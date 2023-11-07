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Офсайдное безумие «Тоттенхэма» вдевятером против «Челси». В этом надо разобраться

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Эндж Постекоглу Эндж Постекоглу
Тоттенхэм Тоттенхэм
Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
Челси Челси
Николас Джексон Николас Джексон
Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг
Мойсес Кайседо Мойсес Кайседо
Джеймс Мэддисон Джеймс Мэддисон
Коул Палмер Коул Палмер
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Палагин под впечатлением.

«Тоттенхэм» после проигрыша «Челси» (1:4) потерял лидерство в АПЛ, но приобрел симпатии нейтральных зрителей (двух мы точно знаем – Джейми Каррагер и Гари Невилл). Несмотря на удаления и травмы, «шпоры» продолжили играть в невероятно смелой манере. 

Чего в этом было больше – гениальности или безрассудства? Решать вам. 

Безумие и отвага «шпор» отбросили на второй план возвращение Маурисио Почеттино – аргентинец впервые встретился с «Тоттенхэмом» после увольнения. Фирменный стиль тренера проявился: когда команды были в равных составах, вся игра строилась вокруг любимого Маурисио прессинга. 

«Челси» не справлялся с розыгрышами «Тоттенхэма», но Почеттино резко все починил. Удаление Ромеро – следствие этого

При новых тренерах «Тоттенхэм» и «Челси» развиваются по-разному, но их общая черта – поклонение прессингу. Перед матчем входили в топ-3 лиги по интенсивности давления. Между ними вклинился только «Брайтон». Очевидно, что прессинг должен был стать и ключевым элементом дерби. 

Особенно на развитие матча повлияли стартовые проблемы «Челси» и попытки Почеттино исправить их прямо по ходу дела. Маурисио не первый раз в сезоне предпочел давить в узких 4-2-3-1, где Коул Палмер располагался на одной линии с Николасом Джексоном. Такой же подход мы видели недавно против «Фулхэма», где именно прессинг Палмера помог забить один из мячей: 

Вероятно, Эндж Постекоглу учел это при подготовке. «Тоттенхэм» целенаправленно разыгрывал через зону, которую Палмер оставлял, чтобы пойти в давление. Использовали разные приемы, но самым частым были опускания Джеймса Мэддисона: 

Джеймс часто помогает таким образом – опускается за мячом и продвигает команду в атаку. Опорники вынуждены решать: следовать за Мэддисоном, но с риском оголить зону, либо держать позицию, но дать англичанину свободу. Дилемму не смогли до конца решить даже такие топы, как Каземиро и Деклан Райс. 

В этот раз оппонентом Мэддисона был Мойсес Кайседо. Поначалу опорник «Челси» не мог определиться. Иногда оставлял Джеймса, иногда шел в давление, но с нарушением правил. В эпизоде с голом «Тоттенхэма» последовал за Мэддисоном, но не смог плотно встретить – в итоге англичанин вскрыл пасом зону, которую оставил Кайседо: 

Розыгрыши «шпор» через этот фланг могли даже удваивать преимущество – судьи не засчитали гол Сона из-за незначительного офсайда. Очевидно, что именно тут от Почеттино требовались доработки, чтобы перевернуть ход игры – команда справлялась только благодаря мелким фолам.  

Решением стал более смелый тип прессинга с середины тайма. Теперь Кайседо не разрывался в попытке найти оптимальный вариант – на помощь приходили защитники «Челси», которые начали поддерживать прессинг. В давление шел даже Тиаго Силва, которому в следующем году исполнится 40.

Очевидно, что ход был сопряжен с рисками – высокую линию мог наказать скоростной Сон. Но плюсы перевесили минусы. Не оставляя «Тоттенхэму» свободных вариантов, «Челси» отбирал мяч на чужой половине. Пару раз атаки завершались дальними ударами Энцо, а главным достижением стали пенальти и удаление Кристиана Ромеро, заработанные полузащитником. 

«Тоттенхэм» был смел даже вдесятером (и даже вдевятером). Разберем все грани безумия

Это не первый случай, когда «Тоттенхэм» Постекоглу остается в меньшинстве. Несколько недель назад играли вдесятером против «Лутона» – тогда перед перерывом удалился опорник Ив Биссума. Уже тогда мы отмечали смелость. Но одно дело играть смело против команды уровня Чемпионшипа («Лутон» не сильно изменился после подъема) и совсем другое – против топ-клуба с классными исполнителями. 

В чем смелость «Тоттенхэма» особенно поражала? Во-первых, схема. Классический вариант для команды, которая остается вдесятером – 4-4-1. Постекоглу, как и в матче с «Лутоном», предпочел 4-3-2 с парой нападающих Кулусевски – Сон. Фактически нападающих у «шпор» становилось даже больше, чем в равных составах. 

Во-вторых, даже вдесятером «Тоттенхэм» устраивал эпизодические попытки прессинга. Перед удалением Удоджи «шпоры» даже попытались контрпрессинговать. Тон задавал вечно нацеленный на давление Сон: 

В-третьих, офсайдная ловушка, которая не оставила равнодушным вообще никого. Иногда «Тоттенхэм» встречал соперника, выстраиваясь по линии центра поля. Даже вдевятером: 

Ход выглядит вдвойне безумным, если учитывать два фактора. Первый – у «Челси» полно игроков, которые хороши на пространстве (Стерлинг + Джексон + Джеймс) и умеют пасовать за спину (Энцо + Палмер). Второй – вообще-то «Тоттенхэм» лишился основной пары центральных защитников. Помимо Ромеро, из-за травмы вылетел и Микки Ван де Вен. Примечательно, что именно после рывка за нападающим «Челси». 

Почему «Тоттенхэм» в принципе решился на такую манеру? Венгерский тренер Истван Береги отметил в твиттере, что все логично: Постекоглу учит «шпор» такому стилю еще с предсезонки, глупо отказываться от него и садиться в низкий блок, который просто-напросто не отработан. Это подтвердил и сам Эндж, сказав, что так его команда будет играть, даже если останется впятером. 

Несколько других плюсов: 

1. Попытки создать офсайдную ловушку банально сберегают энергию. Очень важный пункт с учетом того, что у соперника на игрока больше (а потом даже на два). Не нужно носиться за ними – требуется синхронность. Тоже непросто, но задействуются скорее умственные способности, а не физические. 

2. ВАР как гарантия, что судьи не ошибутся с определением офсайда. Да-да, имеем дело с английскими судьями, но технологии точно помогают команде, которая играет в такой манере. 

3. Возможность цепляться за редкие шансы в атаке. Даже с двумя удалениями «Тоттенхэм» закончил матч с владением 39% и выжал пять ударов в меньшинстве. Часть объяснения – офсайдная ловушка вынуждала «Челси» форсировать атаки и терять мяч. «Тоттенхэм» завладевал им и мог строить собственные комбинации. 

В концовке именно розыгрыши приводили к фолам «Челси» на своей половине. Всего получилось заработать четыре фола. Один – после атаки, которая длилась дольше 40 секунд. Напомню, речь про команду, которая играла вдевятером. С этих штрафных «Тоттенхэм» даже мог отыграться – был незасчитанный гол Дайера и убойный шанс Бентанкура. 

4. Манера вратаря Гульельмо Викарио. Итальянец в любом матче действует смело и активно страхует. На него можно было положиться, когда «Челси» все-таки разбивал ловушку. Викарио здорово читал эпизод и выходил на перехват:  

По частоте выходов напомнило великий перфоманс Мануэля Нойера в игре с Алжиром. Забавно, что совпало даже количество действий вне штрафной. И у Викарио, и у Нойера – по 21. 

Итальянец еще и подключал классические рефлексы – для отражения ударов. Именно Викарио перед этим туром был лучшим голкипером АПЛ по количеству предотвращенных голов (чуть больше трех). Матч с «Челси» – продолжение истории. 

«Челси» очень долго подбирал ключи к офсайдной ловушке. Помогли три приема

Смелость «Тоттенхэма» в меньшинстве поражала не меньше той беспомощности, с которой «Челси» пытался пробить офсайдную ловушку поначалу. Первый явный момент с игры в большинстве – удар Марка Кукурельи в середине второго тайма. С момента первого удаления прошло уже 45 минут. Со второго – чуть меньше 15. 

Все это время «Челси» страдал. Получали кое-какие шансы и могли выходить вперед, но точно не создавали момент за моментом.

Причины: 

1. Банальный рассинхрон. В общей сложности 7 раз залезли в офсайд. Иногда слишком рано начинали открывание, иногда слишком поздно шел заброс. Проблема была общей – в офсайд умудрились заскочить семь разных игроков. 

2. Слишком торопились доставить мяч вперед. Камера несколько раз выхватывала Почеттино, который просил готовить заброс, а не просто пулять за спину. Вот характерный пример. Игроки «Челси» еще не готовы, а Конор Галлахер уже хочет веселиться: 

3. Тормозили в завершающей стадии. Даже когда пробивали офсайдную ловушку, медлили с последним пасом на Джексона. Игроки «Тоттенхэма» успевали вернуться и, например, выбить на угловой. 

По ходу матча у «Челси» все же появились приемы, которые помогли победить. 

Во-первых, Рахим Стерлинг как главный магнит для забросов. У него набралось сразу 5 проникновений в штрафную – у всех остальных только 3. Пару раз англичанин психовал из-за медлительности партнеров, но выбор оправдался в эпизоде со вторым голом. 

Во-вторых, трансформация Палмера. По ходу матча перестал открываться за спину как все остальные, а начал опускаться за мячом, чтобы дальше пасовать на партнеров. У англичанина это здорово получается именно в «Челси». Почеттино помог ему – перевел Стерлинга на ближний к Палмеру фланг во втором тайме. Так появился и адресат. 

В-третьих, рывки из глубины от защитников. Этот прием Почеттино использовал еще против «Астон Виллы» – пожалуй, королей офсайдных ловушек в Англии. В этот раз были и подключения Джеймса, и вышедшего во втором тайме Кукурельи: 

Финальный штрих – роль Николаса Джексона. Его вообще не задействовали в подготовке атак: в режиме 11 на 9 сенегалец сделал всего один пас. Вся его работа сводилась к тому, чтобы вместе с партнером бежать за спину и замыкать передачу. 

Если выделять лучшего в попытке обойти ловушку, отметим Риса Джеймса. Был чуть ли не единственным в команде, кто комбинировал рывки за спину с передачами на ход партнерам. Его возвращение – однозначный плюс для «Челси».

***

Ключевое опасение за «Тоттенхэм» – влияние матча на будущее. На долгое время остались без основной связки центральных защитников (пара Ромеро – Ван де Вен выходила на все без исключения матчи). Не хватает даже ресурсов, чтобы их заменить. В заявке только один номинальный ЦЗ – Эрик Дайер, который вообще не играет у Постекоглу. По ходу матча с «Челси» его партнерами были правый фулбек Эмерсон и опорник Хейбьерг. 

Не менее важная потеря – Джеймс Мэддисон. Постекоглу после матча сказал, что его состояние еще предстоит оценить. Ущерб от потери англичанина в первую очередь может ударить по атаке, где у Джеймса ключевая роль. Игроков схожих качеств в «Тоттенхэме» просто нет. 

Хорошая новость: перед паузой на игры сборных «шпорам» осталось провести всего один матч. Травмированные получат время на восстановление, Постекоглу – на то, чтобы придумать решение, а все мы – на то, чтобы переварить увиденное.

Тоттенхэм – Челси 1:4 (1:1, 0:3)
Дата проведения
6 ноября, 23.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Кулусевски, 1:1 – 35, пенальти Палмер, 1:2 – 75 Джексон, 1:3 – 90 Джексон, 1:4 – 90 Джексон.
ТоттенхэмВикарио, Порро, Ромеро, ван де Вен (Хейбьерг, 45), Удоджи, Мэддисон (Эмерсон, 45), Биссума, Кулусевски (Скипп, 61), Сарр (Бентанкур, 61), Сон Хын Мин, Джонсон (Дайер, 34).
ЧелсиСанчес, Джеймс (Гюсто, 77), Тиаго Силва, Дисаси, Колуилл (Кукурелья, 46), Галлахер, Фернандес (Мудрик, 58), Палмер, Кайседо, Стерлинг (Угочукву, 90), Джексон.
Предупреждения:
Удоджи (18), Джексон (45), Сарр (45), Колуилл (45), Гюсто (86), Мудрик (89), Угочукву (90).
Удаления:
Ромеро (33), Удоджи (55).

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1 комментарий

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Anh Tran
Если бы ТТХ играл бы как все вдевятером, возможно бы и выстоял ничью. Ибо с реализацией и созданием моментов у Челси - полный провал. Все их моменты как раз возникали из-за того, что тупо кто-то убегал. 3-4 момента не забили, но все таки поймали 1 раз и дальше уже опустили руки ТТХ (особенно, когда не забил Сон, было видно, что игрок ТТХ бросил бежать).
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