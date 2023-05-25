13 комментариев

Соперник Теда, который внезапно разделяет его взгляды.

Сериал «Тед Лассо» подходит к концу. В третьем сезоне Тед превратился в классного тренера, а «Ричмонд» – в одного из неожиданных лидеров АПЛ, который соперничает в том числе с «Ман Сити». В 11-й серии фанаты сериала внезапно увидели самое звездное камео всего сериала – появление Пепа Гвардиолы. Что он там делает?!

Аккуратно : текст спойлерит свежую серию и третий сезон. Не читайте его, если еще не смотрели.

Тед Лассо покоряет АПЛ. Матч с «Сити» – украшение сезона для «Ричмонда»

К третьему сезону «Ричмонд» пережил Чемпионшип и удачно вернулся в Премьер-лигу. Команда подписала супербомбардира Заву и отлично начала сезон, но после поражения против «Вест Хэма» тренера-вундеркинда Нейта скатилась в череду поражений. Как обычно Тед взбодрил команду. К 11-й серии «Ричмонд» собрал 15-матчевую победную серию и отстал от «Ман Сити» всего на четыре очка.

Матча против Пепа – серьезный экзамен на пути к чемпионству. Тед Лассо восхищался оппонентом, но не побоялся смелых тактических решений и хорошо настроил команду. Лидер «Ричмонда» Джейми Тартт находился в эмоциональной яме, но навестил перед игрой маму и зарядился на игру. Сначала он начал голевую комбинацию на Колина Хьюза. Гвардиола занервничал и дал тактические указания.

«Ричмонд» умело засушил игру, а в сложных моментах выручал вратарь Зорро по прозвищу «Ван Дамм». В конце матча Тартт получил травму. Джейми доиграл матч на волевых усилиях и забил еще один гол – 2:0.

После матча Гвардиола пожал Теду руку и выдал напутствие: «Меня не волнуют победы и поражения. Я помогаю ребятам стать лучшей версией себя на поле и вне его. Это самая важная вещь».

Эти слова точь-в-точь повторили интервью Теда журналисту Тренту Кримму из первого сезона, когда в американского тренера-любителя никто не верил. Гвардиола выполнил важную сценарную роль: отзеркалил начало и конец сериала, показав профессиональную арку Теда в английском футболе. Теперь это не чужой тренер, над которым все посмеивались, а мыслитель, чьи идеи признают даже авторитеты.

Джейми тепло встретил бывшего тренера: «Босс, я рад вас видеть. Я никогда не забуду то время. Я благодарен вам за все».

Это настоящий Гвардиола? Были сомнения, но титры все подтвердили

Матчи с топовыми командами – неотъемлемая часть «Теда Лассо». «Ричмонд» встречался с разными клубами Премьер-лиги: от «Арсенала» до «Челси». Но соперников всегда играли актеры.

Пеп Гвардиола – первое исключение, когда действующего футболиста или тренера играет реальный человек. Зрители нашли подтверждение в титрах серии.

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Вы удивитесь, но появление Гвардиолы читалось. «Ман Сити» Пепа – сквозная тема сериала. В первом сезоне «Ричмонд» боролся за выживание, но проиграл в последнем туре именно «Ман Сити» и вылетел. Решающий голевой пас отдал бывший игрок клуба Джейми Тартт. Из-за обиды на Теда он был очень доволен возвращением в родную команду: «Я рад, что теперь у меня настоящий тренер – Пеп, а не тот американский клоун с родео». Это было первое упоминание Гвардиолы в «Теде Лассо».

Во втором сезоне «Ричмонд» и «Ман Сити» уже в разных лигах, но снова встретились: восьмая серия посвящена кубковой встрече в полуфинале. Незадолго до матча на тренировке Джейми Тартт и голландский игрок Ян Маас объясняли Рою Кенту тактическую задумку:

– Лучшее, что я мог сделать в этой ситуации – дать ему пространство.

– Он прав вообще-то.

– Так учил Гвардиола.

– А его учил Крайфф.

– Правильно – «Кройфф».

– Окей, британец.

Перед началом полуфинала фанаты «Ман Сити» на «Уэмбли» спели Blue Moon. Песня помогла: «горожане» громили «Ричмонд», а на фоне звучала веселый и быстрый кавер от группы The Marcels. На этот раз команду Теда разбили с неприличным счетом – 5:0.

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В третьем сезоне «Сити» и «Вест Хэм» – главные соперники Ричмонда в борьбе за чемпионство. Тренер Борода переживал о перспективах команды и задумчиво сказал: «Man City»… Поверить не могу, что мы зовем этого гиганта так же, как стрип-клуб, где я танцевал в колледже».

Позднее Борода еще раз упоминает Пепа в презентации для команды, когда рассказывает о голландской идее тотального футбола. Тики-така Пепа названа идейным продолжением задумок Кройффа.

Какие звезды еще появлялись в сериале?

«Тед Лассо» родился из рекламы АПЛ сезона-2013/14. Вымышленный американский тренер возглавил «Тоттенхэм», а в промо-ролике NBC мелькали звезды клуба тех лет – Гарет Бэйл и Кайл Уокер. Спустя семь лет появился сериал, а Тед получил наставления от самого Моура.

В сериале хватало приглашенных звезд. Эпизодические роли ТВ-экспертов играли Иан Райт, Джермейн Дженас, Крис Камара, Джефф Стерлинг, Пол Мерсон, Ребекка Лоу, Клинтон Моррисон и даже бывший судья Грэм Полл. Питер Крауч вел подкаст, а матчи «Ричмонда» комментировали реальные английские профи – Арло Уайт и Крис Пауэлл.

Во втором сезоне студию аналитики усилили Гари Линекер и Тьерри Анри. Они попали в фэнтези-серию про тайные похождения тренера Бороды и с экранов обсуждали его поступки.

Полуфинальный матч Кубка Англии против «Сити» судил действующий арбитр Майкл Дин. Создателям сериала повезло: англичанин закончил карьеру только в 2022-м.

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«Ричмонд» – чемпион? Напишите в комментариях, чего ждете от последней серии сериала.

Фото: apple.com