколько пилота обгоняли:

Для наглядности можно в одной таблице свести баланс обгонов пилотов – сколько обгоняли пилоты и сколько обгоняли их. По балансу обгонов можно получить сезонный «обгонный» рейтинг пилотов на данный момент:

Для наглядности того, за какие позиции чаще всего обгоняли, можно пересчитать среднее число обгонов за позицию в гонке:

Теперь можно посмотреть аналогичную статистику для команд.

Какие команды, каких соперников обгоняли:

Не трудно догадаться, что в этой таблице по диагонали – «внутрикомандные» обгоны. Естественно, изменение позиций на трассе по указанию командного мостика, то есть без очевидной борьбы напарников по команде, в эту статистику не входят.

Баланс обгонов для команд:

Это то, что касалось числа обгонов в прошедших гонках сезона. Таблицы достаточно информативны. Тот, кто внимательно смотрел гонки сезона и следил за ходом борьбы и расстановкой сил, может сам сделать выводы. Другое дело, что эти выводы значительно могут различаться от болельщика к болельщику, в зависимости от командных или пилотских пристрастий. Естественно, что на статистику обгонов пилота существенно влияет «сила» его болида и тактические задачи в конкретной гонке. И в этом контексте статистика – это лишь числа без скрытых деталей. Вот только в истории, как правило, остаются именно числа.

P.S.

Было интересно посмотреть, каков баланс обгонов у действующих пилотов за их карьеру в «Формуле- 1». На основании доступной статистики за прошлые сезоны и того, что насчитано в этом, получилась такая таблица:

P.P.S.

В этом сезоне не стал делать отдельные заметки по обгонам в гонках/спринтах на каждом этапе. Тот, кто будет заинтересован в деталях, может сделать запрос через мою почту или в комментариях к этому посту.

В 2023 году обогнать Ферстаппена удалось только трем пилотам, и то по разу.

Фото: Gettyimages /Clive Rose, Chris Graythen