10 комментариев

Что можно противопоставить такой суперкоманде? За ней реально угнаться? Что не получилось у тех, кто пробовал?

Перед вами – рейтинг главных соперников «Ман Сити» на пути к каждому из 5 чемпионств с Гвардиолой. Чего не хватило «Ливерпулю» Клоппа, дважды отставшему на 1 очко? Как рассыпалась мечта «Арсенала»? И какие намерения были у «Манчестер Юнайтед» Моуринью и Сульшера?

5. «Манчестер Юнайтед»-2017/18 (отставание – 19 очков)

Чемпионский тур «Сити»: 33-й тур

Поворотная точка: во 2-м туре «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Эвертоном», а потом устроился на серию из 18 побед подряд. Вопросы по чемпионству отпали, остались лишь второстепенные интриги: пройдет ли «Сити» сезон без поражений? Но вмешались «Ливерпуль» (3:4 на «Энфилде») и «Ман Юнайтед» Моуринью (2:3 в дерби на «Этихаде»).

Что помешало? С-Т-О О-Ч-К-О-В. «Сити» выбил 100 очков! О чем мы вообще говорим .

Называть все это гонкой слегка неудобно. Но даже такой расклад был комплиментом: по продвинутой статистике (созданные и допущенные xG) тот «МЮ» был лишь пятым в лиге.

Какой запомнят эту команду? 81 очко и финиш в топ-2 были лучшим результатом «Юнайтед» после ухода Фергюсона. 33 тура из 38 «МЮ» провел на втором месте.

Позже Моуринью назвал это одним из главных достижений в карьере: «Вы скажете: «Этот парень сумасшедший! Он завоевал 25 трофеев и говорит про второе место». Но я не изменю своего мнения, потому что люди не знают, что происходило за кулисами».

Окей. Тогда будем ориентироваться на то, что мы видели. И здесь достаточно назвать одно имя – Давид Де Хеа.

Праймовый Давид Де Хеа.

Испанский вратарь забрал «Золотую перчатку», попал в сборную сезона и стал игроком года в «МЮ». По xG-метрикам Давид спас от почти 12 голов (+11,70). Где-то рядом был игравший за «Бернли» Ник Поуп (+9.30), никто из остальных не перешагнул отметку +5. Безупречная форма Де Хеа позволила «Юнайтед» пропустить лишь на гол меньше «Сити» (28 vs 27) и удержала на презентабельном втором месте.

Зато что у Моуринью точно получилось, так это подпортить «Сити» праздник. В 32-м туре «Ман Юнайтед» обыграл на выезде соседей, выдав неожиданный камбэк во втором тайме (0:2 превратились в 3:2) и тем самым отложив оформление титула. «Ему [Моуринью] не надо было говорить слишком много. Он лишь подчеркнул, что мы не хотим быть клоунами, которые стоят и смотрят на соперника с трофеем. Мы завелись», – раскрыл детали разговора в раздевалке Крис Смоллинг.

4. «Манчестер Юнайтед»-2020/21 (отставание – 12 очков)

Чемпионский тур «Сити»: 36-й тур

Поворотная точка: декабрьская ничья «Ман Сити» с «Вест Бромом» (1:1). Эту точку зафиксировал Пеп: «Мы могли победить благодаря моментам в концовке, но мне не понравилось увиденное. Я не узнавал команду. Мы поговорили с помощниками и Чики (Бегиристайном), я сказал, что мы должны вернуться к нашим базовым принципам. С того момента мы начали перестраивать игру. Мы должны были вернуться к позиционному футболу, который приносил нам успех. Игрокам следовало быстрее двигать мяч, делать больше передач и реже уходить со своих позиций».

Уже через неделю «Сити» запустил 15-матчевую победную серию, по ходу которой Канселу и Гюндоган получили новые тактические роли. В конце Илкай с 13 мячами окажется лучшим бомбардиром команды в АПЛ.

Что помешало? Настоящей гонки в том сезоне тоже не было. Но действительно приличные результаты «МЮ» Сульшера оттягивали титул соседей.

Какой запомнят эту команду? Если кратко – «Ман Юнайтед» Бруну Фернандеша.

Первый полноценный сезон на «Олд Траффорд» португалец провел на уровне претендента на «Золотой мяч». Бруну выбил 18+12 в чемпионате, финишировав третьим в списке бомбардиров после Кейна и Салаха. Сомнений не было: перед нами – самый удачный трансфер «МЮ» в эру после Фергюсона.

Оле-Гуннар улучшил результат прошлой кампании, подняв «Юнайтед» на одну строчку. Болельщики восприняли сезон как шаг в правильном направлении (даже несмотря на вылет из ЛЧ). Для закрепления прогресса не хватило трофея, и тут у «МЮ» был прекрасный шанс – финал Лиги Европы. Но там нарвались на «Вильярреал» Унаи Эмери и проиграли по пенальти.

А в конце лета Сульшер внезапно заполучил Криштиану Роналду – и баланс очень резко изменился.

3. «Арсенал»-2022/23 (отставание – 8 очков за тур до конца)

Чемпионский тур «Сити»: 37-й тур (при 35 играх у «Сити»)

Поворотная точка: с позиции «Арсенала» – травма Вильяма Салиба (и Такехиро Томиясу) в матче против «Спортинга». Без Салиба изменилась вся игра команды без мяча, а отсутствие Томиясу не позволяло использовать Бена Уайта в качестве подмены, что усугубило кризис.

Но, кажется, при таком «Сити» даже более здоровый «Арсенал» не стал бы чемпионом, поэтому поворотный момент нужно искать в другом месте. Им могут быть обвинения от АПЛ в адрес «Сити». С тех пор команда Гвардиолы не проигрывала, а Пеп отмечал, как все сплотились именно в тот момент.

Еще один вариант – весенний матч против «Ньюкасла». Гвардиола нашел вариацию с четверкой центральных защитников, которая так удачно сбалансировала команду.

Что помешало? Причины собраны в этом тексте – с тех пор кризис стал глубже, но компоненты те же. Тезисно пройдемся по главным направлениям:

• Даже в пиковый момент лидерства «Арсенал» не был чемпионской командой и значительно перебирал по xPoints (11-15 очков на разных этапах сезона). Определенная регрессия к среднему должна была последовать. Важно: это никак не обесценивает гигантский прогресс на фоне прошлого сезона и классный стильный футбол. Просто для победы над «Сити» нужно качество игры еще мощнее. Увы, нужного уровня не было, даже когда команду все возносили.

• Упомянутая травма Салиба. Без француза сломался прессинг. Стали больше обороняться в нетипичном стиле, это по цепочке привело к большему количеству ошибок. Раньше их удавалось избегать из-за агрессивной манеры обороны.

• Решения Артеты в конкретных матчах. Микеля нужно благодарить за построение общего рисунка игры. Когда основа в сборе, он прекрасен. Но когда игроки выбывали и возникала необходимость спонтанно придумать новое, Артета терялся. Часто пытался слишком прямо заменить травмированных дублерами, не учитывая индивидуальных особенностей.

• «Арсенал» – самая молодая команда сезона по возрасту, адаптированному к сыгранным минутам (25,5 лет). У «Сити» – 28,0 (15-я). Это первая чемпионская гонка для большинства игроков. Тяжело сказать, как сильно фактор возраста повлиял, но некоторый вклад точно внес.

Какой запомнят эту команду? Мы еще в процессе наблюдения. Надеемся, резко прибавившей и забравшейся выше головы на значимую часть сезона. Точно будут помнить про 248 дней на первом месте без чемпионства – это рекорд, который подчеркивает и потенциал, и хрупкость.

«Арсенал» стал стилистически завершенным произведением. Раньше был идейный тренер, которому вечно не хватало пары кусочков для завершения пазла и приходилось идти на компромиссы. В этом сезоне он достроил команду стилистически. В лучшие отрезки все аспекты доминантного (без кавычек – !!!) футбола были на месте. В эти отрезки «Арсенал» был большим «Ман Сити» (если мы говорим про классику Пепа), чем сам «Сити» (который адаптировался под модель с Холандом).

Очень хотелось бы, чтобы эти отрезки не потерялись на фоне провального финиша и слишком мощного оппонента, ведь именно такой была большая часть сезона.

2. «Ливерпуль»-2021/22 (отставание – 1 очко)

Чемпионский тур «Сити»: 38-й тур

Поворотная точка: выход Илкая Гюдогана на замену в чемпионском матче «Сити». Гюндо забил два и разбил красивый сценарий, в котором тренирующий «Астон Виллу» Стивен Джеррард помогает «Ливерпулю». А ведь «Вилла» вела 2:0 на «Этихаде».

Но это если вы любите острые сюжеты.

К тому моменту «Ливерпуль» уже несколько недель жил с осознанием, что поможет только чудо. Веру в титул подкосила ничья 1:1 с «Тоттенхэмом» Конте в 36-м туре. «Красные» впервые с октября не выиграли на «Энфилде», позволив «Сити» оторваться чуть больше. Разочарование Клоппа вылилось в претензии к тактике «Тоттенхэма»: «Мне такой футбол не нравится. На мой взгляд, такая команда должна показывать больше на поле. У них владение мячом 36%. Игроки мирового класса блокируют удары».

Следующий тур «Ливерпуль» провел сразу после финала Кубка, и Клопп не побоялся выставить полурезерв – победа 2:1 над «Саутгемптоном» и ничья «Сити» вновь сблизили претендентов на золото в таблице.

Что помешало? Это был 9-й случай в эпоху Премьер-лиги, когда титул разыгрывался в заключительном туре. Все 9 раз лидирующая команда забирала чемпионство – «Ливерпуль» не сломал эту традицию.

Разница в 1 очко подталкивает искать причины, прокручивая результаты: где та самая роковая потеря очков? «Ливерпуль» проиграл лишь дважды за сезон – «Вест Хэму» и «Лестеру» (какой же неподходящий момент выбрал Салах, чтобы оборвать серию из 15 реализованных пенальти).

Драма «Ливерпуля» в том, что в другом углу исторического ринга оказалась команда, способная справиться с вызовом – так же набрать 90+ очков и зацепить на дистанции еще один балл, который стал решающим.

Какой запомнят эту команду?

Черт возьми, на самом финише сезона мы не стеснялись всерьез говорить о квадрупле! Да и не только мы, игроки «Ливерпуля» тоже. «Мы так близки – почему бы и нет?», – пожимал плечами Салах.

Эти разговоры доняли даже Гвардиолу, приучившего к подчеркнуто уважительным репликам о своем главном английском сопернике. «Вся страна за «Ливерпуль»: и пресса, и все остальные. Конечно, у «Ливерпуля» потрясающая история в еврокубках. Но не в Премьер-лиге – здесь у клуба один титул за 30 лет», – позволил себе укол Пеп.

Еще в середине января «Ливерпуль» отставал от «Ман Сити» на 14 очков (при двух играх в запасе). Мощная 10-матчевая победная серия перекрыла расстояние в таблице, но...

«Ливерпуль»-2022 не дотянулся до титула АПЛ и чуть позже проиграл финал Лиги чемпионов. Последние штрихи в безумно утомительном марафоне в 63 матча оставили горечь. Но что сделал Клопп и его парни меньше чем через сутки? Прокатились по городу с парадом и двумя трофеями – Кубком Лиги и Кубком Англии. «Ливерпуль» задолжал местным большую вечеринку – за скомканное из-за ковида празднование чемпионства-2020.

1. «Ливерпуль»-2018/19 (отставание – 1 очко)

Чемпионский тур «Сити»: 38-й тур

Поворотная точка: самый частый ответ – технология фиксации гола и тот самый вынос с линии от Джона Стоунза. Это очень красивый ответ, учитывая минимальную дистанцию между командами на финише, но можно ли назвать это поворотной точкой в полном смысле? Ведь после того матча «Ливерпуль» все еще выходил вперед в гонке.

На роль более скучной, но действительно поворотной точки подходят поместившиеся в одну неделю осечки против «МЮ» и «Эвертона». Оба раза – 0:0. Они подчеркнули одну и ту же проблему – нестабильность позиционной атаки «Ливерпуля» на фоне «Сити» (именно на фоне – так-то многие клубы мечтают про такую нестабильность атаки). Вот тогда инициатива в гонке окончательно перешла к «Сити» и больше не возвращалась на Мерсисайд.

Оба соперника вышли заряженными, но точно были по зубам «Ливерпулю». «Юнайтед» вообще потерял за тайм трех игроков из-за травм. После встречи Клопп явно ощущал упущенную возможность: «В дни, когда «Юнайтед» выглядит как легкая жертва, их нужно обыгрывать. Большую часть матча в нашей игре не было скорости. Мы должны играть намного лучше». Те же проблемы проявились в дерби, но в этот раз вердикт Юргена был еще мощнее: «Сегодня ветер дул со всех направлений – это не помогало командам играть в футбол».

Последние реалистичные надежды ушли с голом Венсана Компани в ворота «Лестера». Команда Брендана Роджерса дала «Сити» бой. Взломать их традиционными методами не получалось. И тут выстрелила бельгийская пушка – особый шарм чудо-голу придали крики Серхио Агуэро: «Нет, Винни, не бей!»

Что помешало? 98 очков «Сити»! Вообще это универсальный ответ в любой гонке против «Сити». Но, пожалуй, в этом случае это не отмазка. 97 очков «Ливерпуля» – 4-й результат в истории АПЛ. Больше набирали только два раза «Сити» и сам «Ливерпуль» в чемпионский сезон. Этого результата хватило бы в любой сезон до эры Гвардиолы. И в 5 из 7 сезонов Пепа в Манчестере. Увы, в гонке-2018/19 сошлись две самые чемпионские команды.

И все же, если сравнивать по высочайшей планке «Сити», то «Ливерпулю» не хватило мощи в позиционной атаке. На дистанции сезона «МС» выбил 84,3 xG против 73,7 xG у «Ливерпуля». Ощутимая разница, которую большую часть сезона удавалось маскировать. Большую, но не всю.

У «Ливерпуля» набралось 4 матча с xG меньше 0,6. У «Сити» был лишь один такой матч – дерби против «Манчестер Юнайтед», котором команда забила дважды в начале второго тайма и убивала игру контролем. «Ливерпуль» было проще ограничить до минимума угрозы (хотя тоже очень трудно).

Интересная особенность этих самых низовых матчей «Ливерпуля» – отсутствие Трента. Справа в защите играли Джо Гомес, Джеймс Милнер и даже Джордан Хендерсон. То есть дело было не только в плане соперников, но и в нехватке важной детали атакующих механизмов. В тот год ТАА (12 голевых) и Робертсон (10) были двумя главными ассистентами команды.

Какой запомнят эту команду?

Победа в Лиге чемпионов в этом сезоне и чемпионство на следующий год уверенно перекрыли неудачу. Можно ли вообще называть такое поражение в гонке неудачей? Футбол до этого еще не дошел, но, возможно, иногда само понятие поражения в погоне за титулом нужно заменять на что-то другое – например, на соавторство великой чемпионской гонки.

В любом случае этот «Ливерпуль» запомнят как важный этап одной большой великой команды. Она переписала правила прессинга в рамках узких 4-3-3 и до сих пор служит эталоном сложной и трудной модели зонного давления. Клопп придумал оптимальный способ сочетания принципов Арриго Сакки с современностью, параллельно прогрессируя в рамках позиционного футбола.

Постепенно получилась команда вообще без слабых мест. В этом сезоне парочка все-таки оставалась. В мире была только одна команда, способная за это наказать. Жаль, но именно с ней в АПЛ тягался «Ливерпуль».

«Челси» и «Ливерпуль», у которых получилось

За семь лет Гвардиолы в Манчестере только две команды отбирали у него титул – «Челси» Антонио Конте и «Ливерпуль» Юргена Клоппа. В тактическом плане команды максимально разные, но в их пути есть общие элементы.

Главный ингредиент рецепта победы сформулировал ветеран гонок ТАА – надо не допустить гонки: «Если на финише «Манчестер Сити» близок к первому месту и чувствует кровь, то все кончено. Их не остановить после того, как начинается серия. Сильно удивлюсь, если они хотя бы раз сыграют вничью. «Сити» в этом режиме безжалостен».

У нас был отдельный материал про такие серии «Ман Сити». Роль в них играют и тактические ходы, и психология команды, и характер ключевых игроков. «В последние пару месяцев сезона Гюндо превращается в пикового Зидана», – объяснял недавно Кайл Уокер. Еще один монстр решающих отрезков – КДБ. Бельгиец на дистанции последних 10 матчей АПЛ выбивает 1,18 по гол+пас – никто другой в АПЛ не дает больше 1,00.

В общем, без мегаотрыва шансов на весеннем отрезке мало. Удачные попытки «Челси» и «Ливерпуля» это ярко подтверждают. У команды Конте за 10 туров до конца было 12 очков; у команды Клоппа – 22 очка. В неудачных гонках против «Сити» отрыв перед финишной прямой не превышал 5 очков по потерянным. В самый простой сезон, напротив, отрыв был «+16» в пользу «Сити» (гонка против «МЮ» Жозе Моуринью).

Кажется, чтобы чувствовать себя в безопасности, нужно около 10 очков форы над «Сити» перед этим отрезком. Во-первых, это символический барьер: «Сити» будет чувствовать, что даже все победы необязательно вернут их в гонку. Во-вторых, как показывает практика (увы, на совсем малом количестве случаев), этого хватает для оформления титула.

Еще один элемент победы над «Сити» – победа в очном матче в первом круге, которая заряжает уверенностью, а соперника толкает по нисходящей траектории. Эту дополнительную значимость очной победы трудно оценить в полной мере, но она точно есть. Чемпионские «Челси» и «Ливерпуль» обыгрывали «горожан» со счетом 3:1.

Перед очной встречей у «Челси» было только 1 очко преимущества, у «Ливерпуля» – 6. Противоположный результат сильно менял бы расстановку в борьбе за титул.

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Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill / Staff, Michael Regan / Staff, Alex Pantling / Staff, Alex Livesey / Stringer, Laurence Griffiths / Staff, Gareth Copley / Staff, Clive Brunskill / Staff