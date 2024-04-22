Как Индзаги превратился в топ-тренера и чемпиона

«Интер» – чемпион Италии. Симоне Индзаги – чемпион впервые в своей карьере. И этот успех идеально отражает прогресс Индзаги-тренера: от подражания Конте и провальных экспериментов до футбольных изобретений и интереса топ-клубов за три года.

Как он добрался до чемпионства? Как менялся? Что было в его голове? Большой текст – о личности Симоне Индзаги.

Как начиналась история Индзаги в «Интере»: дал обещание боссу «Лацио» и не сдержал слово – тот обиделся

23 мая 2021 года «Интер» получил чемпионский кубок после разгрома «Удинезе» (5:1). Утром 26 мая появились слухи об уходе Антонио Конте, вечером они подтвердились. Причины отставки алленаторе, который привел клуб к первому титулу за 11 лет, на тот момент казались странными: «Интер» экономил из-за кризиса (никто не понимал, насколько он серьезен) и не желал удовлетворять запросы Конте на трансферном рынке. Антонио расстроился, что вместо прогресса руководство предложило стагнацию. «Интер» начал поиски с тренера, который бы не сломал чемпионскую систему Конте.

По данным итальянских газет, у гендиректора Беппе Маротты было два варианта. Первый – Массимилиано Аллегри. Второй – Симоне Индзаги. Макс казался сильным, но более дорогим: и по зарплате, и по хотелкам. К тому моменту он два года был без работы, но уже рассматривался «Ювентусом» и «Реалом».

Известный журналист Джанлука Ди Марцио в книге Grand Hotel Calciomercato писал, что «Интер» очень хотел Аллегри. Приглашением занимался Маротта, а вот спортивный директор Пьеро Аузилио общался с Симоне Индзаги как с запасным вариантом – попросил тренера не продлевать контракт с «Лацио», пока не появится конкретика с Аллегри. А когда тот отказался от «Реала» и вернулся в «Юве» (хотел быть рядом с семьей, которая жила в Турине), «Интер» предложил Индзаги в два раза больше денег, чем давал президент лациале Клаудио Лотито. Так Индзаги переехал из Рима в Милан.

Индзаги был вторым номером в списке, но при этом идеально подходил «Интеру». Во-первых, играл по той же схеме и в том же стиле, что и Конте – команде не пришлось бы кардинально перестраиваться. Во-вторых, привык экономить в «Лацио» и вряд ли бы требовал дорогих трансферов. Так что сделка «Интера» и Индзаги ожидалась многими, но не боссом «Лацио». Осенью 2021 года Лотито рассказал, что никак не мог препятствовать уходу Симоне, потому что «он так хотел этого вызова – а мы уважали решение нашего многолетнего тренера». Цитата пропахла лицемерием, ведь за несколько месяцев до этого Лотито раскритиковал Симоне.

«Я был разочарован, – рассуждал Лотито. – Он изменил мнение за ночь. Контракт был готов, я его даже подписал. Ему оставалось связаться с секретарем и тоже подписать документ. Но он решил этого не делать. Он сказал мне, что переспал с этой мыслью и изменил решение. Мы провели вместе семь часов, мы договорились, мы пожали руки. Но на следующее утро он позвонил и сказал, что у него больше нет стимулов, он больше не сможет должным образом управлять командой. Если бы я услышал это вечером предыдущего дня, то не готовил бы контракт со своей подписью».

Разочарование Лотито было понятным. Римское медиа Corriere dello Sport писало, что президент «Лацио» за долгие годы сотрудничества с Индзаги сильно проникся к нему и считал, что Симоне способен закрепить команду в топ-3 Серии А. Лотито приготовил новое соглашение – на 2,5 млн евро в год до 2024 года. Его согласовали в неформальной обстановке на римской вилле Лотито «Сан-Себастьяно». Индзаги тогда дал устное согласие за ужином и попросил немного времени для официальной подписи.

Но назначение Аллегри в «Юве» открыло путь Индзаги в сторону «Интера». Симоне очень привлекла возможность борьбы за скудетто («Интер» не настаивал, чтобы тот выигрывал его сразу), большие (ударение на первый слог) финансы и участие в Лиге чемпионов. Он быстро поменял решение, посовещавшись только с женой – наутро после ужина с Лотито огорошил босса заявлением об уходе.

Индзаги до «Интера» и сейчас – два разных Индзаги

Если кратко расписывать работу Симоне Индзаги в «Интере», то получится такая последовательность. Первый сезон – не ломал концепцию Антонио Конте. Все работало, «Интер» выиграл Кубок и Суперкубок Италии, руководство в восторге. Второй сезон – Индзаги часто экспериментировал: врубал высокий прессинг, закидывал штрафную соперников передачами. Получалось далеко не всегда, отсюда два кризисных отрезка «Интера»: осенью и начале весны. Медиа всерьез обсуждали увольнение Индзаги и писали, что у него несколько матчей на урегулирование. Но Индзаги вырулил из ямы, взял тот же набор кубков и дошел до финала Лиги чемпионов, в котором очень достойно проиграл Пепу Гвардиоле и «Ман Сити».

Третий сезон – симфония Индзаги. Он сохранил всех лидеров, вывел их на новый уровень (к примеру, Лаутаро Мартинес стал очень командным игроком – если не забивает, то сильно помогает партнерам) и теперь идет к чемпионству. По слухам, в начале работы с Индзаги боссы «Интера» дали ему задачу за 2-3 года вернуть скудетто. Трехлетка Симоне завершается уверенной победой, доминированием в Италии и реализацией планов.

Вместе со стилем менялись и высказывания Индзаги. Почувствуйте разницу между цитатами от 2021-го и свежими:

● Было: «Ювентус» – сильный соперник, нам нужно очень постараться, чтобы добыть результат в дерби». Стало: «Ювентус» силен. Но «Интер» – команда победителей. Мы настроены только на положительный результат».

● Было: «Я очень рад, что мы вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас нам предстоит задача пройти как можно дальше». Стало: «Попадание в финал Лиги чемпионов в прошлом сезоне не было случайным событием: мы много работали и показывали классный футбол – благодарю коллег [здесь, видимо, из «Манчестер Сити»] за лестные отзывы за игру в финале. Сейчас мы должны показать лучшие результаты, чем были до этого».

● Было: «Лаутаро – один из самых сильных игроков в Италии». Стало: «Я бы сказал, что Лаутаро – один из лучших игроков всего мира. В Италии много сильных нападающих, но я бы не сказал, что у Мартинеса есть конкуренты».

● Было: «У «Интера» много достойных конкурентов в борьбе за чемпионство». Стало: «Мы покажем, что готовы к скудетто. «Интер» очень вырос за последнее время и готов к большим вызовам».

● Было: «Лацио» помог стать мне тем, кем я являюсь. Но в «Интере» другие требования, нужно соответствовать уровню». Стало: «Я настроен на победы, на большие победы. Думаю, это понятно по моей работе с «Интером». Если сравнивать мою работу за два сезона, то, думаю, разница очевидна. Я больше не тот парень, который только пришел в клуб. Я сильно изменился – в этом мне помогли игроки и руководство».

Близкий к «Интеру» журналист Матео Бардзаги перед финалом Лиги чемпионов в прошлом году писал, что авторитет Индзаги в команде сильно вырос. Во многом благодаря стрессоустойчивости в трудные периоды. Индзаги не срывается на игроков, не скандалит, решает проблемы спокойно и поддерживает футболистов. За три сезона у Индзаги не было конфликтов ни с одним игроком: даже те, кто уходил с не очень хорошим шлейфом, тепло отзывались о тренере. Так было и с Миланом Шкриньяром, и с Ромелу Лукаку (вел переговоры с «Юве» перед финалом ЛЧ – на него обиделся даже близкий друг Лаутаро).

Яркий пример поддержки игроков – реакция на неприятный момент из второго матча против «Барсы» (3:3). Кристьян Аслани в самом конце не реализовал выход против Марка-Андре тер Стегена, который мог привести к победе «Интера». «На меня тогда вылилось столько хейта, – вспоминал Аслани. – Симоне помог мне морально восстановиться: много говорил со мной, поддерживал, разбирал эпизод и объяснял, как правильно мыслить в решающие моменты и важные матчи. Симоне – настоящий психолог, он – глава команды. Игроки очень ценят его!»

До этого матча «Интер» испытывал невероятное давление. Но Индзаги победил нервозность. По словам ассистента Массимилиано Фарриса, за несколько дней до важной игры Индзаги организовал расслабленную обстановку. «Симоне провел командный ужин, угостил тренерский штаб вином, которое производит его друг, а игрокам разрешил пасту. Мы чувствовали пульсирующий накал страстей, но Индзаги очень успокоил состав. Любой другой тренер закрыл бы игроков на базе и запретил общаться даже с семьями, но не Индзаги», – делился Фаррис.

У Индзаги отличные отношения с игроками (он осознанно не выбирает любимчика), но еще лучше – с руководством

Лаутаро называл Индзаги настоящим другом. Стефан де Врей говорил, что Симоне – хороший психолог. Дензел Дюмфрис рассказывал, что с тренером можно поделиться личными секретами. И так у Индзаги со всеми: он – дипломат, за счет спокойного характера поддерживает бесконфликтную рабочую атмосферу. Даже проблемы привык решать без резких движений и эскалаций.

Яркий пример – на тренировке перед ответным матчем против «Бенфики» в плей-офф прошлой Лиги чемпионов сцепились Андре Онана и Марцело Брозович. Индзаги был спокоен, потому что драчунов растащил Ромелу Лукаку. Информация о стычке просочилась в медиа, и тренер парой публичных слов снял напряжение. «Мое вмешательство в тот момент не понадобилось, – рассказывал он. – Серьезной потасовки не было. Да и мои игроки уважают друг друга, чтобы не довести обычное столкновение до серьезного конфликта. Они пожали руки, извинились друг перед другом и перед всей командой и забыли это. Ни один из нас не должен разгонять панику вокруг этого недопонимания».

Индзаги дружит со всеми, но не выделяет отдельно никого. Это форма психологии: он может хвалить игрока за конкретный эпизод, но не возводит никого в абсолют, потому что «однажды даже лидером нужно пожертвовать ради результата». За 5 лет в «Лацио» Индзаги много раз сталкивался с вопросом о любимчиках – и всегда отвечал, что таких нет. Это правило Симоне протащил с собой и в «Интер»: «Я никогда не делаю акцент на каком-то конкретном игроке. В моих командах всегда играют сильнейшие, только футболисты в лучшей форме, которые выглядят более готовыми перед конкретным матчем. Я отношусь одинаково хорошо ко всем футболистам, но объективно оцениваю только их игровые показатели. В этом мой секрет, но, наверное, этим правилом должен пользоваться любой хороший тренер».

Дипломатичность Индзаги проявляется в отношениях с руководством. За три года в «Интере» он лишь однажды проявил раздражение публично. Летом 2022 года Беппе Маротта упустил Бремера (не успел договориться с «Торино» по трансферу, потому что не нашел денег – вовремя подсуетился «Ювентус») и тянул с укреплением защиты. Положение усугубляло, что к концу трансферной кампании с повреждениями выбыли Алессандро Бастони и Милан Шкриньяр, а руководство никак не могло найти нужную формулу для приобретения Франческо Ачерби. 28 августа 2022-го Индзаги выступил: «Больше всего меня беспокоит отсутствие центрального защитника. Иногда мы будем играть каждые два дня. Я жду центрального защитника, у меня есть только Де Врей. Разговаривал ли я со Стивеном Чжаном? Клуб знает мои запросы! Руководство прекрасно осознает, что мне нужен новый защитник!»

В итоге Маротта оформил аренду Ачерби и ответил: «Все в порядке. Он действительно очень хотел видеть Ачерби в команде. Мне не за что винить Симоне – он никогда не позволял себе ругать руководство публично». Когда однажды Маротту спросили о каких-либо конфликтах с Индзаги, он лишь посмеялся – у тренера с боссами всегда были прекрасные отношения. По словам Беппе после финала Лиги чемпионов-2022/23, клуб не думал об увольнении тренера, несмотря на трудности по ходу сезона. Маротта вообще много говорит о классном взаимодействии с Индзаги. Например: «Он никогда не вламывается в кабинеты и не кричит, что ему кто-то нужен. Индзаги высказывает пожелания только на специализированных встречах. Но что меня больше всего удивляет – так это то, что наши интересы и акценты совпадают».

Беппе часто защищает и футбол Индзаги, и его решения. Например, медиа приписывают именно Индзаги относительно провальный трансфер защитника Робина Гозенса и полностью провальный трансфер полузащитника Хоакина Корреа. Маротта закрывает тренера спиной: это были сделки не Индзаги, а коллективные, результат анализа скаутов и заинтересованности директоров. Гендиректор больше говорит о положительном влиянии Индзаги на трансферы. «Когда выяснилось, что Генрих Мхитарян уйдет из «Ромы», Симоне сильно активизировался, – вспоминал генеральный директор клуба. – У нас были некоторые опасения насчет этой сделки. Симоне убедил нас, продемонстрировав детали: как Генрих закрепится в его системе и какую пользу принесет. Видите, он оказался прав – как и в многих других ситуациях».

Франческо Сесса из La Gazzetta утверждал, что у Индзаги отличные взаимоотношения не только с Мароттой, но и со спортивным директором Пьеро Аузилио и его помощником – Дарио Баччином. Баччин – один из главных специалистов по южноамериканскому рынку в Италии. И Индзаги часто просто общается с ним, разделяя это увлечение.

Какой Индзаги в жизни: волнуется из-за хейта меньше жены, жаловался отцу из-за ухода лидера «Интера»

Отличительная черта Симоне – он не выставляет себя на первый план. Например, не форсировал продление контракта с «Интером», которое оформили в сентябре 2023-го (до июля 2025-го). Сейчас обсуждают новую пролонгацию, но Симоне глушит инсайды: «Я сосредоточен на «Интере», это мой дом, моя душа. Я думаю только о результатах. Продление контракта? Мы соберемся в конце сезона и все обсудим. Могу сказать: никаких проблем быть не может, потому что в наших отношениях с руководством присутствует невероятное уважение друг к другу».

Говорят, Индзаги попал в шорт-лист «Ливерпуля», когда Юрген Клопп объявил об уходе. Но близкие к «Интеру» и тренеру инсайдеры успокоили: Индзаги настолько привык к Италии, что пока никуда не собирается. Конечно, какой-нибудь важный вызов может изменить его мнение, но «Интер» и Милан остаются приоритетом.

Город – важный фактор в жизни Индзаги. Гайя Лукарьелле, жена Симоне, называла его человеком, который не очень любит переезды и прочие подобные потрясения. В Риме Индзаги прожил почти 20 лет, а потом очень резко уехал с семьей в Милан. Почти за 3 три года он наладил быт и полюбил город. Его сын Лоренцо теперь играет в академии «Интера», жена ­– открыла бутик в центре Милана, где продает дизайнерские сумки. Для младшего сына Андреа пара уже подыскала детский сад. «Удивительно, как быстро мы устроились в этом городе. Обычно даже если мы уезжаем куда-то в отпуск, Симоне не чувствует себя комфортно на новом месте: ходит и иногда о чем-то причитает. В Милане мы чувствовали себя как дома буквально с первых часов пребывания здесь», – делилась Гайя в интервью итальянскому еженедельнику Chi.

Важный момент для девушки: давление на мужа в Милане меньше, чем было в Риме. «Вне зависимости от места: каждая игра Симоне – испытание для меня, – делилась Лукарьелле. – Я слышу оскорбления в его адрес, я слышу свист – меня убивает эта ненависть. Симоне ее переносит абсолютно нормально. Но могу сказать, что в Риме болельщики злее, чем в Милане. Здесь мне гораздо проще перенести этот поток эмоций». По словам жены, пока она и сын Лоренцо плачут из-за резких слов тифози и медиа, Симоне абсолютно спокоен. Даже после поражений: «Я бы хотела хотя бы каплю его стойкости, потому что мои нервы не выдерживают такого стресса».

Главные качества Индзаги – спокойствие и рассудительность – отмечает и его отец Джанкарло. Индзаги-старший рассказывал, что сын не теряет самообладание в самых сложных ситуациях – даже когда дела не идут совсем. Так, по словам Джанкарло, было осенью 2022 года: «Я удивляюсь, как он не сломался, потому что его критиковали со всех сторон. Симоне доказал, что он человек с характером, чего не хватает многим из нас».

Джанкарло рассказывал, что за весь период в «Интере» сын показался ему испуганным только один раз. «Помните, когда Ромелу Лукаку впервые уходил из клуба, – вспоминал Индзаги-старший. – Вот тогда в последний раз я почувствовал в Симоне какие-то лишние эмоции. Лукаку обещал Симоне, что останется в команде, а спустя неделю сказал, что хочет уйти в «Челси». Для сына это был ощутимый удар, он звонил и уговаривал Лукаку: «Здесь ты – король, а в «Челси» столкнешься с невероятным давлением». Ромелу настоял на своем, а Симоне нервничал: для него потеря Лукаку была равна потере двух-трех сильнейших игроков. Это был один из немногих моментов, когда мой сын сильно переживал из-за футбола».

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Когда осенью 2021-го Индзаги спросили о чемпионских амбициях, он ответил: «Конечно, я хочу стать чемпионом – для того я и оказался в «Интере». Но при этом я хочу расти, совершенствоваться – чтобы успех не пришел только благодаря личным качествам игроков. Я хочу расти и помогать расти команде. В этом моя главная цель».

Планы сбываются. Индзаги действительно вырос: от тренера-сменщика Конте до мистера, которым интересуются топ-клубы Европы. «Интер» же под его руководством возвращает чемпионство.

Телеграм-канал автора про итальянский футбол. Там он рассказывает, как «Интер» стал чемпионом и почему сплоховали конкуренты

Фото: Gettyimages.ru /Gabriele Maltinti, Marco Rosi, Marco Luzzani; eastnews.ru /AA/ABACA/Abaca