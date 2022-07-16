Али Ахмедов: потерянные перспективы или новый чемпион мира? Прогнозируем, как будет развиваться карьера казахстанского нокаутера

Казахстанский боксер Али Ахмедов имел прекрасный шанс вписать свое имя в историю обладателей мировых титулов. Однако главный на сегодняшний день поединок в карьере нокаутер проиграл. Быстро вернуться в чемпионскую гонку ему не удалось. И пока перспективы Ахмедова не имеют четких форм и границ.

Сложнее всего Ахмедову было психологически. В 2020-ом он проиграл титульный поединок, на кону которого стоял пояс IBO во втором среднем весе. Али имел преимущество по ходу встречи. Но на концовку его не хватило. Этим воспользовался эквадорец Карлос Гонгора. Он дважды отправил Али в нокдаун – после второго казахстанец уже не поднялся.

Нельзя было исключать, что боксер мог сломаться после такого исхода. Тяжело вернуться в ритм, когда главная мечта была всего в трех минутах. Однако Али справился. Сохранил в себе огонь, с которым поднимался к вершине.

Только пока трудно понять, для чего именно он сейчас горит. Продолжение карьеры не имеет четкого направления. Пока лишь проходные поединки с непонятными соперниками – ничего конкретного они собой не несут.

Разве что позволяют поддерживать форму, исправлять ошибки и укреплять базу. Продвижения в сторону претендентов на титул чемпиона мира пока нет. Вряд ли это произойдет и 30 июля, когда Ахмедов должен вернуться на ринг в Лос-Анджелесе.

В противоположном углу будет находиться Рикардо Адриан Луна из Мексики. Широкой публике он неизвестен. Но и откровенным ноунеймом не является. В его послужном списке встречи с серьезными бойцами (японец Рета Мурата, узбек Бектемир Меликузиев).

Правда все они были проиграны. Общее же число поражений достигает восьми, три из которых являются досрочными. В общем, крепкий боксер, но проходной. Ахмедов должен выигрывать до финального гонга. В его нынешней ситуации необходима только такая победа – яркая и уверенная.

А вот дальнейшие перспективы туманны. Если он пройдет мексиканца, то каким будет следующий шаг? На титульник рассчитывать невозможно. Для того, чтобы выйти на такую точку отсчета Ахмедову требуются совершенно другие поединки. С теми, кто способен его вывести на уровень.

Команде Али предстоит большая работа по реанимированию его чемпионского пути. Иначе он рискует застрять в вечных проспектах. Как, например, Канат Ислам. Поэтому до конца года Ахмедов должен иметь четкий план на 2023-й, где особым пунктом будет являться вторая попытка стать чемпионом мира.

Тем не менее, это не значит, что для него все потеряно. Он по-прежнему является боксером, который с его прекрасными данными может пополнить список обладателей важного чемпионского пояса из Казахстана.

Не исключено, что Ахмедов будет продвигаться по линии Международной боксерской федерации (IBF). В рейтинге боксеров второго среднего веса казахстанец в данный момент занимает седьмое место, потеряв после недавнего обновления две строчки.

На перемещении сказался простой – Ахмедов не дрался с декабря прошлого года. И в предстоящем поединке он может улучшить свои позиции. далее можно будет попробовать выйти на ринг против более серьезного соперника.

И может кто-нибудь из топовых боксеров обратит внимание на казахстанского нокаутера. В общем, карьера должна выйти из зоны монотонности. Сам Али готов к вызовам и пообещал в бою против мексиканца показать нечто интересное.

В случае победы может обозначиться вектор развития его карьеры. Перспективы обретут форму, акценты будут расставлены. И произойти это может уже этой осенью. Пока же остается ждать его возвращения на ринг. Для него еще ничего не потеряно в профи-боксе. Главное делать шаги.

Фото: Gettyimages.ru/Steven Ryan, Sarah Stier