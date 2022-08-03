«Показал ему, как буду пинать его ногами, когда он упадет». Казахстанец Виктор Демьяненко – о первой поездке в США и бое против «Пазманского дьявола»

Виктор Демьяненко является одной из центральных фигур казахстанского бокса в эпоху СССР. Он добился высоких результатов, демонстрируя в ринге бескомпромиссную борьбу. Особое место в его послужном списке занимает встреча с Винсентом Пациенцой, который известен миру как «Пазманский дьявол».

Демьяненко – трехкратный чемпион СССР, двукратный чемпион Спартакиады народов СССР, чемпион Европы, обладатель Кубка мира, победитель всевозможных турниров. Венцом же карьеры считается серебряная олимпийская медаль, которую он завоевал на Олимпиаде-1980 в Москве.

За его спиной огромное количество поединков – 290, а также турниры во многих странах. Виктора Демьяненко причисляли к фаворитам почти всех соревнований, в которых он принимал участие. Визитными карточками боксера были сила, скорость и шикарная работа в контр-атаке.

Отдельной главой его насыщенной карьеры является первая поездка в США. В 1979 году в Нью-Йорке проходил первый Кубок мира по боксу. Принимал его легендарный комплекс Madison Square Garden.

Демьяненко и Серик Конакбаев без особых проблем победили (также золотую медаль завоевал и другой представитель команды СССР – Владимир Шин (Узбекистан). И их имена теперь высечены вместе со всеми победителями того Кубка на мраморной доске в «Мекке бокса».

Самое интересное произошло за пределами ринга – в лифте гостиницы. Демьяненко зацепился с представителем американской сборной. Кризисный момент был разрешен посредством пантомимы от Виктора Леонидовича.

«В гостинице Нью-Йорка, где нас разместили, мы с другими членами команды СССР после тренировки поднимались в свой номер на лифте. На одном из этажей в лифт зашла группа американских спортсменов. Один из них, килограммов 75, смотрит на меня и жестами начинает демонстрировать, как он будет меня бить, и что от его ударов у меня вылетят зубы.

Недолго думая, я, сделав злое лицо, начинаю показывать те же удары, только в конце добавил пантомиму, что после моих ударов он упадет, а я начну пинать его ногами. Увидев это, все вокруг покатились со смеху, начали хлопать меня по плечу, пожимать руку. В общем, мы даже с этими наглецами подружились»,- вспоминает в своей биографии титулованный боксер.

Кстати, в финале он бился именно с американцем. Против него выступил Дэйв Армстронг. Поединок завершился со счетом 5:0 в пользу Демьяненко.

Особенно памятным эпизодом для Демьяненко является бой с американцем Винсентом Пациенцой. Его больше знают под прозвищем «Пазманский дьявол». Он получил его в период карьеры профессионального боксера.

Демьяненко успел сразиться с ним до того, как Винсент ушел в профи. Случилось это в начале 1983-го. В ноябре того же года Винни дебютировал на профи-ринге.

Боксеры бились в рамках матчевой встречи СССР – США. Поединок оказался близким, без явного фаворита. Однако Демьяненко удалось отправить Винни в стоячий нокдаун. Виктор Демьяненко победил, выиграв также звание лучшего боксера турнира.

«Наш поединок получился очень интересным. Винни – он жесткий боксер, предпочитающий работать на силу. Такой вот настоящий силовик. Я в свою очередь больше игровик. И в некоторых моментах я активно использовал маневры.

У нас бой был зрелищный. Много ударов наносили. Пациенца, к слову, в любителях не был таким известным, каким стал в итоге в профи. Плюс у него история сильная. Попав в аварию, он вернулся в спорт через несколько лет, выиграл в очередной раз титул чемпиона мира. Его можно ставить в ряд с Пакьяо, Де Ла Хойей.

Что касается меня, то я не смог бы перейти в профессионалы. Даже при большом желании. Для этого требовалось бы сменить гражданство. Тогда устои были другие, порядки другие. Но знаете, я даже не думал про это. Мы все в то время выходили на ринг биться за страну, за честь. Такой вот менталитет. Никогда не сдавались.

В наше время уже были большие традиции. Мы лишь продолжили их. Затем сами передали уровень следующему поколению. И сейчас рад видеть, что сохранили все это. Каждая Олимпиада с медалями, много героев, много имен. Большая работа делается парнями»,- рассказал Демьяненко.

Титулованный спортсмен ушел из спорта из-за травм и болезней. В 1984 году Демьяненко провел последний чемпионат СССР, став третьим. По его словам, он ощущал, что потерял скорость, легкость, силу. Плюс ко всему он не попал в состав сборной СССР на турнир «Дружба» на Кубе. В итоге он покинул бокс, проведя в общей сложности 290 боев (победил в 267).

Фото: из личного архива Виктора Демьяненко, РИА Новости