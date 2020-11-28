500 ТБ за гонку, 90 камер на машинах, 58 км кабелей. Как снимают и транслируют «Ф-1»

Задержка в картинке – 6 секунд!

«Формула-1» – самый технологичный вид спорта: здесь соревнуются самые сложные и продвинутые машины планеты, пилоты сражаются за миллиметровые промежутки от стен и десятые доли секунды.

И в последние годы аудитория этого великолепия только растет и расширяется – уже больше 1,5 миллиарда человек ежегодно смотрит за Гран-при!

Однако как же производят трансляции для самого быстрого спорта планеты? Как операторы, бродкастеры и телеканалы справляются с демонстрацией настолько крохотных мелочей на огромных автодромах при сражении 20 болидов на скоростях за 300 км/ч?

Все съемки, монтаж и передача картинки для 74 бродкастеров на 1,5 млрд человек происходит в одном ETC – «Событийном техническом центре». Это павильон площадью 375 квадратных метров, и его возводят в локации Гран-при за пять дней – а за все время работы съемочной команды на этапе он передает 500 ТБ данных. В 50 раз больше телескопа «Хаббл» за год! Речь о картинке, звуке, тайминге, данных для графики – все превращается в 120 роликов и включений с автодрома.

Возведение начинается за 9 дней до первого выхода в эфир – обычно уик-энд «дебютирует» с медиадня в четверг. По трассе прокладывается 58 км кабелей, а вокруг устанавливается 38 антенн для качественной связи с каждой камерой в локации и на базе в Британии.

Четыре дня спустя прибывают 28 камер ультравысокого разрешения 4К – их распределяют по барьерам и поворотам с лучшим видом и обзором. По трассе также расставляют 147 микрофонов и 30 устройств для синхронизации тайминга с картинкой.

На каждую гонку от производителя международной картинки прибывает штат в 130 человек – они работают прежде всего для F1 TV, но вообще большинство из них приписаны к Sky Sports F1, ведь именно британский вещатель по контракту производит основную часть «классической» теледорожки. Параллельную отдельную картинку вместе с альтернативными планами пит-лейн и бортовых камер F1 TV производит самостоятельно, обрабатывая эти самые 500 ТБ данных – во многом усилиями 170 человек на базе «Технологического и Медиацентра» в британском Биггин-Хилле на окраине Лондона. Далековато от основного офиса «Ф-1» в Кенте!

Изнутри база выглядит как Центр управления полетами НАСА – просто грандиозно:

Центральный зал базы – главная ТВ-галерея с 415 мультиканальным мониторрами, на которые выводятся тысячи экранов с картинкой и всевозможной информацией по заезду.

Работа здесь начинается с 6 утра в понедельник после предыдущего Гран-при – перерывов нет.

Монтажная и режиссерская команды пользуются теми же фильтрующими интеркомами для общения, что и бригады «Формулы-1» на пит-уолл – чтобы как-то распределять голоса 60 человек с доступом в общий канал.

Картинку выводят на мониторы базы с задержкой от 180 до 250 миллисекунд (в зависимости от локации трека, передающей техники и камеры). Фаны на треке видят ее же через 1,5 секунды на больших экранах у трассы, а зрители у телевизоров – с задержкой в 6-7 секунд.

Графика, реклама и данные

Монтаж графики для «Ф-1» в режиме реального времени – архисложная задача: директор вещания серии Дин Лоук описывает ее в футбольных терминах как «20 мячей на колоссально огромнейшем поле, каждый летающий сам по себе».

Когда определенный момент нужно подсветить для международной картинки, в запасе у режиссеров на выбор есть от 15 до 20 графических наложений – вроде тахометра, передач и счетчика скорости на гало.

Данные рассчитываются на основании 60 собираемых и передаваемых ежесекундно показателей – с трека прямо на базу.

Кстати, те же передатчики отдельно пересобирают и шифруют телеметрию и для команд – по установленным ими алгоритмам. Ведь задваивать функции и физическую аппаратуру было бы слишком расточительно в смысле денег и массы – потому команды разделили те же узлы с ТВ и ФИА. Регулятор получает те же данные, что и ТВ, потому условно считается, что показатели картинки совпадают с реальной информацией для команды – ведь судейство потом все равно опирается прежде всего на «видимую» телеметрию, и в спорные случаи во время слушаний команде придется доказывать, почему их информация точнее.

Задача команды телеграфики – скорее обернуть данные в красивую, понятную и доходчивую картинку, разместить ее на экране удобным для зрителя образом и дополнить ее пояснениями.

Затем на картинку накладывается виртуальная реклама – своя для каждого рынка. Иногда может доходить до смешного – при ошибке в монтаже она наезжает на объекты реального мира:

Да, большинство баннеров «второго ряда» – цифровые. Как и многие изображения на траве – и они разные для разных рынков: например, для британского и ближневосточного. Так у «Ф-1» добавляется количество спонсоров и снижается объем грузов.

А еще команда телеграфики создает вот такие коллажи для интро:

Красиво?

Радиопереговоры

На базе есть отдельная комната – для прослушивания и транскрипции радиопереговоров между гонщиками и мостиками. Штат F1 TV прослушивает все 20 доступных публично дорожек и обладает доступом к каждому слову, переданному в эфир – без цензуры со стороны команд.

Именно в этой комнате решают, какие переговоры перенаправлять в трансляцию – у монтажеров есть право прерывать комментаторов, если они сочли что-то важным. Если же информацию стоит подсветить, однако тон и эмоция разговора не так важны, радио транскрибируют и выводят текстовой картинкой. И да, запикивают (и за******) всю нецензурную лексику.

Потому некоторые задержки в передаче переговоров в эфир неизбежны – особенно на коротких кругах вроде 70 секунд на Гран-при Австрии. Тем не менее, для борьбы с критикой «выборочности», создании ложного нарратива или режиссуре драмы на базе трансляций принято несколько правил при работе с переговорами:

1. Стараться передавать разговор в течение того же круга (максимум – на следующий). Исключения допустимы только в моменты наивысшего накала вроде стартов, финишей, аварий или просто масштабных событий и схваток на треке – в такие моменты радио всех пилотов просто не выведешь одновременно, и кто-то физически попадет в эфир чуть позже.

2. Слишком много повторяющихся ругательств, жалоб или в принципе потенциально опасные с точки зрения реакции общественности фразы в эфир больше стараются не давать. Должно быть, это правило появилось после скандала с трансляцией бомбежа Ферстаппена в адрес Стролла после одной из аварий – Макс назвал Ланса «монголом», взбесил целую страну и привел к правке Оксфордского словаря.

3. В остальном передавать только правду. Недопустима срезка слов или фраз, меняющих контекст, или монтаж сообщений.

Бортовые камеры

Нынешние бортовые камеры для болидов «Формулы-1» изобретены и собраны тоже Биггин Хилл – в отдельном экспериментальном подразделении. Их производят и настраивают только здесь – для всех серий «Либерти Медиа» («Ф-1», «Ф-2» и «Ф-3»).

В высшем классе на 20 машин приходится 90 камер – и база может принимать картинку одновременно с 24-х. Видео с остальных в этот момент пишется на внутренний накопитель – затем данные скачивают после гонки и снятия камеры. Можно загрузить повтор и во время заезда в режиме онлайн, но для этого придется выключить одну из 24-х онлайн-дорожек, подключиться к нужной камере, загрузить отснятое и найти момент на перемотке.

Помогает умная кодировка и постоянная расстановка маркеров времени – штат F1 TV придумал специальный алгоритм для упрощения синхронизации с остальными видео- и аудиодорожками. А она крайне необходима, ведь данные с камер постоянно нужно компилировать с записью на два направленных микрофона с каждого болида. Один находится прямо напротив выхлопной трубы – улучшалку придумали для прекращения жалоб на «ослабевший» звук турбомоторов V6 после эры V8.

На каждую машину могут повесить до пяти камер суммарной массой в 1,7 кг. Обычно это две штуки на «гребне» моторного отсека – с ракурсом вперед (над шлемом) и назад.

Еще одну ставят в крепление гало – она смотрит на шлемы пилотов. Еще одна камера прячется в носу и создает фантастически близкий к асфальту план с невероятным ощущением скорости.

И еще в середину шасси интегрирована камера с обзором в 360 градусов – в гонке она не используется, планы из нее обычно домонтируют для хайлайтов и шоу.

Размеры и вес стандартизованы для всего пелотона, но каждая команда вправе согласиться на дополнительное оборудование – хотя оно и может повлиять на распределение балласта.

А для минимизации вреда аэродинамическим потокам корпуса камер специально делают одинаково обтекаемыми:

Сэйфти-кары и медкары тоже обвешаны съемочным оборудованием. От глаз Биггин Хилл ничто не скроется.

Сигнал с них и передается на 38 антенн, натыканных вокруг трека – они работают по технологии Wi-Fi и обмениваются информацией и с командой, и с режиссерами трансляций:

Данные передаются на частоте 5 ГГц, для видео зарезервирован канал в 10 ГГц, и радиопереговоры тоже проходят по этим аппаратам!

Первые бортовые камеры современного формата разработаны в 1989-м – и тоже соответствующим подразделением «Формулы-1». Просто в процессе многолетних тестов выяснилось: из-за огромных гоночных нагрузок на машины невозможно установить любые камеры с рынка, да и влияние на скорость было слишком большим. Потому «Ф-1» занялась разработкой и адаптацией технологий вместе с активным обменом ноу-хау с MotoGP и NASCAR.

Также в этом сезоне тестировали еще три ракурса камер – например, съемку работы с педалями.

Такие ракурсы вместе с «хвостовыми» и «лицевыми» видео снимают на вот такие крохи массой 62 грамма:

А еще в 2021-м «Формула-1» адаптировала и поставила в серию новые ракурсы из шлема – «глазами пилотов»!

Благодаря крошечным камерам диаметром 8 мм и массой 2,5 г – они находится сбоку в шлеме, и пилот ее даже не ощущает: новая технология никак не меняет защитные свойства, а электроника не выделяет дополнительное тепло.

А на Гран-при Японии испытали оптическую стабилизацию.

Для такой фантастически плавной картинки словно из бобслея на болид за плечо пилота установили дополнительную камеру:

Также еще ракурс «с задней балки безопасности» – самой выступающей части болида в его хвосте. Вышел аналог носовой камеры для ощущения скорости:

Какие же еще ракурсы изобретет команда F1 TV?

Будущее за роботами и дронами? Не в «Формуле-1»!

«Формула-1» – самый технологически продвинутый вид автоспорта, однако по части съемок серия внезапно не стремится в лидеры. Например, бригада F1 TV отказалась от перехода на камеры разрешения 8К (на которые снимали Олимпиаду в Токио) и не собирается переходить на роботов – хотя, казалось бы, им проще всего ловить в объективы болиды на скорости 300 км/ч.

В данный момент съемочное подразделение «Ф-1» рассчитывает на штат профессиональных операторов топового класса – у каждого контракт на 18 этапов в сезоне, и между ними происходит ротация (ведь в календаре уже 22 Гран-при).

Еще один съемочный эксперимент провели на Гран-при Испании 2022-го – попробовали поснимать последнюю связку поворотов с дрона:

Однако зрители раскритиковали результат – картинка тряслась и плыла, многие жаловались на укачивание.

«Формула-1» рассчитывала, что дрон заменит вертолет: в теории он может лететь ближе к трассе (на высоте 10-15 метров) и предоставлять более качественную картинку. Однако технологии пока не сошлись: летающие камеры не могут разгоняться свыше 120 км/ч, а для болидов такая скорость – выходы из «медленных» поворотов. Выходит, дрон либо все равно не выполняет задачу по улучшению съемок, либо ускоряется для удержания в фокусе болида и теряет стабильность – картинка начинает трястись и плыть.

Также аккумуляторы на дронах пока слишком ограничены, и нельзя использовать их постоянно. А еще на трибунах очень много болельщиков, а дроны не могут не пролетать над зонами их размещения – вопросы безопасности пока повисают в воздухе.

Дополнительное ограничение – перегрузка радиоканалов для связи: они нужны командам, ФИА, маршалам, организаторам гонки, полиции, медикам и пожарным, а еще «обычной» съемочной бригаде. Пересматривать все распределения частот только ради пары дронов пока сочли слишком расточительным – летающая техника останется для предгоночных шоу на ночных Гран-при, но идея снимать на них заезды пока поставлена на паузу и пересмотр.

В остальном же главный вектор развития трансляций – апдейты графики при помощи все новых и новых аналитических инструментов от партнера AWS. Новые фичи добавляют каждые 2-3 месяца – например, износ шин:

Или близость к стенам:

А какой аспект трансляций «Ф-1» – ваш любимый?

Источник: Autosport

Фото: East News/ANTONIN VINCENT / DPPI / DPPI via AFP; Gettyimages.ru/Andrej Isakovic – Pool, Clive Rose; Jason Pohuski / Bmr Media/Global Look Press