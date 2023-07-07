16 комментариев

Слава Палагин прикидывает.

Четыре захода понадобилось «Манчестер Юнайтед», чтобы подписать Мэйсона Маунта. Удивительная настойчивость, учитывая, что контракт Маунта с «Челси» истекал уже через год, а сам Мэйсон провел худший сезон в карьере (последнее результативное действие было в конце декабря!).

Зачем «Юнайтед» игрок, который пока не вписывается в схему Эрику Тен Хага? Какие проблемы новой команды Мэйсон способен решить?

Тен Хаг давно котирует Маунта (еще с Эредивизи). «МЮ» покупает его из-за качеств, которые показывал в прошлом

Голы, результативные передачи, ожидаемые мячи, ожидаемые ассисты, удары и передачи под удар. По всем этим показателям прошлый сезон – худший в карьере Маунта в АПЛ.

Еще один параметр, где антирекорд, – игровое время. Мэйсон отыграл меньше половины доступного времени в АПЛ. Часть объяснения – тренерская неразбериха в «Челси» и попытки Грэма Поттера встроить бесчисленных новичков, которых ему подвозили владельцы.

Второе объяснение – внезапная травматичность самого Мэйсона.

Из-за проблем с тазом Маунт пропустил больше матчей, чем в трех предыдущих сезонах в сумме. Мэйсон фактически не играл на финише. Весной у него набралось лишь 16 сыгранных минут (выход на замену в матче с «Брайтоном»). Последний раз Маунт появлялся в старте в середине февраля – тогда «Челси» еще тренировал Поттер.

Несмотря на это, «Юнайтед» все равно был настойчив на переговорах. По данным The Athletic, в клубе высоко ценят то, что Маунт показывал в более стабильной обстановке. Турбулентность, в которой «Челси» пребывал весь сезон, точно считают одной из причин спада. Добавил прыти Тен Хаг, который знаком с качествами Маунта еще по Эредивизи. Забавно, что первый гол в профессиональной карьере Мэйсон забил команде Эрика (в составе «Витесса» положил «Утрехту», который тренировал ЭТХ).

Приобретение Маунта – очередной пример того, как «МЮ» доверяет тренеру на рынке. Почти все игроки, пришедшие при Тен Хаге, выступали в Нидерландах. Перед Маунтом были Антони и Лисандро Мартинес, игравшие у Эрика в «Аяксе», а еще сделавшие имя в Эредивизи Ваут Вегорст и Тирелл Маласиа.

В общем «Юнайтед» подписывает Мэйсона, потому что верит, что прошлый сезон был случайностью. Тен Хага и в целом клуб подкупает увиденное до этого. Но что конкретно?

Золотые качества Маунта в свое время здорово расписал Жозе Моуринью. Наблюдения португальца особенно ценны тем, что он был критиком Мэйсона после дебюта в АПЛ. Затем, присмотревшись к Маунту повнимательнее, поменял мнение:

«Я не думаю, что в отношении него стоит говорить про какую-то идеальную роль. Маунт способен сыграть везде. Я помню его первый матч за «Челси» – против «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». Тогда я увидел лишь талант – не хватало зрелости. Помню, еще спросил себя, сколько времени у него займет, чтобы развиться в полноценного игрока. Как оказалось, он вообще не затягивал с этим.

Думаю, в первую очередь нужно благодарить Фрэнка. Результаты при нем не были выдающимися, но Фрэнк продолжал верить в него. Дал великолепную платформу для развития.

Как его описать? По мне Маунт – нацеленный на атаку футболист, при этом не пренебрегающий тактической дисциплиной. Он всецело командный игрок. Когда они используют пятерку сзади, может быть дополнительным полузащитником и дополнительным нападающим. Он очень умен и, как мне видится, здорово читает игру. К тому же забивает – тоже важная вещь для полузащитника».

Наблюдение Жозе чуть позже дополнил Томас Тухель: «У Мэйсона просто нет слабых мест. Он хорош и с точки зрения характера, и с точки зрения таланта, и с точки зрения физики. Он славный парень, никогда не витает в облаках от успеха или после побед. Каждый день приезжает в Кобхэм, чтобы научиться чему-то новому и получить ценный опыт».

Желание совершенствоваться сделало из Маунта суперсбалансированного игрока – в этом его отличие от сверстников, которые выделяются каким-то одним качеством. С момента дебюта за «Челси» Мэйсон забил больше всех голов и сделал больше всех голевых передач в клубе. Да, дикая текучка помогла, но это не отменяет того, что Маунт очень вариативен.

В продвинутой статистике сбалансированность тоже отражена. Например, Мэйсон – один из лишь семи игроков на двухлетнем отрезке (сезоны 2020/21 + 2021/22), которые выбивали минимум 0,2 xG и xA в среднем за матч. Такой же уровень стабильности показывали только Кевин Де Брюйне, Бруну Фернандеш, Рияд Марез, Мо Салах, Джек Грилиш и Рафинья. Уникальная группа игроков, которые способны обострить и через удар, и через передачу. В прошлом сезоне Маунт из нее выпал, но потенциал в этом отношении есть.

Еще один пример сбалансированности – распределение ударов. Маунт способен забить ударом издали и после рывков вторым темпом. В первый заход Лэмпарда даже отмечал, что пытается скопировать фирменные открывания Фрэнка: «Я вырос, играя в академии «Челси», понятно, что Фрэнк для меня ролевая модель. Разговаривая с ним каждый день, я могу перенимать какие-то вещи из его игры – например, он объясняет, как удивлять соперника подключениями в атаку».

Пункт про сбалансированность завершает наблюдение бывшего вратаря «Челси» Роберта Грина: «Когда Маунт с мячом, он нацелен на вертикальную передачу. Но Мэйсон готов и сам врываться в свободные зоны».

Благодаря широкому набору инструментов Мэйсон особенно хорош в выстраивании химии с партнерами. Тренеры тоже пользуются этим и через специальные инструкции Маунту удивляют соперников. По данным The Athletic, в планах Тен Хага это тоже есть.

Можно сказать, что гибкость даже освобождает Мэйсона от критики. После разгрома от «Ман Юнайтед» в дебютном матче Маунта и критики Моуринью Лэмпард показательно защищал игрока: «Ему не понравился перфоманс Мэйсона, серьезно? Он правда так сказал? Вау, не могу поверить!»

После неудачного эксперимента с Маунтом в опорной зоне в роли адвоката был уже Тухель: «В последнее время мы пробуем его в паре опорников. Не лучшая позиция для него, но я все равно рад тому, что он показывает».

Чуть позже Томас здорово резюмировал: «Даже после не самой лучшей игры его трудно усадить в запас. От Мэйсона гарантированно получишь перфоманс полной энергии. Замечательный подход к делу, который не часто встретишь в футболе».

Какие проблемы «Юнайтед» может решить Маунт? По чуть-чуть – вообще все

Тен Хаг тоже ценит энергичность Маунта. Особенно – в игре без мяча. Как пишет The Athletic, Эрик даже хочет сделать Мэйсона вожаком прессинга. Эта роль знакома Маунту. Вот что рассказывал Эрик Стил, работавший с Мэйсоном в юношеской сборной:

«Мы часто расставляли прессинг-ловушки для соперников. Заводилой был именно Мэйсон. Когда теряли мяч, он первым шел в отбор. Понимал, когда нужно начать давление, чтобы остальные следовали. Его движение было одним из триггеров к прессингу. Он начинал его и жестами, и словами. Остальные сразу подхватывали».

«Челси» не был командой, которая постоянно прессингует, но тренеры все равно подстраивали фазу давления под сильные качества Маунта. Вот хороший пример из гостевого матча с «Реалом», где Мэйсон сначала страхует полузащиту, а затем выдвигается в прессинг в переднюю линию:

В прошлом сезоне «Юнайтед» создал много моментов вследствие прессинга (61 удар – третье место в АПЛ), но часто выключал давление и вынужденно садился на свою половину. Из-за этого относительно мало по меркам Тен Хага владел мячом – всего 54%. Активность Маунта может помочь и напрямую в прессинге, и косвенно, увеличивая процент владения.

Второй аспект, в котором Маунт способен помочь, – игра «МЮ» под прессингом. Пожалуй, главная слабость в прошлом сезоне. Проблемы, как правило, возникали в первой стадии – некоторые соперники даже специально адаптировали прессинг под слабые качества Давида Де Хеа. Джейкоб Мерфи из «Ньюкасла» буквально это проговаривал в интервью.

Маунт не часто опускается за мячом, но за счет открываний любит ставить дилемму перед опорником. Благодаря этому партнеры, которые разыгрывают у своих ворот, получают либо вариант для передачи, либо свободу для продвижения мяча. Этот элемент работал у Мэйсона даже в прошлом сезоне, когда «Челси» полагался на импровизацию, а не на какую-то выстроенную структуру:

Последний аспект, где ждем свершений от Маунта, – попытка разгрузить Бруну в позиционном нападении. Португалец в любом состоянии стабильный источник остроты, но «Юнайтед» категорически зависим от его настроения. Да, Бруну тащит даже в матчах, когда соперники закрывают его вдвоем, но команде все равно не хватает разнообразия.

С сезона-2020/21 (первый полный для Бруну) у португальца нездоровый отрыв по созданным явным моментам. Почти на 50 больше, чем у ближайшего конкурента Люка Шоу:

У Маунта с момента дебюта в «Челси» тоже лидерство по этому параметру. Каждый сезон, за исключением последнего, завершал либо первым, либо вторым. Причем шансы, как и все у Маунта, поровну распределяются между позиционными атаками и стандартами.

С угловых и штрафных Мэйсон раздал 13 результативных передач за четыре сезона в «Челси» (речь только про АПЛ). В этом тоже неплохое подспорье для «МЮ». Стандарты – одна из давних проблем клуба. Последние два сезона вообще завершали в тройке худших по голам после них. С бедой не сумели справиться, даже пригласив специализированного тренера.

Крутой подающий – конечно, не гарантия прогресса, но кроссы Маунта могут хотя бы начать решение этих проблем.

Ключевой вопрос: где разместить Маунта? Возможно, Тен Хагу придется даже сменить схему

Парадокс, но с таким набором умений у Мэйсона пока нет понятной дороги в основу «МЮ». Неопределенность в первую очередь из-за схем, к которым Маунт привык в «Челси». При Лэмпарде (первый заход) основной была 4-3-3, при Тухеле – 3-4-2-1. Обе раскрывали мультифункциональность Мэйсона: играя на одной линии с партнером (одна из двух восьмерок / одна из двух десяток), Маунт мог постоянно менять образ.

Основная схема Тен Хага в «МЮ» – 4-2-3-1. У Маунта есть опыт игры в этой формации, но, как правило, десяткой. Перенести в «Юнайтед» это практически невозможно – позиция твердо закреплена за Бруну.

Второй и пока самый обсуждаемый вариант – позиция второго опорника с Каземиро. В прошлом сезоне ее чаще всех занимал Кристиан Эриксен. Пока именно место датчанина считается самым вероятным для Маунта. Кристиан неудачно провел вторую половину сезона, но проблема в том, что и Мэйсон никогда не играл так близко к своим воротам.

Тухель размещал его в паре опорников, но в схеме, которую защищает тройка центральных защитников, – и даже тогда признавал, что это не лучшая позиция Мэйсона. В схеме 4-2-3-1 у Маунта вообще всего один матч в опорной – против «Лутона» в Кубке Англии (последняя игра Лэмпарда, что тоже добавляет контекст).

Третья опция, которая не предполагает смену схемы, – левый край. В прошлом сезоне Тен Хаг отправлял на фланг даже Бруну. Справедливости ради, почти всегда – в топовых матчах и под специфическую инструкцию для португальца (например, смещаться с фланга и создавать перевес в центре поля). Маунт может заменить Бруну в этом качестве и по цепочке отправить в атаку Маркуса Рэшфорда, но это вариант скорее под конкретных соперников, чем на дистанцию сезона.

Судя по инсайдам, которые доносятся из клуба, есть более интересная альтернатива. Сам Тен Хаг видит Маунта восьмеркой. Соответственно, можно ожидать переход на схему 4-3-3. Она знакома не только Мэйсону – еще удобна Каземиро, который играл единственного опорника в «Реале».

Единственный вопрос – по Бруну. Ему в новой схеме придется играть глубже обычного. В прошлом сезоне Тен Хаг уже пробовал такие эксперименты: в концовке сезона португалец даже побывал скрытой реджистой. Хорошая новость в том, что Бруну вообще не возражал и только приветствовал мотивы:

«Комфортнее всего мне, конечно, играть десятку, но в целом я могу закрыть любую позицию. Все зависит от решения тренера. Сам я способен сыграть и справа, и слева, и чуть глубже восьмеркой. Основная цель – помощь команде. А какая позиция будет подобрана – не так важно».

Ориентиром с точки зрения баланса могут стать соседи по Манчестеру. Первые чемпионства с «Сити» Гвардиола добыл с с треугольником Фернандиньо – Давид Сильва – Де Брюйне. Авантюра окупилась благодаря доминантному стилю «Сити» и владению за 65%: соперник так мало времени проводил на мяче, что оборонительные недостатки Сильвы и КДБ (играли восьмерок) почти не проявлялись.

Возможно, «Юнайтед» для размещения Маунта и Бруну потребуется нечто похожее. Пока такой вариант представить тяжело: в прошлом сезоне «МЮ» владел мячом всего 54% – меньше, чем даже обожавшая контратаковать команда Сульшера.

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Фото: Instagram/manchesterunited