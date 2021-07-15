Самый сложный тест про футболистов! Определите по собаке, кто ее хозяин

У многих крутых футболистов есть собаки – порой кажется, что игроки проводят с ними не меньше времени, чем на тренировках. Пройдите наш тест, чтобы узнать, какой породы собака у Месси и кого «Спартак» подарил Промесу.

Бегать вместе с собаками и даже играть с ними в футбол – это классно; а лучший способ держать домашних животных в форме – это кормить их профессиональными рационами Eukanuba. Это питание с качественным животным белком, которое проходит строгий контроль на всех этапах производства, включая независимые проверки. Подписывайтесь на этот блог, чтобы узнать, как выбрать наиболее подходящий способ кормления и как научиться правильно организовывать питание вашей собаки.