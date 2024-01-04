Наш блогер посчитал все обгоны в «Ф-1» 2023-го! Обнаружен чемпион по обгонам в одной гонке и лидер по общим атакам
От редакции: Привет! Вы в блоге «Околоформульные страсти». Здесь автор собирает и анализирует тонны интереснейшей статистики о «Формуле-1» – таких усердных в мире единицы, так что не жалейте плюсов!
Обгоны – один из показателей зрелищности гонок. Сезон закончился и в межсезонье самое время смотреть на статистику, собранную по ходу прошедших гонок.
По ходу сезона-2023 после каждой гонки собирал информацию по обгонам. Для этого использовал покруговку гонок с официального сайта ФИА, дополненную информацией из трансляций. Также пригодилась информация о смене шин по ходу гонки с сайта «Пирелли».
Напомню «регламент» подсчета обгонов, придуманный не мной. При подсчете не учитываются:
обгоны на старте и на первом круге гонки
опережение соперника на пит-стопе
опережение соперника за пределами трассы или соперника с техническими проблемами
опережение круговых
опережение напарника команды по указанию с командного мостика
борьба пилотов на одном круге со взаимными обгонами, не завершившаяся изменением позиций пилотов при завершении круга
Теперь можно свести полученные данные в сводные таблицы, чтобы иметь представление о том, кто и сколько обгонял. Итак, в сезоне-2023 я насчитал всего 958 обгонов. Из них на основные воскресные гонки приходится 837, а оставшиеся 121 обгон случилось во время шести субботних спринтов.
Вполне возможны незначительные неточности: далеко не все попадает в трансляцию и, соответственно, можно что-то пропустить или ошибочно засчитать. Но количество таких неточностей на общем фоне минимально. Для желающих проверить доступна детальная информация по обгонам в каждой гонке, которую я публиковал по ходу сезона.
Для начала то, сколько обгонов и в каких условиях было в каждой гонке:
Пояснение к таблице:
Laps – кругов в гонке (в спринте+гонке)
SC Laps – кругов в гонке (в спринте+гонке) за автомобилем безопасности
Weather – погодные условия гонки (Dry – сухо, Wet – дождь, Varied – переменные)
Overtakes – количество обгонов в гонке (в спринте+гонке)
Теперь о том, кого и сколько раз в сезоне пилоты обгоняли:
Далее о том, за какие позиции пилоты обгоняли:
В каких гонках и сколько пилот обгонял:
В каких гонках и сколько пилота обгоняли:
Для наглядности можно в одной таблице свести баланс обгонов пилотов – сколько обгоняли пилоты и сколько обгоняли их. По балансу обгонов можно получить сезонный «обгонный» рейтинг пилотов на данный момент:
Для наглядности того, за какие позиции чаще всего обгоняли, можно пересчитать среднее число обгонов за позицию в гонке:
Теперь можно посмотреть аналогичную статистику для команд.
Какие команды, каких соперников обгоняли:
Не трудно догадаться, что в этой таблице по диагонали – «внутрикомандные» обгоны. Естественно, изменение позиций на трассе по указанию командного мостика, то есть без очевидной борьбы напарников по команде, в эту статистику не входят.
Баланс обгонов для команд:
Это то, что касалось числа обгонов в прошедших гонках сезона. Таблицы достаточно информативны. Тот, кто внимательно смотрел гонки сезона и следил за ходом борьбы и расстановкой сил, может сам сделать выводы. Другое дело, что эти выводы значительно могут различаться от болельщика к болельщику, в зависимости от командных или пилотских пристрастий. Естественно, что на статистику обгонов пилота существенно влияет «сила» его болида и тактические задачи в конкретной гонке. И в этом контексте статистика – это лишь числа без скрытых деталей. Вот только в истории, как правило, остаются именно числа.
P.S.
Было интересно посмотреть, каков баланс обгонов у действующих пилотов за их карьеру в «Формуле- 1». На основании доступной статистики за прошлые сезоны и того, что насчитано в этом, получилась такая таблица:
P.P.S.
В этом сезоне не стал делать отдельные заметки по обгонам в гонках/спринтах на каждом этапе. Тот, кто будет заинтересован в деталях, может сделать запрос через мою почту или в комментариях к этому посту.
В 2023 году обогнать Ферстаппена удалось только трем пилотам, и то по разу.
Фото: Gettyimages/Clive Rose, Chris Graythen
Как раз перед тем, как Ферстаппена зазвали на первый пит-стоп на 16 круге, Леклер его атаковал в 14-м повороте и вышел на первое место.
Моменты обгонов перед пит-стопом бывает не просто отследить. Только если не упустить по трансляции.
Спасибо. Поправлю в своей базе.
Ранее уже описывал, как делаю я:
1) официальная статистика с сайта fia.com
2) + текстовая трансляция на сайте f1news.ru
3) + текстовая трансляция на сайте championat.com
4) + свои записи по ходу трансляции
5) Это все загоняю в Excel-файлы для каждой гонки с составлением списка обгонов с помощью макроса.
6) После чего все файлы по отдельным гонкам загоняются в базу Access для получения сводной статистики.
7) оформление итоговых таблиц
Ранее по обгонам была не плохая статистика от одного энтузиаста на сайте cliptheapex.com.
На этом сайте приводили обгонную статистику, начиная с 80-х.
Собственно я и заинтересовался этим подсчетом, благодаря этому товарищу. И несколько лет на основе его данных делал сводные таблицы и выкладывал на том сайте.
Но на пару лет назад человек отошел от этого занятия из-за большой траты времени и малого числа интересующихся. Я один сезон попытался его подменить. Но также не увидел особого интереса. Да еще известные политические разногласия с англичанами наложили отпечаток :-)
Ну а если помимо обгонов, то я в качестве статистики по Формуле 1 использую statsf1.com
На данный момент это наверное наиболее актуальный сайт с оперативным обновлением информации. Впрочем на каждом сайте свои нюансы. И для полной картины приходится просматривать и другие источники.
просто мелочь на которую обратил внимание)
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Вот мне кажется самая интересная таблица. Понятно что ценность обгона (успешного) за 1 место и скажем за 11 очевидно разная, как для будущих очков в таблице, так и для общего восприятия пилота в наших головах и наших эмоциях. Было бы интересно увидеть это отраженным в балансе обгонов. Думаю, что в этом случае 36 обгонов условного Леклера будут более яркими, чем 35 условного Сайнса. Как собственно и сама езда Леклера и Сайнса в этом сезоне. Ну и условный Перес слетит с первого места
Не подскажете, может знаете, есть ли какие нибудь сайты с углубленной статистикой по ф1?
И это не единственный момент, который сказывается на "ценности" обгонов.
Вот, например, на каких по-свежести шинах был обгоняющий и обороняющийся.
Или была ли использована при обгоне DRS.
В том и ценность статистики, что с ней можно играться по-разному :-)
Главное, не переборщить и не зарыться в доступных цифрах.
Потому что в какой-то момент можно потерять смысл всех манипуляций.