Придумайте дизайн награды для новых Де Йонга, Мбаппе или Холанда и получите два билета на финал Евро-2020

Станьте частью самого крупного футбольного ивента этого лета.

Best young player – это приз лучшему молодому игроку международных турниров (считаются футболисты, родившиеся 1 января 1996-го или позже) УЕФА, учрежденный при поддержке компании SOCAR. Первым обладателем награды стал португалец Ренату Саншеш на Евро-2016, за ним последовал Френки Де Йонг – в 2019-м после Лиги наций.

Перед Евро-2020 SOCAR запускает конкурс на новый концепт этой награды – да-да, новый Де Йонг, Мбаппе или Холанд после чемпионата Европы получат приз в том виде, в котором его придумал автор лучшего варианта. А победитель получит еще кое-что: два билета на финал Евро-2020 на «Уэмбли»!

Победителя выберет специальная комиссия, в которую войдут дизайнеры, арт-директора и представители УЕФА. Если вы хотите нарисовать вариант и участвовать в конкурсе, то до 15 марта заявки принимаются на специальном сайте.

Условия подачи заявки простые: это должен быть концепт трофея, который олицетворяет мощь и амбиции молодого футболиста до 21 года. Картинку или макет можно прислать в таких форматах: JPEG, PNG, PDF, MP4, AVI, ZIP и RAR.

Мы тоже решили участвовать в конкурсе и сделали несколько эскизов. Оценивайте, вдохновляйтесь и конкурируйте с нами!

Концепт от главного редактора Sports.ru Александра Аксенова

Лучшему молодому игроку Евро-2020 не нужен новый кубок. Нет, титулы по-прежнему важны, но вот их воплощение в металле, камне, стекле или чем-то еще – со временем их же просто некуда ставить. А если их мало – тоже неловко, ну, как же так, такой хороший игрок, а показать внукам нечего.

Поэтому лучшей наградой молодому игроку Евро-2020 будет новое впечатление. Доброе дело, которое не даст забыть, что много миллионов лайков могут быть лишь временной историей. Подобными добрыми делами, например, занимается экс-защитник «Боруссии» Невен Суботич, помогающим африканским деревням пробивать источники воды там, где этой воды, кажется, никогда не будет.

Но все-таки какой титул может быть без кубка. Пусть он будет (хоть и будет лишь дополнением к основной мысли) таким: живое растение в металлическом горшке – оптимальный символ труда и роста. Ну и пусть на горшке будет что-то написано фломастером – Natural Attitude.

Называться можно как угодно, но без постоянной работы это всего лишь слова.

Концепт от дизайнеров Sports.ru – Алексея Белоуса, Марии Михальчук и Кристины Садкович

Их было не остановить – они подготовили целых четыре концепта.

Идею молодых-горячих футболистов представили в виде футболки с горящим сердцем – олицетворение искренней страсти и любви к игре в классическом и понятном всем спортивном образе.

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А здесь вспомнили про главную идею этого Евро: континент без границ, объединенный футболом. На стебле – 24 листа по количеству сборных-участниц Евро, цветок в виде огня – все тот же символ страсти.

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Мяч, летящий по крутой траектории, как на американских горках – хорошая метафора старта карьеры. Это момент крутого взлета, но всегда есть шанс, что что-то пойдет не так. Да и, как на горках, юную звезду неслабо потрясет.

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Левитирующий мяч с крыльями из пламени символизирует горячесть и страсть молодости. А «парение в воздухе» – элемент аттракциона: сегодня статичные и нетехнологичные вещи смотрятся неактуально в руках молодого человека.

Вариант от шефа SMM Sports.ru Кирилла Воробьева

Очень часто карьеры футболистов по-настоящему взрастают на крупных турнирах. Росток, который тянется вверх из футбольного мяча, символизирует молодость, перспективы и стремление вверх.

Концепт приза от главного редактора Киберспорта на Sports.ru Кирилла Новокщенова

«Золотой баул» – символ того, как сложно молодому игроку пробиваться в футбол, насколько тяжелый груз опыта падает на него. Традиция таскать баул за старшими явно восходит к Средневековью, когда мальчик, прежде чем стать рыцарем, должен был послужить оруженосцем у старшего.





Вариант редакции Betting Insider

Молодые игроки часто мечтают в начале карьеры о крутом экипе, но выбирают глянец, а не качество. Поэтому награда выглядит как классическая пара бутс – в таких играли легенды Пеле и Марадона. Это символ упорства и оверфокуса на себе и на игре, а не на себе в футболе

Присылайте свой дизайн награды лучшему молодому игроку и получите два билета на финал Евро-2020

Фото: facebook.com/UEFANationsLeague