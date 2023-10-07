Что с «МЮ»? Насколько виноват Тен Хаг?

Лукомский и Копылов отвечают.

К началу октября у «Манчестер Юнайтед» больше поражений, чем побед в сезоне (6 против 4). Кризис разделил болельщиков: Эрика тен Хага эмоционально ругают и защищают, а взвешенного холодного анализа не хватает. Текст – попытка это исправить. Мы разберем аргументы в защиту тренера, но также сформулируем назревшие вопросы.

В чем Тен Хага можно понять

Результаты Тен Хага на старте сезона ужасны, но также объяснимы, если учитывать, какая команда реально была у него в распоряжении (травмы, дисквалификации, скандалы).

Прямо сейчас «МЮ» – это однофланговая команда (без правого вингера), у которой из-за травм постоянно меняются игроки в защите. Нестабильность этой линии бьет по качеству коротких розыгрышей, которые категорически важны для футбола Тен Хага. Во-первых, невозможно достичь сыгранности. Во-вторых, часто среди недоступных игроков те, кто обладает лучшими индивидуальными качествами (первый пас, игра под давлением). Отсюда предсказуемость, проблемы с ритмом доставки мяча вперед, тупиковость позиционных атак.

Увы, в тренерских командах все стадии связаны. Неправильное построение первой стадии по цепочке влияет на всю игру. Мы понимаем, что этот тезис может показаться спорным, поэтому постараемся на примере нынешнего «МЮ» проиллюстрировать взаимосвязь.

1. Травмы защитников = проблемы с первой стадией (билдап)

«Юнайтед» предпочитает атаковать через фланги: выводит мяч на вингера или восьмерку в широкой позиции. Ключевые игроки для такого билдапа – Лисандро Мартинес и Люк Шоу. Оба вылетели и надолго. У «Юнайтед» просто нет альтернатив такого уровня. Более того, у Тен Хага вообще нет живых левых защитников.

Лисандро Мартинес = первый пас. Лучше аргентинца никто не ломает линии – скорее, без него вообще никто в защите не ломает. Без аргентинца полузащитники вынуждены опускаться ниже за мячом.

Линделеф и так не был сильнейшим в продвижении, но в этом сезоне сдал – возможно, из-за неудобной стороны. Не зря в прошлом сезоне Тен Хаг требовал покупки именно левоногого ЦЗ – до Мартинеса не было ни одного. В прошлом году Личу подменял Шоу – так хорошо, что Тен Хаг не сразу вернул аргентинца в старт. Но эта опция тоже отпала.

Прямо сейчас лучше всех с заменой Мартинеса справился Джонни Эванс – правда, в одном матче (против «Бернли»), который не смог доиграть до конца. Это главная проблема: Эвансу – 35, он сам признавался, что не ожидал постоянного игрового времени. Это точно не про стабильность.

Люк Шоу = игра под давлением. Англичанин умеет все: принять мяч спиной или лицом к воротам, укрыть корпусом, уйти от прессинга и протащить на дриблинге.

Отметим отсутствие и Аарона Уан-Биссаки – основного правого защитника на старте сезона, который по ситуации оставался ЦЗ в тройке и отпускал Шоу/Мартинеса выше.

2. Без качественного билдапа менее значимы плюсы Онаны

Мы уже восторгались трансформациями, которые принес трансфер Андре Онаны (тогда еще никто не сломался) – почитать можно вот тут. Коротко: выманивает форвардов, смело финтит в штрафной и не теряется под прессингом.

В предсезонке Онана поднимался к тройке защитников – это позволяло Мартинесу идти в полузащиту.

С такой первой стадией открываются совсем другие возможности на чужой половине поля: команда приходит туда совсем в другом соотношении и через другой тип передач. Должна приходить. Без Мартинеса и Шоу полузащитники идут ниже – это минусует сильные качества вратаря: ему остается только пулять во фланг.

Даже если центральные защитники поднимаются высоко, они не дают продвижения. Это хорошо видно по карте точек, в которые доходят передачи центральных защитников «Юнайтед» в этом сезоне (учитываются передачи из центральной трети поля).

Левша Мартинес и правша Варан пасуют с разворотом под удобную ногу. Правоногий Линделеф, играющий слева, отдает в центр – чаще всего коллеге по защите.

3. Без качественного билдапа нет моментов на пространстве

Вот пример атаки, которая показывает плюсы контроля первой стадии:

Сыгранность и постоянные смены позиций + выманивание максимального количества соперников в прессинг + сохранение мяча под давлением, а потом создание момента на пространстве. Таким мог быть здоровый «МЮ» Тен Хага.

Билдап – это не только источник контроля матчей и выматывания оппонентов, но при правильном использовании еще генератор моментов повышенной остроты. У «МЮ» в атакующей линии полно футболистов, которым особенно удобны такие выходы – Маркус Рэшфорд, Расмус Хейлунд, Алехандро Гарначо отлично играют на пространстве.

В текущем виде билдап слишком плох, чтобы проходить давление, не утратив контроль над развитием атаки. Результат – необязательные ошибки на своей половине и отсутствие моментов на пространстве.

4. Без моментов на пространстве возрастает важность позиционной атаки

С проблемами в первой стадии команда становится либо уязвимой к прессингу (если соперник давит активно), либо недостаточно быстро достигает чужой трети и, как правило, в неоптимальном расположении.

Без моментов из прохождения прессинга остаются следующие инструменты в атаке – позиционка, контратаки и стандарты. Контратаки можно ограничить, передав мяч «МЮ». По голам со стандартов «Юнайтед» закончил прошлый сезон на 20-м месте (сейчас еще труднее – из-за постоянных перемен в составе).

Этот расклад максимизирует важность позиционного нападения. Здесь все грустно – постоянного источника угрозы не хватает (кроме индивидуального от Бруну Фернандеша), команда слишком форсирует завершение атак (ранние обострения, дальние удары), не хватает заполнения поля и структуры.

Часть проблем – абсолютно точно тренерские. Но инструменты Тен Хага здесь ограничены. Правый фланг атаки – кризисная точка. Увы, она по цепочке влияет сразу на три компонента:

● Предсказуемость атак – соперники знают, что угроза распределена неравномерно и нужно выключить только один край;

● Заполнение ширины на правом фланге – если бы в команде был атакующий крайний защитник на всю бровку, то нехватка вингера не была бы проблемой, но такого нет;

● Вынужденные эксперименты – за последний месяц Тен Хаг пробовал 4-4-2 ромб вообще без вингеров плюс варианты с Факундо Пельистри и Бруну справа. Три варианта с абсолютно разной динамикой и влиянием на игру всей команды.

Вероятно, «МЮ» мог бы играть интереснее даже с таким наполнением (иногда бесят решения и нехватка терпения у игроков), но закрыть проблему полностью с текущим набором инструментов очень трудно.

Нехватка ширины и постоянные эксперименты – ужас для стиля Тен Хага. Почему? Здорово объяснял Дэйли Блинд:

«Сначала у меня были сомнения, но через месяц Эрик продал мне свои идеи. Я поверил в каждую мелочь. У нас были подходящие игроки, а его тактические инструкции были предельно четкими и понятными – игрокам было легко им следовать. Если инструкции недостаточно четкие, у игроков зарождаются сомнения. Постепенно мы превратились в машину – становились лучше и лучше. Думаю, со временем он сможет повторить это в «МЮ». Он отличный тренер и сильная личность».

Нынешний «МЮ» – антипод описываемой команды. Нет стабильности в составе и подходящего игрока на важную позицию – у игроков вместо сыгранности «зарождаются сомнения.

5. Кстати, Тен Хаг постарался показать гибкость против «Галатасарая» – получилось плохо

75% точности передач против «Галатасарая» – антирекорд сезона и тактический крик отчаяния. Привычные инструменты не работают. Тен Хаг не видит, как победить проблемы его методами – и решает сильно упростить игру.

«МЮ» вертикализировал атаку при каждой возможности в надежде на скорость Хейлунда и Рэшфорда. Некоторые моменты и даже гол из этого родились, но такой подход приносит в жертву само намерение контролировать матч, делает его более хаотичным, что дает шансы сопернику и выводит на первый план реализацию.

В классике игры первым номером команда старается создать моменты и ограничить шансы соперника (может не получиться, но намерение такое). В хаотичном рисунке команда принимает за данность, что атаки будут взаимными, а ставка делается на реализацию и качества, которые позволят создать больше соперника.

Именно в плане намерений «МЮ» только сейчас перешел от первого пути ко второму. Результат мог быть иным, но поворотная точка важна. Этот шаг подчеркнул глубину кризиса – она настолько существенная, что ЭтХ готов предавать ценности (пускай временно).

Промежуточный вывод: да, на фоне провального старта мы можем говорить, что Тен Хаг – плохой тренер в условиях, когда нужно выживать и упрощать игру. Говорит ли провальный старт о его компетенциях в футболе, который его звали строить? Нет, не говорит. Если вас устраивала скорость прогресса по ходу прошлой кампании, переобуваться на основании только этого отрезка точно рано.

Заменить сейчас Тен Хага на более гибкого тренера, который лучше знает, как примитивизировать игру (кстати, там Сульшер без клуба) – худший ход из всех возможных. Это будет идеальным попаданием в спартаковский цикл «МЮ». Такое решение лишь подчеркнет нехватку пути и не поможет клубу долгосрочно.

С Тен Хагом долгосрочная перспектива есть. Возможно, он не справится. Но, увольняя тренеров на фоне вполне объяснимого кризиса без учета контекста и сильных сторон, «МЮ» никогда не найдет своего Гвардиолу, Клоппа или нового Фергюсона. Будет бесконечный цикл краткосрочных вспышек, закупок под новую модную идею, состав без идентичности и совместимости.

Возьмем на себя наглость предложить альтернативу: а) подбирать тренера и состав под единое видение; б) оценивать тренера в первую очередь по работе в его стиле, а не по барахтанью в аномальных условиях; в) в случае негативной оценки – менять, но на тренера, который ориентируется на схожие ценности.

«МЮ» – самый неэффективный английский топ-клуб последнего десятилетия, именно потому что по каждому пункту делал буквально наоборот. Жил без последовательности с истеричными решениями на основании аномальных отрезков (касается не только увольнений, но и продлений тренеров).

Прямо сейчас кажется, что клуб пробует пойти разумной дорогой. Тен Хага поддержали трансферами, пускай весь состав под единую идентичность еще далеко не перестроен (из-за чего усугубляется кризис травм). Дальше – настоящая проверка. Получится без истеричных решений? Если отставка все же станет неизбежной, заменят на тренера без перезапуска всего проекта?

Наш вердикт по Эрику – казнить нельзя, помиловать. Помиловать с учетом общей картины, но предъявить за частности.

На какие вопросы Тен Хагу пора ответить

1. Почему «МЮ» пропускает одинаковые голы из опорной зоны?

Многие проблемы в атаке можно списать на кадровую нестабильность, но оправдать однотипные пропущенные мячи труднее. «МЮ» постоянно допускает моменты после катбэков (откат мяча назад под удар). Голами за это наказывали «Тоттенхэм», «Арсенал», «Брайтон», «Ноттингем Форест» и «Бавария». Вот подробный разбор проблемы.

Детали от момента к моменту меняются, но общий характер проблемы сохраняется. Коротко природу возникновения таких эпизодов можно объяснить на примере против «Форест»:

Кристиан Эриксен на фланге (но слишком часто не помогает отбирать или блокировать доставку мяча в центр). Каземиро вжимается в штрафную – поближе к защитникам. Так проще контролировать навесы, но на границе штрафной остается еще более опасное направление.

2. А почему ТАК МНОГО травм?

Тен Хаг объясняет: «У нас был чемпионат мира в середине сезона, у нас был более длинный сезон: Кубок Англии, затем игры Лиги наций – перерыв был короче. Расписание расширяется, нагрузка на игроков слишком большая. Игроки не могут справиться с такой перегрузкой, и я думаю, именно это вы сейчас видите в нашем составе».

Но это не отменяет вопроса: почему Шоу, Маласиа, Варан и другие вылетали с мышечными травмами на тренировках? Есть ощущение, что Эрик перегрузил футболистов на предсезонке – инсайды The Telegraph это подтверждают: «В американском турне игроки тренировались интенсивнее, пусть и один раз в день – а не два, как было в начале предсезонной подготовки в Каррингтоне. Тен Хаг хочет убедиться, что команда готова прессинговать так, как он этого требует». На фоне усталости от предыдущего сезона это вылилось в эпидемию.

Еще одна претензия к Тен Хагу в этом же пункте: тотальная нелюбовь к ротации. Первопричина понятна: как поменять игроков, без которых у команды нет игры? Но точно надо было пытаться взять все кубки? В прошлом сезоне Бруну и Рэшфорд играли почти без замен – и в АПЛ, и в Лиге Европы, и внутренних кубках.

Возможно, ситуацию улучшит новый клубный врач (с февраля «МЮ» был с и.о.): Гари О’Дрисколл из «Арсенала» наконец доехал. Может, запретит выпускать на замену недолечившихся игроков: выход Уан-Биссаки на замену против «Брайтона» и травма очень показательны.

3. Эредивизи как трансферный фильтр точно не мешает?

Глобально проблема шире Тен Хага: клубная структура катастрофически отстала от конкурентов и сейчас очень медленно перестраивается (слухи о новом спортивном директоре при работающем Мерто – хорошее доказательство): в сезоне-2021/22 уволили старых скаутов, усилили аналитический отдел.

Эрик с фанатичной тягой к контролю за деталями взвалил на себя и работу с трансферами – The Athletic писал, что тренер был главным в отделе рекрутинга этим летом. Нормально, когда тренер проговаривает качества, которые хочет видеть в новичках. Ненормально, если он сам предлагает и новичков. Видимо, тренер не до конца доверяет спортивному отделу, поэтому требует проверенных игроков – прошедших чемпионат Нидерландов.

Яркий пример: Антони вышел в основе через пару дней после трансфера, а Каземиро вначале оставался на скамейке. «Каземиро – новичок в команде, ему нужно привыкнуть к моему футболу. В отличие от него Антони знает стиль, в котором мы хотим играть, чего мы ожидаем и что требуем», – объяснял тен Хаг.

А ведь еще есть вопросы к связям с агентством SEG.

4. Нападающий какого типа нужен «МЮ»? Хейлунд точно готов быть первым номером?

В «Аяксе» Тен Хаг работал с разными нападающими, подстраиваясь под их качества («Качества игроков определяют систему, а не наоборот»). Учитывая желание стать лучшей командой в переходных фазах, Расмус Хейлунд выглядит хорошей покупкой: быстрый, не теряет в темпе с мячом в ногах, бежит за спины под передачу или сам тащит мяч.

The Athletic инсайдил, что тренер мечтал о Кейне − но он недоступен для «Юнайтед». Хейлунд был второй опцией. Но не рановато ли ему быть главным (на травматичного Марсьяля мало надежды) в центре нападения? Вопрос кажется придиркой к лучшему бомбардиру этого розыгрыша Лиги чемпионов – но Расмусу всего 20. Требовать от него стабильности и надеяться на 30+ голов в сезоне рискованно.

Конечно, на неприход второго форварда повлиял неуход Марсьяля – но задаем вопрос Тен Хагу как главному по трансферам: а можно было арендовать хоть кого-то из старых знакомых для подстраховки?

5. Бескомпромиссность – всегда хорошо?

После реакции на критику Санчо вычеркнули из состава: он даже ест отдельно от всех. Тен Хаг держит линию в отношениях с игроками, которые наговорили лишнего – но от этого страдает и команда: когда Антони обвинили в насилии, «МЮ» остался без опытных игроков, которые могут сыграть справа. Пельистри провалился, тренер пробовал Бруну справа или ромб. Это точно лучше прощения и возвращения Санчо?

Еще одна сторона бескомпромисности – фаворитизм. Санчо говорил, что в любом случае тренер предпочтет другого футболиста – очевидно, Антони. Это безусловно и обида, но бразилец и правда выходит в старте почти всегда. То же самое можно сказать и про Рэшфорда: лидеры не в форме все равно играют.

Фото: Gettyimages.ru/Matt McNulty / Freier Fotograf, Charlotte Tattersall / Freier Fotograf, Michael Regan / Staff, Alex Livesey / Freier Fotograf, Alex Grimm / Staff, Stu Forster / Staff, Charles McQuillan / Freier Fotograf; Keystone Press Agency/Global Look Press