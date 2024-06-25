Стиль Англии – в цифрах: удары наравне с Грузией и Шотландией, оборона как у «Юве»

Разбирает Слава Палагин.

Вокруг сборной Англии неспокойно – звезды прошлых поколений ругают звезд нынешнего.

В колонке для The Telegraph Джейми Каррагер призвал прекратить эксперимент и убрать из состава Фила Фодена и Трента Александра-Арнольда.

Алан Ширер посоветовал сохранить Харри Кейна в основе, но разнес его за недостаток движения.

А Гари Линекер емко резюмировал стиль Гарета Саутгейта в своем подкасте: «Можно сколько угодно подбирать слова, но прямо сейчас сборная играет дерьмово».

Давайте при помощи цифр разберемся насколько.

Англия пассивна как «Шеффилд Юнайтед» (с треском вылетевший из АПЛ)

Главная претензия от экспертов – прессинг сборной. Точнее – его отсутствие .

Саутгейт объяснял, что получил команду, которая устала после долгого сезона и не может поддерживать клубную интенсивность. По мнению Гарета, есть и тактическая деталь: оба раза Англия попадала на сборные с тройкой центральных защитников, а эту схему сложнее запрессинговать. Тут у Саутгейта может быть авторитетный союзник: на Евро-2016 похожие мысли – только про Испанию – доносил Хави.

Смущает, правда, рассинхрон тренера с игроками. У них другая точка зрения на проблему. Перед Словенией Кейн объяснял, что атакующая группа просто-напросто не получает поддержки от полузащиты. «Когда кто-то из соперников опускается за мячом, мы не знаем, как реагировать и кто должен его встречать», – конкретизировал Харри.

Пока в этом аспекте у Англии антирекорды в эпоху Саутгейта. На предыдущих турнирах сборная чаще отнимала мяч у чужих ворот. Прямо сейчас позволяет делать больше 20 передач, прежде чем вступить в отбор – хуже дела на Евро только у Албании и Румынии.

Если искать эквивалент пассивности в АПЛ, то ближе всего к Англии будет «Шеффилд Юнайтед» (20-е место, заход на худший сезон в истории лиги). Шок, но даже их PPDA был выше, чем у команды Саутгейта (17,7).

Еще одно проявление пассивности – поведение Англии в зависимости от счета. Когда он равный, все-таки стараются играть от себя. Забив, сразу откатываются к воротам. После матча с Данией у Кайла Уокера спросили, требует ли этого Саутгейт. Кайл ответил, что на самом деле Гарет хочет играть в атакующей манере, а намерение исходит от игроков.

Смена настроения англичан в зависимости от счета – пока чуть ли не самая радикальная на Евро. Вот удобный график, который подчеркивает, как голы влияют на стиль команд:

Вертикаль обозначает отдачу территории. Горизонталь – отказ от мяча. Как видно, еще более радикально на игру вторым номером перестраивается только Турция.

Англия чудовищно мало бьет (реже – только Шотландия)

После матча с Данией Саутгейт резюмировал главные проблемы: «Пока мы играем с командами, которые используют гибкую тройку защитников на мяче. Не так уж просто оказать давление на них. Мы точно должны прибавить в прессинге, но это лишь одна часть головоломки. Вторая – мы сами недостаточно хорошо держим мяч».

Отражение проблемы – всего 51,2% владения на турнире. Ближайший эквивалент Англии в АПЛ – середняк «Фулхэм» с показателем 50,3%.

Ключевая причина – стиль Джордана Пикфорда. В воротах у Англии с отрывом главный фанат дальних передач в АПЛ. Вот наглядный график от Sky Sports, раскрывающий уникальность Пикфорда:

На Евро Джордан не выносит мяч в любой непонятной ситуации и даже реже дает длину, чем в «Эвертоне». Но и такой Пикфорд категорически далек от вратаря топ-клуба или топ-сборной (имеем в виду не уровень, а стиль). По данным FBref, Джордан выносит мяч в 45% случаев. Обычно так играют середняки. Аналог в АПЛ – вратари «Борнмута» с показателем 44%. На Евро рядом с Пикфордом расположились вратари Сербии и Словении.

А теперь сравните с киперами топ-сборных. Мануэль Нойер – 12%. Диогу Кошта – 19%. Майк Меньян – 25%. Унаи Симон – 29%. Даже и близко не показатели Пикфорда.

Еще одна беда – автономность левого фланга. Англичане его почти не используют . Вот характерная графика после матча с Сербией. Через левый фланг, где выходит правша Киран Триппьер, не было создано ни одного момента:

Из-за того, что Англия мало владеет мячом в принципе, а когда владеет использует лишь две трети поля, команда Саутгейта бьет (ха-ха) антирекорды по ударам.

Прямо сейчас на Евро только три сборные, которые не пробили планку в 20 ударов. Это Грузия. Это Шотландия. И да, Англия . По общему количеству команда Саутгейта делит последнее место на Евро. Если усреднять, хуже будет только Шотландия.

8,5 ударов за матч – катастрофа. Если искать пример в АПЛ, то снова не найдется никого ближе, чем вылетевший «Шеффилд Юнайтед». Но даже они пытались чаще – 9,5 раз за игру.

Зато Англия надежна как «Ювентус». Хвалим Саутгейта, но с оговорками

Единственный комплимент Англии прилетает только за игру в защите . Мы поняли, что сама сборная не хочет защищаться так много. Но когда все же приходится, команда не разваливается.

Максимум, который позволяет автобус Саутгейта, – дальние удары. Их доля у соперников – 68%. Самый высокий показатель на Евро прямо сейчас. Благодаря этому Англия сталкивается пока с наименее острыми ударами. Их усредненный вес – всего 0,05 xG.

В открытой АПЛ и близко нет команд, которые бы так ограничивали соперника. Самый близкий пример в топ-лигах – «Ювентус». Показатель последнего сезона при Максе Аллегри – всего 0,06 xG.

За осторожной похвалой скрываются два опасения.

Первое – пока Англии удавалось ограничивать лишь скромные по ресурсу сборные. В плей-офф будут команды, которые строят атаки куда изобретательнее.

Второе – даже такая ставка может рассыпаться конкретно на этом Евро. Англия мало позволяет в штрафной, но уже пропустила дальним от Дании и была наказана за пассивность.

Оказывается, Саутгейту не хватает Филлипса. Так вот в чем проблема!

Как Саутгейт стал таким осторожным человеком?

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Лукаку на этом Евро – уже мем. А вы бы пустили такого Ромелу на турнир?

Фото: Gettyimages.ru /Richard Pelham, Julian Finney