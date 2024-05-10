Самый красивый клуб мира – теперь в Серии А! Встречайте «Комо» Сеска Фабрегаса

В следующем сезоне Серия А станет еще прекраснее. Спустя 21 год туда возвращается «Комо». Клуб, который играет у самого побережья знаменитого озера в окружении Альп.

Клуб, который играет в очень необычной форме.

Клуб, который тренирует этот человек.

И это еще не все особенности.

7 лет назад «Комо» чуть не исчез из-за жены Эссьена

Сезон-2002/03, последний для «Комо» в Серии А, был пропитан негативом. Во-первых, команда, резво вырвавшаяся в элиту, так же быстро улетела обратно. Во-вторых, показала предпоследний результат в лиге – хуже только «Торино». В-третьих, владелец команды Энрико Прециози (известный управленец «Дженоа») много раз намекал на денежные сложности: «Комо» нельзя вылетать. Это будет катастрофа для тифози, но куда сложнее будет жить дальше. Я ни на что не намекаю, но уже много говорил о вероятных сложностях в будущем».

Были ли положительные моменты? Да, но немного. Например, первая победа в сезоне – в январе 2003-го над «Ромой» (2:0)! Самое яркое событие – разгром «Болоньи» в марте (5:1).

«В этот день мы были лучшей командой Серии А, – голосил Прециози. – Мы показали, на что способна эта команда. «Комо» должен бороться за сохранение места в Серии А. Иначе клубу грозят дополнительные сложности».

Прециози оказался прав. Команда без звезд (хотя там играли нынешний тренер «Пармы» Фабио Пеккья, многолетняя звезда «Дженоа» Марко Росси, соратник Антонио Конте – Кристиан Стеллини и пятикратный чемпион Италии в составе «Ювентуса» Никола Аморузо) обанкротилась через два года после вылета в Серию В.

В 2015 году «Комо» вернулся в Серию В, по пути пережив еще одно банкротство. Возрождение на берегах озера с красивым видом? Как бы не так! Уже через год «Комо» загибался из-за денежной недостаточности – итальянский суд даже понизил его до Серии С и с учетом всех проблем разрешил существовать только там.

Через год дела «Комо» усложнились. Несмотря на то, что в марте 2017-го клуб на аукционе забрала амбициозная группа, основанная Акосуа Пуни (жена Майкла Эссьена) и ее партнером-предпринимателем из Ганы. Они заплатили 237 тысяч евро за все активы «Комо» и сразу же объявили: клуб ждет возрождение. «Я и мой помощник внимательно изучили возможности клуба, – говорила Пуни. – Это прекрасное место, которое привлекает десятки тысяч людей со всего мира. Думаю, здесь мы создадим команду, достойную Серии А. Комо – идеальное место, чтобы объединить футбол, культуру и красоты невероятного города».

Но Пуни хватило только на одно управленческое решение – назначила тренером бывшего игрока «Ювентуса» Марка Юлиано. По какой причине – никто не понял. Юлиано работал главным только в «Латине» за два года до «Комо»: 22 поражения в 33 матчах.

Юлиано подписал контракт на два года, но ушел из «Комо» через месяц. Клуб тогда не мог подтвердить финансовые возможности, а Пуни не отвечала на звонки журналистов. Поэтому все давление принимал пресс-секретарь «Комо» Джанлука Савоини. 30 июня 2017 года (в день ухода Юлиано) Савоини сказал: «Миссис Эссьен заверила нас, что все необходимые деньги поступят на счет. Она не отвечает на звонки журналистов? Что же, я не могу говорить за владельца команды. Могу сказать, что сегодня – крайний день, когда нужно подтвердить финансирование на сезон. Пока нужных денег нет. Мы, сотрудники клуба, конечно, волнуемся, но уверены в будущем при миссис Эссьен».

Платежи так и не поступили, Федерация футбола Италии поставила вопрос о будущем «Комо», а руководство клуба в обход Пуни занялось поиском денег. В этом помогали даже власти Комо. Бывший мэр города Марио Лучини, обещая болельщикам решить проблемы, расплакался. «Я никогда не видел столько людей в отчаянии. «Комо» грозит забвение – я совсем не поддерживаю владельцев в их политике. Нужно было трезво оценивать свои возможности, а не лишать тысячи болельщиков надежды. Мои люди уже начали поиски инвестиций – необходимо найти деньги к старту этого сезона. Я очень разочарован», – страдал Лучини.

Позже проснулась и Пуни. Признала, что компания, через которую она вела дела в «Комо», испытала некоторые финансовые проблемы.

«Сейчас трудно предсказывать какое-то развитие событий, – оправдывалась она. – Я просто очень сожалею, что у меня не получилось реализовать планы».

Журналисты писали, что Пуни настраивалась на повышение в Серию В через два месяца после покупки, но разочаровалась, когда полумертвый проект не принес быстрый результат. По данным ll messaggero, членство «Комо» в новом сезоне Серии С стоило всего 10 тысяч евро, но Пуни не заплатила, «хотя для нее эти деньги всегда были мелочью».

Вместо светлого будущего «Комо» получил суд (из-за долгов по зарплате перед игроками, сотрудниками и невыплаченных кредитов) и ссылку в Серию D. У клуба даже отобрали название: вместо «ФК Комо» появилось «Комо 1907».

Зато сейчас у «Комо», вероятно, самые богатые владельцы в Италии

До 2019 года «Комо» жил очень скромно. Клуб даже несколько месяцев не мог оплатить тренировочную базу, ходили слухи, что команда тренировалась за городом. «Комо» приезжал к маленькому стадиончику с плохим полем ранним утром, чтобы обойти внимание местных. Деньги на выживание выделяла местная компания Nicastro Group. Но в 2019-м все поменялось, когда за «Комо» взялись два богача из Индонезии – они заплатили за проблемный клуб около 800 тысяч евро. Формально «Комо» принадлежит британскому фонду SENT Entertainment, который входит в Djarum Group Роберта и Майкла Хартоно.

Братья – наследники табачной империи. Она родилась в 1951 году, когда индонезийский бизнесмен Ой Ви Гван приобрел кризисную компанию NV Murup. Ее позиции быстро укрепились, но в 1963-м на производстве вспыхнул пожар, на котором погиб сам Гван. Большую часть имущества спасли, и компания перешла его сыновьям Роберту и Майклу. За несколько лет братья восстановили утраченное и вышли за пределы Индонезии. К 2024 году компания гремит на весь мир, ее продукция захватила все континенты (хотя в некоторых странах, например, в США, есть определенные юридические проблемы). Роберт и Майкл входят в топ-100 богатейших людей мира по версии Forbes. Роберт на 79-м месте с состоянием в 24,5 млрд долларов. Майкл – 87-й, в его копилке – 23,6 млрд. Следующим идет российский бизнесмен Геннадий Тимченко.

Djarum – это больше, чем табачный фонд. В портфель входят, например, сеть супермаркетов, телекоммуникационные и медиакомпании, финансовые организации. Djarum вкладывалась и в спорт, но до 2019 года только в Индонезии. А потом купила «Комо».

Изначально итальянские медиа предполагали, что через клуб Хартоно хотели наладить поток индонезийских игроков в Европу и жутко расстроились, когда узнали о лимите на футболистов не из ЕС. Братья это опровергали и говорили, что вкладываются в «Комо» из любви к итальянскому футболу.

В переговорах от клуба участвовал и бывший мэр города – Марио Ландрисчина. Позже он рассказывал: «Мы предлагали братьям Хартоно впервые встретиться в Милане, но они настояли на переговорах именно в Комо. Это достаточно скромные люди – они сразу попросили, чтобы мы организовали место встречи не в центре города, а где-нибудь на окраине. Помню, что ужин проходил в небольшом заведении, принадлежавшем одной семье несколько поколений – господа Хартоно очень впечатлились его дизайном и историей. Переговоры прошли хорошо, покупатели представили интересную стратегию, по которой «Комо» мог планомерно совершенствоваться в течение нескольких лет. Мы высоко оценили их планы – все-таки клуб всегда считался культурным достоянием нашего города».

Хартоно обошлись без заявлений, что через пару сезонов «Комо» сыграет в Лиге чемпионов, и говорили исключительно о текущих делах. Индонезийцы улучшили инфраструктуру, разобрались с долгами перед игроками и сотрудниками и сформировали первичную цель – выйти в Серию В за два года. После выполнения плана Майкл Хартоно сказал:

«Я не хочу давать чересчур амбициозных обещаний. Мы гордимся игроками, тренерским штабом, нашим прогрессом – сейчас важно закрепить этот успех и приспособиться к новым условиям. Серия В – это невероятный вызов. Даже с учетом нашего плана «Комо» будет достаточно сложно достичь успеха в этой лиге. Надеюсь, фанаты понимают это и готовы к определенным трудностям».

«Комо» два года буксовал в середине таблицы: и сезон-2021/22, и сезон-2022/23 финишировал 13-м. Но наконец-то добрался до Серии А.

Вот две причины успеха по версии руководства.

1. Тренерская стабильность. После покупки братья Хартоно сказали, что им не близка стратегия кадровых ротаций. При них с командой поработали четыре тренера. Первоначально – Марко Банкини, дальше – Джакомо Гаттузо (не родственник Дженнаро), который поднял «Комо из Серии С в Серию В, но из-за проблем со здоровьем уступил должность Морено Лонго по ходу сезона-2022/23. Тот повторил результат предшественника – 13-е место, а в нынешнем чемпионате провел 12 матчей, подняв команду на пятую строчку. Дальше Djarum решился на эксперимент – доверился начинающему тренеру Сеску Фабрегасу, который работал с молодежкой.

4 тренера за 4 года – это обычный показатель для клуба из низшей лиги. Но руководители объясняют: с Гаттузо они целились в задачи посерьезнее, но жизнь распорядилась по-другому. По их словам, для «Комо» не должно быть понятия «антикризисного менеджера». Даже если команда тонет, то новый тренер работает с прицелом на дальнейший успех.

2. Четкая управленческая структура: у каждого топ-менеджера – своя ответственность . В руководстве есть легенда «Челси» Деннис Уайз, который пришел с новыми владельцами в 2019-м и получил пост одного из генеральных директоров.

Уайз отвечает за реконструкцию и расширение стадиона «Джузеппе Синигалья», который располагается на берегу озера. До новых владельцев он ветшал – фундамент затапливало, появлялась плесень. Уайз за несколько лет решил проблемы, обновил трибуны, облагородил территорию перед ареной и привел спонсоров: от партнеров на рекламных щитах до эксклюзивных забегаловок. Уайз почти не лезет в формирование состава – этим занимается Карлальберто Руди (исполнительный директор). Правда, Фабрегаса привел именно Уайз, но он говорит: «Я бы хотел в теории помогать с игроками, но я пока что верчусь вокруг своих задач. На мне – стадион, база, они отнимают много времени. Так что моя помощь по трансферам будет актуальна только после завершения моих обязанностей».

Кстати, Уайз и Сеск – не единственные звезды в «Комо». В списке акционеров Тьерри Анри, который помогал в переговорах с Ойшаном Робертсом, одним из тренеров «Комо». Как писал The Athletic, Анри мог вложиться в «Комо», еще когда играл в «Барселоне». Якобы идею подкинул воспитанник «Комо» Джанлука Дзамбротта, но из-за языкового барьера они не поняли друг друга.

Оценивая текущее состояние «Комо», Уайз говорит: «Нам не нужно бороться с «Интером», «Миланом» и «Ювентусом» за историю. Это бесполезно. Мы создаем собственный путь в прямом эфире».

Фабрегас приезжал в Комо на свадьбу друга, а в итоге на месяц (или нет?) стал главным тренером

1 августа 2022 года Сеск Фабрегас свободным агентом перешел в «Комо». Вообще-то он был в городе за месяц до этого, когда приезжал на свадьбу друга.

«Звонок от Денниса [Уайза] был неожиданностью, – вспоминал Фабрегас. – Мы были знакомы с ним по каким-то мероприятиям, которые устраивал «Челси», но почти не общались. Деннис предложил мне вернуться в Италию ради некоего предложения. Честно: я даже не думал, что оно связано с «Комо». На тот момент мой агент получал запросы из США и Японии – мне казалось, что я продолжу карьеру там.

Когда приехал в Комо, то Уайз сразу же сказал: «Сеск, мы знаем, что ты готовишься стать тренером. Разница в игровом уровне с «Монако» и прекрасная природа позволят тебе получить еще немного удовольствия от игры, а дальше мы предложим тебе войти в нашу тренерскую систему». Ни один из клубов, которые предлагали контракт, не думал о моей тренерской карьере. Я долго не размышлял – к тому же семья была не против переезда в Италию, ей понравилось на свадьбе в Комо».

Первоначально с Фабрегасом подписали двухлетний контракт с условием: войти в тренерский состав можно в любой момент. Бывший полузащитник сборной Испании сделал это раньше, чем многие думали. Уже в июле 2023-го стал главным в «Комо» U19, с которым провел 9 матчей: 3 победы, 3 ничьих, 3 поражения, разница голов – 13:14.

В ноябре того же года Фабрегас на месяц стал исполняющим главного тренера взрослого «Комо» после увольнения Морено Лонго. Правила итальянского футбола запрещают больше месяца занимать такую должность без соответствующей лицензии. Поэтому «Комо» до конца сезона-2023/24 формальным главным назначил Ойшана Робертса, а Фабрегас вошел в его тренерский штаб.

«Нет никакого конфликта, – говорит Фабрегас. – Я продолжаю обучение, очень скоро у меня будет необходимая тренерская лицензия. Что касается мистера Робертса, я горжусь работой с ним. У него невероятный опыт и классное видение футбола. Ойшан – классный собеседник, он много подсказывает мне».

От Робертса летит ответный респект: отмечает желание Сеска превзойти тренером игровые достижения.

У «Комо» крепкий состав. Есть и местная легенда с опытом Ла Лиги и АПЛ

В заявке «Комо» достаточно опытных игроков:

● Эдоардо Гольданига – «Палермо», «Сассуоло», «Кальяри» и «Дженоа». 150 матчей в Серии А.

● Федерико Барба – «Беневенто», «Эмполи» и «Кьево», «Штутгарт» и«Вальядолид».

● Оливер Абильгор – «Селтик», «Верона» и «Рубин».

● Алессандро Беллемо – капитан «Комо», прошедший путь от Серии С до Серии В.

● Даниэле Базелли – почти 200 матчей за «Торино».

● Симоне Верди –«Наполи», «Торино», «Милана», «Эмполи» и «Болонья».

● Патрик Кутроне – особая история.

Нападающий дебютировал в «Милане» в 2017 году, когда ему было 19 лет. За основу отыграл около двух лет и считался очень перспективным. В 2019-м «Вулверхэмптон» предложил за него около 20 млн евро – «Милан» не устоял.

Весь бэкграунд Кутроне в АПЛ – 28 матчей и 3 гола во всех турнирах. В основном ездил по арендам: «Фиорентина», «Валенсия» и «Эмполи». Более-менее постоянное место Патрик нашел только в августе 2022 года, когда подписал контракт с «Комо».

Важная история: это команда из родного города Кутроне, но он никогда не был в ее системе.

«Когда я попал в академию «Милана», то сказал родителям: моя мечта – стать легендой этого клуба и в таком статусе вернуться в Комо. Помню, что они посмеялись, но я никогда не отказывался от этой мысли. К сожалению, жизнь вносит коррективы в планы. Мне не удалось показать себя в «Милане» с лучшей стороны, но я очень рад, что «Комо» пригласил меня к себе. Сейчас моя цель – принести как можно больше пользы команде из родного города».

Перед стартом сезона у Кутроне было много предложений, одно из них – от «Дженоа», который пробился в Серию А после годичного кризиса. Кутроне отказался.

«Мне нравится, что он демонстрирует преданность не самому популярному клубу Италии и отказывается от более прибыльных предложений, – хвалил игрока исполнительный директор Карлальберто Руди. – Это пример футбольного патриотизма – никто не хочет достичь побед с «Комо» так, как он».

А еще «Комо» – это про невероятную красоту: от стадиона до формы

Стадион «Джузеппе Синигалья», расположенный на побережье озера Комо. На эти виды можно посмотреть еще раз:

Форма «Комо» – отдельный вид искусства. Например, на домашнем и выездном комплектах сезона-2022/23 были изображены волны в разных цветах (это отсылка к озеру). Дизайн совместно с техническим спонсором Errea разработали модельер Дидит Хедипрасетьо и художница Гольназ Джебелли.

Форма на этот сезон сохранила графические тенденции.

Иногда «Комо» проводит клубные мероприятия на вилле Плиниане, которая расположена на побережье озера – например, там фотографировали игроков для профилей на официальном сайте. Городские экскурсоводы называют дом любимым местом отдыха Наполеона, где он уйму времени играл в любимую игру – бильярд.

Кстати, на озере Комо есть вилла у Лионеля Месси. Конечно, у Сеска спросили, сможет ли Лео хоть раз появиться в футболке его клуба. Тот отшутился и сказал, что на данный момент это невозможно.

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Фото: AFP /LUCA ROSSINI, LUIGI CANU, TIZIANO BALLABIO, TIZIANO BALLABIO, JACQUES PIERRE / HEMIS.FR; Gettyimages.ru /Alex Davidson, Claudio Villa, Emilio Andreoli, Westend61, Grazia Neri