В «Ф-1» больше не делят бензин с обычными машинами. Раньше он отличался на 1%, теперь важнейший компонент – спирт

Зато главные гонки планеты никогда не станут электрическими.

Европа – основная база «Формулы-1» (штаб-квартира серии находится в Лондоне, и почти все заводы команд – тоже в Старом Свете), главные гонки планеты проводят там важную часть сезона (9 Гран-при из 23-х), и потому все решения ЕС и Великобритании напрямую влияют на жизнь серии.

А Европарламент 14 февраля 2023 года как раз принял одно из решений, которые обычно беспокоят фанатов «Ф-1»: утвердил запрет на выпуск и продажу бензиновых и дизельных машин с 2035 года. Однако полностью тема с ДВС еще не закрыта: вопрос разрешения к продаже машин с углеродно-нейтральным синтетическим топливом по-прежнему на рассмотрении у Еврокомиссии.

Но что же тогда «Формула-1»? Ей осталось всего 12 лет? Не потеряет ли она всех производителей и спонсоров? Главную серию планеты ждет слияние с «Формулой Е»?

Шеф «Ф-1»Стефано Доменикали так и не думает – и исключает переключение чемпионата на электродвигатели.

«Ф-1» никогда не перейдет на электричество. Избавиться от выбросов можно, не модифицируя моторы и не выбрасывая существующие болиды», – отметил руководитель серии в интервью Il Sole 24 Ore.

По нынешнему плану к 2030 году «Ф-1» уже намерена стать полностью CO2-нейтральной. В частности, уже в 2026-м планируется использовать «зеленое» топливо без вредных выбросов.

А ведь до 2022-го болиды заправляли смесью из 99% обычного бензина и 1% высокотехнологичных присадок – в них можно было даже залить обычное горючее, и трековая техника бы даже завелась.

Традицию заложили с 1996 года – все эти 26 лет содержимое баков болидов соответствовало текущим стандартам «Евро», применяемым к обычным автомобилям. Решение облегчило работу команд с производителями топлива, так как компании смогли использовать знания, полученные в Гран-при, на разработках для гражданских автомобилей. Раньше делать это было сложнее: в гонках использовались экзотические смеси (вплоть до псевдоракетного топлива).

Однако в 2022-м в рамках программы по движению в сторону CO2-нейтральности «Формула-1» отошла от гражданских стандартов к собственным более экологичным смесям. Первой версией «особого» горючего стал E10 – смесь предыдущих версий бензина для «Ф-1» (90%) и биоэтанола (10%).

Она вроде бы позволила сохранить старые показатели мощности, однако потребовала-таки некоторой перестройки моторов и вызвала два отказа в трех первых Гран-при на болидах «Ред Булл».

Тем не менее, откатывать изменения «Формула-1», конечно же, не стала. Чемпионы исправили технические промахи, больше проблем не возникало – серия готова двигаться дальше.

Причина – сохранение предыдущего трека на привлечение крупных производителей и продавцов топлива: технический директор ФИА Жиль Симон не скрывает эту цель:

«Мы хотим привлечь топливные компании. Главный вызов – сделать так, чтобы не пришлось фундаментально менять силовые установки».

И, похоже, план работает – производители действительно впечатлены!

«С точки зрения топливной гонки мы сейчас оказались словно в другом космосе, – призналась в интервью Autosport менеджер гоночной программы поставщика «Феррари» Shell Валерия Лорети. – У нас много ограничений, но также теперь и много свободы. Следовательно, теперь мы действительно можем исследовать некоторые разные опции и области.

Мы говорим о продвинутых экологичных компонентах, которые необходимо получать из специального сырья. Они должны быть перерабатываемыми, могут быть вариантами электротоплива (производятся с помощью электроэнергии из воды и углекислого газа – Sports.ru), или могут быть биотопливом, но они не могут находится в съедобной пищевой цепи.

А еще объемы, которые требует «Ф-1», не такие, которые требуются потребительским продуктам. Это дает нам возможность протестировать реально инновационные вещи, которые раньше никто не пробовал, и основываться на собственных знаниях. И продвинутые экологичные компоненты будут совершенно другими зверями.

Уже нынешнее требование по добавлению к смеси 10% биоэтанола оказалось труднее, чем кажется на первый взгляд. Задача может звучать очень простой, ведь существует топливо на этаноле для дорожных машин, но как оно ведет себя в моторе «Ф-1» – это длинная дорога открытий.

Этанол – отличный компонент. У него хорошее октановое число, мы все знаем, как с ним обращаться, мы уже знаем, какие типы влияние он может оказать на базовые свойства смесей и деталей. Но адаптация характеристик сгорания в «Ф-1» – это совсем другой вопрос.

Процесс интеграции в моторы и гонки стал огромным ускорителем для нас в смысле продолжения работы над базовой химией сгорания и разработке подходов моделирования. Мы уже пытаемся понять элементы, которые мы не рассматривали или недооценивали в начале.

Если сравнить нынешнее положение с 80-мы – конечно, у химиков тогда было больше свободы. Но тогда подход больше заключался во «влажной» химии и методе проб и ошибок. А мы сейчас занимаемся полной оптимизацией элементов с помощью цифровых инструментов. Мы разработали модель, предсказывающую свойства топлива в зависимости от собираемых компонентов в смеси – ее композицию и химию сгорания.

В 2021-м мы провели больше миллиона симуляций в поиске оптимального первого варианта E10.

Очевидно, если бы даже замешали что-то с реальным ракетным топливом, мы бы никак не перевели наработки в дорожное топливо. А для нас главная ценность, приходящая с возможностью изучить что-то новое – принести результат в горючее для обычных машин. Мы для этого и участвуем в автоспорте».

Так что, может, через 5 лет можно будет вновь удивлять далеких от гонок друзей рассказами «а вот на этом горючем вообще-то болиды «Формулы-1» ездят». Серия вернулась к корневому первоначальному назначению – тестовому полигону инноваций для автопрома.

Фото: globallookpress.com/Sutton Motorsports, HOCH ZWEI; Gettyimages.ru/Vladimir Rys