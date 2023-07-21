8 комментариев

В конце сезона-2012/13 «Манчестер Юнайтед» попрощался с легендой: сэр Алекс Фергюсон покинул пост главного тренера спустя 27 лет. Этот пост – часть сериала, который зафиксирует 10 лет «МЮ» после Фергюсона – и величие самого сэра Алекса.

Лучше всего о величии Алекса Фергюсона говорит один простой факт: при нем «Манчестер Юнайтед» 21 год подряд не выпадал из топ-3.

Между сезонами-1991/92 и 2012/13 – целая вечность. За это время радикально поменялся не только футбол, но и весь мир вокруг нас. Фергюсону не всегда нравились эти изменения, но он каждый раз открывался новому, адаптировался и оставался актуальным. А в некоторых случаях сэр Алекс и сам был новатором – по-другому оставаться на вершине столько лет невозможно.

Морской язык и тост с медом – любимый рацион Фергюсона, который помогал ему готовиться к играм. Еще в 1991-м тренер нанял в «МЮ» строгого диетолога

Суп, жаркое, пирог с патокой – это стандартная предматчевая еда во времена игровой карьеры Фергюсона. Такой рацион смущал его уже тогда. В книге «Лидерство» шотландец вспоминал: «Не знаю, кто придумал такое меню – с его помощью можно получить лишь отличный послеобеденный сон. Для меня это было слишком тяжело, поэтому в пятницу на ужин Кэти (жена Фергюсона) готовила мне морской язык и тост с медом, а в субботу перед игрой я устраивал себе лишь легкий ланч».

В 1974 году Алекс начал тренерскую карьеру в «Ист Стерлингшире» и первым делом представил игрокам похожее облегченное меню. Перед выездной игрой с «Фалкирком» Ферги попросил шеф-повара отеля приготовить команде тот самый набор – морской язык и тост с медом. Повар предупредил, что в таком случае игроки останутся голодными. «Пусть» – ответил Фергюсон. Его команда победила 2:0. Позднее он ввел такие же стандарты питания в «Сент-Миррене», «Абердине» и в «МЮ».

Сейчас нет ничего необычного в том, что в команде следят за правильным питанием игроков, но тогда это было в новинку. Более актуальной проблемой считался алкоголь, который плотно ассоциировался с английским футболом. Фергюсон сразу же брался за дисциплину – и алкоголь в его виденье успешной команды точно не вписывался.

Еще в «Сент-Миррене» Ферги придумал схему, которую в дальнейшем будет проворачивать во всех клубах. Да, тренер не может уследить за всеми гуляющими игроками, но Фергюсон ведь хороший менеджер: он просто делегировал эту задачу болельщикам, с которыми наладил доверительные отношения.

«Вы всегда чувствовали, что он следит за вами», – жаловался полузащитник «Сент-Миррена» Билли Старк. Все потому, что Фергюсон организовал целую сеть информаторов: как только футболисты появлялись в пабе, тренеру тут же звонили неравнодушные жители.

В «МЮ» шотландец столкнулся со знакомой проблемой. Сразу после прихода в клуб он узнал о правиле, которое запрещало игрокам прикасаться к алкоголю за два дня до игры. Ферги это не устраивало: он запретил любое употребление – не только перед играми, но и перед тренировками.

Конечно, не всем это нравилось. Ирландского защитника Пола Макграта тренер убеждал бросить пить через жену, клубного доктора и даже Мэтта Басби, а когда все они оказались бессильны, шотландец подключил местного священника. Не сработало даже это, поэтому Фергюсон в итоге сдался и продал игрока.

В начале 90-х тренер уже мог отвлечься от борьбы с пьянством, занявшись более прогрессивными вещами. В 1991-м он основательно взялся за рацион игроков, впервые наняв в «МЮ» диетолога – Тревора Ли. Это случилось за 5 лет до того, как в Англию из Японии приехал повернутый на правильном питании Арсен Венгер.

«Немного странно, что Тревор владел парой газетных киосков, в которых продавались сладости и шоколад – не лучший бэкграунд для специалиста по здоровому питанию, – вспоминал в книге Фергюсон. – Английские клубы начали замечать пользу правильного питания ближе к 90-м. Для большинства игроков того времени не существовало лучшего способа перекусить, чем пирожки и картошка фри. Строгая диета была им так же чужда, как и тарелка спагетти болоньезе».

Но сомнения Ферги быстро развеялись: диетолог оказался профессионалом, который требовательно спрашивал даже с самого тренера.

«Тревор понимал: недостаточно подать нужные блюда лишь на тренировочной базе, – рассказывал Фергюсон. – Мы собрали жен и подруг футболистов, где Тревор попросил их проследить за тем, чтобы игроки ограничили прием жирной пищи за несколько дней до матчей.

У Тревора был жесткий подход к тем игрокам, которые не соглашались с его режимом. Однажды и я почувствовал его суровость, когда пытался похудеть. После моих неудачных попыток он мне сказал: «Ты либо держишь диету все время, либо вообще ее не держишь. Не трать мое время впустую».

Тревор поступил правильно, решив меня вразумить. С ним уровень подкожного жира игроков снизился с 14-15 процентов до восьми».

Йога, комната для сна, солярий ради витамина D и упражнения для периферического зрения. Фергюсон всегда был открыт к нововведениям, но без фанатизма

Тренер «МЮ» относился к новшествам избирательно. Лучше всего шотландец описал подход сам, вот цитата из его книги «Лидерство»:

«Когда ко мне приходили люди и утверждали, что какая-то техническая штука может нам помочь, я всегда относился к этому скептически. Куча торгашей предлагали нам разные причудливые методики. Некоторые из таких предложений заставляли задуматься, будто у них в руках целебная вода из Лурда (важный центр паломничества во Франции). Я подходил к таким вопросам старомодно: всегда хотел, чтобы мне доказали, что эта новинка и вправду нам поможет.

Но если в нововведении был смысл – оно могло улучшить «Юнайтед», – я хватался за это. Я не хотел, чтобы «МЮ» отставал только потому, что другие использовали отвергнутые нами идеи. Я не хотел упустить наступление будущего».

Так Фергюсон поддержал занятия йогой, когда в клуб написала инструктор Сара Рамсден. После этого фанатом йоги стал Райан Гиггз, который уверял, что эта практика продлила ему карьеру на 10 лет. Йогу также полюбили Рио Фердинанд, Микаэль Сильвестр, Гари Невилл и даже Рой Кин. Ирландец признавался, что после первых занятий был физически истощен. Гиггз говорил о похожих ощущениях.

«Йога проверяет части вашего тела, которые вы не используете в футболе. Когда я занялся ей в первый раз, был совершенно измотан. Вернулся домой и проспал три часа днем. Первый год я боялся йоги, потому что это чувствительно для мышц. Хотя некоторые парни думают, что это безболезненно».

Еще одно успешное предложение Фергюсону отправил Ник Литтлэйлз, директор по маркетингу компании по аренде матрасов Slumberland («Страна снов»).

Он спросил у тренера о том, как клуб следит за сном игроков. Ферги позднее вспоминал, что позволил Нику создать «первую на планете комнату для восстановления с помощью сна на тренировочной базе». Когда во время предсезонки »Юнайтед» проводил по две тренировки в день, в этой комнате могли разместиться до 12 игроков, чтобы отдохнуть в специальных капсулах.

К концу пребывания Фергюсона в »МЮ» отдел спортивных наук уже следил за сном футболистов более тщательно. В клубе изучали различные режимы сна игроков до и после матчей, которые могли повлиять на качество их выступлений на поле.

Сэр Алекс даже одобрил идею установки солярия на базе «Юнайтед», чтобы компенсировать нехватку в Манчестере солнца.

«В соляриях, которые использует наша команда, обычные лампы заменены на специальные, максимально стимулирующие выработку витамина D и оказывающие мощное общеукрепляющее воздействие на весь организм», – рассказывал физиотерапевт команды Гарри Армер.

Помните знаменитую историю из середины 90-х, когда «МЮ» сменил серую форму прямо в перерыве? Позже выяснилось, что отказаться от серого Фергюсону предложила Гейл Стивенсон, специалист по работе со зрением из Ливерпульского университета. Перед этим она написала тренеру, что серые комплекты могут плохо влиять на способность игроков видеть друг друга. Шотландец прислушался и даже нанял Стивенсон в «Юнайтед» на неполный рабочий день.

Гари Невилл вспоминал в автобиографии: «Мне и в голову прийти не могло, что проблема могла быть в цвете нашей форме. Думал, мы переоделись из-за того, что плохо играли. Я тогда не знал, что тренер общается с Гейл Стивенсон. Она предупредила босса, что серые футболки труднее разглядеть на фоне болельщиков, и, возможно, она была в чем-то права, если вспомнить, что из пяти игр в этой форме четыре мы проиграли и одну завершили вничью.

Позже она займется периферическим зрением каждого из нас: выпишет специальные упражнения для глаз, которые мне придется делать перед каждым матчем, как растяжку икр или бедер. Вот такое внимание уделяется деталям в этом клубе».

Еще Стивенсон настаивала, чтобы на вечерние матчи «Юнайтед» выходил в белых гетрах – их легче разглядеть в свете прожекторов. Гейл проработала в «Юнайтед» почти 20 лет и помогла Скоулзу в 2006-м, когда у Пола обнаружились серьезные проблемы с правым глазом после травмы головы.

«Как мы можем оставаться на шаг впереди?» Фергюсон много прислушивался к помощникам: они привнесли инновации в видеоанализ, тренировки и восстановление

«Есть причина, по которой нам дали два уха, два глаза и один рот. Это для того, чтобы вы могли слушать и смотреть в два раза больше, чем говорить».

Это слова сэра Алекса, умение которого наблюдать и прислушиваться к разным идеям отмечали все, кто работал вместе с шотландцем. В начале 1999-го ассистентом Ферги стал тогда еще малоизвестный тренер Стив Макларен. В то время он имел репутацию одного из самых прогрессивных специалистов в стране, использующего современные технологии и спортивную психологию.

Макларен внес большой вклад в становление Prozone – первой крупной платформы видеоанализа данных. Для получения статистики матча и ее анализа Prozone использовал камеры, установленные по периметру поля.

Макларена впечатлила программа еще в «Дерби», но там за нее не платили. Придя в «МЮ», он сразу же предложил Prozone Фергюсону. Шотландец заинтересовался, но тоже не был готов платить. Тогда основатель Prozone Рам Милваганам предложил сделку: клуб получит программу бесплатно, но заплатит 50 тысяч фунтов, если выиграет хоть один трофей. В том сезоне «МЮ» сделал требл, а Ферги настолько впечатлился, что подарил Милваганаму два билета на финал ЛЧ. Тренеру очень понравилась выкладка о Зидане, Индзаги и других игроках «Юве» перед полуфиналом. Ну и да, «МЮ» стал первым платным клиентом Prozone.

«Похожее было со спортивным психологом, которого я привел на неполный рабочий день, – рассказывал Макларен в разговоре с The Athletic. – Вот почему сэр Алекс оставался в игре так долго – он был дальновидным и никогда не стоял на месте. Сэр Алекс сам был лучшим спортивным психологом, но не отказался от еще одного инструмента, который мы ранее эффективно использовали в »Дерби» для отдельных игроков. Его открытость была ключевой: он понял преимущество наличия кого-то рядом с игроками и тренерами в моменты стресса и напряжения».

В 2007 году сэру Алеку пришли помогать ассистент Рене Меленстен и тренер по физподготовке Тони Страдвик. Последний имеет имеет докторскую степень в области спортивных наук, чем тоже пользовался Ферги.

«Наш тренировочный зал, ранее сгибавшийся под тяжестью штанг и гантелей, вдруг обзавелся велотренажерами и беговыми дорожками, над которыми установили большие телеэкраны, чтобы игроки во время занятий могли смотреть любимые программы, – писал о вкладе Страдвика Фергюсон. – Когда я был игроком, цель беговых упражнений состояла в методичном наматывании мили за милей, а при нем мы сделали акцент на интервальных тренировках – взрывных и достаточно изматывающих скачках скорости. Самые большие дистанции пробежек составляли не больше двухсот метров.

Тони увеличил количество базовых упражнений; а когда выяснилось, что компрессионные гольфы помогают лучше оправиться от изнурительных матчей, то мы добавили и эту деталь в наш технический арсенал. В целом была произведена настоящая революция».

Страдвик отзывался о боссе не менее комплиментарно: «Ему нужно отдать должное за то, насколько новаторским он был. Он не пытался изучить всю спортивную науку, а использовал лишь то, что помогало ему побеждать. Фергюсон не стремился быть профессором футбола, а-ля Арсен Венгер. Но оба они неустанно гнались за повышением эффективности, что заставляло их выходить за рамки нормы».

«МЮ» одним из первых использовал GPS-трекеры, которые футболисты теперь повсеместно надевают на игры и тренировки. Это те самые «лифчики», которые мы часто видим, когда футболисты снимают футболки во время матчей. На самом деле, эти жилеты удерживают специальный датчик, который считывает пульс, температуру тела, скорость бега, пройденную дистанцию. Гаджеты позволяют тщательно анализировать состояние игроков, а также предотвращают возможные проблемы со здоровьем во время нагрузок.

«Мы использовали GPS-трекеры еще в 2010 году – и получили тогда немного насмешек. Люди думали, что игроки носят спортивные бюстгалтеры, – рассказывал Страдвик The Athletic – Теперь это стандарт на всех уровнях элитного футбола. Сэр Алекс всегда стремился к таким нововведениям. Каждый год он нас спрашивал: «Итак, где мы находимся? Как мы можем оставаться на шаг впереди?»

В нулевые в «Милане» придумали суперлабораторию, которая продлевала карьеру возрастным игрокам. Страдвик рассказал об этом подходе Фергюсону – и вскоре это привело к созданию «МЮ» собственной лаборатории, где сотрудники проводили исследования по восстановлению и тренировкам.

Меленстен тоже отмечал, что великим Фергюсона делало именно это умение эволюционировать: «Все меняется. Появились технологии видеоанализа Prozone, ноутбуки на тренировках, и он использовал все это в своих интересах. Тони [Страдвик] приходил с замечательными идеями, а сэр Алекс всегда слушал и часто говорил: «Да, сделай это». У него была эта способность адаптироваться и развиваться, что редко, возможно, уникально, когда вы думаете о том, как долго он работал в «МЮ» и каких успехов за это время достиг».

Тактические особенности Фергюсона: адаптивность, делегирование и любовь к рискам

О базовых тактических принципах сэра Алекса не получится рассказать настолько же детально, как про философию Арриго Сакки, Луи ван Гала или Йохана Кройффа. Его суперсила – постоянная адаптивность. Общие элементы обязательно выделим, но их не так много, как у других великих.

Постоянными спутниками Ферги были желание играть от себя/готовность идти на риски, отслеживание мировых трендов и точечные ходы в больших матчах (часто повторяющиеся). Это важные, но все-таки весьма абстрактные вещи, а вот единой тактической модели, которая объединяла бы все его команды, не было.

Гениальность в оценке ситуации (в том числе тактической) и управлении коллективом – да. Модель с конкретными шагами, которые можно воспроизвести почти в любом месте и получить схожий рисунок игры (если не результат) – нет.

Даже верные последователи обращали на это внимание. «От сэра Алекса я взял скорее управление командой и другие детали. У Ван Гала я увидел тактическую базу – как работают разные системы, почему нужно выбирать ту, а не иную, мотивы для такого хода, причины такой адаптации», – вспоминал Гиггз. «В плане тактики Ван Гал был лучшим тренером из всех, с кем я работал. Особенно в умении выстраивать игру без мяча и донесении до каждого деталей роли», – описывал Руни.

Фергюсон действовал иначе: очерчивал очень широкую рамку и принимал решения с высоким процентом точности. Из-за широты рамки количество вариантов было большим, чем у других тренеров, а гениальность была именно в умении почти всегда выбрать верный ход. Одно из следствий такой манеры – скромный успехи его последователей. Без магии Ферги такой подход банально не работает.

Майкл Кокс проводил мини-исследование для The Athletic. Неутешительный вывод: у учеников Фергюсона не просто нет больших успехов – у них даже не получалось строить смелый футбол в более скромных клубах. Одна из причин именно в том, что сэр Алекс не давал конкретики, но был гением управления командой, адаптивности и ситуативных ходов. Этому труднее научить, чем конкретному типу тренировок или механизмам внутри схемы.

Это не принижает общий менеджерский гений Фергюсона – наоборот, дает лучшее представление о пропорциях в нем. У него была мощная работа над тактикой в широком значении – создание рисунка игры и адаптация под качества игроков/тренды (ниже разберем детальнее). Но не было тактики в узком понимании – обучения игроков своей фирменной модели.

Главный тактический прием Ферги – выбор ассистента под внедрение новой нужной ему идеи. Опять же: это не принижает его гений – выбор этого самого пути, создание благоприятной среды в клубе, убеждение игроков в правильности идеи и финальное слово по каждому решению было за сэром Алексом. Но, например, тренировки он делегировал.

«Фергюсон – невероятный тренер. Его дар – доверие игрокам и тренерам, которые готовили для нас тренировки. Люди часто спрашивают меня, какими были его установки, но чаще всего он просто говорил: «Наш стартовый состав лучше, чем у них. Выходите и побеждайте», – делился воспоминаниями Руни.

«Во время тренировок Фергюсон нам ничего не говорил. Как правило, он разговаривал, но не с нами, а со своим букмекером о том, на какую лошадь поставить. Серьезно: это человек, с которым он общался больше всех во время наших тренировок», – откровенничал Рио Фердинанд.

Ключевая роль ассистента на тренировочном поле – давняя традиция Ферги. Все время в «МЮ» он работал с таким принципом. Арчи Нокс (начал помогать САФу в 1980-м) описывал важность этого хода: «Однажды Алекс просто сказал: «С завтрашнего дня тренировки проводишь ты, а я просто проведу тактическую беседу в пятницу». Этот момент стал переломным. В «МЮ» мы работали в таком же формате. Позже он рассказывал, что такая роль ему отлично подошла, потому что у него всегда было полно других забот. Он продолжил так работать с другими ассистентами. Алекс даже говорил, что считает этот ход лучшим в карьере».

В интервью для Harvard Business Review Фергюсон подробно описывал мотивы решения: «Однажды, когда я еще тренировал «Абердин», у меня состоялся разговор с моим помощником и другим тренером, которые пытались меня убедить в том, что, если я буду не всегда лично проводить тренировки, то только от этого выиграю. В глубине души я понимал, что они правы.

Я делегировал эту обязанность другим, и это стало моим лучшим тренерским решением. Я совсем не утратил свой контроль. Я не отдалился от команды, по-прежнему мог наблюдать и в таких условиях начал замечать чрезвычайно ценные и важные детали. Я замечал изменения в привычках игроков, замечал, когда они тренируются не так усердно, как обычно, и это помогало мне понимать их лучше, чем раньше. Иногда я даже мог сказать, что игрок травмирован, когда он сам считал, что здоров.

Не думаю, что все полностью понимают ценность наблюдения со стороны. Я же на собственном опыте убедился, насколько это важно – умение наблюдать было одним из моих главных тренерских талантов. Важно уметь не просто замечать детали – важно уметь замечать детали, которых ты не ожидаешь увидеть».

А вот впечатления Меленстена, работавшего с поздним Фергюсоном: «Сильнее всего в Фергюсоне меня впечатляла его способность делегировать, но не терять при этом контроль. Он всегда был с командой, хотя и не принимал участие в тренировках. Мы не беспокоили его с вопросами, которые могли решить сами.

Осмысляя его успешность, в первую очередь нужно говорить о таланте обновлять все в правильные момент. Построение команды – процесс, который состоит из стадии. Заложение фундамента, улучшение механизмов, а потом спад. Умение избегать спада вытекает из таланта постоянно все обновлять».

Пожалуй, лучше всех природу мышления Ферги суммировал Мик Клегг, работавший в команде с 1999-го по 2011-й: «Фергюсон всегда старался вникать в инновации. Он был помешан на истории войн. Из-за этого он осознавал, каким эффективным может быть новое оружие. Он не особо участвовал в тренировках, но всегда влиял на разработку методов тренировок. Во время тренировок он наблюдал, а наблюдения потом использовал в битвах. Он был крайне креативен во внедрении нового. Он всегда прислушивался к новым идеям, особенно если они исходили от игроков».

Кстати, понимание принципа делегирования может позволить представить, каким был бы современный «МЮ» Фергюсона. Помощник Юргена Клоппа в «Ливерпуле» Пеп Линдерс рассказывал, что им интересовался «Юнайтед», пока в клубе был Ферги, а после его ухода интерес угас.

Итоговая формула сэра Алекса выглядела примерно так: рисунок игры команды адаптируется под тренды, но внедряется ассистентом; сам Фергюсон наблюдает, выбирает направление, контролирует игроков и принимает финальные решения.

Минус формулы в этом, что она не позволяет нам описать понятие «футбол Фергюсона» как нечто постоянное. Точный портрет команды Фергюсона нарисовать невозможно, зато можно выделить особенности его мышления, которые объединяли его команды и явно исходили от самого Ферги:

1. Культ ротации. Йорди Кройфф подробно объяснял, почему методы ротации Фергюсона были впереди своего времени в 90-е:

«Фергюсон был одним из первых, кто освоил ротацию. Я пришел в его команду из культуры, где популярна идея, что на каждой тренировке ты доказываешь, что заслуживаешь сыграть в ближайшие выходные.

Фергюсон иначе планировал состав. Он говорил мне: «Йорди, готовься, через две недели ты сыграешь в старте». Я не сразу понял и даже уточнил: «Но ведь это через три игры? А что, если этот игрок сделает хет-трик? Все равно буду играть я?» Он сказал, что это уже его проблема, а я просто должен готовиться к матчу. Он был настоящим мастером этого ремесла – понимал, какой игрок когда ему нужнее всего».

То есть у сэра Алекса всегда было понимание, кто будет играть в ближайшие 2-3 недели. Крис Смоллинг тоже упоминал про эту особенность: «Я пришел в команде, где были Видич, Фердинанд, Уэс Браун, Джон О’Ши и Джонни Эванс. Все были на пике, но я сыграл 33 раза в первый же сезон. Ферги блестяще управлял игроками. Он за несколько недель называл матчи, в которых ты сыграешь».

Это умножалось на физическую готовность команды. «Из первых пяти чемпионств четыре мы выиграли за счет преимущества в готовности – мы были профессиональнее остальных. Реже тусовались», – резюмировал Гари Невилл.

В 90-е плановая ротация Фергюсона помогала сохранять невиданный уровень свежести. Например, в легендарном сезоне-1999 команда провела лишь два матча в сочетании, которое сейчас рисуют как каноническое. В 2000-е и начале 2010-х у топ-клубов стало больше игроков в обойме – и ротация помогала максимизировать возможности всего состава.

«Тренеры всегда находятся под давлением. Их буквально заставляют всегда выпускать лучший состав. Фергюсон не подавался – он блестяще ротировал. В последний сезон в «МЮ» он делал в среднем 5,5 изменений в составе от матча к матчу. У него был четкий план, хотя он больше основывался на интуиции и опыте, а не на науке», – рассказывал Тони Страдвик, тренер по физподготовке в «МЮ» Фергюсона.

2. Замены как инструмент риск-менеджмента. Подход Фергюсона к заменам был достаточно последовательным на протяжении всей карьеры. Логика была такой:

«Победы – это часть меня. За свое время в клубе я установил настолько высокие стандарты, что иного варианта, кроме как побеждать, у меня не было. Даже если мы играли без пяти важных игроков основного состава, я все равно ждал только победы. Другие команды порой готовы согласиться на определенный результат до начала матча, но я никогда не допускал подобного в команде.

Я любил рисковать, и это хорошо видно по тому, как мои команды играли в заключительные минуты матчей. Если мы проигрывали 1:2 за 15 минут до конца матча, я готов был очень сильно рисковать. Я был счастлив в итоге уступить 1:3 при условии, что риск давал нам большие шансы на ничью или победу. Мы часто выпускали дополнительного игрока в атаку и меньше беспокоились об обороне. Все понимали, что если мы выиграем 3:2, это будет просто замечательно. А если проиграем 1:3, то все равно ничего не потеряем. Я считаю, что у каждой из моих команд был характер – они никогда не сдавались».

В интервью с Фергюсоном Гари Невилл вспомнил, что слово «риск» было самым частым в установках тренера на любом этапе. Сэр Алекс объяснил: «Представь, что мы проигрываем за 15 минут до конца, зачем нам атаковать в сочетании из привычных защитников, полузащитников и всего с двумя нападающими? Риск в том, чтобы бросить побольше игроков в чужую штрафную, а соперник на это отреагирует.

Да, можно пропустить контратаку, да, мы проигрывали матчи из-за этого, но победы в такой манере дают не только очки, но и формируют ценности. Помнишь раздевалку после того, как мы забивали на последних минутах? Атмосфера в ней всех будоражила».

Помимо всех прочих плюсов, при трех очках за победу на стороне Ферги была еще и математика. Даже при равном количестве побед и поражений в открытых концовках команда набирала бы больше очков, чем без риска. В случае «МЮ» побед было намного больше, так как прием работал в сочетании с другими фишками (ротация давала преимущество в физической готовности, уже добытые на последних минутах победы рождали особую психологию, аура «МЮ» пугала соперников).

3. Правило одного большого хода на топ-матчи. Во всех играх, включая ключевые, Фергюсон требовал, чтобы команда играла на своих сильных сторонах. Он боялся перегрузить команду установками под соперника, но, как правило, выделял одну особенность и бил в нее. Подобрав прием против конкретного соперника, он любил его регулярно повторять.

Ультимативный пример такого хода использование Пака в роли тени Андреа Пирло. В последний сезон против «Мадрида» Фергюсон провернул похожий трюк против Хаби Алонсо – использовал Дэнни Уэлбека в роли опекуна, оставив Руни на скамейке. Если у соперника есть настолько ярко выраженный глубинный плеймейкер, сэр Алекс выключал его персоналкой.

Менее известный пример из первого чемпионского сезона: конкурентом был «Норвич», который играл в комбинационном стиле. В очном матче Фергюсон внезапно выпустил нападающим Андрея Канчельскиса, на флангах расположил скоростных Ли Шарпа и Райана Гиггза, а созидал для них Эрик Кантона. План был в максимальной скорости под быстрые атаки. Результатом: три гола за 21 минуту, которые решили исход ключевой встречи. Очень похожий сценарий регулярно был у позднего «МЮ» Фергюсона против «Арсенала».

Против поколения «Непобедимых» был другой, но тоже постоянный прием. «Сэр Алекс считал, что игроки вроде Анри и Пиреса не переносят, когда с ними жестко играют. Он считал, что другие команды недостаточно вступают с ними в борьбу. Говорил нам: «Видимо, они слишком заняты мыслями об обмене футболками с ними». Такие мелочи решали матчи. Почти у каждого соперника он мог найти ключевой изъян», – вспоминал Невилл.

Еще один повторяющийся фирменный ход Фергюсона: свобода Браниславу Ивановичу в матчах против «Челси» (вингер не отрабатывал за ним). Ферги не верил, что серб достаточно опасен в роли созидателя, а «МЮ» получал больше плотности в центральной за счет асимметричной схемы, где левый вингер играл как дополнительный полузащитник.

Футболисты подчеркивали, что редко на матч было больше одного такого хода (в противном случае могло перейти в игру от соперника, чего Фергюсон старательно избегал). Вторая ключевая деталь – повторяемость (если нашел точку, то бьет в нее пока этот игрок или эта черта есть у соперника).

Тактические модели Фергюсона постоянно менялись. Обсудим его главные команды

Попытаемся описать тактический путь Фергюсона (и его помощников), не погружаясь в каждую из 13 чемпионских команд. Трудная задача – почти все команды заслуживают отдельного материала, но мы попытались выделить пятерку. Эти команды значительно отличаются друг от друга и неплохо передают именно эволюцию взглядов шотландского тренера.

Поехали!

Слаженная четверка защитников без активных подключений крайних, все прекрасно оборонялись. Пара Инс-Кин в опорной – работали по принципу «один остается – один подключается». Два классических реактивных вингера – правша справа, левша слева. Фиксированный нападающий – Марк Хьюз. А свободный Кантона не вписывался в шаблоны и делал команду особенной (и чемпионской).

С хорошей организацией без мяча, гением Кантона и сильными вингерами «МЮ» грандиозно действовал на пространстве (чистых автобусов в ту эру почти не было). «Как только Эрик получал мяч – неважно, в какой точке – я начинал забег, потому что понимал, что он может найти меня пасом любой сложности», – вспоминал Гиггз.

Олицетворением этой эпохи служит великий гол молодого Скоулза с паса Кантона в ворота «Челси» в 1995-м. Команда элегантно и уверенно играет в пас, находит Эрика, который гениально обостряет, имея максимальное количество вариантов (вингеры, нападающий + рывок из полузащиты):

Здесь и гений главного игрока, и красота командной игры, и принципы, которые использовались регулярно.

Кантона завершил карьеру в 1998-м – как раз перед сезоном, который ознаменовался треблом. Взявшая его команда почти полностью перестроилась и приобрела новые черты. В структурном плане главный новый элемент – полноценная пара нападающих с отличной комбинационной игрой. Йорк-Коул обладали практически телепатическим взаимодействием и преумножали угрозу за счет него. Не было такого же четкого деления на свободного художника и чистого форварда как у Кантона с Хьюзом (Йорк чаще опускался за мячом, но пара была взаимозаменяемой).

В то же время на скамейке были Тедди Шерингем и Оле-Гуннар Сульшер. Они были заточены на игру по старому шаблону (Шерингем – Кантона; Сульшер – Хьюз). При необходимости тренер возвращался к этому варианту. Фергюсон видел в наборе форвардов пары разного типажа (Йорк-Коул/Шерингем-Сульшер) и старался использовать их именно в таких сочетаниях.

Механизмы в полузащите тоже изменились. Здесь, наоборот, функции стали более четкими: Кин давал объем, а Скоулз управлял игрой и подключался до штрафной. На флангах стало больше вариативности. Слева Гиггз олицетворял скорость и игру 1-в-1, а справа Бекхэм отвечал за навесы, а иногда уходил ближе к центру для создания преимуществ там. «МЮ» мог выбирать приоритетное направление атак.

Первая попытка перестроиться на подобную модель была не очень удачной. Фергюсон сделал огромную по тем временам ставку на Хуана Себастьяна Верона. Эксперименты не привели к выходу на новый уровень, но важно зафиксировать это намерение. «МЮ» осмысленно менялся, пытаясь стать более похожим на континентальные команды, которые лучше контролировали центр и уже отходили от пары нападающих.

Верон призван был добавить контроля в центре, а Ван Нистелрой был идеален для модели с единственным форвардом. К 2002-му вырисовалось такое сочетание:

Только после возвращения Кейруша в 2004-м (после сезонной поездки в «Реал Мадрид») «МЮ» в полной степени перестроился и усвоил нужные идеи. Влияние Жозе Моуринью на АПЛ стало дополнительным толчком. Если раньше Фергюсон был в положении, когда все работает в Англии, но нужны изменения для успехов в Европе, то теперь даже во внутреннем чемпионате появилась более совершенная и как раз заточенная на перевес в центре модель.

«Когда мы играем против чистых 4-4-2, у нас всегда на одного игрока больше в полузащите. Если Макелеле никто не опекает, он получает пространство и время. Если на него выдвигается полузащитник, то свободу получает наш бокс-ту-бокс. Если на Макелеле выдергивается вингер, у нас численный перевес на фланге. У чистых 4-4-2 против нас нет никаких шансов», – так Жозе объяснял преимущества тройки полузащитников в ту эру АПЛ.

Пиком эволюции «Юнайтед» в этом направлении стала команда-2008/08 – пожалуй, главный шедевр в карьере Фергюсона. Гибрид 4-4-2/4-3-3, где более привычный сэру Алексу оборонительный базис сочетался со свободой гениального трио в построении атак.

Истинной изюминкой были взаимодействия в атаке, которые было просто невозможно прочитать. Роналду, Руни, Тевес комбинировали и могли возникать абсолютно в любых точках. Левый фланг почти всегда полностью отдавался Патрису Эвра – ранее настолько атакующих крайних защитников у Ферги не было. Следовательно, Гиггз (или другой игрок, стартовавший слева) получал свободу – мог либо насыщать центр, либо взаимодействовать с тройкой атаки.

Еще одна отличительная черта – высочайшая культура паса у всех футболистов центральной оси. Ван Дер Сар и Фердинанд явно опережали время в плане требований по вратарю и центральному защитнику. Майкл Кэррик был по функциям ближе Андреа Пирло, чем к Рою Кину. Скоулз оставался гением паса, вне зависимости от роли и зоны обитания – тут совмещал рывки до штрафной с контролем центра.

Перестраивая команду после ухода Роналду в 2009-м, Ферги показывал чудеса менеджмента во всех отношениях: от развития игроков до ротации и тактических ходов во время матчей. Пожалуй, эти сезоны были лучшими в его карьере по соотношению «трудность условий/полученный результат».

Отдельного упоминания заслуживает его последняя команда. Она олицетворяла умышленный поворот в определенную сторону. Фергюсон полностью заточил команду на качества Робина ван Перси, в котором видел секретное оружие в борьбе против «Сити». Шотландец называл открывания нападающего гениальными, а команду – ругал за «overpassing» (чрезмерную игру в пас) в полузащите. Он считал, что практически каждое открывание Ван Перси должно награждаться острым пасом.

Это хорошо отражает тенденцию последних лет работы сэр Алекса – он в большей степени полагался на максимизацию качеств конкретных игроков с парой постоянных маневров, а не на свободу и отлаженность более трудных механизмов. Это блестяще работало, но отличалось от прошлого этапа.

Подытожим: Фергюсон – гениальный макроменеджер, который рассматривал тактику как микропроцес. Глубоко понимал ее, почти всегда верно выбирал направление для развития, принимал ключевые решения, но делегировал помощникам воплощение идей.

Минус такого подхода – отсутствие конкретной концепций, которую можно назвать футболом Фергюсона. Плюс – возможность оставаться топом в четырех десятилетиях и меняться радикальнее, чем способен поменяться обычный тренер, у которого нет опции практически полностью перепридумать тактический рисунок через смену ассистента.

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Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, John Peters, Gary M. Prior, Michael Cooper, Clive Brunskill, Ben Radford, Laurence Griffiths, Stu Forster, Shaun Botterill