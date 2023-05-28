10 комментариев

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Рейтинг соперников «Сити» Пепа: что помешало «Ливерпулю»-2019 и «Арсеналу»?

Оле-Гуннар Сульшер Оле-Гуннар Сульшер
Мохамед Салах Мохамед Салах
Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
Антонио Конте Антонио Конте
Челси Челси
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Арсенал Арсенал
Юрген Клопп Юрген Клопп
Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Джон Стоунз Джон Стоунз
Ливерпуль Ливерпуль
Микель Артета Микель Артета
Манчестер Сити Манчестер Сити
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Футбол Футбол

Что можно противопоставить такой суперкоманде? За ней реально угнаться? Что не получилось у тех, кто пробовал?

Перед вами – рейтинг главных соперников «Ман Сити» на пути к каждому из 5 чемпионств с Гвардиолой. Чего не хватило «Ливерпулю» Клоппа, дважды отставшему на 1 очко? Как рассыпалась мечта «Арсенала»? И какие намерения были у «Манчестер Юнайтед» Моуринью и Сульшера?

5. «Манчестер Юнайтед»-2017/18 (отставание – 19 очков)

Чемпионский тур «Сити»: 33-й тур

Поворотная точка: во 2-м туре «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Эвертоном», а потом устроился на серию из 18 побед подряд. Вопросы по чемпионству отпали, остались лишь второстепенные интриги: пройдет ли «Сити» сезон без поражений? Но вмешались «Ливерпуль» (3:4 на «Энфилде») и «Ман Юнайтед» Моуринью (2:3 в дерби на «Этихаде»). 

Что помешало? С-Т-О О-Ч-К-О-В. «Сити» выбил 100 очков! О чем мы вообще говорим

Называть все это гонкой слегка неудобно. Но даже такой расклад был комплиментом: по продвинутой статистике (созданные и допущенные xG) тот «МЮ» был лишь пятым в лиге.

Какой запомнят эту команду? 81 очко и финиш в топ-2 были лучшим результатом «Юнайтед» после ухода Фергюсона. 33 тура из 38 «МЮ» провел на втором месте.  

Позже Моуринью назвал это одним из главных достижений в карьере: «Вы скажете: «Этот парень сумасшедший! Он завоевал 25 трофеев и говорит про второе место». Но я не изменю своего мнения, потому что люди не знают, что происходило за кулисами».  

Окей. Тогда будем ориентироваться на то, что мы видели. И здесь достаточно назвать одно имя – Давид Де Хеа.  

Праймовый Давид Де Хеа. 

Испанский вратарь забрал «Золотую перчатку», попал в сборную сезона и стал игроком года в «МЮ». По xG-метрикам Давид спас от почти 12 голов (+11,70). Где-то рядом был игравший за «Бернли» Ник Поуп (+9.30), никто из остальных не перешагнул отметку +5. Безупречная форма Де Хеа позволила «Юнайтед» пропустить лишь на гол меньше «Сити» (28 vs 27) и удержала на презентабельном втором месте.

Зато что у Моуринью точно получилось, так это подпортить «Сити» праздник. В 32-м туре «Ман Юнайтед» обыграл на выезде соседей, выдав неожиданный камбэк во втором тайме (0:2 превратились в 3:2) и тем самым отложив оформление титула. «Ему [Моуринью] не надо было говорить слишком много. Он лишь подчеркнул, что мы не хотим быть клоунами, которые стоят и смотрят на соперника с трофеем. Мы завелись», – раскрыл детали разговора в раздевалке Крис Смоллинг.

4. «Манчестер Юнайтед»-2020/21 (отставание – 12 очков)

Чемпионский тур «Сити»: 36-й тур

Поворотная точка: декабрьская ничья «Ман Сити» с «Вест Бромом» (1:1). Эту точку зафиксировал Пеп: «Мы могли победить благодаря моментам в концовке, но мне не понравилось увиденное. Я не узнавал команду. Мы поговорили с помощниками и Чики (Бегиристайном), я сказал, что мы должны вернуться к нашим базовым принципам. С того момента мы начали перестраивать игру. Мы должны были вернуться к позиционному футболу, который приносил нам успех. Игрокам следовало быстрее двигать мяч, делать больше передач и реже уходить со своих позиций».

Уже через неделю «Сити» запустил 15-матчевую победную серию, по ходу которой Канселу и Гюндоган получили новые тактические роли. В конце Илкай с 13 мячами окажется лучшим бомбардиром команды в АПЛ.

Что помешало? Настоящей гонки в том сезоне тоже не было. Но действительно приличные результаты «МЮ» Сульшера оттягивали титул соседей.

Какой запомнят эту команду? Если кратко – «Ман Юнайтед» Бруну Фернандеша.

Первый полноценный сезон на «Олд Траффорд» португалец провел на уровне претендента на «Золотой мяч». Бруну выбил 18+12 в чемпионате, финишировав третьим в списке бомбардиров после Кейна и Салаха. Сомнений не было: перед нами – самый удачный трансфер «МЮ» в эру после Фергюсона. 

Оле-Гуннар улучшил результат прошлой кампании, подняв «Юнайтед» на одну строчку. Болельщики восприняли сезон как шаг в правильном направлении (даже несмотря на вылет из ЛЧ). Для закрепления прогресса не хватило трофея, и тут у «МЮ» был прекрасный шанс – финал Лиги Европы. Но там нарвались на «Вильярреал» Унаи Эмери и проиграли по пенальти.

А в конце лета Сульшер внезапно заполучил Криштиану Роналду – и баланс очень резко изменился.

3. «Арсенал»-2022/23 (отставание – 8 очков за тур до конца)

Чемпионский тур «Сити»: 37-й тур (при 35 играх у «Сити»)

Поворотная точка: с позиции «Арсенала» – травма Вильяма Салиба (и Такехиро Томиясу) в матче против «Спортинга». Без Салиба изменилась вся игра команды без мяча, а отсутствие Томиясу не позволяло использовать Бена Уайта в качестве подмены, что усугубило кризис. 

Но, кажется, при таком «Сити» даже более здоровый «Арсенал» не стал бы чемпионом, поэтому поворотный момент нужно искать в другом месте. Им могут быть обвинения от АПЛ в адрес «Сити». С тех пор команда Гвардиолы не проигрывала, а Пеп отмечал, как все сплотились именно в тот момент. 

Еще один вариант – весенний матч против «Ньюкасла». Гвардиола нашел вариацию с четверкой центральных защитников, которая так удачно сбалансировала команду. 

Что помешало? Причины собраны в этом тексте – с тех пор кризис стал глубже, но компоненты те же. Тезисно пройдемся по главным направлениям:

• Даже в пиковый момент лидерства «Арсенал» не был чемпионской командой и значительно перебирал по xPoints (11-15 очков на разных этапах сезона). Определенная регрессия к среднему должна была последовать. Важно: это никак не обесценивает гигантский прогресс на фоне прошлого сезона и классный стильный футбол. Просто для победы над «Сити» нужно качество игры еще мощнее. Увы, нужного уровня не было, даже когда команду все возносили.  

• Упомянутая травма Салиба. Без француза сломался прессинг. Стали больше обороняться в нетипичном стиле, это по цепочке привело к большему количеству ошибок. Раньше их удавалось избегать из-за агрессивной манеры обороны.

• Решения Артеты в конкретных матчах. Микеля нужно благодарить за построение общего рисунка игры. Когда основа в сборе, он прекрасен. Но когда игроки выбывали и возникала необходимость спонтанно придумать новое, Артета терялся. Часто пытался слишком прямо заменить травмированных дублерами, не учитывая индивидуальных особенностей.

• «Арсенал» – самая молодая команда сезона по возрасту, адаптированному к сыгранным минутам (25,5 лет). У «Сити» – 28,0 (15-я). Это первая чемпионская гонка для большинства игроков. Тяжело сказать, как сильно фактор возраста повлиял, но некоторый вклад точно внес.

Какой запомнят эту команду? Мы еще в процессе наблюдения. Надеемся, резко прибавившей и забравшейся выше головы на значимую часть сезона. Точно будут помнить про 248 дней на первом месте без чемпионства – это рекорд, который подчеркивает и потенциал, и хрупкость. 

«Арсенал» стал стилистически завершенным произведением. Раньше был идейный тренер, которому вечно не хватало пары кусочков для завершения пазла и приходилось идти на компромиссы. В этом сезоне он достроил команду стилистически. В лучшие отрезки все аспекты доминантного (без кавычек – !!!) футбола были на месте. В эти отрезки «Арсенал» был большим «Ман Сити» (если мы говорим про классику Пепа), чем сам «Сити» (который адаптировался под модель с Холандом). 

Очень хотелось бы, чтобы эти отрезки не потерялись на фоне провального финиша и слишком мощного оппонента, ведь именно такой была большая часть сезона.

2. «Ливерпуль»-2021/22 (отставание – 1 очко)

Чемпионский тур «Сити»: 38-й тур

Поворотная точка: выход Илкая Гюдогана на замену в чемпионском матче «Сити». Гюндо забил два и разбил красивый сценарий, в котором тренирующий «Астон Виллу» Стивен Джеррард помогает «Ливерпулю». А ведь «Вилла» вела 2:0 на «Этихаде».

Но это если вы любите острые сюжеты.

К тому моменту «Ливерпуль» уже несколько недель жил с осознанием, что поможет только чудо. Веру в титул подкосила ничья 1:1 с «Тоттенхэмом» Конте в 36-м туре. «Красные» впервые с октября не выиграли на «Энфилде», позволив «Сити» оторваться чуть больше. Разочарование Клоппа вылилось в претензии к тактике «Тоттенхэма»: «Мне такой футбол не нравится. На мой взгляд, такая команда должна показывать больше на поле. У них владение мячом 36%. Игроки мирового класса блокируют удары».

Следующий тур «Ливерпуль» провел сразу после финала Кубка, и Клопп не побоялся выставить полурезерв – победа 2:1 над «Саутгемптоном» и ничья «Сити» вновь сблизили претендентов на золото в таблице.

Что помешало? Это был 9-й случай в эпоху Премьер-лиги, когда титул разыгрывался в заключительном туре. Все 9 раз лидирующая команда забирала чемпионство – «Ливерпуль» не сломал эту традицию.

Разница в 1 очко подталкивает искать причины, прокручивая результаты: где та самая роковая потеря очков? «Ливерпуль» проиграл лишь дважды за сезон – «Вест Хэму» и «Лестеру» (какой же неподходящий момент выбрал Салах, чтобы оборвать серию из 15 реализованных пенальти). 

Драма «Ливерпуля» в том, что в другом углу исторического ринга оказалась команда, способная справиться с вызовом – так же набрать 90+ очков и зацепить на дистанции еще один балл, который стал решающим.

Какой запомнят эту команду?

Черт возьми, на самом финише сезона мы не стеснялись всерьез говорить о квадрупле! Да и не только мы, игроки «Ливерпуля» тоже. «Мы так близки – почему бы и нет?», – пожимал плечами Салах. 

Эти разговоры доняли даже Гвардиолу, приучившего к подчеркнуто уважительным репликам о своем главном английском сопернике. «Вся страна за «Ливерпуль»: и пресса, и все остальные. Конечно, у «Ливерпуля» потрясающая история в еврокубках. Но не в Премьер-лиге – здесь у клуба один титул за 30 лет», – позволил себе укол Пеп. 

Еще в середине января «Ливерпуль» отставал от «Ман Сити» на 14 очков (при двух играх в запасе). Мощная 10-матчевая победная серия перекрыла расстояние в таблице, но... 

«Ливерпуль»-2022 не дотянулся до титула АПЛ и чуть позже проиграл финал Лиги чемпионов. Последние штрихи в безумно утомительном марафоне в 63 матча оставили горечь. Но что сделал Клопп и его парни меньше чем через сутки? Прокатились по городу с парадом и двумя трофеями – Кубком Лиги и Кубком Англии. «Ливерпуль» задолжал местным большую вечеринку – за скомканное из-за ковида празднование чемпионства-2020.

1. «Ливерпуль»-2018/19 (отставание – 1 очко)

Чемпионский тур «Сити»: 38-й тур

Поворотная точка: самый частый ответ – технология фиксации гола и тот самый вынос с линии от Джона Стоунза. Это очень красивый ответ, учитывая минимальную дистанцию между командами на финише, но можно ли назвать это поворотной точкой в полном смысле? Ведь после того матча «Ливерпуль» все еще выходил вперед в гонке. 

На роль более скучной, но действительно поворотной точки подходят поместившиеся в одну неделю осечки против «МЮ» и «Эвертона». Оба раза – 0:0. Они подчеркнули одну и ту же проблему – нестабильность позиционной атаки «Ливерпуля» на фоне «Сити» (именно на фоне – так-то многие клубы мечтают про такую нестабильность атаки). Вот тогда инициатива в гонке окончательно перешла к «Сити» и больше не возвращалась на Мерсисайд. 

Оба соперника вышли заряженными, но точно были по зубам «Ливерпулю». «Юнайтед» вообще потерял за тайм трех игроков из-за травм. После встречи Клопп явно ощущал упущенную возможность: «В дни, когда «Юнайтед» выглядит как легкая жертва, их нужно обыгрывать. Большую часть матча в нашей игре не было скорости. Мы должны играть намного лучше». Те же проблемы проявились в дерби, но в этот раз вердикт Юргена был еще мощнее: «Сегодня ветер дул со всех направлений – это не помогало командам играть в футбол». 

Последние реалистичные надежды ушли с голом Венсана Компани в ворота «Лестера». Команда Брендана Роджерса дала «Сити» бой. Взломать их традиционными методами не получалось. И тут выстрелила бельгийская пушка – особый шарм чудо-голу придали крики Серхио Агуэро: «Нет, Винни, не бей!» 

Что помешало? 98 очков «Сити»! Вообще это универсальный ответ в любой гонке против «Сити». Но, пожалуй, в этом случае это не отмазка. 97 очков «Ливерпуля» – 4-й результат в истории АПЛ. Больше набирали только два раза «Сити» и сам «Ливерпуль» в чемпионский сезон. Этого результата хватило бы в любой сезон до эры Гвардиолы. И в 5 из 7 сезонов Пепа в Манчестере. Увы, в гонке-2018/19 сошлись две самые чемпионские команды. 

И все же, если сравнивать по высочайшей планке «Сити», то «Ливерпулю» не хватило мощи в позиционной атаке. На дистанции сезона «МС» выбил 84,3 xG против 73,7 xG у «Ливерпуля». Ощутимая разница, которую большую часть сезона удавалось маскировать. Большую, но не всю.

У «Ливерпуля» набралось 4 матча с xG меньше 0,6. У «Сити» был лишь один такой матч – дерби против «Манчестер Юнайтед», котором команда забила дважды в начале второго тайма и убивала игру контролем. «Ливерпуль» было проще ограничить до минимума угрозы (хотя тоже очень трудно). 

Интересная особенность этих самых низовых матчей «Ливерпуля» – отсутствие Трента. Справа в защите играли Джо Гомес, Джеймс Милнер и даже Джордан Хендерсон. То есть дело было не только в плане соперников, но и в нехватке важной детали атакующих механизмов. В тот год ТАА (12 голевых) и Робертсон (10) были двумя главными ассистентами команды. 

Какой запомнят эту команду?

Победа в Лиге чемпионов в этом сезоне и чемпионство на следующий год уверенно перекрыли неудачу. Можно ли вообще называть такое поражение в гонке неудачей? Футбол до этого еще не дошел, но, возможно, иногда само понятие поражения в погоне за титулом нужно заменять на что-то другое – например, на соавторство великой чемпионской гонки. 

В любом случае этот «Ливерпуль» запомнят как важный этап одной большой великой команды. Она переписала правила прессинга в рамках узких 4-3-3 и до сих пор служит эталоном сложной и трудной модели зонного давления. Клопп придумал оптимальный способ сочетания принципов Арриго Сакки с современностью, параллельно прогрессируя в рамках позиционного футбола.

Постепенно получилась команда вообще без слабых мест. В этом сезоне парочка все-таки оставалась. В мире была только одна команда, способная за это наказать. Жаль, но именно с ней в АПЛ тягался «Ливерпуль».

«Челси» и «Ливерпуль», у которых получилось

За семь лет Гвардиолы в Манчестере только две команды отбирали у него титул – «Челси» Антонио Конте и «Ливерпуль» Юргена Клоппа. В тактическом плане команды максимально разные, но в их пути есть общие элементы. 

Главный ингредиент рецепта победы сформулировал ветеран гонок ТАА – надо не допустить гонки: «Если на финише «Манчестер Сити» близок к первому месту и чувствует кровь, то все кончено. Их не остановить после того, как начинается серия. Сильно удивлюсь, если они хотя бы раз сыграют вничью. «Сити» в этом режиме безжалостен».

У нас был отдельный материал про такие серии «Ман Сити». Роль в них играют и тактические ходы, и психология команды, и характер ключевых игроков. «В последние пару месяцев сезона Гюндо превращается в пикового Зидана», – объяснял недавно Кайл Уокер. Еще один монстр решающих отрезков – КДБ. Бельгиец на дистанции последних 10 матчей АПЛ выбивает 1,18 по гол+пас – никто другой в АПЛ не дает больше 1,00.

В общем, без мегаотрыва шансов на весеннем отрезке мало. Удачные попытки «Челси» и «Ливерпуля» это ярко подтверждают. У команды Конте за 10 туров до конца было 12 очков; у команды Клоппа – 22 очка. В неудачных гонках против «Сити» отрыв перед финишной прямой не превышал 5 очков по потерянным. В самый простой сезон, напротив, отрыв был «+16» в пользу «Сити» (гонка против «МЮ» Жозе Моуринью). 

Кажется, чтобы чувствовать себя в безопасности, нужно около 10 очков форы над «Сити» перед этим отрезком. Во-первых, это символический барьер: «Сити» будет чувствовать, что даже все победы необязательно вернут их в гонку. Во-вторых, как показывает практика (увы, на совсем малом количестве случаев), этого хватает для оформления титула.

Еще один элемент победы над «Сити» – победа в очном матче в первом круге, которая заряжает уверенностью, а соперника толкает по нисходящей траектории. Эту дополнительную значимость очной победы трудно оценить в полной мере, но она точно есть. Чемпионские «Челси» и «Ливерпуль» обыгрывали «горожан» со счетом 3:1. 

Перед очной встречей у «Челси» было только 1 очко преимущества, у «Ливерпуля» – 6. Противоположный результат сильно менял бы расстановку в борьбе за титул.

Мощь «Ман Сити» Пепа тяжело осознать полностью. Но мы попробуем

Фишка чемпионств Пепа в АПЛ – победные серии по несколько месяцев. Как «Сити» это делает и при чем тут «Ливерпуль»?

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Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill / Staff, Michael Regan / Staff, Alex Pantling / Staff, Alex Livesey / Stringer, Laurence Griffiths / Staff, Gareth Copley / Staff, Clive Brunskill / Staff

10 комментариев

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Александр Рабонов
Ответ Сергей Анохин
А Лестер не считается, поскольку это был первый год Пепа в Англии и они не подходят под формулировку "отобрали"?
пеп в сити с сезона 16-17,а лестер брали чемпионство в 15-16)
+4
-1
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Вадим Лукомский
Основатель блога
Ответ Сергей Анохин
А Лестер не считается, поскольку это был первый год Пепа в Англии и они не подходят под формулировку "отобрали"?
Нет, потому что вы напутали. Лестер брал титул до переезда Пепа в АПЛ, а не в первый сезон.
+1
0
+1
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Иван Лапин
что помешало? отсутствие миллиарда долларов на трансферы
+1
-1
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Roman Dementiev
Еще больше текстов об МС, еще больше! Ведь это команда аж с одним финалом ЛЧ!
Редакция, там у Италии мясо в борьбе за Еврокубки идет, Унион впервые в истории в ЛЧ вышел - можно об этом почитать?
0
0
0
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Сергей Анохин
Ответ Вадим Лукомский
Нет, потому что вы напутали. Лестер брал титул до переезда Пепа в АПЛ, а не в первый сезон.
А
Понял, как перепутал
Первый сезон в ЛЧ у меня перемешался с первым чемпионством, а как раз первый сезон в ЛЧ у лис был на дебют Гвардиолы
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Данил Луговский
Ответ Сергей Анохин
А Лестер не считается, поскольку это был первый год Пепа в Англии и они не подходят под формулировку "отобрали"?
Лестер не считается, потому что МС руководил Пеллигрини. Учи матчасть
0
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safe1q
Ответ Сергей Анохин
А Лестер не считается, поскольку это был первый год Пепа в Англии и они не подходят под формулировку "отобрали"?
Вы, видимо, пьяны
Пеп пришёл в след сезоне после чемпионства Лестера
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