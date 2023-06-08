7 комментариев

Слава Палагин с ответом.

«Сделай пас!»

«Да заткнись уже наконец!»

Легендарный диалог Пепа Гвардиолы и Кевина Де Брюйне разлетелся по соцсетям не хуже выдающихся голов «Ман Сити» в ответке с «Реалом».

Помимо эмоциональной части, которая так всем понравилась, у перепалки был и важный тактический подтекст. Спустя пару дней после матча Пеп объяснил:

«Мне нравится такое проявление эмоций. Иногда в матчах не хватает огня, поэтому я рад, когда игроки вот так выплескивают энергию. На самом деле это не первый раз. Мы с Кевином часто кричим друг на друга на тренировках – просто вы этого не видите.

Тогда я хотел лучше управлять игрой. Мы вели 2:0, но после перерыва не могли забрать мяч: сначала потеря Гюндо, потом еще 2-3 от Кевина, когда он пытался контратаковать. Нам не нужна была такая игра – с атакой на одни ворота, а потом на другие. В первом тайме был всего лишь один такой эпизод.

В перерыве мы говорили, что нужно продолжать контролировать игру, растягивать их из стороны в сторону. К сожалению, игроки начали атаковать быстрее. Я понимаю Кевина: он способен отдать голевую из ничего. Как часто такое было? Да миллион раз! Вот Джек [Грилиш], например, другой: после приема берет паузу и ждет, пока к нему присоединится команда. Тогда мы успокаиваемся, делаем дополнительный пас и расставляемся по позициям».

На самом деле подобные замечания Кевину Гвардиола выписывает постоянно. Но почему?

Часть ответа была в комментарии Пепа.

Пеп ненавидит хаос и игру на высоких скоростях. КДБ за это достается чаще всех в «Сити»

Что больше всего не любит Пеп в своих командах? Гвардиола хорошо резюмировал в интервью шестилетней давности NBC. Тогда у Пепа поинтересовались, что такое в принципе футбол по его мнению – работающий под дудку дирижера оркестр или свободный джаз? Гвардиола ответил так:

«Скорее оркестр – с такими же отточенными и отработанными приемами. Особенно касается игры без мяча, когда игроки выстраиваются схематично. В атаке у них больше свободы, но мне все равно не нравится, когда игроки хотят действовать в отрыве от команды, только на себя. Они должны понимать, что выступают частью команды. Если каждый будет играть как джазовый музыкант, то все превратится в хаос. Они попросту не станут командой».

Чтобы оркестр звучал максимально синхронно, Пеп использует концепцию позиционного футбола – со строгой схематичной структурой, в которой игрок уважает как свою позицию, так и позицию партнера. Чтобы эта структура была еще более прочной, требуются ритмичные перепасовки и игра на строго заданных скоростях.

«Мы можем играть в наш футбол только в одном ритме. Открытый футбол у нас просто не пройдет. Нужно делать миллион передач и обострять только в подходящий момент. Чтобы это работало, игроки должны быть на своих позициях и выполнять задание, которое поручено каждому», – рассказывал Пеп.

Чтобы было понятно всем, Гвардиола приводит в пример «Ливерпуль» – команду, которая способна играть в открытом стиле:

«Если хотите, чтобы мы играли как «Ливерпуль», придется позвать сюда Юргена с его быстрыми игроками – такими, как Мане и Салах. У нас игроки другого плана, мы не можем играть как «Ливерпуль». Да, в очных матчах мы можем сыграть иначе, но на дистанции точно нет. Это будет неразумно. У нас другое наполнение состава и игроки, которые уже привыкли играть по-другому».

Цель такой строгой системы – не только генерировать голевые моменты, но и избегать контратак после потери мяча. В прошлом сезоне Пеп показательно хвалил команду за то, как она управляла гостевым дерби с «Манчестер Юнайтед»:

«Против «Юнайтед» появляются моменты, когда ты хочешь атаковать быстрее, но если не доводишь такую атаку до завершения, они ответят еще более быстрой комбинацией. Вот почему нам требуется так много передач перед обострением. Если не доводишь свою быструю атаку до удара, то в ответ это сделают Криштиану, Рэшфорд и Гринвуд. Как этого избежать? Держать мяч, делать дополнительную передачу.

Когда мяч у тебя, стадион замолкает. Я играл здесь уже несколько раз и знаю, какое влияние болельщики оказывают на них. Лучший способ их заткнуть – пасовать и открываться под передачу. Во втором тайме они пытались вернуться в игру, но не смогли. Знаете почему? Потому что мяч был у нас».

Страх Пепа перед контратаками проявляется не только на словах – заметен даже по его поведению на бровке. Из свежего – реакция на потерю Родри в финале Кубка Англии. Пеп так боялся скоростей «МЮ», что даже упал на колени.

Перестраховками объясняется и привычка Пепа вообще не делать замены в игре. Вот что он говорил после гостевого матча с «Лейпцигом»: «После того, как нам забили, я подумывал выпустить Фодена, но затем мы снова взяли игру под контроль. Мне не хотелось его терять. Немецкие команды хороши в переходных фазах, поэтому нам нужно было успокоить игру, а качества Фила наоборот ее расшатывают».

Аналогичный аргумент Пеп приводил и по мотивам первой игры с «Реалом»: «Я думал о заменах, но решил, что игроки, сидевшие у нас на скамейке, слишком динамичны для такой игры. Мне не хотелось раскрывать ее, делать более скоростной. Тогда бы нам самим пришлось несладко».

Каким же боком тут Де Брюйне? Все просто: Кевин чаще всех в «Сити» ускоряет игру и нарушает привычную структуру. Пеп не ограничивает бельгийца в попытках усложнить, но все же требует баланса. Когда КДБ заигрывается и его нарушает, Гвардиола не молчит и критикует.

Вот как Кевину доставалось после матча, в котором «Сити» победил 8:0, а сам Де Брюйне отдал две голевые: «В каких-то эпизодах он показывает себя особенным игроком. Иногда он замечает то, что другие игроки просто не в силах увидеть. Но иногда я все же злюсь, когда он слишком легко теряет мяч. Как с таким мастерством можно допускать такие потери?»

Иногда Пеп прямо просит Кевина не усложнять: «У него невероятная способность забивать и раздавать голевые. Я не смогу это сделать за него. Но мне бы хотелось, чтобы он вспомнил о наших принципах. Соблюдая их, ты только увеличиваешь вероятность забить. Для этого нужно выполнять простые вещи и не терять мячи. Когда хорошо делаешь простое, остальное обязательно придет. Создавать моменты гораздо проще, когда соблюдаешь принципы».

После игры прошлого сезона с «Челси» Пеп вообще винил Кевина в нервной концовке:

«Соперник раскрылся и начал на нас давить, нам стало легче проводить контратаки, у нас появилось пространство, плюс болельщики подгоняли и вынуждали бежать. Одна проблема: если ты не доводишь такие атаки до удара, то «Челси» может ответить не хуже «Ливерпуля».

У нас были свои моменты в контратаках – Кевин и Фил нагружали передачами Стерлинга. Но в этот момент от них требовалось спокойствие – нужно было перенести мяч на чужую половину и закрепиться там с помощью миллиона передач. Это единственный стиль, в котором мы можем быть успешны».

В этом сезоне Пеп дает больше свободы Де Брюйне. Это хорошо работает против топ-команд

Соблюсти баланс между привычной структурой и качествами КДБ Пеп пытался по-разному. Выделим три инструмента, которые помогали до этого:

1. Подброс Кевина на более высокую позицию в атаке. В первых сезонах Пепа бельгиец часто становился дополнительным опорником и разбрасывал фирменные передачи из глубины. Отчасти помогал опыт в сборной, где Роберто Мартинес использовал Кевина в паре с Акселем Витцелем.

Теперь КДБ почти не опускается. Отсюда – такой регресс в передачах. В первый чемпионский сезон при Пепе – было почти 80 пасов за игру. В прошедшем – только 50. Гвардиола позволяет Кевину творить, но теперь только на чужой трети поля.

2. Система с ложной девяткой. Дополнительный полузащитник помогает с перепасовками и контролем. Заодно сдерживает порывы Кевина.

3. Отказ от классических вингеров. В первых сезонах Пепа на флангах были Лерой Сане и Рахим Стерлинг. С ними КДБ комбинировал по-разному, но часто через передачи на ход. «Сити» последних двух лет использует инвертированных вингеров – левшу на правом фланге (как правило, Марез) и правшу на левом (как правило, Грилиш). Из-за того, что оба предпочитают принимать в ноги, у Кевина меньше вариантов для рискованных передач на ход.

Эти инструменты не ограничили потенциал Де Брюйне – набор приемов остается таким богатым, что все равно позволяет создавать кучу моментов.

В этом сезоне с балансом было чуть сложнее. К Кевину добавился король открываний за спину Эрлинг Холанд. Их связка заработала с первых матчей, но поначалу Пепу не удавалось найти баланс между привычными перепасовками и быстрыми атаками, которые подходили лидерам нападения.

На проблему обращали внимание даже партнеры. Характерное признание Бернарду после ничьи с «Ньюкаслом»:

«Пеп не запрещает нам атаковать в быстром темпе, но нужно заканчивать такие моменты ударом. Если такой возможности нет, лучше не форсировать игру. Когда мы форсируем ее, мы не даем время нашим защитникам присоединиться к нам и контролировать контратаки. Когда они с нами, нам легче возвращать мяч после потери и запускать новую волну атаки. Это требует от нас Пеп».

Обрести баланс удалось только на финишной трети сезона. Во многом этим объясняется победная серия, которая позволила «Сити» обогнать «Арсенал» в АПЛ, и такое уверенное шествие по сетке ЛЧ. Следивший за сезоном со стороны Фернандиньо расписал главные причины изменений:

«Когда в нападении Холанд, ты имеешь право больше рисковать. Когда я был в «Сити», мы пытались удерживать мяч по максимуму, так, чтобы вообще не допускать потерь. Да, у нас были нападающие – Кун, Жезус – но они играли в совершенно другой манере.

В последнее время Пеп выставляет четверку центральных защитников. Это тоже развязывает руки атакующим игрокам и толкает их к более рискованным передачам. Кевин всегда делал много голевых передач, но с такой четверкой защитников он может еще чаще форсировать игру».

Прагматичность Пепа в топовых матчах – последний фактор, от которого выиграл КДБ. Отдавая мяч, Гвардиола создает Кевину пространство для контратакующих рывков. Проход прессинга в 2-3 передачи вручает бельгийцу ключи для комбинаций с Холандом. В концовке сезона почти все соперники «Сити» были готовы играть на равных – в том числе и отсюда такой весенний взлет.

На этом отрезке Кевин блестяще исполняет задачу, которую когда-то описал легенда британской журналистики Джонатан Уилсон: не допустить превращения футбола «Сити» в тики-таку. Пеп тоже ценит этот талант, просто не любит, когда тики-такой пренебрегают слишком часто.

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Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Shaun Botterill