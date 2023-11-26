Вратари под прессингом, Трент vs Доку, 0 замен Пепа: сюжеты от «Сити» с «Ливерпулем»
Слава Палагин – о матче тура в Англии.
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью в первом очном матче сезона (1:1). Игра не дотягивала до лучших образцов эры Гвардиолы и Клоппа, но все равно получилась богатой.
Некоторые вытекали из мощных стартовых интриг (дуэль Доку и Трента), некоторые – из вечного спора (кто круче – Эдерсон или Алиссон), а часть спродюсировали по ходу матча тренеры. Например, вы заметили, что Пеп не сделал ни одной замены, а Клопп использовал все пять?
Действия Эдерсона и Алиссона – индикатор игры под прессингом. «Сити» был значительно лучше
Прессинг – важнейший аспект любого матча между Гвардиолой и Клоппом (помним еще по Германии). Мелкие детали плана могут отличаться, но факт, что оба настаивают на давлении и крайне редко отказываются. В очных матчах выясняют, кто лучше на данный момент. В первые годы в Англии доминировал Юрген. В последние пару лет Пеп нашел противоядие и как минимум не уступает.
Конкретно в этом матче победителем оказался «Сити». Карта удачных отборов у чужих ворот фиксирует мини-достижение Пепа:
Эффективность прессинга не всегда олицетворяет игра вратарей ногами, но тут это неплохой индикатор. И Эдерсон, и Алиссон никогда не стеснялись разыгрывать под давлением – всегда стремятся найти наиболее удачный вариант. В этот раз пытались оба, но эффективность была значительно выше у бразильца из «Сити».
Сравним карты передач. Эдерсон ни разу не ошибся на своей половине. Все три неточных паса – за центральным кругом. Алиссон терял и у своих ворот, и в принципе чаще прибегал к лонгболам. Вынуждал именно прессинг «Сити».
Рассматривать Алиссона как единственного виновного – глупо. Во-первых, вратарям всегда нужен вариант для передачи – иногда их просто не оставляли. Во-вторых, Алиссона подводило лишь исполнение – замечал хорошее продолжение, но не мог именно довести до партнера.
В-третьих, пару слов о перфомансе Эрлинга Холанда. Обычное задание для норвежца в прессинге – перекрывать свободных соперников, чтобы не тратить силы. В этот раз Холанд действовал выше и добегал до самого Алиссона. Сокращал бразильцу время на принятие решения и вынуждал просто выбивать вперед.
Заряженность Холанда на прессинг отражена в статистике. По данным Opta, Эрлинг дважды вступал в отбор. Это больше, чем во всех предыдущих матчах сезона вместе взятых (всего одна попытка).
В статистику не пошел эпизод, когда Холанду почти удалось накрыть Алиссона – момент не вытекал из прессинга, но тоже многое сказал о характере задания Эрлинга.
Эпизод с неудачным выносом Алиссона перед голом хорошо подводит итог действий бразильца. Поймав мяч на угловом, кипер «Ливерпуля» пытался вывести Салаха в быстрый отрыв – классика, от которой Гвардиола пострадал в прошлом сезоне. В этот раз Алиссона даже подначивали партнеры – Ван Дейк прямо указывал на Мо. Снова подвело исполнение, хотя претензии должны разделить защитники, которых почему-то смутил дриблинг Натана Аке.
На фоне конкурента по сборной Эдерсон доминировал. В этом тоже не только его заслуга.
После матча Клопп признал, что до перерыва «Ливерпуль» слишком часто позволял доводить пасом до Бернарду. Имел в виду не только Эдерсона, но показателен контраст: до перерыва бразилец пять раз находил Силву, после перерыва – ни разу. «Ливерпуль» облегчал ему задачу.
При этом Эдерсон впечатлял и в сложных ситуациях, когда требовалась не только смелость, но и исполнение на грани. Здесь бразилец одним пасом умудрился отрезать сразу шесть соперников.
Итог – убойная контратака четыре в четыре.
По ходу матча про такие трюки здорово пошутил бывший вратарь «Абердина» Дэвид Пирс. Написал, что передачи Эдерсона заслуживают отдельной категории на Порнхабе. Согласны?
В дуэли Доку с Трента нет победителя. У Жереми 16 обводок, ТАА ответил важнейшим голом
Болезнь Джека Грилиша не оставила Пепу вариантов – на фланг Трента вышел блистающий в дриблинге Жереми Доку. Зная о слабостях Трента без мяча, дуэль предвосхищали перед игрой. Но такие вызовы не всегда смущают Трента. В памяти сразу его игра против Лероя Сане в лигочемпионских четвертьфиналах с «Сити». Тогда Трент не стушевался и выиграл дуэль, несмотря на очевидный упор Пепа на его фланг.
В этот раз Гвардиола тоже пытался надавить на слабости ТАА. 42% атак «Сити» прошли через левый фланг. Не рекорд сезона, но контраст с правым флангом, где прошло лишь 23%, очевиден.
Если судить только по цифрам, победитель дуэли – Доку. Бельгиец 16 раз шел в обыгрыш, удачными стали аж 11 попыток. К тому же Жереми создал четыре момента для партнеров – лучший показатель в «Сити». Сочетал любимую манеру с прямой пользой для команды.
Контекст все усложняет. Даже обыгрывая Трента, Доку натыкался на подстраховку, которая либо тормозила бельгийцу продвижение к воротам, либо совсем обрывала атаку. «Ливерпуль» старался ограничить количество эпизодов, когда ТАА защищается против Доку 1-в-1. Постоянно кто-то страховал.
Иногда вдвоем-втроем.
Пару раз Доку все же прошел Трента в любимой манере, когда «Ливерпуль» забывал о страховке, но показательно, что лучшие моменты Жереми создал в переходных фазах, когда у него было больше пространства и совсем другие соперники (медлительные Матип и Мак Аллистер). Доку точно не провалился и точно принес пользу, но не доминировал над Трентом, как может показаться из цифр.
У дуэли была обратная сторона, когда приходилось защищаться уже Жереми. Чуть реже, чем в предыдущих матчах сезона, но все равно часто Трент смещался со своего фланга в середину. Оттуда помогал «Ливерпулю» с розыгрышами. Чтобы ограничить его влияние, Доку почти не страховал Аке на фланге и создавал плотность в центральной зоне.
Из-за этого неприлично много свободы мог получать Мо Салах. Дважды египтянин конвертировал ее в моменты для Дарвина Нуньеса.
В эпизоде с ответным голом «Ливерпуля» бельгиец совсем не успел за Трентом после атаки у чужих ворот.
В какой-то момент стал даже указывать на ТАА, чтобы подстраховали партнеры.
Они не помогли.
Ноль замен Пепа против пяти от Клоппа. Это тоже повлияло на результат
Нелюбовь Гвардиолы к заменам снова – во всей красе. Весь матч Пеп отыграл стартовым сочетанием. Не сделал ни одной перестановки, хотя большая часть игроков уезжала в сборные. Для Гвардиолы в принципе нередкая штука. Три года подряд «Сити» удерживает место в топ-2 по наименьшему числу замен в Европе. В прошлом сезоне уступили только «Эвертону».
После предыдущих фокусов Пеп объяснял мотивы по-разному. После весеннего матча с «Реалом» рассказывал, что дорожил ритмом игры, который могли бы сбить запасные. После игры с «Кристал Пэлас» в позапрошлом сезоне отмечал, что его просто-напросто все устраивало – не смущал ни счет (закончили 0:0), ни необходимость выигрывать (боролись за титул с «Ливерпулем»).
В этот раз у Пепа аргумент попроще – было минимум вариантов на лавке. Из игроков, которые часто выходят в основе, на скамейке оставались только защитники – Гвардиол, Стоунз и Льюис. Все остальные – либо молодежь, либо дублеры, чей максимум – появления в кубковых турнирах.
У «Ливерпуля» на этом фоне было куда больше вариантов. Клопп уже приучил, что здорово ими пользуется. Его меткие попадания – одна из причин, почему «Ливерпуль» так часто спасается в этом сезоне. Игра с «Сити» – продолжение тренда. Команда Клоппа взяла уже 12 очков в матчах, в которых проигрывала в счете, – больше всех в АПЛ.
В этот раз Юрген направил ресурс на то, чтобы раскрыть полузащиту. Не стал обновлять схему, зато поменял характеристики игроков. Вместо Джонса и Собослаи появились заточенные на атаку Райан Гравенберх и Коди Гакпо. За отведенное время успели сделать всего 13 передач – не их лучшие качества, в первую очередь помогали рывковой работой.
Вот классика от Гравенберха. Увел Родри во фланг и оголил опорную «Сити» для партнеров.
В эпизоде с голом важнейшую работу сделали оба. Сначала Гравенберх продвинул мяч в дуэли с Родри, потом Гакпо увел Бернарду в штрафную и расчистил пространство для Трента.
Отыгравшись, Клопп решил не рисковать и добавил полузащите чуть больше оборонительных настроек. Во-первых, сменился опорник – вместо Мак Аллистера появился заточенный на отбор Эндо. Во-вторых, поддерживать Трента на правом краю вышел Харви Эллиот. Уставшего Салаха передвинули в нападение.
По ходу сезона Клопп отмечал, что наличие таких запасных здорово помогает с влиянием на игру. Против «Сити» ресурс тоже пригодился.
- Дата проведения
- 25 ноября, 15.30, «Этихад Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 27 Холанд, 1:1 – 80 Александер-Арнолд.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Аканджи, Бернарду Силва, Родри, Фоден, Доку, Холанд, Альварес.
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Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Собослаи (Гакпо, 73), Мак Аллистер (Эндо, 85), Джонс (Гравенберх, 54), Салах, Диогу Жота (Диас, 54), Нуньес (Эллиотт, 85).
- Предупреждения:
- Нуньес (75), Матип (86), Бернарду Силва (89), Эндо (90).
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Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan
Эх, автор.
А еще бывший сторож ярославского Шинника вчера проснулся с пятничного бодуна, аккурат к началу второго тайма, и простонал "ну и г&₽нооооооо((("
Не забудьте плиз добавить в следующий заголовок
Я не знаю, как можно было написать обзор на матч, и не упомянуть, что команды были просто сдохшие.
Когда Жоту показали крупняком на 30 минуте, мне прям жалко его стало, парень уже был сдохший. Я молил внутркенне, чтоб Клопп его заменил в перерыве, но нет... довели до травмы парня.
Тоже самое про всю полузащиту и атаку. Диаз вышел с лавки уже уставшим
У Сити было немного лучше, тот же Альварез каждый раз бил в небеса и выглядил таким же уставшим. Но благо в обороне шкафы-акселераты и впереди такой же "травмированный", а потому свежий Холланд. За счет этого было преимущество. Но, в эпизоде с голом не только Доку задержался, но и защита как заторможенная действовала. Секунды 2-3 на то, чтоб понять, что вообще Трента неплохо бы накрыть, а потом только спохватились и побежали.
Темп матча - очень низкий для этого противостояния и главной вывески английского футбола сейчас. Спасибо всем тем, кто ставит эти матчи на 12.30.
И спасибо Тренту за ничью.
Но тут подойдут слова Валеры, что игра была равна. Т.к. для уровня Ливерпуля и МС матч очень слабый
Спортс.ру ведь не резко стал "продавать мочу вместо молока". Сайт менялся постепенно и его курс уже давно стал понятен. Все олдовые пользователи могли всё понять давно и уйти отсюда.
Ну и если уж ты такую аналогию привёл, то озеркалю её тебе же вопросом: допустим Спортс.ру продаёт мочу вместо молока, то зачем вы ПРОДОЛЖАЕТЕ её покупать и пить, постоянно морщась от вкуса в комментах?)
Что на выходе? Перед стадионов и в городе - лайтовая тишина, ажиотажа ноль, если сравнять с МЮ-Ливерпуль, например. Проплешины на трибунах… Как? Нет тотального битка на такую игру?
Атмосфера на трибунах стандартная для Этихада - народ пришел посмотреть балет. Выдали бы им еще попкорн для просмотра - было бы самое оно :))) Погнать команду на последних минутах в атаку? Да зачем, балет продолжается, сейчас Щелкунчик волшебным образом превратится в прынца сам по себе.
Единственная реальная болельщицкая реакция - на самолет, который запустил Эвертон. Вот тут да - было похоже на боление за команду.
Сама игра не понравилась. Стандартные майндгеймз Клоппа с Пепом, но в этот раз на минималках и для бедных. Куча брака с обеих сторон дополненное непониманием, что делать на последней трети.
Я сайт не защищаю (хотя мне такой формат норм, не морщусь). Это и так понятно что он жёлтый.
Я просто логику людей не могу понять, которые здесь давно, но продолжают ныть что сайт не торт🤷♂️
Это как ходить на бокс и жаловаться что тебе постоянно по голове прилетает. Гениально)
Вячеслав, если вы действительно хотите, чтобы ваш текст был прочитан - откажитесь от подобных заголовков, примите как здоровую критику.
Да, название было глупым, его уже исправили, но разбор-то годный, лично я даже на вариант с порнхабом влепил +.
Посмотрим, дальше как стадо продолжат давать минусы или пойдут нормальные оценки статьи? )
Как по мне - из за Джонса играли весь первый тайм вдесятером. Вирдж перед вторым таймом ему что то жестко пихал, но результат был нулевой - Клопп вынужден был его поменять через 7 минут.
Собослай? Просто потерялся. Не знал, что делать в прессинге, все время терял Бернарду, плохо двигал мяч. Но ему можно простить - тотально игру не провалил, да и опыта игры с Сити у него пока не было.
Не поменяю своей точки - и Джонс и Эллиотт это игроки для середняка, бесполезные тела для больших матчей. Держать их для усиления на лавке? Нет! Ливерпуль команда играющая за чашки, держать в ростере игроков, неспособных играть большие матчи - САМОУБИЙСТВО. Обоих нужно продать, благо паспортисты и за них будет нормальный прайс
А перебитый пенальти - двойное проникновение? Вбрасывание аута - единственный момент в игре, когда полевой игрок может безнаказанно вдоволь пощупать крепкую кожаную сферу руками?
Подстраховка Трента против Доку - удачное решение Клоппа, но качество подстраховки было очень неровным - Мак Аллистера и Матипа бельгиец проходил точно так же легко, а вот как ни странно, против неожиданно пахавшего в обороне Салаха - были большие проблемы.
А самый смак, что критиканы реально думают что ставя минусы к постам (причём озвучивая это в комментах), думают что это на что-то влияет и кто-то из редакторов испытывает от этого боль и страдания. А в итоге Спортс.ру в конце года публикует САМ публикует хит-парад самых заминусованных постов года и угарая с этого)
Я не против таких словечек и т.д. в блогах (авторы вольны писать всё, что в рамках модерации), а также как части цитат в новостях (из песни слов не выкинешь). Но не в редакционном посте на главной странице.
Про кликбейт я всё прекрасно понимаю. Тем не менее, спортс заголовок поменял. Значит, не всё так однозначно.
Но даже в такой форме отыграть на ничью уже достижение!! Как бы хорош не был Сити но статистика за Ливерпуль. 8 побед против 7 Сити и 6 ничьих за последние 21 игру хороший результат для Клопа. Как многие фанаты пишут -Юрген хозяин Пепа
По игре пока не вижу Ливерпуль в числе фаворитов на победу в АПЛ. Игра пока так себе. Зимой нужно брать чистокровного разрушителя. МакАлистер все таки полузащитник поддержки а не волнорез.
Ну и один ЦЗ не помешал бы. Форма ван Дейка смущает, остальные трое не лучше него.
Но до зимнего окна сыграют 7 туров в которых не отпустить бы дальше МС и Арсенал.
Раз за Кайседо готовы были выложить 115 мультов то деньги на опорника есть.
Хочу видеть Киммиха в Ливерпуле) Мечты конечно, но думаю в систему Клоппа вписался бы отлично. Либо Конрада Лаймера. Перспективный игрок.
но вот сколько не объясняй а большинство недовольных неспособно понять эту простую истину, оттого и видим такие заголовки и новости)
А знаешь что самое угарное: тролли выгодны в первую очередь тем, кто ПРОТИВ ТРОЛЛЕЙ и их мнений (я не про тебя, а в целом).
Ваще взаимовыгодный треугольник:
1) Троллям выгодно внимание к себе (они так развлекаются)
2) Администрации выгодны тролли которые могут разгонять активность в комментах.
3) Юзеру которые отвечают троллям что-нибудь в стиле: что ты такое несёшь и начинают их публично макать в собственные же комменты, получают много плюсиков и выходят в топ комментариев.
Прям идеальная схема (хоть и порочная), когда все в плюсах.
Вот такая вот делюга братан)
Другое дело, что меня почти всë здесь устраивает в отличии от большинства ноющих, но никуда не уходящих.
А тролли есть везде, особенно на раскрученных раскрученных.