Внезапное название первого Гран-при.

«Формула-1» – главная гоночная серия планеты. Если кто-то и знает что-то о чемпионате мира по езде на машинах, то точно первым воспоминанием будет именно Гран-при.

Но почему же «Формула-1» так называется?

Простой ответ – это действительно гоночная серия №1: каталогизацию выбрали для назначения премьер-категории автоспорта.

Впервые термин «Формула-1» для серии и чемпионата использовался в 1950-м – в регламенте для первого в истории Гран-при в рамках чемпионата мира для гонщиков по правилам «Формулы-1». Это был Гран-при Великобритании – от него и принято сейчас отсчитывать историю чемпионата, хотя гонки Гран-при проводились уже почти полсотни лет к тому моменту, а само понятие «Ф-1» появилось уже в 1946-м. Она же называлась тогда «Формула А» и «Формула I» – имелся в виду наивысший класс по скорости. В итоге все свелось прежде всего к различиям в объемах моторов.

Но, кстати, первый Гран-при в истории чемпионата мира в классе «Ф-1» не назывался «Гран-при Великобритании» – он назывался «Гран-при Европы».

Он просто «включал в себя Гран-при Великобритании». И про «Ф-1» на постере не было ни слова!

Впервые «Формулу-1» поместили на объявление вообще в 1960-м – для Гран-при Франции в Реймсе.

А еще в регламенте для машин на первый этап чемпионата мира в классе «Международной «Формулы-1» было всего три правила!

«Гонка открыта для четырехколесных машин, подходящих регламенту «Международной «Формулы-1» от C.S.I. и допущенных Организационным комитетом.

Объем мотора должен быть ограничен 1500 кубическими сантиметрами для двигателей с наддуом и 4500 кубическими сантиметрами для двигателей без наддува.

Должна быть какая-то форма защиты между мотором и сиденьем пилота, подходящая и достаточная в случае пожара для защиты от перемещения огня к зоне, занятой пилотом.

Каждая машина обязана обладать двумя зеркалами заднего вида – по одному на каждой стороне корпуса, и каждое должно обладать как минимум 60 квадратными сантиметрами зеркальной поверхности, способной предоставить вид обгоняющих машин».

На гонку пришли сто тысяч человек, король Великобритании Георг IV, королева Елизавета и члены королевской семьи. А «Феррари» не было – Скудерия приняла участие в чемпионате мира только со второго этапа, а на первом победил будущий чемпион Джузеппе Фарина на «Альфа Ромео»:

Да, это хайлайты с современной графикой – автор видео ради него даже купил за 500 фунтов последний оставшийся в продаже официальный DVD-диск со всеми существующими визуальными материалами!

Но что же такое эта C.S.I.? Почему она определяет правила, а не старая добрая ФИА?

Просто C.S.I. расшифровывается как Commission Sportive Internationale – «Международная спортивная комиссия». Ее создали в 1922-м как спортивное подразделение предка ФИА – AIACR (затем FISA), объединявшей более 100 автоклубов по всему миру. Комиссия и занималась написанием правил, и организацией Гран-при (впоследствии стала FISA и «слилась» обратно с ФИА в 1986-м). AIACR же занималась всеми остальными неспортивными делами, и переименовалась в ФИА уже после Второй Мировой.

Зачем вообще требовались классы «Формул»? Участники гонок хотели какой-то стандартизации правил, чтобы соревноваться в разных странах на одной и той же технике в понятной системе координат. Иначе как сопоставить успех в одном Гран-при и провал в другом, если пересечение машин очень слабое?

Однако первоначальная стандартизация по моторам вышла настолько широкой, что и позволила американской «Инди-500» 10 лет пребывать в календаре чемпионата мира – хотя многие пилоты Старого света не ездили за океан, а гонщики прообраза «Индикара» игнорировали «Ф-1».

А официальное полное название «Чемпиона мира ФИА в гонках класса «Формулы-1» (который мы сейчас привычно сокращаем до обычной «Ф-1») появился только в 1981-м – после заключения Договора согласия между командами, менеджерской компанией по торговле телеправами и регулятором.

Так что да, фактически лучший ответ на тему «почему «Ф-1» так называется» – действительно «Потому что это гоночная серия №1».

Источник: Matt Amys

Фото: globallookpress.com/Hoch Zwei