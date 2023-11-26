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Вратари под прессингом, Трент vs Доку, 0 замен Пепа: сюжеты от «Сити» с «Ливерпулем»

Ливерпуль Ливерпуль
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Алиссон Алиссон
Жереми Доку Жереми Доку
Эдерсон Эдерсон
Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
Футбол Футбол

Слава Палагин – о матче тура в Англии. 

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью в первом очном матче сезона (1:1). Игра не дотягивала до лучших образцов эры Гвардиолы и Клоппа, но все равно получилась богатой.

Некоторые вытекали из мощных стартовых интриг (дуэль Доку и Трента), некоторые – из вечного спора (кто круче – Эдерсон или Алиссон), а часть спродюсировали по ходу матча тренеры. Например, вы заметили, что Пеп не сделал ни одной замены, а Клопп использовал все пять? 

Действия Эдерсона и Алиссона – индикатор игры под прессингом. «Сити» был значительно лучше

Прессинг – важнейший аспект любого матча между Гвардиолой и Клоппом (помним еще по Германии). Мелкие детали плана могут отличаться, но факт, что оба настаивают на давлении и крайне редко отказываются. В очных матчах выясняют, кто лучше на данный момент. В первые годы в Англии доминировал Юрген. В последние пару лет Пеп нашел противоядие и как минимум не уступает. 

Конкретно в этом матче победителем оказался «Сити». Карта удачных отборов у чужих ворот фиксирует мини-достижение Пепа: 

Эффективность прессинга не всегда олицетворяет игра вратарей ногами, но тут это неплохой индикатор. И Эдерсон, и Алиссон никогда не стеснялись разыгрывать под давлением  – всегда стремятся найти наиболее удачный вариант. В этот раз пытались оба, но эффективность была значительно выше у бразильца из «Сити».

Сравним карты передач. Эдерсон ни разу не ошибся на своей половине. Все три неточных паса – за центральным кругом. Алиссон терял и у своих ворот, и в принципе чаще прибегал к лонгболам. Вынуждал именно прессинг «Сити».

Рассматривать Алиссона как единственного виновного – глупо. Во-первых, вратарям всегда нужен вариант для передачи – иногда их просто не оставляли. Во-вторых, Алиссона подводило лишь исполнение – замечал хорошее продолжение, но не мог именно довести до партнера. 

В-третьих, пару слов о перфомансе Эрлинга Холанда. Обычное задание для норвежца в прессинге – перекрывать свободных соперников, чтобы не тратить силы. В этот раз Холанд действовал выше и добегал до самого Алиссона. Сокращал бразильцу время на принятие решения и вынуждал просто выбивать вперед.

Заряженность Холанда на прессинг отражена в статистике. По данным Opta, Эрлинг дважды вступал в отбор. Это больше, чем во всех предыдущих матчах сезона вместе взятых (всего одна попытка).

В статистику не пошел эпизод, когда Холанду почти удалось накрыть Алиссона – момент не вытекал из прессинга, но тоже многое сказал о характере задания Эрлинга.

Эпизод с неудачным выносом Алиссона перед голом хорошо подводит итог действий бразильца. Поймав мяч на угловом, кипер «Ливерпуля» пытался вывести Салаха в быстрый отрыв – классика, от которой Гвардиола пострадал в прошлом сезоне. В этот раз Алиссона даже подначивали партнеры – Ван Дейк прямо указывал на Мо. Снова подвело исполнение, хотя претензии должны разделить защитники, которых почему-то смутил дриблинг Натана Аке.

На фоне конкурента по сборной Эдерсон доминировал. В этом тоже не только его заслуга.

После матча Клопп признал, что до перерыва «Ливерпуль» слишком часто позволял доводить пасом до Бернарду. Имел в виду не только Эдерсона, но показателен контраст: до перерыва бразилец пять раз находил Силву, после перерыва – ни разу. «Ливерпуль» облегчал ему задачу. 

При этом Эдерсон впечатлял и в сложных ситуациях, когда требовалась не только смелость, но и исполнение на грани. Здесь бразилец одним пасом умудрился отрезать сразу шесть соперников.

Итог – убойная контратака четыре в четыре.

По ходу матча про такие трюки здорово пошутил бывший вратарь «Абердина» Дэвид Пирс. Написал, что передачи Эдерсона заслуживают отдельной категории на Порнхабе. Согласны?

В дуэли Доку с Трента нет победителя. У Жереми 16 обводок, ТАА ответил важнейшим голом

Болезнь Джека Грилиша не оставила Пепу вариантов – на фланг Трента вышел блистающий в дриблинге Жереми Доку. Зная о слабостях Трента без мяча, дуэль предвосхищали перед игрой. Но такие вызовы не всегда смущают Трента. В памяти сразу его игра против Лероя Сане в лигочемпионских четвертьфиналах с «Сити». Тогда Трент не стушевался и выиграл дуэль, несмотря на очевидный упор Пепа на его фланг.  

В этот раз Гвардиола тоже пытался надавить на слабости ТАА. 42% атак «Сити» прошли через левый фланг. Не рекорд сезона, но контраст с правым флангом, где прошло лишь 23%, очевиден.

Если судить только по цифрам, победитель дуэли – Доку. Бельгиец 16 раз шел в обыгрыш, удачными стали аж 11 попыток. К тому же Жереми создал четыре момента для партнеров – лучший показатель в «Сити». Сочетал любимую манеру с прямой пользой для команды. 

Контекст все усложняет. Даже обыгрывая Трента, Доку натыкался на подстраховку, которая либо тормозила бельгийцу продвижение к воротам, либо совсем обрывала атаку. «Ливерпуль» старался ограничить количество эпизодов, когда ТАА защищается против Доку 1-в-1. Постоянно кто-то страховал.

Иногда вдвоем-втроем.

Пару раз Доку все же прошел Трента в любимой манере, когда «Ливерпуль» забывал о страховке, но показательно, что лучшие моменты Жереми создал в переходных фазах, когда у него было больше пространства и совсем другие соперники (медлительные Матип и Мак Аллистер). Доку точно не провалился и точно принес пользу, но не доминировал над Трентом, как может показаться из цифр.

У дуэли была обратная сторона, когда приходилось защищаться уже Жереми. Чуть реже, чем в предыдущих матчах сезона, но все равно часто Трент смещался со своего фланга в середину. Оттуда помогал «Ливерпулю» с розыгрышами. Чтобы ограничить его влияние, Доку почти не страховал Аке на фланге и создавал плотность в центральной зоне. 

Из-за этого неприлично много свободы мог получать Мо Салах. Дважды египтянин конвертировал ее в моменты для Дарвина Нуньеса.

В эпизоде с ответным голом «Ливерпуля» бельгиец совсем не успел за Трентом после атаки у чужих ворот.

В какой-то момент стал даже указывать на ТАА, чтобы подстраховали партнеры.

Они не помогли. 

Ноль замен Пепа против пяти от Клоппа. Это тоже повлияло на результат

Нелюбовь Гвардиолы к заменам снова – во всей красе. Весь матч Пеп отыграл стартовым сочетанием. Не сделал ни одной перестановки, хотя большая часть игроков уезжала в сборные. Для Гвардиолы в принципе нередкая штука. Три года подряд «Сити» удерживает место в топ-2 по наименьшему числу замен в Европе. В прошлом сезоне уступили только «Эвертону».

После предыдущих фокусов Пеп объяснял мотивы по-разному. После весеннего матча с «Реалом» рассказывал, что дорожил ритмом игры, который могли бы сбить запасные. После игры с «Кристал Пэлас» в позапрошлом сезоне отмечал, что его просто-напросто все устраивало – не смущал ни счет (закончили 0:0), ни необходимость выигрывать (боролись за титул с «Ливерпулем»).

В этот раз у Пепа аргумент попроще – было минимум вариантов на лавке. Из игроков, которые часто выходят в основе, на скамейке оставались только защитники – Гвардиол, Стоунз и Льюис. Все остальные – либо молодежь, либо дублеры, чей максимум – появления в кубковых турнирах. 

У «Ливерпуля» на этом фоне было куда больше вариантов. Клопп уже приучил, что здорово ими пользуется. Его меткие попадания – одна из причин, почему «Ливерпуль» так часто спасается в этом сезоне. Игра с «Сити» – продолжение тренда. Команда Клоппа взяла уже 12 очков в матчах, в которых проигрывала в счете, – больше всех в АПЛ. 

В этот раз Юрген направил ресурс на то, чтобы раскрыть полузащиту. Не стал обновлять схему, зато поменял характеристики игроков. Вместо Джонса и Собослаи появились заточенные на атаку Райан Гравенберх и Коди Гакпо. За отведенное время успели сделать всего 13 передач – не их лучшие качества, в первую очередь помогали рывковой работой. 

Вот классика от Гравенберха. Увел Родри во фланг и оголил опорную «Сити» для партнеров.

В эпизоде с голом важнейшую работу сделали оба. Сначала Гравенберх продвинул мяч в дуэли с Родри, потом Гакпо увел Бернарду в штрафную и расчистил пространство для Трента.

Отыгравшись, Клопп решил не рисковать и добавил полузащите чуть больше оборонительных настроек. Во-первых, сменился опорник – вместо Мак Аллистера появился заточенный на отбор Эндо. Во-вторых, поддерживать Трента на правом краю вышел Харви Эллиот. Уставшего Салаха передвинули в нападение. 

По ходу сезона Клопп отмечал, что наличие таких запасных здорово помогает с влиянием на игру. Против «Сити» ресурс тоже пригодился.

Манчестер Сити – Ливерпуль 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
25 ноября, 15.30, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 27 Холанд, 1:1 – 80 Александер-Арнолд.
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Аканджи, Бернарду Силва, Родри, Фоден, Доку, Холанд, Альварес.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Собослаи (Гакпо, 73), Мак Аллистер (Эндо, 85), Джонс (Гравенберх, 54), Салах, Диогу Жота (Диас, 54), Нуньес (Эллиотт, 85).
Предупреждения:
Нуньес (75), Матип (86), Бернарду Силва (89), Эндо (90).

Главное о зарубе «Сити» с «Ливерпулем»: 50-й мяч Холанда, гол Трента в уникальных бутсах, стычка Пепа с Дарвином

«Арсенал» – лидер АПЛ! Вратарь чудил, Райс и Зинченко спасали на линии, но все равно победа

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan

97 комментариев

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Ashton Berezin
Порнхаб-пасы Эдерсона, минет Де Пауля, "Вы ссыкуны" от Родриго - угадай издание по заголовкам
+166
-9
+157
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Диско Брекоткин
Порнхаб-пасы это типа короткие, однотипные и наигранные?
+72
-4
+68
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R
как одним выражением получить кучу минусов за, видимо, вполне годную статью.
Эх, автор.
+41
-3
+38
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Азамат
Я думал это политической сайт а не ****о сайт.
+36
-3
+33
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ZamoRano
Думаю сами статьи Палагина на порнхабе в категории "Прочее".
+35
-3
+32
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circassian*
Бывший вратарь Абердина что-то написал - почему бы не вынести это в заголовок?
А еще бывший сторож ярославского Шинника вчера проснулся с пятничного бодуна, аккурат к началу второго тайма, и простонал "ну и г&₽нооооооо((("
Не забудьте плиз добавить в следующий заголовок
+33
-2
+31
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Макгрэди номер 1
Ответ Montenegro Serbian
Комментарий скрыт
Это ностальгия по молодости. Кто спортс был о спорте, а не о политике и сиськах.
+25
0
+25
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ArnoNeputevy
Славик вписал своё имя в анналы футбольной истории: изобрёл новый термин "порнхаб-пасы". Правда, что это значит, он не знает. Но всё равно молодец.
+27
-5
+22
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richy rich
Матч - просто говно. Мне было его больно смотреть, как болельщику красных. Но, думаю, нейтральные болельщики тоже ловили стыд за игру.

Я не знаю, как можно было написать обзор на матч, и не упомянуть, что команды были просто сдохшие.
Когда Жоту показали крупняком на 30 минуте, мне прям жалко его стало, парень уже был сдохший. Я молил внутркенне, чтоб Клопп его заменил в перерыве, но нет... довели до травмы парня.

Тоже самое про всю полузащиту и атаку. Диаз вышел с лавки уже уставшим

У Сити было немного лучше, тот же Альварез каждый раз бил в небеса и выглядил таким же уставшим. Но благо в обороне шкафы-акселераты и впереди такой же "травмированный", а потому свежий Холланд. За счет этого было преимущество. Но, в эпизоде с голом не только Доку задержался, но и защита как заторможенная действовала. Секунды 2-3 на то, чтоб понять, что вообще Трента неплохо бы накрыть, а потом только спохватились и побежали.

Темп матча - очень низкий для этого противостояния и главной вывески английского футбола сейчас. Спасибо всем тем, кто ставит эти матчи на 12.30.
И спасибо Тренту за ничью.

Но тут подойдут слова Валеры, что игра была равна. Т.к. для уровня Ливерпуля и МС матч очень слабый
+21
-4
+17
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Montenegro Serbian
Ответ Анатолий Конь
Что значит ёрничать ? Ты серьёзно ? Ты завтра в магазине купишь вместо молока пакет мочи, нормально будет ? Я правильно понял,что ты будешь его смаковать ?
Да, я серьёзно. А твоя аналогия не в тему.
Спортс.ру ведь не резко стал "продавать мочу вместо молока". Сайт менялся постепенно и его курс уже давно стал понятен. Все олдовые пользователи могли всё понять давно и уйти отсюда.

Ну и если уж ты такую аналогию привёл, то озеркалю её тебе же вопросом: допустим Спортс.ру продаёт мочу вместо молока, то зачем вы ПРОДОЛЖАЕТЕ её покупать и пить, постоянно морщась от вкуса в комментах?)
+17
-2
+15
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Montenegro Serbian
Мне вот Альварес не понравился у Сити. Всё время как-будто выпадал из игры (не относится к стандартам) и в активной фазе игры, когда ему давали пас под удар, он какую-то фигню исполнял.
+14
-1
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ta-tosha
По самой игре. Манчестер. Манчестер Сити, главная игра сезона дома, если мы говорим про футбол, а не про МЮ.
Что на выходе? Перед стадионов и в городе - лайтовая тишина, ажиотажа ноль, если сравнять с МЮ-Ливерпуль, например. Проплешины на трибунах… Как? Нет тотального битка на такую игру?
Атмосфера на трибунах стандартная для Этихада - народ пришел посмотреть балет. Выдали бы им еще попкорн для просмотра - было бы самое оно :))) Погнать команду на последних минутах в атаку? Да зачем, балет продолжается, сейчас Щелкунчик волшебным образом превратится в прынца сам по себе.
Единственная реальная болельщицкая реакция - на самолет, который запустил Эвертон. Вот тут да - было похоже на боление за команду.
Сама игра не понравилась. Стандартные майндгеймз Клоппа с Пепом, но в этот раз на минималках и для бедных. Куча брака с обеих сторон дополненное непониманием, что делать на последней трети.
+13
-2
+11
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ta-tosha
Ответ Станислав Михайлович
Главная игра сезона? Я все понимаю, но это не Реал или Барселона на матч ЛЧ приехали, при всем уважении к Ливерпулю.
И для Сити, и для Ливерпуля, и для Клоппа с Пепом, и для болельщиков и футбольных людей во всем мире - игры Ливерпуль - Сити самые главные в сезоне последние лет 5-6
+11
-2
+9
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Montenegro Serbian
Ответ Barca10fan
но врядли ты будешь 5 лет подряд ходить в этот магазин, каждый день получая мочу вместо молока и спустя пять лет удивляться как в первый раз...божечки да тут моча.....как так....
Алилуйя) Хоть кто-то понял про что я)
Я сайт не защищаю (хотя мне такой формат норм, не морщусь). Это и так понятно что он жёлтый.
Я просто логику людей не могу понять, которые здесь давно, но продолжают ныть что сайт не торт🤷‍♂️
Это как ходить на бокс и жаловаться что тебе постоянно по голове прилетает. Гениально)
+11
-2
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SeKToR
Есть хоть 1 кто прочитал статью, а не пошел сразу в комментарии?)))
Вячеслав, если вы действительно хотите, чтобы ваш текст был прочитан - откажитесь от подобных заголовков, примите как здоровую критику.
+9
-2
+7
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guizzy
Жестокая аудитория спортса.
Да, название было глупым, его уже исправили, но разбор-то годный, лично я даже на вариант с порнхабом влепил +.
Посмотрим, дальше как стадо продолжат давать минусы или пойдут нормальные оценки статьи? )
+9
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ta-tosha
Все правильно, как по мне. Сити был прекрасен в прессинге. Причина - перепуганный Джонс, и невразумительный Собослай. Оба не давали вариантов выхода из под прессинга в атаку. Плюс когда Ливерпуль высоко прессинговал - оба этих человека также не знали что делать, и оставляли пугающую пустоту в центре поля. Мак разрывался в подстраховке. Благо не было Де Брюйне и Сити не мог ничего создать - хG 1,38 об этом прямо говорит.
Как по мне - из за Джонса играли весь первый тайм вдесятером. Вирдж перед вторым таймом ему что то жестко пихал, но результат был нулевой - Клопп вынужден был его поменять через 7 минут.
Собослай? Просто потерялся. Не знал, что делать в прессинге, все время терял Бернарду, плохо двигал мяч. Но ему можно простить - тотально игру не провалил, да и опыта игры с Сити у него пока не было.
Не поменяю своей точки - и Джонс и Эллиотт это игроки для середняка, бесполезные тела для больших матчей. Держать их для усиления на лавке? Нет! Ливерпуль команда играющая за чашки, держать в ростере игроков, неспособных играть большие матчи - САМОУБИЙСТВО. Обоих нужно продать, благо паспортисты и за них будет нормальный прайс
+11
-4
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Mikhail BMW
Статья «горе от ума» у автора
+9
-3
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Evgeny_L
Ответ richy rich
Матч - просто говно. Мне было его больно смотреть, как болельщику красных. Но, думаю, нейтральные болельщики тоже ловили стыд за игру. Я не знаю, как можно было написать обзор на матч, и не упомянуть, что команды были просто сдохшие. Когда Жоту показали крупняком на 30 минуте, мне прям жалко его стало, парень уже был сдохший. Я молил внутркенне, чтоб Клопп его заменил в перерыве, но нет... довели до травмы парня. Тоже самое про всю полузащиту и атаку. Диаз вышел с лавки уже уставшим У Сити было немного лучше, тот же Альварез каждый раз бил в небеса и выглядил таким же уставшим. Но благо в обороне шкафы-акселераты и впереди такой же "травмированный", а потому свежий Холланд. За счет этого было преимущество. Но, в эпизоде с голом не только Доку задержался, но и защита как заторможенная действовала. Секунды 2-3 на то, чтоб понять, что вообще Трента неплохо бы накрыть, а потом только спохватились и побежали. Темп матча - очень низкий для этого противостояния и главной вывески английского футбола сейчас. Спасибо всем тем, кто ставит эти матчи на 12.30. И спасибо Тренту за ничью. Но тут подойдут слова Валеры, что игра была равна. Т.к. для уровня Ливерпуля и МС матч очень слабый
Топовый матч по движению, прессингу и розыгрышам. К счастью, получился очень открытым и никто не засиживался в обороне
+6
-1
+5
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Barca10fan
Ответ Анатолий Конь
Что значит ёрничать ? Ты серьёзно ? Ты завтра в магазине купишь вместо молока пакет мочи, нормально будет ? Я правильно понял,что ты будешь его смаковать ?
но врядли ты будешь 5 лет подряд ходить в этот магазин, каждый день получая мочу вместо молока и спустя пять лет удивляться как в первый раз...божечки да тут моча.....как так....
+8
-3
+5
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Mr.Bean
Ответ FGFootball
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Игра слов понятна, но мне, например, совершенно непонятно, почему это должно быть в заголовке серьёзного материала о футбольном матче на крупнейшем спортивном медиа страны. Поэтому поставил минус. Этого не должно быть в редакционных текстах.
+7
-3
+4
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futbol Liverpool
Ответ R
как одним выражением получить кучу минусов за, видимо, вполне годную статью. Эх, автор.
статья вполне норм, но честно хотел больше почитать про матч, он ведь был очень содержательным , качество текста норм , количество маловато было
+4
0
+4
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Step_up
Ответ Азамат
Я думал это политической сайт а не ****о сайт.
Что делает этот спортивный обзор на нашем порно-сайте?
+6
-2
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Андрей Масловский
Ответ Диско Брекоткин
Порнхаб-пасы это типа короткие, однотипные и наигранные?
Там, в слове пасы, вторая С пропущена. Вполне посещаемая категория
+4
0
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Step_up
Ответ Диско Брекоткин
Порнхаб-пасы это типа короткие, однотипные и наигранные?
Может, пасы, от которых оргазм наступает? )
+4
0
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Vanek1411
По-моему, на спортсе и так достаточно материала для привлечения внимания, чтобы ещё и в серьёзную аналитику это вплетать. Ждём новинок от Лукомского, тем более, что его лысина оставляет много пространства для манёвра.
+5
-1
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Ночной кошмар Логинова
Что следующее? Каламбуры? ПорнХаби Алонсо? Дриблер Брайтона Каору Минетома? И его партнер по сборной Минетамино?

А перебитый пенальти - двойное проникновение? Вбрасывание аута - единственный момент в игре, когда полевой игрок может безнаказанно вдоволь пощупать крепкую кожаную сферу руками?
+5
-1
+4
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Booligan
А как же онлифанс-спасения Аллисона и тикток-забегания Салаха?
+4
-1
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Mpls Red
Проблема прессинга Ливерпуля - это то, что Нуньес так и не понял своё место в нём. Отрабатывать в обороне - научился. А критическим отборам и перехватам - нет. У Эдерсона было столько технического брака при работе с мячом, что Мане внёс бы мяч в ворота из под него, аки из под Стеффена, раза два. Но Нуньес просто подбегал к нему и пассивно изучал технику паса бразильца. Алиссон в технике косячил не меньше. На линии - оба не на своём уровне сыграли, оба гола были сложными, но берущимися. Алиссон достал, но хороший, хоть и далеко не "пушечный" удар просто прошёл сквозь пальцы. Эдерсон - накосячил с позицией, будто б решил, что закрытый двумя защитниками Салах будет сам бить. Потому до удара Трента ему было физически невозможно допрыгнуть.
Подстраховка Трента против Доку - удачное решение Клоппа, но качество подстраховки было очень неровным - Мак Аллистера и Матипа бельгиец проходил точно так же легко, а вот как ни странно, против неожиданно пахавшего в обороне Салаха - были большие проблемы.
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Funny_Roger
Ответ Диско Брекоткин
Порнхаб-пасы это типа короткие, однотипные и наигранные?
Господа, я правильно понимаю что про порнохаб было в заголовке?
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Станислав Михайлович
Вот и я вчера написал, Сити очень был очень хорош и в прессинге, и в контроле, и в давлении. Нужно было додавить соперника, но в атаку нет игроков на лавке.
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Валерий Рзянин
Сидит и думает, что гениальный панч придумал про порнохаб пасы, а на деле кринжовенько и непонятно как это связано....
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Montenegro Serbian
Ответ Barca10fan
как уже сотни раз говорилось - это очень легко убрать с сайта, надо лишь не заходить на такие новости и не оставлять комментов, но все ровно наоборот и куча минусов + куча комментов, с точки зрения рекламы- материал успешен, точка. но вот сколько не объясняй а большинство недовольных неспособно понять эту простую истину, оттого и видим такие заголовки и новости)
Люди жалуются на кликбейт, сами при этом только разгоняя его своим участием в комментах)

А самый смак, что критиканы реально думают что ставя минусы к постам (причём озвучивая это в комментах), думают что это на что-то влияет и кто-то из редакторов испытывает от этого боль и страдания. А в итоге Спортс.ру в конце года публикует САМ публикует хит-парад самых заминусованных постов года и угарая с этого)
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John5r
Как будто кто-то на спортсе знает, что такое порнхаб
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f0mk4
В этом матче кстати отчетливо было видно, что у МС нет запасных, которые бы усилили атаку, Палмер тот же ой как бы не помешал
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Сергей Орлов
Ответ FGFootball
Комментарий скрыт
Дело в том, что какой-то бывший вратарь, во-первых, плохо пошутил, и автор зачем-то вставил эту "шутку" в заголовок, причём без контекста.
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Mr.Bean
Ответ Montenegro Serbian
Вот вот) Особенно прикалывает то, что Mr.Bean пишет о СЕРЬЁЗНОМ сайте и имеет ввиду Спорс.ру, учитывая тот факт, что сам сайт один из первых из RU сегмента про спорт, отошёл от политики серьёзности (типа как какой-нибудь вылизанный Советский Спорт или Спорт Экспресс) и начал открыто бомбить неформальными словечками, жаргонизмами, кликбейтом, хайпом и скандалами (а потом до кучи ввели девочек с сисечками, которых стали постить чуть ли не на главной). И этот чел заливает про "серьёзный сайт" 🤣🤣
Перечитайте ещё раз комментарий. "Этот чел" пишет про серьёзный материал. Сайт я назвал крупнейшим спортивным медиа - это не признак какой-то серьёзности сайта, речь о величине и значимости.

Я не против таких словечек и т.д. в блогах (авторы вольны писать всё, что в рамках модерации), а также как части цитат в новостях (из песни слов не выкинешь). Но не в редакционном посте на главной странице.

Про кликбейт я всё прекрасно понимаю. Тем не менее, спортс заголовок поменял. Значит, не всё так однозначно.
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Ненавидящий2.0
подскажите мне, пожалуйста, встречаю в комментариях вот такое: "Холланда должны были удалить за фол на Алиссоне". Смотрел всю игру, момента, где норвежец должен был получить карточку не видел. О чём речь? Или это такой косплей манси, вижу, что сам себе придумал?
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Андрей Andrey
Разбор полное га####о .Суть в том как игроки подошли физически к этой игре.Чтобы делать прессинг нужно много бегать. У той и другой команды многие игроки играли в сборных. Длинные перелеты и раннее начало игры.У Сити многие игроки не играли за свои сборные якобы были не большие повреждения и это большое преимущество перед Ливерпулем. Аллисон ,Салах , Даврин и другие отыграли трудные матчи длинный перелет и попробуй перебегай против свежих игроков Сити.
Но даже в такой форме отыграть на ничью уже достижение!! Как бы хорош не был Сити но статистика за Ливерпуль. 8 побед против 7 Сити и 6 ничьих за последние 21 игру хороший результат для Клопа. Как многие фанаты пишут -Юрген хозяин Пепа
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liverpool and barcelona fan
Вчера по физике было видно что Ливерпуль не был готов прессинговать. И Сити легко проходил середину поля, обосновываясь в штрафной Ливерпуля. Сити подвела реализация (в этом сезоне кстати слабость этой команды). Так что стоит признать, что это очко сродни победе. Но стоит учитывать, что игроки Ливерпуля во многом играли за сборные, некоторые в другом конце света и все это отразилось на физику команды.
По игре пока не вижу Ливерпуль в числе фаворитов на победу в АПЛ. Игра пока так себе. Зимой нужно брать чистокровного разрушителя. МакАлистер все таки полузащитник поддержки а не волнорез.
Ну и один ЦЗ не помешал бы. Форма ван Дейка смущает, остальные трое не лучше него.
Но до зимнего окна сыграют 7 туров в которых не отпустить бы дальше МС и Арсенал.
Раз за Кайседо готовы были выложить 115 мультов то деньги на опорника есть.
Хочу видеть Киммиха в Ливерпуле) Мечты конечно, но думаю в систему Клоппа вписался бы отлично. Либо Конрада Лаймера. Перспективный игрок.
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Ненавидящий2.0
Ответ Montenegro Serbian
Как ни странно, но тролли выгодны сайту. Они сами генерируют активность и другие когда им отвечают тоже. А знаешь что самое угарное: тролли выгодны в первую очередь тем, кто ПРОТИВ ТРОЛЛЕЙ и их мнений (я не про тебя, а в целом). Ваще взаимовыгодный треугольник: 1) Троллям выгодно внимание к себе (они так развлекаются) 2) Администрации выгодны тролли которые могут разгонять активность в комментах. 3) Юзеру которые отвечают троллям что-нибудь в стиле: что ты такое несёшь и начинают их публично макать в собственные же комменты, получают много плюсиков и выходят в топ комментариев. Прям идеальная схема (хоть и порочная), когда все в плюсах. Вот такая вот делюга братан)
я практически перестал их кормить, но иногда всё равно попадаюсь в эту ловушку
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Рита Ктинидина
Ответ liverpool and barcelona fan
Вчера по физике было видно что Ливерпуль не был готов прессинговать. И Сити легко проходил середину поля, обосновываясь в штрафной Ливерпуля. Сити подвела реализация (в этом сезоне кстати слабость этой команды). Так что стоит признать, что это очко сродни победе. Но стоит учитывать, что игроки Ливерпуля во многом играли за сборные, некоторые в другом конце света и все это отразилось на физику команды. По игре пока не вижу Ливерпуль в числе фаворитов на победу в АПЛ. Игра пока так себе. Зимой нужно брать чистокровного разрушителя. МакАлистер все таки полузащитник поддержки а не волнорез. Ну и один ЦЗ не помешал бы. Форма ван Дейка смущает, остальные трое не лучше него. Но до зимнего окна сыграют 7 туров в которых не отпустить бы дальше МС и Арсенал. Раз за Кайседо готовы были выложить 115 мультов то деньги на опорника есть. Хочу видеть Киммиха в Ливерпуле) Мечты конечно, но думаю в систему Клоппа вписался бы отлично. Либо Конрада Лаймера. Перспективный игрок.
Дукуре из Пэласа возьмут. Я читала, что и сам игрок очень хочет в Ливерпуль
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Ненавидящий2.0
Ответ Montenegro Serbian
Мне вот Альварес не понравился у Сити. Всё время как-будто выпадал из игры (не относится к стандартам) и в активной фазе игры, когда ему давали пас под удар, он какую-то фигню исполнял.
Он пол земного шарика облетел перед матчем. Все южноамериканцы, которые вызывались в свои сборные были какими-то варёными в этой игре
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John Johnson
Кто этот парень Доку ? Никто о нем не знал, и сразу так играть. Что касается игры то Сити отдал второй тайм (спасибо) оберегая 1-0. В итоге по законам жанра стало 1-1. Я доволен, учитывая что игры и моментов не было.
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Barca10fan
Ответ Анатолий Конь
В том то и дело, что такое здесь не всегда , а там где это постоянно происходит - меня уже нет. Таковыми ресурсами , где молока нет для меня оказались - спорт-экспресс и спортбокс , два ресурса , где пользователь не уважается , в первом случае желтейшая пресса с их бессовестными заголовками от школы Рабинера и конечно же местные - старики , которые почти под каждым постом устраивают политбои и поклоняются Путину ,во втором случае - неплохой сайт , который руководство превратило в помойку ,якобы в угоду мобильному пользователю , удобный ресурс стал лабиринтом , на негодование пользователей наплевали . На спортбокс иногда захожу, по той простой причине,что у них есть права на показ голов нашей лиги .
как уже сотни раз говорилось - это очень легко убрать с сайта, надо лишь не заходить на такие новости и не оставлять комментов, но все ровно наоборот и куча минусов + куча комментов, с точки зрения рекламы- материал успешен, точка.
но вот сколько не объясняй а большинство недовольных неспособно понять эту простую истину, оттого и видим такие заголовки и новости)
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Алексей Богородицкий
Почему такой заминусованный пост??
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Montenegro Serbian
Ответ Ненавидящий2.0
Комментарий удален модератором
Как ни странно, но тролли выгодны сайту. Они сами генерируют активность и другие когда им отвечают тоже.

А знаешь что самое угарное: тролли выгодны в первую очередь тем, кто ПРОТИВ ТРОЛЛЕЙ и их мнений (я не про тебя, а в целом).
Ваще взаимовыгодный треугольник:
1) Троллям выгодно внимание к себе (они так развлекаются)
2) Администрации выгодны тролли которые могут разгонять активность в комментах.
3) Юзеру которые отвечают троллям что-нибудь в стиле: что ты такое несёшь и начинают их публично макать в собственные же комменты, получают много плюсиков и выходят в топ комментариев.

Прям идеальная схема (хоть и порочная), когда все в плюсах.
Вот такая вот делюга братан)
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Иван Лапин
Я не могу читать статьи на спортсе – мне некомфортно и страшно
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Montenegro Serbian
Ответ Ненавидящий2.0
посоветуй какой-нибудь ресурс, где в комментариях не будет персонажей аля манся (собирательный образ), где пишут чётко и по делу, выражая своё мнение, без хейта, всяких придурковатых троллингов, продырявливания и прочей чепухи
Как я могу посоветовать, если сам тут сижу?)
Другое дело, что меня почти всë здесь устраивает в отличии от большинства ноющих, но никуда не уходящих.
А тролли есть везде, особенно на раскрученных раскрученных.
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Montenegro Serbian
Ответ Максим Решетило
ттх с виллой играет - не выиграют)
Точно, я и забыл. Тем более надо глянуть матч)
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