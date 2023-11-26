Вратари под прессингом, Трент vs Доку, 0 замен Пепа: сюжеты от «Сити» с «Ливерпулем»

Слава Палагин – о матче тура в Англии.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью в первом очном матче сезона (1:1). Игра не дотягивала до лучших образцов эры Гвардиолы и Клоппа, но все равно получилась богатой.

Некоторые вытекали из мощных стартовых интриг (дуэль Доку и Трента), некоторые – из вечного спора (кто круче – Эдерсон или Алиссон), а часть спродюсировали по ходу матча тренеры. Например, вы заметили, что Пеп не сделал ни одной замены, а Клопп использовал все пять?

Действия Эдерсона и Алиссона – индикатор игры под прессингом. «Сити» был значительно лучше

Прессинг – важнейший аспект любого матча между Гвардиолой и Клоппом (помним еще по Германии). Мелкие детали плана могут отличаться, но факт, что оба настаивают на давлении и крайне редко отказываются. В очных матчах выясняют, кто лучше на данный момент. В первые годы в Англии доминировал Юрген. В последние пару лет Пеп нашел противоядие и как минимум не уступает.

Конкретно в этом матче победителем оказался «Сити». Карта удачных отборов у чужих ворот фиксирует мини-достижение Пепа:

Эффективность прессинга не всегда олицетворяет игра вратарей ногами, но тут это неплохой индикатор. И Эдерсон, и Алиссон никогда не стеснялись разыгрывать под давлением – всегда стремятся найти наиболее удачный вариант. В этот раз пытались оба, но эффективность была значительно выше у бразильца из «Сити».

Сравним карты передач. Эдерсон ни разу не ошибся на своей половине. Все три неточных паса – за центральным кругом. Алиссон терял и у своих ворот, и в принципе чаще прибегал к лонгболам. Вынуждал именно прессинг «Сити».

Рассматривать Алиссона как единственного виновного – глупо . Во-первых, вратарям всегда нужен вариант для передачи – иногда их просто не оставляли. Во-вторых, Алиссона подводило лишь исполнение – замечал хорошее продолжение, но не мог именно довести до партнера.

В-третьих, пару слов о перфомансе Эрлинга Холанда. Обычное задание для норвежца в прессинге – перекрывать свободных соперников, чтобы не тратить силы. В этот раз Холанд действовал выше и добегал до самого Алиссона. Сокращал бразильцу время на принятие решения и вынуждал просто выбивать вперед.

Заряженность Холанда на прессинг отражена в статистике. По данным Opta, Эрлинг дважды вступал в отбор. Это больше, чем во всех предыдущих матчах сезона вместе взятых (всего одна попытка) .

В статистику не пошел эпизод, когда Холанду почти удалось накрыть Алиссона – момент не вытекал из прессинга, но тоже многое сказал о характере задания Эрлинга.

Эпизод с неудачным выносом Алиссона перед голом хорошо подводит итог действий бразильца. Поймав мяч на угловом, кипер «Ливерпуля» пытался вывести Салаха в быстрый отрыв – классика, от которой Гвардиола пострадал в прошлом сезоне. В этот раз Алиссона даже подначивали партнеры – Ван Дейк прямо указывал на Мо. Снова подвело исполнение, хотя претензии должны разделить защитники, которых почему-то смутил дриблинг Натана Аке.

На фоне конкурента по сборной Эдерсон доминировал. В этом тоже не только его заслуга.

После матча Клопп признал, что до перерыва «Ливерпуль» слишком часто позволял доводить пасом до Бернарду. Имел в виду не только Эдерсона, но показателен контраст: до перерыва бразилец пять раз находил Силву, после перерыва – ни разу. «Ливерпуль» облегчал ему задачу.

При этом Эдерсон впечатлял и в сложных ситуациях, когда требовалась не только смелость, но и исполнение на грани . Здесь бразилец одним пасом умудрился отрезать сразу шесть соперников.

Итог – убойная контратака четыре в четыре.

По ходу матча про такие трюки здорово пошутил бывший вратарь «Абердина» Дэвид Пирс. Написал, что передачи Эдерсона заслуживают отдельной категории на Порнхабе. Согласны?

В дуэли Доку с Трента нет победителя. У Жереми 16 обводок, ТАА ответил важнейшим голом

Болезнь Джека Грилиша не оставила Пепу вариантов – на фланг Трента вышел блистающий в дриблинге Жереми Доку. Зная о слабостях Трента без мяча, дуэль предвосхищали перед игрой. Но такие вызовы не всегда смущают Трента. В памяти сразу его игра против Лероя Сане в лигочемпионских четвертьфиналах с «Сити». Тогда Трент не стушевался и выиграл дуэль, несмотря на очевидный упор Пепа на его фланг.

В этот раз Гвардиола тоже пытался надавить на слабости ТАА. 42% атак «Сити» прошли через левый фланг. Не рекорд сезона, но контраст с правым флангом, где прошло лишь 23%, очевиден.

Если судить только по цифрам, победитель дуэли – Доку. Бельгиец 16 раз шел в обыгрыш, удачными стали аж 11 попыток. К тому же Жереми создал четыре момента для партнеров – лучший показатель в «Сити». Сочетал любимую манеру с прямой пользой для команды.

Контекст все усложняет. Даже обыгрывая Трента, Доку натыкался на подстраховку, которая либо тормозила бельгийцу продвижение к воротам, либо совсем обрывала атаку . «Ливерпуль» старался ограничить количество эпизодов, когда ТАА защищается против Доку 1-в-1. Постоянно кто-то страховал.

Иногда вдвоем-втроем.

Пару раз Доку все же прошел Трента в любимой манере, когда «Ливерпуль» забывал о страховке, но показательно, что лучшие моменты Жереми создал в переходных фазах, когда у него было больше пространства и совсем другие соперники (медлительные Матип и Мак Аллистер). Доку точно не провалился и точно принес пользу, но не доминировал над Трентом, как может показаться из цифр .

У дуэли была обратная сторона, когда приходилось защищаться уже Жереми. Чуть реже, чем в предыдущих матчах сезона, но все равно часто Трент смещался со своего фланга в середину. Оттуда помогал «Ливерпулю» с розыгрышами. Чтобы ограничить его влияние, Доку почти не страховал Аке на фланге и создавал плотность в центральной зоне.

Из-за этого неприлично много свободы мог получать Мо Салах. Дважды египтянин конвертировал ее в моменты для Дарвина Нуньеса.

В эпизоде с ответным голом «Ливерпуля» бельгиец совсем не успел за Трентом после атаки у чужих ворот.

В какой-то момент стал даже указывать на ТАА, чтобы подстраховали партнеры.

Они не помогли.

Ноль замен Пепа против пяти от Клоппа. Это тоже повлияло на результат

Нелюбовь Гвардиолы к заменам снова – во всей красе. Весь матч Пеп отыграл стартовым сочетанием. Не сделал ни одной перестановки, хотя большая часть игроков уезжала в сборные. Для Гвардиолы в принципе нередкая штука. Три года подряд «Сити» удерживает место в топ-2 по наименьшему числу замен в Европе. В прошлом сезоне уступили только «Эвертону».

После предыдущих фокусов Пеп объяснял мотивы по-разному. После весеннего матча с «Реалом» рассказывал, что дорожил ритмом игры, который могли бы сбить запасные. После игры с «Кристал Пэлас» в позапрошлом сезоне отмечал, что его просто-напросто все устраивало – не смущал ни счет (закончили 0:0), ни необходимость выигрывать (боролись за титул с «Ливерпулем»).

В этот раз у Пепа аргумент попроще – было минимум вариантов на лавке. Из игроков, которые часто выходят в основе, на скамейке оставались только защитники – Гвардиол, Стоунз и Льюис . Все остальные – либо молодежь, либо дублеры, чей максимум – появления в кубковых турнирах.

У «Ливерпуля» на этом фоне было куда больше вариантов. Клопп уже приучил, что здорово ими пользуется. Его меткие попадания – одна из причин, почему «Ливерпуль» так часто спасается в этом сезоне. Игра с «Сити» – продолжение тренда. Команда Клоппа взяла уже 12 очков в матчах, в которых проигрывала в счете, – больше всех в АПЛ.

В этот раз Юрген направил ресурс на то, чтобы раскрыть полузащиту. Не стал обновлять схему, зато поменял характеристики игроков. Вместо Джонса и Собослаи появились заточенные на атаку Райан Гравенберх и Коди Гакпо. За отведенное время успели сделать всего 13 передач – не их лучшие качества, в первую очередь помогали рывковой работой.

Вот классика от Гравенберха. Увел Родри во фланг и оголил опорную «Сити» для партнеров.

В эпизоде с голом важнейшую работу сделали оба. Сначала Гравенберх продвинул мяч в дуэли с Родри, потом Гакпо увел Бернарду в штрафную и расчистил пространство для Трента.

Отыгравшись, Клопп решил не рисковать и добавил полузащите чуть больше оборонительных настроек. Во-первых, сменился опорник – вместо Мак Аллистера появился заточенный на отбор Эндо. Во-вторых, поддерживать Трента на правом краю вышел Харви Эллиот. Уставшего Салаха передвинули в нападение.

По ходу сезона Клопп отмечал, что наличие таких запасных здорово помогает с влиянием на игру. Против «Сити» ресурс тоже пригодился.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan