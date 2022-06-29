Головкин и Альварес в сентябре поставят точку в противостоянии: нестареющий GGG готов взять реванш у мексиканца

Главный бой осени.

Чемпион мира в среднем весе из Казахстана Геннадий Головкин все-таки получил шанс расставить все точки над «i» в насыщенной истории противостояния с мексиканцем Саулем Альваресом. Уже этой осенью боксеры в третий раз выйдут на ринг. И если в начале 2022-го «Канело» считался явным фаворитом, то теперь его позиции изменились, чем должен воспользоваться нестареющий GGG.

Во многом на расстановку сил повлиял исход последнего поединка мексиканца. Альварес не справился с безукоризненным и эффективным боксом россиянина Дмитрия Бивола. Его деклассировали – Сауль не подстроился под жесткий стиль оппонента, направленный на разрушение.

Безусловно, в физическом плане «Канело» не потерял. Он по-прежнему один из самых техничных и сильных боксеров современности. А вот психологически просел. Бивол публично ущемил его самолюбие, уничтожил его веру в свою непобедимость.

И сейчас Альваресу предстоит начинать все сначала. Неудивительно, что первый же поединок после встречи с Биволом он проведет против такого гранда, как Головкин. Сейчас ему необходимо закрыть поражение крупным и денежным боем, так как на него давят различные контрактные обязательства – никто не примет битву с откровенным ноунеймом.

Параллельно можно поставить точку в вопросе кто сильнее. Обе прошедшие встречи никакой ясности не внесли. Первый бой завершился скандально. Его источником стали судьи, которые насчитали ничью при очевидной победе казахстанца.

Скандальная ничья в 2017-м: споры не утихли до сих пор

Такой исход мало кого устроил. Этот супербой ждали долго. Боксеров стравливали эксперты, фанаты горели желанием увидеть противостояние. Однако подписать контракт не удавалось.

И все же это произошло. Команды проделали большую работу, итогом которой стало долгожданное объявление о поединке. Боксеры сделали это эффектно. Альварес победил соотечественника Хулио Сезара Чавеса, после чего сразу же обратился к GGG. Казахстанец поднялся на ринг. Представление завершилось анонсом встречи.

Она состоялась 16 сентября 2017 года на арене T-Mobile в США. Спустя пять лет споры относительно победители боя не утихли. Судьи вынесли вердикт в виде ничьи, хотя с небольшим преимуществом должен был выигрывать Головкин.

Горькое послевкусие второго боя – GGG вновь ограбили

Через год на той же самой арене «Канело» и GGG встретились вновь. Интерес к бою был невероятным, учитывая скандальный бэкграунд первого поединка. Только вот решить все вопросы не удалось.

Непримиримые соперники вновь выдали равный поединок. Только результатом стала не ничья, а победа «Канело». Причем сделал он это раздельным решением судей – корона так никому и не досталась, а у казахстанца осталось горькое послевкусие – его вновь ограбили.

Главный бой в карьере для Головкина и Альвареса: на кону не только деньги, но и статус

Общественность также осталась недовольна решением сделать Альвареса победителем. Поэтому ценность заключительной части трилогии очень и очень высока – за яркой афишей стоят не только внушительные суммы заработка, но и принципиальный момент, сопряженный с личной неприязнью.

В отличие от «Канело» казахстанский средневес свой последний поединок выиграл. Сделал это уверенно, без лишней суеты. Головкин в Японии разобрался с местной звездой Риотой Муратой, отобрав у него титул чемпиона мира по версии WBA.

И боксеры в данный момент находятся на разных ментальных плоскостях. Альваресу необходимо уделить время не только тренировочному лагерю, но и «засыпать» психологическую яму. А сделать это будет очень трудно, потому что впереди поединок с GGG. К этому противостоянию нельзя подходить с недонастроем. Так что дополнительная порция давления сыграет на руку Головкину.

Это будет один из козырей казахстанского чемпиона. Однако сработает он в том случае, если GGG будет осенью на пике своих кондиций и возможностей. Тогда раненого Альвареса можно будет добить, поставить яркую точку в споре сильнейших.

На бумаге для Геннадия все выглядит довольно неплохо. Но не стоит забывать, что мексиканец – настоящий профессионал. Он не утратил своей мощи, силы и навыков. Вряд ли на момент боя он окажется разобранным. Наоборот, ему необходимо возвращать свои позиции в иерархии профи-бокса.

И даже при определенной форе GGG будет крайне сложно. В очередной раз нужно вспомнить про возраст. Тема, конечно, давно на репите у любителей бокса. Однако Головкин демонстрирует, что и в 40 лет можно легко побеждать и брать титулы. С «Канело» же данный аспект выйдет на первый план. Казахстанец явно потерял в показателях с момента их первого боя.

Несмотря на всю скандальную предысторию, вряд ли поединок будет молниеносным и быстрым. Скорее, боксеры проведут размеренный, умный бой с упором на психологические моменты – рисковать нельзя. К слову, исход встречи может быть любым: от нокаута до странных судейских записок. Для каждого из них – это самый важный выход на ринг за всю карьеру.

Добавим, что боксеры сойдутся в ринге 17 сентября. Поединок пройдет в США в рамках второго среднего веса.

Фото: Gettyimages.ru/Ethan Miller, Al Bello