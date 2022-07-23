Артур Гафнер – рекордсмен Казахстана в метании копья: в детстве тренировался при помощи лома, побеждал с травмой руки и брал медали в непрофильных видах

В последние годы Артур Гафнер занимает место лидера сборной Казахстана по легкой атлетике в метании копья. Приблизиться к его результатам в данный момент никому не удается. Начинал же спортсмен свои тренировки при помощи обычного лома.

Гафнер – воспитанник восточно-казахстанской легкой атлетики. Родился талантливый спортсмен в селе Сугатовка – чуть больше 100 километров от Усть-Каменогорска.

Он всегда отличался прекрасными физическими данными: силой, силовой выносливостью, антропометрией. И неудивительно, что его потенциал заметили еще в школьные годы. Первым разглядел в Артуре спортсмена учитель физической культуры Николай Зюзин.

Именно с его подачи началось становление Гафнера. Он стал ходить в спортивную секцию. Также в качестве места проведения тренировок выступал и двор его дома. Качественного инвентаря не было, поэтому юный Артур набирал базу при помощи подручных средств.

Копье Гафнеру заменял обычный лом. Вес его составлял шесть килограммов. И ходит легенда, будто Артур в юные годы мог метнуть снаряд на 15 метров. Неудивительно, если этот результат на самом деле реален. А может настоящие метры и вовсе его превосходит?

Сам Артур неохотно делится информацией. Атлета отличает скромность и молчаливость. Он редко дает полномасштабное интервью, ограничиваясь лишь коротким комментарием, почти никогда не затрагивая личные темы.

Постепенно спортсмен вышел на невероятный уровень.В период с 2014-го по 2016-й Гафнер около 20 раз поднимался на подиум различных соревнований. Список включает в себя не только локальные казахстанские, но и международные турниры.

Пик пришелся на май 2016 года. Гафнер выступал за Казахстан на матчевой встрече спортсменов стран Центральной Азии. В лучшей попытке легкоатлет метнул копье на 72,77 метра. Одним броском он превзошел два рекорда страны.

Артур установил новые высшие достижения среди юниоров и молодежи. На тот момент ему не было еще и 18-ти (в июле этого года атлет отпраздновал 24-летие). И с ним стали связывать большие надежды.

Только сразу же их оправдать ему не удалось. Проведя буквально пару сезонов, Гафнер получил серьезное повреждение, с которым он долго боролся..

«Если говорить подробнее, то травму получил по своей неопытности. Большинство учатся на своих ошибках и я в том числе. Лечился, восстанавливался. Сложно говорить про ближайшие какие-то старты. Все зависит от сроков восстановления»,- говорил тогда Гафнер.

Интересно, что вынужденный больничный не сильно сказался на его соревновательной деятельности. Артур не прекращал выступать. И с травмой вышел на старт зимнего чемпионата Казахстана.

Единственным отличием стало то, что свою рабочую правую руку он не тревожил – метал копье левой. Однако и этого хватило для того, чтобы завоевать золотую медаль. Результат по его меркам в Шымкенте он показал скоромный. Но зато удалось всех удивить бросками слабой рукой.

Проблемы со здоровьем не позволили ему полноценно включиться в тренировочный процесс. После победного зимнего ЧРК Гафнер вместе с национальной командой отправился на сборы в Турции, которые стали для него восстановительными.

«Не мог полностью включаться. Все мои планы выполнялись только на 80 процентов. Травма во всем внесла свои коррективы».

Выйти на свой прежний уровень казахстанец не мог достаточно долго. Мелкие повреждения спровоцировали застой. Также сказался и факт отсутствия постоянной конкуренции на внутренних чемпионатах.

Да, Гафнер забирал свои золотые медали. Но к рекордным метрам сильно не приближался. В секторах он начал экспериментировать. Метание копья совмещал с толканием ядра. Ничего, конечно, фантастического не показал, но для казахстанских соревнований этого хватало, чтобы быть в тройке призеров.

На фоне этого ярким выглядит текущий сезон. Судя по всему, атлету удалось преодолеть кризис и поймать нужный ритм. В Кыргызстане на международном старте Артур был близок к тому, чтобы повторить свой рекорд.

В лучшей попытке ему удалось показать 71,46 метра. Без особых проблем он стал победителем, подтвердил статус лидера сборной. И есть вероятность того, что до конца года Гафнер сможет метнуть копье на отметку 80 метров.

Это тот случай, когда потенциал не раскрыт и на 60-70 процентов. Гафнер – молодой спортсмен. Многие в этой дисциплине достигают пика намного позже, чем 24 года. Тот же Ян Железны совершил свой рекордный бросок на 98,48 метра в 30 лет.

Не так давно Артур выступил на Мемориале Гусмана Косанова в Алматы. Гафнер с легкостью одержал очередную победу и подтвердил статус лидера. До конца сезона еще есть время – пора брать новые высоты.

Фото: Altayathletics