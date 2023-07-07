16 комментариев

Англия, Англия
Блог

Зачем «МЮ» Маунт после худшего сезона в карьере? И как его вообще разместить?

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Мэйсон Маунт Мэйсон Маунт
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
тактика тактика
трансферы трансферы
Футбол Футбол

Слава Палагин прикидывает. 

Четыре захода понадобилось «Манчестер Юнайтед», чтобы подписать Мэйсона Маунта. Удивительная настойчивость, учитывая, что контракт Маунта с «Челси» истекал уже через год, а сам Мэйсон провел худший сезон в карьере (последнее результативное действие было в конце декабря!). 

Зачем «Юнайтед» игрок, который пока не вписывается в схему Эрику Тен Хага? Какие проблемы новой команды Мэйсон способен решить? 

Тен Хаг давно котирует Маунта (еще с Эредивизи). «МЮ» покупает его из-за качеств, которые показывал в прошлом

Голы, результативные передачи, ожидаемые мячи, ожидаемые ассисты, удары и передачи под удар. По всем этим показателям прошлый сезон – худший в карьере Маунта в АПЛ. 

Еще один параметр, где антирекорд, – игровое время. Мэйсон отыграл меньше половины доступного времени в АПЛ. Часть объяснения – тренерская неразбериха в «Челси» и попытки Грэма Поттера встроить бесчисленных новичков, которых ему подвозили владельцы.

Второе объяснение – внезапная травматичность самого Мэйсона. 

Из-за проблем с тазом Маунт пропустил больше матчей, чем в трех предыдущих сезонах в сумме. Мэйсон фактически не играл на финише. Весной у него набралось лишь 16 сыгранных минут (выход на замену в матче с «Брайтоном»). Последний раз Маунт появлялся в старте в середине февраля – тогда «Челси» еще тренировал Поттер. 

Несмотря на это, «Юнайтед» все равно был настойчив на переговорах. По данным The Athletic, в клубе высоко ценят то, что Маунт показывал в более стабильной обстановке. Турбулентность, в которой «Челси» пребывал весь сезон, точно считают одной из причин спада. Добавил прыти Тен Хаг, который знаком с качествами Маунта еще по Эредивизи. Забавно, что первый гол в профессиональной карьере Мэйсон забил команде Эрика (в составе «Витесса» положил «Утрехту», который тренировал ЭТХ).

Приобретение Маунта – очередной пример того, как «МЮ» доверяет тренеру на рынке. Почти все игроки, пришедшие при Тен Хаге, выступали в Нидерландах. Перед Маунтом были Антони и Лисандро Мартинес, игравшие у Эрика в «Аяксе», а еще сделавшие имя в Эредивизи Ваут Вегорст и Тирелл Маласиа. 

В общем «Юнайтед» подписывает Мэйсона, потому что верит, что прошлый сезон был случайностью. Тен Хага и в целом клуб подкупает увиденное до этого. Но что конкретно?

Золотые качества Маунта в свое время здорово расписал Жозе Моуринью. Наблюдения португальца особенно ценны тем, что он был критиком Мэйсона после дебюта в АПЛ. Затем, присмотревшись к Маунту повнимательнее, поменял мнение:

«Я не думаю, что в отношении него стоит говорить про какую-то идеальную роль. Маунт способен сыграть везде. Я помню его первый матч за «Челси» – против «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». Тогда я увидел лишь талант – не хватало зрелости. Помню, еще спросил себя, сколько времени у него займет, чтобы развиться в полноценного игрока. Как оказалось, он вообще не затягивал с этим. 

Думаю, в первую очередь нужно благодарить Фрэнка. Результаты при нем не были выдающимися, но Фрэнк продолжал верить в него. Дал великолепную платформу для развития. 

Как его описать? По мне Маунт – нацеленный на атаку футболист, при этом не пренебрегающий тактической дисциплиной. Он всецело командный игрок. Когда они используют пятерку сзади, может быть дополнительным полузащитником и дополнительным нападающим. Он очень умен и, как мне видится, здорово читает игру. К тому же забивает – тоже важная вещь для полузащитника». 

Наблюдение Жозе чуть позже дополнил Томас Тухель: «У Мэйсона просто нет слабых мест. Он хорош и с точки зрения характера, и с точки зрения таланта, и с точки зрения физики. Он славный парень, никогда не витает в облаках от успеха или после побед. Каждый день приезжает в Кобхэм, чтобы научиться чему-то новому и получить ценный опыт». 

Желание совершенствоваться сделало из Маунта суперсбалансированного игрока – в этом его отличие от сверстников, которые выделяются каким-то одним качеством. С момента дебюта за «Челси» Мэйсон забил больше всех голов и сделал больше всех голевых передач в клубе. Да, дикая текучка помогла, но это не отменяет того, что Маунт очень вариативен. 

В продвинутой статистике сбалансированность тоже отражена. Например, Мэйсон – один из лишь семи игроков на двухлетнем отрезке (сезоны 2020/21 + 2021/22), которые выбивали минимум 0,2 xG и xA в среднем за матч. Такой же уровень стабильности показывали только Кевин Де Брюйне, Бруну Фернандеш, Рияд Марез, Мо Салах, Джек Грилиш и Рафинья. Уникальная группа игроков, которые способны обострить и через удар, и через передачу. В прошлом сезоне Маунт из нее выпал, но потенциал в этом отношении есть. 

Еще один пример сбалансированности – распределение ударов. Маунт способен забить ударом издали и после рывков вторым темпом. В первый заход Лэмпарда даже отмечал, что пытается скопировать фирменные открывания Фрэнка: «Я вырос, играя в академии «Челси», понятно, что Фрэнк для меня ролевая модель. Разговаривая с ним каждый день, я могу перенимать какие-то вещи из его игры – например, он объясняет, как удивлять соперника подключениями в атаку». 

Пункт про сбалансированность завершает наблюдение бывшего вратаря «Челси» Роберта Грина: «Когда Маунт с мячом, он нацелен на вертикальную передачу. Но Мэйсон готов и сам врываться в свободные зоны».

Благодаря широкому набору инструментов Мэйсон особенно хорош в выстраивании химии с партнерами. Тренеры тоже пользуются этим и через специальные инструкции Маунту удивляют соперников. По данным The Athletic, в планах Тен Хага это тоже есть. 

Можно сказать, что гибкость даже освобождает Мэйсона от критики. После разгрома от «Ман Юнайтед» в дебютном матче Маунта и критики Моуринью Лэмпард показательно защищал игрока: «Ему не понравился перфоманс Мэйсона, серьезно? Он правда так сказал? Вау, не могу поверить!» 

После неудачного эксперимента с Маунтом в опорной зоне в роли адвоката был уже Тухель: «В последнее время мы пробуем его в паре опорников. Не лучшая позиция для него, но я все равно рад тому, что он показывает». 

Чуть позже Томас здорово резюмировал: «Даже после не самой лучшей игры его трудно усадить в запас. От Мэйсона гарантированно получишь перфоманс полной энергии. Замечательный подход к делу, который не часто встретишь в футболе». 

Какие проблемы «Юнайтед» может решить Маунт? По чуть-чуть – вообще все

Тен Хаг тоже ценит энергичность Маунта. Особенно – в игре без мяча. Как пишет The Athletic, Эрик даже хочет сделать Мэйсона вожаком прессинга. Эта роль знакома Маунту. Вот что рассказывал Эрик Стил, работавший с Мэйсоном в юношеской сборной: 

«Мы часто расставляли прессинг-ловушки для соперников. Заводилой был именно Мэйсон. Когда теряли мяч, он первым шел в отбор. Понимал, когда нужно начать давление, чтобы остальные следовали. Его движение было одним из триггеров к прессингу. Он начинал его и жестами, и словами. Остальные сразу подхватывали». 

«Челси» не был командой, которая постоянно прессингует, но тренеры все равно подстраивали фазу давления под сильные качества Маунта. Вот хороший пример из гостевого матча с «Реалом», где Мэйсон сначала страхует полузащиту, а затем выдвигается в прессинг в переднюю линию: 

В прошлом сезоне «Юнайтед» создал много моментов вследствие прессинга (61 удар – третье место в АПЛ), но часто выключал давление и вынужденно садился на свою половину. Из-за этого относительно мало по меркам Тен Хага владел мячом – всего 54%. Активность Маунта может помочь и напрямую в прессинге, и косвенно, увеличивая процент владения. 

Второй аспект, в котором Маунт способен помочь, – игра «МЮ» под прессингом. Пожалуй, главная слабость в прошлом сезоне. Проблемы, как правило, возникали в первой стадии – некоторые соперники даже специально адаптировали прессинг под слабые качества Давида Де Хеа. Джейкоб Мерфи из «Ньюкасла» буквально это проговаривал в интервью. 

Маунт не часто опускается за мячом, но за счет открываний любит ставить дилемму перед опорником. Благодаря этому партнеры, которые разыгрывают у своих ворот, получают либо вариант для передачи, либо свободу для продвижения мяча. Этот элемент работал у Мэйсона даже в прошлом сезоне, когда «Челси» полагался на импровизацию, а не на какую-то выстроенную структуру: 

Последний аспект, где ждем свершений от Маунта, – попытка разгрузить Бруну в позиционном нападении. Португалец в любом состоянии стабильный источник остроты, но «Юнайтед» категорически зависим от его настроения. Да, Бруну тащит даже в матчах, когда соперники закрывают его вдвоем, но команде все равно не хватает разнообразия. 

С сезона-2020/21 (первый полный для Бруну) у португальца нездоровый отрыв по созданным явным моментам. Почти на 50 больше, чем у ближайшего конкурента Люка Шоу:

У Маунта с момента дебюта в «Челси» тоже лидерство по этому параметру. Каждый сезон, за исключением последнего, завершал либо первым, либо вторым. Причем шансы, как и все у Маунта, поровну распределяются между позиционными атаками и стандартами. 

С угловых и штрафных Мэйсон раздал 13 результативных передач за четыре сезона в «Челси» (речь только про АПЛ). В этом тоже неплохое подспорье для «МЮ». Стандарты – одна из давних проблем клуба. Последние два сезона вообще завершали в тройке худших по голам после них. С бедой не сумели справиться, даже пригласив специализированного тренера. 

Крутой подающий – конечно, не гарантия прогресса, но кроссы Маунта могут хотя бы начать решение этих проблем. 

Ключевой вопрос: где разместить Маунта? Возможно, Тен Хагу придется даже сменить схему

Парадокс, но с таким набором умений у Мэйсона пока нет понятной дороги в основу «МЮ». Неопределенность в первую очередь из-за схем, к которым Маунт привык в «Челси». При Лэмпарде (первый заход) основной была 4-3-3, при Тухеле – 3-4-2-1. Обе раскрывали мультифункциональность Мэйсона: играя на одной линии с партнером (одна из двух восьмерок / одна из двух десяток), Маунт мог постоянно менять образ. 

Основная схема Тен Хага в «МЮ» – 4-2-3-1. У Маунта есть опыт игры в этой формации, но, как правило, десяткой. Перенести в «Юнайтед» это практически невозможно – позиция твердо закреплена за Бруну. 

Второй и пока самый обсуждаемый вариант – позиция второго опорника с Каземиро. В прошлом сезоне ее чаще всех занимал Кристиан Эриксен. Пока именно место датчанина считается самым вероятным для Маунта. Кристиан неудачно провел вторую половину сезона, но проблема в том, что и Мэйсон никогда не играл так близко к своим воротам. 

Тухель размещал его в паре опорников, но в схеме, которую защищает тройка центральных защитников, – и даже тогда признавал, что это не лучшая позиция Мэйсона. В схеме 4-2-3-1 у Маунта вообще всего один матч в опорной – против «Лутона» в Кубке Англии (последняя игра Лэмпарда, что тоже добавляет контекст). 

Третья опция, которая не предполагает смену схемы, – левый край. В прошлом сезоне Тен Хаг отправлял на фланг даже Бруну. Справедливости ради, почти всегда – в топовых матчах и под специфическую инструкцию для португальца (например, смещаться с фланга и создавать перевес в центре поля). Маунт может заменить Бруну в этом качестве и по цепочке отправить в атаку Маркуса Рэшфорда, но это вариант скорее под конкретных соперников, чем на дистанцию сезона. 

Судя по инсайдам, которые доносятся из клуба, есть более интересная альтернатива. Сам Тен Хаг видит Маунта восьмеркой. Соответственно, можно ожидать переход на схему 4-3-3. Она знакома не только Мэйсону – еще удобна Каземиро, который играл единственного опорника в «Реале». 

Единственный вопрос – по Бруну. Ему в новой схеме придется играть глубже обычного. В прошлом сезоне Тен Хаг уже пробовал такие эксперименты: в концовке сезона португалец даже побывал скрытой реджистой. Хорошая новость в том, что Бруну вообще не возражал и только приветствовал мотивы: 

«Комфортнее всего мне, конечно, играть десятку, но в целом я могу закрыть любую позицию. Все зависит от решения тренера. Сам я способен сыграть и справа, и слева, и чуть глубже восьмеркой. Основная цель – помощь команде. А какая позиция будет подобрана – не так важно». 

Ориентиром с точки зрения баланса могут стать соседи по Манчестеру. Первые чемпионства с «Сити» Гвардиола добыл с с треугольником Фернандиньо – Давид Сильва – Де Брюйне. Авантюра окупилась благодаря доминантному стилю «Сити» и владению за 65%: соперник так мало времени проводил на мяче, что оборонительные недостатки Сильвы и КДБ (играли восьмерок) почти не проявлялись. 

Возможно, «Юнайтед» для размещения Маунта и Бруну потребуется нечто похожее. Пока такой вариант представить тяжело: в прошлом сезоне «МЮ» владел мячом всего 54% – меньше, чем даже обожавшая контратаковать команда Сульшера. 

Блог «Англия, Англия» в соцсетях: Twitter / VK / Telegram

Фото: Instagram/manchesterunited

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PamcuK
Все-таки главная причина такого низкого % владения это не умеющий ни ногами играть, ни из ворот выбегать для подстраховки высокой линий вратарь.

С новым вратарем, состав уже идейно практически полностью подходит под Тен Хага - вопрос только по умению пасовать Варана, но тот все равно пол сезона в лазарете проводит, а Линделеф скорее справится, чем нет.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
headmaster
Мне вот что любопытно. В тексте приведены позитивные комментарии Моуриньо и Тухеля о Маунте. А бывали ли случае, когда топ-тренеры в негативном ключе высказывались вот так об игроках? (имеется ввиду, не односложная критика "он не выкладывается, он ошибся в эпизоде", а именно такая детальная)
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ахма Начоо
Маунт классный игрок,отличная альтернатива Де Йонгу,а прошлый сезон показал деградацию Челси.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bbear4ks
Пока видится самым лучшим трансфером тен Хагу по предварительной оценке - очевидно, игрок очень высокого уровня, работоспособный, молодой, ниже определенного уровня опуститься вряд ли, если не выйдет на свой топ, то через сезон-два можно будет продать за те же деньги. Но хочется увидеть как минимум Маунта того уровня, что он уже показывал, если вырастет еще - будет вообще супер.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ vladimirzavodovskiii@gmail.com
А лучше если бы был еще сильнее
хендерсон и топовый состав - несовместимые вещи
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменский медвежонок
Ответ Shamuk
Хендерсон (Онана) - Далот (Биссака), Варан, Лисандро (Линделеф), Шоу (Маласиа) - Каземиро, Эриксен (Мактомини) - Антони (Санчо), Бруну, Маунт (Гарначо) - Рэшфорд (Марсьяль) Составчик у МЮ подбирается топовейший
а в чем "топовейший" то? нападающего забивного как не было так и нет, это главная проблема после ухода Фергюсона которую мы не можем решить уже 10 лет, про результативность Рэшфорда мне сказки только не нужно рассказывать, у этого "бруска" реализация 1 момент из 5 максимум, это горе-нападающий, поэтому у нас самая низкая результативность из топ-6 команд АПЛ. + Антони и Санчо на данный момент очень слабые игроки и максимально не стабильные, выдать 30 минутный отрезок хорошей игры раз в 3 игры - это полный кошмар, а они этим только и занимаются. Этот "топовейший" состав не может конкурировать с Манчестер Сити и тем более не может рассчитывать на победу в Лиге Чемпионов, в АПЛ максимум топ-3, в ЛЧ максимум 1/8 или победа в Лиге Европы
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Reright18
Ответ Shamuk
Хендерсон (Онана) - Далот (Биссака), Варан, Лисандро (Линделеф), Шоу (Маласиа) - Каземиро, Эриксен (Мактомини) - Антони (Санчо), Бруну, Маунт (Гарначо) - Рэшфорд (Марсьяль) Составчик у МЮ подбирается топовейший
Опорник нужен и центр форвард
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Asadulloxon Ikramov
тут еще можно добавить что в начале сезона ЭТХ попробовал играть через 4-3-3 но после провала сменил тактику на более причвичный или даже можно сказать Сульшеровскому структуру и внедрил свои принципы!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
уже скоро - начиная с 12 июля - мы это выясним.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FortMinor
в принципе кто следил за МЮ давно уже ждал трансфера игрока его амплуа, чтобы МЮ мог играть в 2 ЦАП, по сути с случае травмы бруну альтернативы особо не было кроме эриксена, но эриксен игрок на короткую перспективу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vladimirzavodovskiii@gmail.com
Ответ Shamuk
Хендерсон (Онана) - Далот (Биссака), Варан, Лисандро (Линделеф), Шоу (Маласиа) - Каземиро, Эриксен (Мактомини) - Антони (Санчо), Бруну, Маунт (Гарначо) - Рэшфорд (Марсьяль) Составчик у МЮ подбирается топовейший
А лучше если бы был еще сильнее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SegaYasch
Ответ Shamuk
Хендерсон (Онана) - Далот (Биссака), Варан, Лисандро (Линделеф), Шоу (Маласиа) - Каземиро, Эриксен (Мактомини) - Антони (Санчо), Бруну, Маунт (Гарначо) - Рэшфорд (Марсьяль) Составчик у МЮ подбирается топовейший
Откуда в топовейшем составе нашлось место Марсьялю и Мактоминею? За какие заслуги Хендерсон котируется выше Онана и каким образом вдруг Гарначо стал сменщиком Бруну и Маунта?
В общем сказочность получилась одним словом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Романов
Ответ Shamuk
Хендерсон (Онана) - Далот (Биссака), Варан, Лисандро (Линделеф), Шоу (Маласиа) - Каземиро, Эриксен (Мактомини) - Антони (Санчо), Бруну, Маунт (Гарначо) - Рэшфорд (Марсьяль) Составчик у МЮ подбирается топовейший
этот состав был в прошедшем сезоне...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deGob
Ответ headmaster
Мне вот что любопытно. В тексте приведены позитивные комментарии Моуриньо и Тухеля о Маунте. А бывали ли случае, когда топ-тренеры в негативном ключе высказывались вот так об игроках? (имеется ввиду, не односложная критика "он не выкладывается, он ошибся в эпизоде", а именно такая детальная)
Это тоже самое если игрок в цвет скажет что за баблом пришел, таких случаев тоже нет ! Или если он условно с сити перейдёт в какой нибудь Суонси иитоже будет говорить что он пришел за трофеями и это супер клуб😄
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий