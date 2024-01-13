Возвращение КДБ может решить чемпионскую гонку АПЛ

Палагин – про надежду Пепа на второй круг.

После праздников в лидеры АПЛ вырвался «Ливерпуль», но Юрген Клопп остудил пыл тех, кто начал короновать команду: «Еще неделю назад вы говорили, что «Арсенал» отрывается от всех остальных. Пожалуй, сейчас вы такого не скажете. «Тоттенхэм» тоже недавно был позади, но теперь снова в гонке. К тому же у «Сити» возвращается Кевин де Брюйне. Да, только приступает к разминке, но страну уже вовсю трясет».

Возвращение на поле спустя 173 дня Кевин украсил фирменным ассистом в кубковой игре с «Хаддерсфилдом» (5:0) – рывок по правому флангу, голевая через тонкую закидушку в штрафную, все как вы любите. Пеп после матча взывал к спокойствию: пока бельгийцу надо копить игровые минуты и тренировки. О выходе в старте нет и речи, но разговоры о влиянии Кевина на «Сити» и чемпионскую гонку уже начинаются.

Поддержим инициативу Клоппа и разберемся в ожиданиях.

Пеп верит, что Де Брюйне перенесет качество игры «Сити» в таблицу. Неутомимый стиль КДБ пригодится флегматичным чемпионам

После камбэка Кевина Гвардиола выдал интересное: «С Кевином в составе мы необязательно начнем лучше играть, но такие футболисты помогают выигрывать. В футболе их единицы. Вот почему так важно, что Кевин вернулся. В этом отношении он уникален».

Что имел в виду Пеп? Во-первых, незначительное влияние Де Брюйне на общий уровень игры «Сити». При Гвардиоле бельгиец эволюционировал из игрока, который помогает продвигать мяч и даже располагается в паре опорников, в заточенную на обострение десятку. Путь неплохо описывает количество касаний: в сезоне-2017/18 бельгиец встречался с мячом 98 раз за матч, в требл-кампании – всего 69.

Во-вторых, Пеп явно считает Кевина игроком, который может создать момент из ничего. Да, ему нужна помощь команды, которая бы доставляла мяч, но дальше КДБ может разобраться самостоятельно – без поддержки партнеров. Фактически бельгиец в одиночку добавляет 10-20% к атакующему потенциалу. Недавно в таких же категориях рассуждал Матео Ковачич.

В том, что касается качества футбола, у «Сити» до сих пор нет проблем. Даже во время безвыигрышной серии из четырех матчей (антирекорд для Пепа в национальных чемпионатах) Гвардиола рассказывал, что его не устроила только игра с «Астон Виллой» (0:1). Каталонец считает, что против «Челси», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» команда заслужила набрать минимум 7 очков – в реальности получилось только три.

Проблемой Пеп считает лишь перенос хорошего перфоманса в таблицу. 40 очков «Сити» после первого круга – не худший результат в эпоху Гвардиолы, но меньше было только в тех двух сезонах, когда чемпионом становился кто-то из конкурентов (2016/17 – «Челси», 2019/20 – «Ливерпуль»).

Конкретная область, в которой может пригодиться творческая магия КДБ – спячка, в которую впадает «Сити», поведя в счете. Обычно в таком сценарии команда получает больше пространства и шансов – соперник логично раскрывается. «Сити» этого сезона – исключение из правил: команда Гвардиолы все еще здорово взламывает автобус, но, получив преимущество, почему-то успокаивается и перестает атаковать.

Вот характерное сравнение с прошлым сезоном. Тогда «Сити» получал больше моментов, поведя в счете.

В этом сезоне обратная картина. «Сити» мощнее атакует при равном счете, но, получив преимущество, выключается из игры.

Соперники получают не только передышку от постоянных атак «Сити», но и шанс на камбэк – например, через атакующие замены или переход на более смелую схему без страха, что их накажут. Отчасти поэтому у «Сити» так много потерь в матчах, в которых они пропускали в концовках. Против «Челси», «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Кристал Пэлас» удалось набрать лишь четыре очка, хотя по ходу игр «Сити» шел на все 12.

Для наглядности – динамика ожидаемых голов в конкретных матчах. Стрелкой выделен отрезок, когда «Сити» успокоился, поведя в счете или сделав задел. На нем команда совсем перестает атаковать, а соперник наоборот пытается вернуться в игру, а кое-где даже возвращается. Показательно, что такое встречалось у «Сити даже в тех матчах, которые завершались победами. В большинстве игр все равно нарабатывали на победу, но соперник сурово наказывал за отрезки потери концентрации.

Как поможет КДБ? Пеп уже обозначил, что на первых порах будет выпускать Кевина только на финальные отрезки игр, где особенно ощущаются проблемы. После матча с «Хаддерсфилдом» объяснял, что пока бельгийцу удобнее вступать в игру не с первых минут, а в момент, когда соперник уже раскрыт и его можно наказать на пространстве.

Когда Кевин наберет форму, «Сити» пригодится его неутомимое желание обострять. На этой почве у Де Брюйне и Гвардиолы даже возникали мини-конфликты: Пеп критиковал бельгийца за несоблюдение базовых принципов «Сити», а Кевин мог даже послать каталонца, когда тот просил придержать мяч вместо того, чтобы нестись вперед. Возможно, сейчас Пеп будет не против – кто-то должен выводить «Сити» из спячки.

Еще два аспекта, где возвращение КДБ будет кстати:

1. Разнообразие в атаке. Иногда «Сити» успокаивается не сам, а из-за соперника, который привыкает к его манере. В этом сезоне основной крен в атаке у Гвардиолы – левый фланг, куда здорово вписался Жереми Доку. Остановив дриблера по ходу матча, противник выключал фактически всю атаку «Сити». Де Брюйне добавит альтернативный вариант с атаками через правый край, куда его всегда тянуло из-за любви к кроссам.

2. Связка с Эрлингом Холандом. Норвежец не скрывает, что скучал без Де Брюйне. На качестве его моментов отсутствие КДБ не сказалось, но этот сезон – первый в карьере Холанда, когда у него наметился кризис реализации. Возможно, Эрлингу не хватает привычных моментов, которые для него в огромном объеме создавал именно Де Брюйне. Речь в первую очередь про кроссы и разрезающие передачи, которых стало примерно на четверть меньше.

Два подводных камня – возраст Де Брюйне и баланс, который может разрушить его возвращение

Главное беспокойство относительно Де Брюйне и его влияния на гонку: когда конкретно «Сити» получит бельгийца в той прошивке, которая разрывала АПЛ, и не затянется ли этот процесс в принципе.

Рассуждая о времени, которое нужно футболистам для набора формы после травм, Пеп часто обращается к росту игроков: по его мнению, коротышки быстро выходят на пик, а высоким лбам нужно больше времени. КДБ тут во второй категории – в атакующей группе «Сити» выше него только совсем дылда Холанд.

Задержит выход Кевина на пик и манера, в которой бельгиец привык играть. Пару лет назад Гвардиола объяснял: «Мы хорошо знаем друг друга, добились все, чего только можно, разве что не спали в одной постели. Ничто не поменяет мое мнение о нем, но я всегда хочу большего. У него очень динамичная манера игры, почти вся она заточена на рывках. Пока в этом направлении не все идеально, нельзя говорить, что настоящий Кевин вернулся».

Наконец, третий фактор для волнения – возраст КДБ. «Кевину уже не 21, когда на игроках все заживает как на собаке. В его возрасте нужно четко соблюдать инструкции, хорошо восстанавливаться, следить за собой. Мы не ждем, что уже через неделю он будет в идеальной форме», – рассказывал на днях Гвардиола.

Не забываем, что даже на пути к треблу Пепу приходилось регулировать игровое время Де Брюйне. Иногда Кевин оставался вне заявки на матч, чтобы точно восстановиться к более важному следующему, иногда Гвардиола менял его по ходу игр, чтобы не рисковать.

Позитив тут дают свежие инсайды The Athletic. После операции на задней поверхности бедра бельгиец поменял рацион питания и предматчевые процедуры, включающие массаж и разминку (раньше их старательно избегал). Внутри «Сити» подмечают в первую очередь свежесть КДБ, который не терял время зря, провел отпуск в компании друзей и семьи и хорошо отдохнул головой.

Тактическая головоломка для Гвардиолы – как уместить Де Брюйне с игроками, которые здорово проявляют себя в этом сезоне. Речь в первую очередь про Хулиана Альвареса и Фила Фодена. В прошлом сезоне аргентинец почти не играл, когда на поле были и КДБ, и Холанд. За осень и зиму нападающий превратился в игрока основы, который оправдывает доверие. Англичанин вообще претендует на позицию Кевина – не скрывает, что видит себя именно в полузащите, и именно там провел лучшие матчи в сезоне.

Особенно острый вопрос – баланс, к которому Пепа всегда относится очень чутко. В прошлом сезоне Гвардиола даже поделил атакующих игроков на две категории: тех, кто заточен на контроль (Грилиш, Марез, Бернарду), и тех, кто нацелен на постоянные обострения (Де Брюйне, Фоден, Холанд). Пеп старался не перебарщивать и в конечном итоге нашел идеальный микс.

В этом сезоне акцент сместился в сторону более вертикальных игроков – помимо Фодена, в основе прописался заточенный на дриблинг Доку. Оба оправдывают шансы и постоянно получают комплименты Пепа, но возвращение КДБ может качнуть маятник еще сильнее. Гвардиола уже говорил, что не против динамичной и быстрой атаки, но последний раз нечто подобное у «Сити» выстраивалось еще в эпоху Лероя Сане и Рахима Стерлинга – больше пяти лет назад, когда даже сам футбол был другим.

Возможно, возвращение КДБ не только повлияет на гонку, но и поменяет взгляды Гвардиолы на формулу идеальной команды, которые сформировались на пути к треблу.

Фото: Andrew Yates, John Bradley, Paul Currie, Robert Michael/Global Look Press