Офсайдное безумие «Тоттенхэма» вдевятером против «Челси». В этом надо разобраться

Палагин под впечатлением.

«Тоттенхэм» после проигрыша «Челси» (1:4) потерял лидерство в АПЛ, но приобрел симпатии нейтральных зрителей (двух мы точно знаем – Джейми Каррагер и Гари Невилл). Несмотря на удаления и травмы, «шпоры» продолжили играть в невероятно смелой манере.

Чего в этом было больше – гениальности или безрассудства? Решать вам.

Безумие и отвага «шпор» отбросили на второй план возвращение Маурисио Почеттино – аргентинец впервые встретился с «Тоттенхэмом» после увольнения. Фирменный стиль тренера проявился: когда команды были в равных составах, вся игра строилась вокруг любимого Маурисио прессинга.

«Челси» не справлялся с розыгрышами «Тоттенхэма», но Почеттино резко все починил. Удаление Ромеро – следствие этого

При новых тренерах «Тоттенхэм» и «Челси» развиваются по-разному, но их общая черта – поклонение прессингу. Перед матчем входили в топ-3 лиги по интенсивности давления. Между ними вклинился только «Брайтон». Очевидно, что прессинг должен был стать и ключевым элементом дерби.

Особенно на развитие матча повлияли стартовые проблемы «Челси» и попытки Почеттино исправить их прямо по ходу дела. Маурисио не первый раз в сезоне предпочел давить в узких 4-2-3-1, где Коул Палмер располагался на одной линии с Николасом Джексоном. Такой же подход мы видели недавно против «Фулхэма», где именно прессинг Палмера помог забить один из мячей:

Вероятно, Эндж Постекоглу учел это при подготовке. «Тоттенхэм» целенаправленно разыгрывал через зону, которую Палмер оставлял, чтобы пойти в давление. Использовали разные приемы, но самым частым были опускания Джеймса Мэддисона:

Джеймс часто помогает таким образом – опускается за мячом и продвигает команду в атаку. Опорники вынуждены решать: следовать за Мэддисоном, но с риском оголить зону, либо держать позицию, но дать англичанину свободу. Дилемму не смогли до конца решить даже такие топы, как Каземиро и Деклан Райс.

В этот раз оппонентом Мэддисона был Мойсес Кайседо. Поначалу опорник «Челси» не мог определиться. Иногда оставлял Джеймса, иногда шел в давление, но с нарушением правил. В эпизоде с голом «Тоттенхэма» последовал за Мэддисоном, но не смог плотно встретить – в итоге англичанин вскрыл пасом зону, которую оставил Кайседо:

Розыгрыши «шпор» через этот фланг могли даже удваивать преимущество – судьи не засчитали гол Сона из-за незначительного офсайда. Очевидно, что именно тут от Почеттино требовались доработки, чтобы перевернуть ход игры – команда справлялась только благодаря мелким фолам.

Решением стал более смелый тип прессинга с середины тайма. Теперь Кайседо не разрывался в попытке найти оптимальный вариант – на помощь приходили защитники «Челси», которые начали поддерживать прессинг. В давление шел даже Тиаго Силва, которому в следующем году исполнится 40.

Очевидно, что ход был сопряжен с рисками – высокую линию мог наказать скоростной Сон. Но плюсы перевесили минусы. Не оставляя «Тоттенхэму» свободных вариантов, «Челси» отбирал мяч на чужой половине. Пару раз атаки завершались дальними ударами Энцо, а главным достижением стали пенальти и удаление Кристиана Ромеро, заработанные полузащитником.

«Тоттенхэм» был смел даже вдесятером (и даже вдевятером). Разберем все грани безумия

Это не первый случай, когда «Тоттенхэм» Постекоглу остается в меньшинстве. Несколько недель назад играли вдесятером против «Лутона» – тогда перед перерывом удалился опорник Ив Биссума. Уже тогда мы отмечали смелость. Но одно дело играть смело против команды уровня Чемпионшипа («Лутон» не сильно изменился после подъема) и совсем другое – против топ-клуба с классными исполнителями.

В чем смелость «Тоттенхэма» особенно поражала? Во-первых, схема. Классический вариант для команды, которая остается вдесятером – 4-4-1. Постекоглу, как и в матче с «Лутоном», предпочел 4-3-2 с парой нападающих Кулусевски – Сон. Фактически нападающих у «шпор» становилось даже больше, чем в равных составах.

Во-вторых, даже вдесятером «Тоттенхэм» устраивал эпизодические попытки прессинга. Перед удалением Удоджи «шпоры» даже попытались контрпрессинговать. Тон задавал вечно нацеленный на давление Сон:

В-третьих, офсайдная ловушка, которая не оставила равнодушным вообще никого. Иногда «Тоттенхэм» встречал соперника, выстраиваясь по линии центра поля. Даже вдевятером:

Ход выглядит вдвойне безумным, если учитывать два фактора. Первый – у «Челси» полно игроков, которые хороши на пространстве (Стерлинг + Джексон + Джеймс) и умеют пасовать за спину (Энцо + Палмер). Второй – вообще-то «Тоттенхэм» лишился основной пары центральных защитников. Помимо Ромеро, из-за травмы вылетел и Микки Ван де Вен. Примечательно, что именно после рывка за нападающим «Челси».

Почему «Тоттенхэм» в принципе решился на такую манеру? Венгерский тренер Истван Береги отметил в твиттере, что все логично: Постекоглу учит «шпор» такому стилю еще с предсезонки, глупо отказываться от него и садиться в низкий блок, который просто-напросто не отработан . Это подтвердил и сам Эндж, сказав, что так его команда будет играть, даже если останется впятером.

Несколько других плюсов:

1. Попытки создать офсайдную ловушку банально сберегают энергию . Очень важный пункт с учетом того, что у соперника на игрока больше (а потом даже на два). Не нужно носиться за ними – требуется синхронность. Тоже непросто, но задействуются скорее умственные способности, а не физические.

2. ВАР как гарантия, что судьи не ошибутся с определением офсайда . Да-да, имеем дело с английскими судьями, но технологии точно помогают команде, которая играет в такой манере.

3. Возможность цепляться за редкие шансы в атаке . Даже с двумя удалениями «Тоттенхэм» закончил матч с владением 39% и выжал пять ударов в меньшинстве. Часть объяснения – офсайдная ловушка вынуждала «Челси» форсировать атаки и терять мяч. «Тоттенхэм» завладевал им и мог строить собственные комбинации.

В концовке именно розыгрыши приводили к фолам «Челси» на своей половине. Всего получилось заработать четыре фола. Один – после атаки, которая длилась дольше 40 секунд. Напомню, речь про команду, которая играла вдевятером. С этих штрафных «Тоттенхэм» даже мог отыграться – был незасчитанный гол Дайера и убойный шанс Бентанкура.

4. Манера вратаря Гульельмо Викарио. Итальянец в любом матче действует смело и активно страхует. На него можно было положиться, когда «Челси» все-таки разбивал ловушку . Викарио здорово читал эпизод и выходил на перехват:

По частоте выходов напомнило великий перфоманс Мануэля Нойера в игре с Алжиром. Забавно, что совпало даже количество действий вне штрафной. И у Викарио, и у Нойера – по 21.

Итальянец еще и подключал классические рефлексы – для отражения ударов. Именно Викарио перед этим туром был лучшим голкипером АПЛ по количеству предотвращенных голов (чуть больше трех). Матч с «Челси» – продолжение истории.

«Челси» очень долго подбирал ключи к офсайдной ловушке. Помогли три приема

Смелость «Тоттенхэма» в меньшинстве поражала не меньше той беспомощности, с которой «Челси» пытался пробить офсайдную ловушку поначалу. Первый явный момент с игры в большинстве – удар Марка Кукурельи в середине второго тайма. С момента первого удаления прошло уже 45 минут. Со второго – чуть меньше 15.

Все это время «Челси» страдал. Получали кое-какие шансы и могли выходить вперед, но точно не создавали момент за моментом.

Причины:

1. Банальный рассинхрон. В общей сложности 7 раз залезли в офсайд. Иногда слишком рано начинали открывание, иногда слишком поздно шел заброс. Проблема была общей – в офсайд умудрились заскочить семь разных игроков.

2. Слишком торопились доставить мяч вперед. Камера несколько раз выхватывала Почеттино, который просил готовить заброс, а не просто пулять за спину. Вот характерный пример. Игроки «Челси» еще не готовы, а Конор Галлахер уже хочет веселиться:

3. Тормозили в завершающей стадии. Даже когда пробивали офсайдную ловушку, медлили с последним пасом на Джексона. Игроки «Тоттенхэма» успевали вернуться и, например, выбить на угловой.

По ходу матча у «Челси» все же появились приемы, которые помогли победить.

Во-первых, Рахим Стерлинг как главный магнит для забросов. У него набралось сразу 5 проникновений в штрафную – у всех остальных только 3. Пару раз англичанин психовал из-за медлительности партнеров, но выбор оправдался в эпизоде со вторым голом.

Во-вторых, трансформация Палмера. По ходу матча перестал открываться за спину как все остальные, а начал опускаться за мячом, чтобы дальше пасовать на партнеров. У англичанина это здорово получается именно в «Челси». Почеттино помог ему – перевел Стерлинга на ближний к Палмеру фланг во втором тайме. Так появился и адресат.

В-третьих, рывки из глубины от защитников. Этот прием Почеттино использовал еще против «Астон Виллы» – пожалуй, королей офсайдных ловушек в Англии. В этот раз были и подключения Джеймса, и вышедшего во втором тайме Кукурельи:

Финальный штрих – роль Николаса Джексона. Его вообще не задействовали в подготовке атак: в режиме 11 на 9 сенегалец сделал всего один пас. Вся его работа сводилась к тому, чтобы вместе с партнером бежать за спину и замыкать передачу.

Если выделять лучшего в попытке обойти ловушку, отметим Риса Джеймса. Был чуть ли не единственным в команде, кто комбинировал рывки за спину с передачами на ход партнерам. Его возвращение – однозначный плюс для «Челси».

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Ключевое опасение за «Тоттенхэм» – влияние матча на будущее. На долгое время остались без основной связки центральных защитников (пара Ромеро – Ван де Вен выходила на все без исключения матчи). Не хватает даже ресурсов, чтобы их заменить. В заявке только один номинальный ЦЗ – Эрик Дайер, который вообще не играет у Постекоглу. По ходу матча с «Челси» его партнерами были правый фулбек Эмерсон и опорник Хейбьерг.

Не менее важная потеря – Джеймс Мэддисон. Постекоглу после матча сказал, что его состояние еще предстоит оценить. Ущерб от потери англичанина в первую очередь может ударить по атаке, где у Джеймса ключевая роль. Игроков схожих качеств в «Тоттенхэме» просто нет.

Хорошая новость: перед паузой на игры сборных «шпорам» осталось провести всего один матч. Травмированные получат время на восстановление, Постекоглу – на то, чтобы придумать решение, а все мы – на то, чтобы переварить увиденное.