13 комментариев

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Гвардиола снялся в новой серии «Теда Лассо». Нас вели к этому весь сериал

Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Манчестер Сити Манчестер Сити
Футбол Футбол

Соперник Теда, который внезапно разделяет его взгляды.

Сериал «Тед Лассо» подходит к концу. В третьем сезоне Тед превратился в классного тренера, а «Ричмонд» – в одного из неожиданных лидеров АПЛ, который соперничает в том числе с «Ман Сити». В 11-й серии фанаты сериала внезапно увидели самое звездное камео всего сериала – появление Пепа Гвардиолы. Что он там делает?!

Аккуратно: текст спойлерит свежую серию и третий сезон. Не читайте его, если еще не смотрели.

Тед Лассо покоряет АПЛ. Матч с «Сити» – украшение сезона для «Ричмонда»

К третьему сезону «Ричмонд» пережил Чемпионшип и удачно вернулся в Премьер-лигу. Команда подписала супербомбардира Заву и отлично начала сезон, но после поражения против «Вест Хэма» тренера-вундеркинда Нейта скатилась в череду поражений. Как обычно Тед взбодрил команду. К 11-й серии «Ричмонд» собрал 15-матчевую победную серию и отстал от «Ман Сити» всего на четыре очка.

Матча против Пепа – серьезный экзамен на пути к чемпионству. Тед Лассо восхищался оппонентом, но не побоялся смелых тактических решений и хорошо настроил команду. Лидер «Ричмонда» Джейми Тартт находился в эмоциональной яме, но навестил перед игрой маму и зарядился на игру. Сначала он начал голевую комбинацию на Колина Хьюза. Гвардиола занервничал и дал тактические указания.

«Ричмонд» умело засушил игру, а в сложных моментах выручал вратарь Зорро по прозвищу «Ван Дамм». В конце матча Тартт получил травму. Джейми доиграл матч на волевых усилиях и забил еще один гол – 2:0.

После матча Гвардиола пожал Теду руку и выдал напутствие: «Меня не волнуют победы и поражения. Я помогаю ребятам стать лучшей версией себя на поле и вне его. Это самая важная вещь».

Эти слова точь-в-точь повторили интервью Теда журналисту Тренту Кримму из первого сезона, когда в американского тренера-любителя никто не верил. Гвардиола выполнил важную сценарную роль: отзеркалил начало и конец сериала, показав профессиональную арку Теда в английском футболе. Теперь это не чужой тренер, над которым все посмеивались, а мыслитель, чьи идеи признают даже авторитеты.

Джейми тепло встретил бывшего тренера: «Босс, я рад вас видеть. Я никогда не забуду то время. Я благодарен вам за все».

Это настоящий Гвардиола? Были сомнения, но титры все подтвердили

Матчи с топовыми командами – неотъемлемая часть «Теда Лассо». «Ричмонд» встречался с разными клубами Премьер-лиги: от «Арсенала» до «Челси». Но соперников всегда играли актеры.

Пеп Гвардиола – первое исключение, когда действующего футболиста или тренера играет реальный человек. Зрители нашли подтверждение в титрах серии.

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Фанаты давно ждали камео Пепа. «Ман Сити» – самый важный соперник «Ричмонда»

Вы удивитесь, но появление Гвардиолы читалось. «Ман Сити» Пепа – сквозная тема сериала. В первом сезоне «Ричмонд» боролся за выживание, но проиграл в последнем туре именно «Ман Сити» и вылетел. Решающий голевой пас отдал бывший игрок клуба Джейми Тартт. Из-за обиды на Теда он был очень доволен возвращением в родную команду: «Я рад, что теперь у меня настоящий тренер – Пеп, а не тот американский клоун с родео». Это было первое упоминание Гвардиолы в «Теде Лассо».

Во втором сезоне «Ричмонд» и «Ман Сити» уже в разных лигах, но снова встретились: восьмая серия посвящена кубковой встрече в полуфинале. Незадолго до матча на тренировке Джейми Тартт и голландский игрок Ян Маас объясняли Рою Кенту тактическую задумку:

 – Лучшее, что я мог сделать в этой ситуации – дать ему пространство.

 – Он прав вообще-то.

– Так учил Гвардиола.

 – А его учил Крайфф.

 – Правильно – «Кройфф».

– Окей, британец.

Перед началом полуфинала фанаты «Ман Сити» на «Уэмбли» спели Blue Moon. Песня помогла: «горожане» громили «Ричмонд», а на фоне звучала веселый и быстрый кавер от группы The Marcels. На этот раз команду Теда разбили с неприличным счетом – 5:0.

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В третьем сезоне «Сити» и «Вест Хэм» – главные соперники Ричмонда в борьбе за чемпионство. Тренер Борода переживал о перспективах команды и  задумчиво сказал: «Man City»… Поверить не могу, что мы зовем этого гиганта так же, как стрип-клуб, где я танцевал в колледже».

Позднее Борода еще раз упоминает Пепа в презентации для команды, когда рассказывает о голландской идее тотального футбола. Тики-така Пепа названа идейным продолжением задумок Кройффа.

Какие звезды еще появлялись в сериале?

«Тед Лассо» родился из рекламы АПЛ сезона-2013/14. Вымышленный американский тренер возглавил «Тоттенхэм», а в промо-ролике NBC мелькали звезды клуба тех лет – Гарет Бэйл и Кайл Уокер. Спустя семь лет появился сериал, а Тед получил наставления от самого Моура.

В сериале хватало приглашенных звезд. Эпизодические роли ТВ-экспертов играли Иан Райт, Джермейн Дженас, Крис Камара, Джефф Стерлинг, Пол Мерсон, Ребекка Лоу, Клинтон Моррисон и даже бывший судья Грэм Полл. Питер Крауч вел подкаст, а матчи «Ричмонда» комментировали реальные английские профи – Арло Уайт и Крис Пауэлл.

Во втором сезоне студию аналитики усилили Гари Линекер и Тьерри Анри. Они попали в фэнтези-серию про тайные похождения тренера Бороды и с экранов обсуждали его поступки.

Полуфинальный матч Кубка Англии против «Сити» судил действующий арбитр Майкл Дин. Создателям сериала повезло: англичанин закончил карьеру только в 2022-м.

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«Ричмонд» – чемпион? Напишите в комментариях, чего ждете от последней серии сериала.

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Фото: apple.com

13 комментариев

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Syog1010
Ответ Syog1010
Ну вы ироды, машинально вобрал всю статью, но это лютый спойлер конечно. Осуждаю. Но плюсик поставлю.
Кстати, очень классный, лёгкий комедийный сериал, всем советую, только перед просмотром обязательно выключать в себе душнилу и футбольного гика.
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Ben Shelton
классный сериал что ни говори
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banchik1
Ответ Иван Иванов
А меня он как раз таки бесит своей приторно-тошнотворной добротой.
Это больше говорит о тебе, чем о сериале.
+6
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Syog1010
Ну вы ироды, машинально вобрал всю статью, но это лютый спойлер конечно. Осуждаю. Но плюсик поставлю.
+6
-3
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banchik1
Сериал, конечно, годный своей какой-то запредельной добротой.
+4
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Никита Никулин
Ответ volvo
третий сезон просто уг - что ни серия, то по повестке
Выйди с госуслуг
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Michael_the_creator
Сделали сериал из рекламы
Что ни говори но американцы умеют делать
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Нионель Ералду
Ответ Syog1010
Ну вы ироды, машинально вобрал всю статью, но это лютый спойлер конечно. Осуждаю. Но плюсик поставлю.
Я после надписи «спойлер» не стал читать) сажусь новую серию как раз смотреть
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Syog1010
Ответ Нионель Ералду
Я после надписи «спойлер» не стал читать) сажусь новую серию как раз смотреть
Честно говоря не видел даже надпись «спойлер», но от заголовка всё и так было ± понятно и это читалось по сериалу, так что смысла не читать особо не было, всё равно это в первую очередь комедия и я вряд-ли сильно что-то потеряю)
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Julia Balinova
Ответ Иван Иванов
А меня он как раз таки бесит своей приторно-тошнотворной добротой.
Мне кажется, это как раз тот редкий случай, когда сериал приторно-тошнотворный и при этом запредельно добрый.
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