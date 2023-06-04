Пять центральных защитников от Пепа – так заканчивалась дуэль «Сити» и «Юнайтед». Тен Хаг вынудил

Разбор Славы Палагина.

«Манчестер Сити» сделал еще один шаг к треблу, добавив к АПЛ победу в Кубке Англии. Большие матчи с легкостью даются чемпионам на финише, но «Юнайтед» оказал достойное сопротивление. Команда Эрика тен Хага допустила только один явный момент и заставила Пепа Гвардиолу заканчивать матч с пятеркой центральных защитников.

Фундамент перфоманса «МЮ» – план, скопированный Тен Хагом из победного дерби в АПЛ. Голландец как и тогда выставил в полузащите тройку Каземиро – Фред – Эриксен с датчанином в роли десятки. Бруну Фернандеш стартовал на правом краю – так же, как в зимней игре на «Олд Траффорд». Маркус Рэшфорд в этот раз вышел в центре нападения.

У «Сити» было только одно отклонение от основы последнего времени. Штефан Ортега – вратарь для кубковых турнирах (не берем в расчет ЛЧ), поэтому сыграл и тут. С Эдерсоном все в порядке: бразилец должен выйти на следующей неделе с «Интером».

«Сити» много владел мячом, но почти без обострений. План Тен Хага работал

Равный счет в финале держался в общей сложности 20 минут. Оба раза «Сити» выходил вперед в начале таймов – оба раза после выдающихся ударов Гюндогана. Их точно не спишешь на какой-то гениальный ход Пепа, который после матча шутил, что так и просил Илкая пробить с лета и желательно в угол. Короче, необходимости рвать жилы у «Сити» не было почти всю игру – с этим можно связать недостаток остроты.

Еще одна причина – план «Юнайтед». Он тоже сковывал команду Гвардиолы.

При розыгрышах «Сити» выстраивался в классическом формате – тройка центральных защитников с Кайлом Уокером и пара опорников с Джоном Стоунзом и Родри. Эту пятерку «Юнайтед» встречал четверкой из Рэшфорда, Бруну, Эриксена и Джейдона Санчо.

Каземиро и Фред действовали из глубины, но при этом играли персонально по Гюндогану и Де Брюйне. Такой план позволял держать с Эрлингом Холандом двух центральных защитников – один играл по норвежцу, другой страховал.

Лишний игрок в первой стадии помогал «Сити» разыгрывать, но из-за отсутствия вариантов впереди (Гюндоган и КДБ под опекой) розыгрыши не трансформировались в остроту. Особо отметим Каземиро – не только следил за движением Гюндогана, но и вовремя переключался на Аканджи, который, получая свободу, пытался продвигать мяч.

Пожалуй, лучше всех в роли связующего себя проявил Джон Стоунз. Его открывания и рывки периодически рушили план «Юнайтед». При этом даже они не срабатывали на 100 процентов.

Тут Стоунз оказался один в штрафной, но его пас на КДБ не прошел:

Здесь Стоунз и КДБ не поняли друг друга. Джон оторвался и просил пас на ход, Кевин отдал в ноги. Итог – потеря и контратака «МЮ», которая закончилась угловым и опасным ударом Варана.

К нетипичным для себя рывкам Стоунза вынуждала именно манера «Юнайтед». Для центрального защитника Джон неплохо освоил прием, но даже его открывания не поставили моменты на поток.

У Де Брюйне был плохой день, но даже в неважной форме он способен повлиять на игру

Перед дерби у Кевина было всего две тренировки в общей группе – до этого пропустил пару матчей в АПЛ. Подходил к игре явно не в лучшей форме. План «Юнайтед» с персональной опекой Фреда тоже повлиял на перфоманс. Лучшая статистическая характеристика – ноль созданных моментов с игры (при 2,6 в среднем за матч по сезону).

И все же даже такой Де Брюйне нашел способ, как повлиять на игру. Внезапно бельгиец стал лучшим у «Сити» по фолам, заработанным на чужой половине (2). В обоих случаях обыгрывал Фреда.

Особенно ярким получился второй эпизод, в котором КДБ сначала показал бразильцу, что собирается уходить влево:

А потом резко развернулся вправо, из-за чего Фреду пришлось фолить:

Оба нарушения были на бровке – хороший пример того, что Кевину почти не давали пространства в опорной. Сила бельгийца в том, что не только зарабатывал штрафные, но и оба раза здорово их исполнял. В первом тайме после подачи Кевина опасно бил Родри, во втором – забил Гюндоган.

Фактически стандарты были единственным шансом Кевина получить хоть какую-то свободу при выборе адресата для передачи.

В первый раз «Юнайтед» отыгрался благодаря контролю – даже Де Хеа начал разыгрывать коротко

Розыгрыши с участием Давида – давняя тема для дискуссий. Тут они снова вышли на первый план. На стартовом отрезке первого тайма испанец почти не рисковал и строго выносил. Причем даже когда защитники были готовы разыграть и указывали на потенциальное направление:

Тут Каземиро вообще опустился из опорной, чтобы помочь, но Де Хеа все равно предпочел дать длину:

Момент завершился подбором «Сити» в опорной «МЮ» – там, где как раз не хватило Каземиро:

Из-за преимущества защитников «Сити» в росте выносы Де Хеа, как правило, приводили к потерям. «МЮ» совсем не удавалось зацепиться за мяч. В стартовые 20 минут всего 32% владения и 74% точности передач.

Отыграться удалось через терпение и спокойствие. В следующие 20 минут – практически равное владение (51% на 49%), точность передач выросла до 85%. На этом отрезке даже Де Хеа перестал выбивать и начал разыгрывать.

Благодаря более терпеливым розыгрышам «Юнайтед» удалось перенести игру на половину «Сити». Там тоже были проблемы с обострением, но получалось по крайней мере зажать соперника.

Подключения крайних защитников явно помогали – Уан-Биссака и Шоу одновременно шли вперед. Характеристики партнеров располагали: Бруну и Санчо предпочитают смещаться в середину и созидать из опорной, поэтому открывали коридор.

Отслеживая подключения фулбеков «МЮ», Бернарду Силва и Джек Грилиш глубоко опускались, иногда превращаясь чуть ли в дополнительного защитника:

Оба не отлынивали, но задача для атакующего игрока все равно неблагодарная – эпизод с пенальти возник, когда Грилишу снова пришлось бежать за Уан-Биссакой.

Вернуться в игру во второй раз «МЮ» мог уже за счет смелости – Тен Хаг делал состав все более атакующим

Второй тайм прошел по аналогичному сюжету: «Сити» снова контролировал мяч на стартовом отрезке, «Юнайтед» пытался вернуться в игру на финальном. Спокойствие под давлением снова помогало команде Тен Хага – «МЮ» пытался выходить, даже когда в зоне мяча преимущество было у соперника:

На этом отрезке добавилась смелость другого типа – теперь разыгрывающих «Сити» встречала не четверка, а пятерка. К атакующей группе все активнее присоединялся Фред. Опасаясь потерь, в какой-то момент Ортега перестал разыгрывать и начал просто выбивать:

В самой концовке Тен Хаг перешел на тройку защитников, из центральных остался только Рафа Варан. По краям его поддерживали Уан-Биссака и Шоу:

Поменялось и наполнение состава – оно стало более атакующим и заточенным на вертикальную игру. Вегорст и Мактомини (грожали за счет габаритов, Гарначо обострял за счет скорости и дриблинга, .

В концовке давление так возросло, что Пепу пришлось сначала выпустить четвертого центрального защитника (вместо Грилиша появился Натан Аке), а затем и пятого (вместо Уокера вышел Эмерик Лапорт).

В такой конфигурации «Сити» отыграл всего полторы минуты и держался далеко от своих ворот, но сам факт, что Пепу пришлось заканчивать матч с пятеркой защитников, делает хороший комплимент Тен Хагу.

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«Юнайтед» не повезло стать еще одной жертвой перевоплощения Гюндогана в Зинедина Зидана, но позитива после такой игры тоже достаточно. Финал подчеркнул, что команда на правильном пути. Некоторые аспекты уже неплохо налажены, некоторым (розыгрыши от вратаря) нужна доработка и, возможно, новые исполнители, на что Тен Хаг уже намекает владельцам.

«Сити» продолжает борьбу за требл, не изменяя себе. Тонкие решения Пепа (Стоунз – ложный центрбек) теперь почти всегда сочетаются с прагматизмом. Концовка финала лишний раз это показала.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt