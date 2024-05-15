«Тоттенхэм» чуть не столкнул «Сити» в пропасть

Замена Эдерсона – вклад Пепа в чемпионство?

Вопреки ожиданиям (в том числе собственных фанатов), «Тоттенхэм» дал бой «Манчестер Сити». Да, проиграл и не помог «Арсеналу» в чемпионской гонке (0:2), но вполне мог сотворить сенсацию. Заряженность хозяев отражает не только ничья по явным моментам (4:4), но и то, с какой частотой калечили соперников. По ходу матча «Сити» пришлось сделать две вынужденные замены из-за травм. Забавно, но именно они помогли чемпионам выжить.

Мотивации «шпорам» добавила потеря очков «Астон Виллы» в понедельник – шансы на Лигу чемпионов оставались призрачными, но учитывая календарь последнего тура, точно просматривались. Чтобы их увеличить, Эндж Постекоглу выставил необычное сочетание. Появление на левом фланге защиты Микки ван де Вена (номинальный ЦЗ) даже не стало главным сюрпризом в нем. Речь про схему, которая удивила Пепа и поставила перед «Сити» слишком много вопросов.

«Тоттенхэм» впервые в сезоне сыграл без нападающих. Помогло выиграть владение у Пепа

Сюрприз от Энджа – на карте усредненных позиций игроков:

Как видно, «Тоттенхэм» вышел без чистого форварда – в нападении дыра. Способные сыграть там Сон и Джонсон располагались строго на флангах – поддерживали ширину и почти не участвовали в розыгрышах. Этой задачей занималась четверка полузащитников из Хейбьерга, Бентанкура, Мэддисона и Сарра. Пожалуй, именно последнего можно назвать ложной девяткой «Тоттенхэма» (без мяча поднимался выше всех).

Еще три детали стали постоянной чертой розыгрышей.

● Помимо четверки полузащитников, в центр у «шпор» стягивался Педро Порро – единственный уцелевший ложный фулбек Постекоглу (Дестини Удоджи на травме). В результате середину наполняли сразу пять игроков. Направлять столько же на сдерживание не всегда готов даже «Сити».

● Вся пятерка менялась местами. Никто не был привязан к позиции. Хейбьерг опускался к защитникам, Мэддисон заполнял опорную, Бентанкур наоборот поднимался вперед. Даже выбрав мишени для персонального прессинга, гости терялись из-за движения «шпор».

● Постоянно ротировался игрок, который открывался за спину после преодоления прессинга. Рывки совершали даже Хейбьерг и Ромеро. Эта часть удалась «шпорам» хуже всего. Часто не хватало последнего или предпоследнего паса, чтобы вывести партнера.

По ходу матча «Тоттенхэм» даже разработал комбинацию, которая помогала создавать моменты вследствие розыгрышей. Сначала искали лишнего в центре поля. Как только находили, отправляли в забег Джонсона – главного специалиста в «Тоттенхэме» по поиску партнеров в штрафной.

Вот пример из первого тайма. Хейбьерг получает свободу и сразу же находит диагональю Бреннана.

Момент завершится опасным ударом Бентанкура в створ.

Почти идентичный эпизод из второго тайма. «Тоттенхэм» снова находит лишнего – на этот раз Порро. Внимание на Жереми Доку, который разводит руками после неудачного прессинга.

Момент завершается прострелом Джонсона на Кулусевски и ударом в упор.

Благодаря нагруженному центру и упертым попыткам разыгрывать «Тоттенхэм» даже выиграл владение – уже не сенсация против «Сити» с Холандом, но все еще достижение. По итогам матча у «шпор» получилось 52%, но по ходу игры владение поднималось даже до 60%.

Более того, вследствие розыгрышей даже удавалось откидывать «Сити» на их половину. Ирония, но именно в этом сценарии «Тоттенхэм» получил первый мяч. Перед контратакой все 11 игроков «Сити» располагались на своей половине. Обычно такие мячи в очных матчах забивают «шпоры».

Если выделять глобальный баг в коде Постекоглу, можно указать на Хейбьерга. В этом сезоне датчанин потерял место в основе. Эндж часто ставит на более техничного Ива Биссума, который пропускал матч из-за травмы. Именно Хейбьерг стал слабым звеном «шпор». Несколько раз привозил и подставлял партнеров передачами.

«Сити» растерялся перед высокой линией «Тоттенхэма». Передачи на Холанда не проходили совсем

Благодаря собственным розыгрышам «шпоры» сократили количество эпизодов защиты. Больше владеешь мячом – реже обороняешься. Все просто. По итогам матча у «Сити» всего 8 ударов. С игры – только 5. Сравните с кубковой встречей, где было 18 в общей сложности (с игры – 16).

Минимизировать моменты «Сити» получилось и благодаря схеме, которую «шпоры» поддерживали без мяча. Было сразу две особенности. Во-первых, очень узкое расположение – чуть ли не подталкивали «Сити» атаковать через фланги. Во-вторых, высокая линия защиты – чтобы «Сити» приходилось форсировать атаки, а не проводить планомерно.

«Тоттенхэм» поддерживал схему в среднем блоке, но из нее же выдвигался в прессинг. Привоз Аканджи в концовке пришел именно из-за особенностей схемы. В центре поля швейцарец не смог найти вариант, а на свободный левый фланг просто не успел перевести.

Выбор Постекоглу в пользу именно такой схемы – вероятно, попытка ограничить Де Брюйне и Фодена. В последних матчах играют вместе, держатся близко друг к другу и предпочитают открываться между линиями. В прошлом туре уничтожили «Фулхэм» благодаря приему.

«Тоттенхэм» значительно сократил их влияние на игру. Из-за узкой схемы «шпор» партнеры реже находили Фодена и КДБ в любимых зонах. Из-за высокой линии уже у них было меньше времени на раздумья. Создали лишь по одному моменту: Кевин – в эпизоде с голом, Фил – в компенсированное время.

Как же «Сити» пытался вскрыть схему Постекоглу? Высокую линию оголял Эрлинг Холанд. Потенциально убойные условия для норвежца, но партнеры торопились с передачами и не доводили до него мяч. В середине первого тайма был 40-секундный отрезок с тремя попытками вывести Эрлинга. Все три заканчивались перехватами и переходом владения «Тоттенхэму».

Узость схемы поначалу удавалось оголять через рывки Кайла Уокера:

Выводили его, но дальше возникали проблемы с завершением. Уокера слишком часто подводил последний пас. Забавно, но единственный хороший момент, который «Сити» создал таким образом, пришел после смены тактики – в этот раз вывели не Уокера, а Гвардиола, который тоже открывался в широкой позиции, но слева:

Похоже, именно на это был расчет Постекоглу. Схема оставляла уязвимые зоны, но Эндж предпочел отдать фланги, где у «Сити» открывались крайние защитники (часто играющие центральных), а не середину, где дежурят куда более креативные Фоден и КДБ.

Более того, ставка могла сыграть необычным образом. Первый момент Сона после перерыва пришел после контратаки – когда Уокер и Гвардиол задержались и догоняли момент, а не встречали соперников лицом к лицу:

Сона подвела реализация – не первый раз в этот вечер.

«Сити» выжил благодаря запасным. Они у Гвардиолы – супер

После матча Родри давал интервью Sky Sports, в котором хвалил партнеров за чемпионский менталитет (позволяет побеждать даже без суперигры), и особо отмечал помощь запасных. Речь в первую очередь про Штефана Ортегу и Жереми Доку.

Немецкий вратарь появился из-за травмы Эдерсона. Уже четвертый такой случай в этом году. Перед «Тоттенхэмом» были выходы с «Ньюкаслом», «Ливерпулем» и «Ноттингемом», где Ортеге приходилось точно так же выбегать по ходу игры. Не во всех Штефан геройствовал, но когда доходило до спасений, стабильно выручал.

Статистика явных моментов в этих матчах – фантастика. Ортега потащил все 6 убойных ударов в створ. Из них три – вчера. «Сити» брал Штефана за игру ногами (не так хорош, как Эдерсон, но сильно выше среднего), но пока его главные хайлайты в Англии связаны с отражением ударов.

Смелый вывод: решение Пепа все же убрать Эдерсона с поля (долго сопротивлялся, после ухода тоже был в ярости), возможно, принесло «Сити» чемпионство. Именно в шотстоппинге Ортега сильно лучше бразильца. Даже несмотря на то, что играет по праздникам, предотвратил больше пяти мячей после прихода в АПЛ. Статистика Эдерсона за тот же период – минус 5 голов. Не факт, что бразилец бы обязательно пропустил, но подобные эпизоды – точно не его сильная сторона.

Конкретный аспект, который впечатляет Пепа, – игра Ортеги при выходах один на один. Вчера назвал его лучшим вратарем мира в этом компоненте. Ключевая особенность – стойка для отражения удара. Ортега предпочитает в стиле Тибо Куртуа позу осьминога, которая перекрывает максимум вариантов сопернику.

Она помогала «Сити» и в прошлом сезоне. Вот похожий по типологии сэйв в кубковом матче с «Челси»:

А вот вчерашний:

Заслуга Доку, который вышел вместо трамированного КДБ, – заработанный в концовке пенальти. Лишний раз показал, насколько полезен может быть в дуэлях 1-в-1 (ха-ха, прямо как Ортега), но на другом конце поля. Выходы бельгийца со скамейки в последнее время отлично работают. Доку остается без голевых действий, но постоянно треплет нервы соперникам.

Из недавнего – матчи с «Реалом» в ЛЧ и «Челси» в Кубке Англии. Оба раза Доку освежал игру «Сити» и давал новый импульс. Нагружая его зону, команда оба раза забивала важнейшие голы. Показательно поведение тренеров: и Анчелотти, и Почеттино меняли крайнего защитника и срочно выставляли на фланг Доку центрального. У Постекоглу таких ресурсов нет (все ЦЗ были на поле) – Жереми наказал уставшего Порро.

А Пеп говорит, что не любит замены. Ну-ну.

Ортега спас чемпионство «Сити» одним сэйвом. Гвардиола аж упал!

Фото: Gettyimages /Justin Setterfield; x.com/premierleague