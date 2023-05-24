Пеп сравнил «Брайтон» с мишленовским рестораном. Это все Де Дзерби и его уникальные розыгрыши мяча

Слава Палагин – про команду, которая играет с соперниками в собачку.

«Брайтон» впервые в истории вышел в еврокубки. За две недели до финиша АПЛ претендовали еще на Лигу чемпионов, но теперь с большой долей вероятности будет Лига Европы. Достижение, учитывая развитие клуба, абсолютно заслуженное. И не забываем про вызов, с которым «Брайтон» столкнулся на старте сезона, когда клуб оставил Грэм Поттер.

Несмотря на масштаб проблемы, ее решили всего за пару дней. Еще до того, как Поттер забрал вещи с тренировочной базы, «Брайтон» уже определился с новым тренером. Статистическая модель владельца Тони Блума подтолкнула к назначению Роберто Де Дзерби. CEO «Брайтона» Пол Барбер позже заверил, что бывший тренер «Шахтера» и «Сассуоло» был первым номером в шорт-листе. На собеседовании итальянец лишь убедил его в правильности выбора, рассуждая, где лучшая позиция для Адама Лалланы и Солли Марча.

Почему Де Дзерби? Вместе с Поттером итальянец, пожалуй, сильнее любых других тренеров преобразовал команду в стилистическом плане. Грэм, унаследовав «Брайтон» у Криса Хьютона, поднял процент владения сразу на 7,5% – с сезона-2017/18 это второй показатель в чемпионатах топ-5. У кого лидерство? Угадали: конечно же, у Де Дзерби. Прогресс «Сассуоло» после его назначения – 8,5%.

Похожий трюк Роберто провернул и с «Брайтоном». Достижение вдвойне впечатляет, учитывая, у кого Де Дзерби подхватил команду. Итальянец умудрился сделать из и так стильного середняка настоящую машину по контролю мяча. По проценту владения «Брайтон» уступает только трем клубам Европы. При Де Дзерби отдали мяч лишь в одной игре (смешно, но «Челси» Поттера).

Успех Роберто в этом направлении здорово резюмировал Юрген Клопп: «Оставить собственный след в команде, которая по мнению многих в «Брайтоне» и так хорошо играла в футбол, – это признак выдающейся работы, которую проделал Роберто. Вы можете заметить разницу. Раньше они играли в Поттербол. Теперь это Де Дзербибол».

Если бы не ограниченность ресурсов и старые проблемы «Брайтона» с реализацией, Де Дзербибол мог вывести клуб даже в Лигу чемпионов. Итальянец не просто играет в манере топ-клуба, но еще и гарантирует топовое качество игры. По ожидаемым очкам на отрезке с Де Дзерби «Брайтон» – четвертая команда в лиге и обгоняет «Манчестер Юнайтед» с «Ливерпулем».

За счет чего «Брайтон» блистает в первую очередь, объяснил Пеп Гвардиола: « Это лучшая команда в мире по розыгрышам мяча. Нет никого, кто так же здорово продвигает мяч от вратаря до чужой четверти поля . В этом плане им просто нет равных».

Перед очным матчем Пеп зашел еще дальше, сравнив розыгрыши «Брайтона» с мишленовским рестораном и назвав Де Дзерби одним из самых влиятельных тренеров за последние 20 лет.

Так что же в этих розыгрышах такого уникального, что восхищается даже Пеп?

Розыгрыши «Брайтона» напоминают чемпионский «Наполи». Сначала дразнят соперника, а потом заставляют страдать

Найти команду, на которую похож нынешний «Брайтон», сложная задача. Пожалуй, лучше всех для ориентира подходит «Наполи» Лучано Спаллетти. Почему? Внимание на цитату Лучано, которая наделала много шума на старте сезона:

«В футболе больше не существует систем. Сейчас все определяют пространства, которые тебе оставляет соперник. Нужно уметь быстро их распознавать и понимать, как правильно их использовать. Для этого нужна смелость – нужно начинать атаки коротко, даже под самым интенсивным давлением . Тактических схем больше не существует. Пространство теперь не между линиями, а между игроками соперника. Ключевой навык – нахождение этого пространства. Манипулирование оппонентом с целью создания пространства вытесняет поиск пространства в качестве определяющего механизма ».

Пункты про игру под давлением выделены не просто так – розыгрыши Роберто Де Дзерби буквально нацелены на то, чтобы затянуть соперника в ловушку, а потом воспользоваться оставленным пространством. Провокационные розыгрыши Роберто гики заметили еще в «Сассуоло» и «Шахтере», но Де Дзерби ставил их еще на первой работе – в «Фодже», которая играла в Серии C.

«Центральные защитники – ключевые в его командах. Вот почему он всегда говорил, что я его любимчик. Мы много пасовались между собой, потому что задача Роберто – пригласить соперника в прессинг, раскрыть, а потом наказать . В этом плане ничего не изменилось. Раньше с этими розыгрышами не справлялись итальянские команды. Теперь – английские», – рассказывал экс-защитник «Фоджи» Гийом Джильотти.

Из этой манеры исходят и качества, которые Роберто особенно ценит в игроках. Вот его замечание времен «Сассуоло»: «Я заинтересован в том, чтобы у игроков были индивидуальные навыки и хорошая техника. Без этого держать мяч на своей половине просто нереалистично. Понимание игры тоже должно быть на уровне. Я имею в виду умение правильно расположиться под передачу, отдать пас под удобную ногу партнеру. А еще смелость не бояться совершить ошибку – это я тоже ценю».

Намерения в «Брайтоне» прослеживаются по эпизодам, когда защитники разыгрывают под давлением даже внутри собственной штрафной. Несмотря на риски, продолжают подстраиваться под партнера и пас:

Чтобы заставить соперника пойти в прессинг изначально, защитники «Брайтона» не только долго пасуются между собой. Еще одна фишка – поставить ногу на мяч или обработать передачу подошвой.

Эту деталь Де Дзерби проносит по всем своим командам. Цель – довести соперника до белого каления и спровоцировать на прессинг. Роберто объяснял, что это дразнит и заставляет еще активнее идти в давление.

В интервью The Athletic Адам Лаллана говорил, что раньше замечал эту фишку только у атакующих игроков – например, у Филиппе Коутиньо и Роберто Фирмино в «Ливерпуле». В «Брайтоне» за это отвечают, как правило, разыгрывающие – центральные защитники и вратарь. Важность техничного кипера для Де Дзерби хорошо зафиксировала смена первого номера по ходу сезона – рокировку Роберта Санчеса на Джейсона Стила итальянец объяснял тем, что последний лучше играет в пас.

Демонстрировать такой рискованный футбол в АПЛ Де Дзерби помогает не только смелость, но и структура розыгрышей. Тут у Роберто выстроена необычная трехэтажная система с важным дуэтом на каждом этаже.

Первая пара – связка центральных защитников. К капитану Льюису Данку добавляется либо давний партнер Адам Уэбстер, либо арендованный у «Челси» Леви Колуилл.

Вторая пара – связка опорников. Основной вариант – Мойсес Кайседо, за которым зимой охотился «Арсенал», и Паскаль Гросс.

Третья пара – дуэт десятки и ложной девятки. После ухода Леандро Троссарда в «Арсенал» основной вариант – Алексис Мак Аллистер и молодой Эван Фергюсон. Роль шотландца Де Дзерби показательно называет гибридом десятки и девятки.

Вот как это выглядит на деле:

Ключевая цель «Брайтона» – спровоцировав прессинг, протащить мяч через эту шестерку. Как правило, у Де Дзерби два варианта.

Первый – просто розыгрыш лишнего. У некоторых соперников банально нет шести игроков по центру. У некоторых есть, но они боятся задействовать всех в прессинге. В итоге на каком-то этаже у «Брайтона» обязательно возникает численный перевес. Его используют с помощью передач зигзагом – от одной пары к другой.

Тут Рахим Стерлинг разрывается на самом первом этапе – между центральными защитниками «Брайтона»:

Тиаго Алькантара мечется на втором – между парой опорников:

А Деклан Райс не может остановить третью пару – из десятки и нападающего:

Второй вариант – разрушить схему соперника. Когда команды все же пытаются запрессинговать шестерку «Брайтона», в давлении приходится задействовать центральных защитников. От них требуются выдвижения вперед.

Из-за этого в схеме часто возникает перекос, когда пара центральных защитников выдвинулась вперед, а сзади осталась пара фланговых:

В обоих случаях важнейшую роль играют крайки «Брайтона» – Солли Марч и Киору Митома. Они не заходят в центр и специально создают ширину – при розыгрышах у них скорее вспомогательная роль. Ключевая – в завершении, когда «Брайтон» вытянул соперника и может распоряжаться пространством и атаковать на скорости.

Тут у Марча и Митомы два инструмента. Во-первых, дриблинг – пользуются им, чтобы наказать соперника за отсутствие подстраховки. Во-вторых, забегания за спину – пространство обеспечивает структура «Брайтона», заставляющая соперника оголять зоны.

Бессилие команд хорошо подчеркивает поведение по ходу матчей. Некоторые, отчаявшись накрыть «Брайтон», прибегают к персональной опеке – шестерку разыгрывающих проще запрессинговать, но Митома и Марч все равно могут воспользоваться отсутствием подстраховки. Кто-то вообще отказывается от давления – меньше рисков, но тоже компромисс, так как надо всю игру отбиваться.

«Брайтон» этим тоже пользуется – например, с помощью владения тупо сушит матчи, в которых ведет в счете.

Безумно смелый прессинг «Брайтона» поражает

Приступать к очередной серии розыгрышей «Брайтону» помогает невероятная агрессия без мяча. Тут тоже шаг вперед по сравнению с эпохой Поттера. Сейчас прессинг «Брайтона» – самый интенсивный в АПЛ. Команда Де Дзерби позволяет сопернику сделать около 8 передач перед тем, как вступить в отбор.

Помимо нацеленности на прессинг, впечатляет эффективность «Брайтона». Из 322 отборов на чужой трети поля сразу 63 привели к удару – это лучший показатель в АПЛ. Более-менее рядом тут идет только «Арсенал» – 60 ударов.

В чем уникальность «Брайтона» в этом аспекте? Во-первых, гибкость. Против команд, которые плохо распоряжаются мячом, «Брайтон» использует традиционные 4-4-2 – ничего интересного, лишь классные смещения всей команды. Зато против клубов, которые хороши на мяче, Де Дзерби меняет подход и использует персональную опеку по всему полю.

О проблемах, с которыми сталкиваются топ-клубы под таким давлением, рассказывал Гвардиола: «Это очень требовательный и изматывающий режим. «Брайтон» заставляет тебя играть так, как ты просто не привык – в более вертикальном стиле, пытаясь как можно быстрее избавиться от мяча. Мы не часто сталкиваемся с такими соперниками».

Вторая завораживающая деталь этого прессинга – манера защитников «Брайтона», которые выдвигаются за своим игроком настолько высоко, насколько требует соперник. По мотивам игры с «Тоттенхэмом» этим снова восхищался Пеп – каталонец отмечал, как высоко шли за Харри Кейном и Сон Хын Мином. В других матчах защитники выдвигались чуть ли не до чужой штрафной.

Кроме того, что так поддерживается цельность прессинга, защитники еще и выключают самых опасных игроков по части перехода из обороны в атаку. В игре с «Арсеналом» Леви Колуилл очень часто шел за Мартином Эдегором:

Дуэль зафиксировала прогресс «Брайтона» в прессинге по ходу сезона. В матче первого круга один из четырех мячей «Арсенала» пришел после выдвижения Колуилла за Эдегором – защитник не успел накрыть, норвежец вскрыл разрезающим пасом. Во втором круге Мартин был бессилен – Микелю Артете даже пришлось поменять его во втором тайме.

У «Брайтона» есть недостатки, но даже они вызывают симпатию

Несмотря на качество игры уровня Лиги чемпионов, «Брайтон» точно завершит сезон за пределами четверки. Почему?

Ключевое объяснение – ограниченность состава. Дальний путь в Кубке Англии хорошо обнажил разрыв между основой и запасными. В резерве «Брайтона» – куча перспективных тинейджеров, которые уже сейчас выдают яркие вспышки. Не хватает лишь стабильности, чтобы спокойно подменять лидеров. Пожалуй, самый зрелый в этой россыпи талантов – Эван Фергюсон, но даже его Де Дзерби критикует за плохую реализацию.

Кстати, про реализацию. Она тоже помешала сделать из вдохновляющей истории совсем сказку. Давняя проблема «Брайтона», которую Де Дзерби объясняет отсутствием топового нападающего, – того же Фергюсона часто подменяет Дэнни Уэлбек. Невезение прослеживается во всех аспектах. Например, «Брайтон» – внезапно худшая команда АПЛ по голам с угловых. При этом есть рабочие комбинации и уйма моментов, но на выходе всего 4 мяча с 12,1 xG.

Проблема попроще – не топовый, а просто хороший уровень против команд, которые паркуют автобус. «Брайтону» легче создавать моменты после коротких розыгрышей, когда получается стянуть соперника и выйти на пространство. Когда соперник сразу откатывается на свою половину, инструменты для взлома тоже есть, просто не такие эффективные.

Наконец, последняя причина – риски, которые идут с требованиями Де Дзерби. Любая ошибка при таких дерзких розыгрышах – привоз и почти гарантия убойного момента. По воротам «Брайтона» бьют не часто, но в среднем с 16,2 метров – это четвертый с конца показатель в чемпионатах топ-5. Средняя острота ударов – 0,11 xG. Хуже только у 16 из 98 команд ведущих лиг.

Другое дело, что за весь сезон «Брайтон» не устоял только под прессингом «Ньюкасла» – в гостевой игре, в составе, который был далек от оптимального, и против команды с бешеной мотивацией. Гораздо чаще шалости Де Дзерби приводят к моментам у чужих ворот – Гвардиола перед очной игрой подсчитал, что их у «Брайтона» в каждом матче по 20-25.

По этому поводу здорово выразился Адам Лаллана – человек, который практически ничего не знал о Де Дзерби перед назначением, а теперь восхищается: «Роберто заставляет тебя почувствовать на миллион долларов. Пока выполняешь все, что просит, он будет закрывать глаза на ошибки. По мне это лучший путь. Когда на меня кричат каждый раз, когда я ошибаюсь, я буду ошибаться еще чаще. Если тебе позволяют ошибаться, то со временем будешь ошибаться реже. С Роберто в 9 случаях из 10 все получается».

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose / Staff, Mike Hewitt / Staff