Трент оживил сезон «Ливерпуля» – помогла новая роль (как у Пепа). Пора разобрать

Анализирует Слава Палагин.

В начале апреля FiveThirtyEight оценивал шансы «Ливерпуля» на попадание в ЛЧ в ничтожные 8% – ниже, чем у «Тоттенхэма» и «Брайтона». Проматываем пленку к сегодняшнему матчу с «Лестером» – и теперь вероятность финиша в топ-4 составляет 29%. Да, «Ливерпулю» все еще нужны ошибки конкурентов, но серия из шести побед подарила вполне осязаемую надежду.

Возрождению поспособствовала идея с ложным фулбеком, которой Юрген Клопп, кажется, вдохновился у Пепа Гвардиолы. Роль ливерпульского Джона Стоунза исполняет Трент Александер-Арнольд. Англичанин по всем параметрам провел феноменальный месяц – на отрезке с победной серией вообще стал главным распасовщиком лиги:

Пора окунуться в мини-эволюцию Трента и понять, как она помогла «Ливерпулю».

Трент смещался в середину и раньше. В чем разница с привычной ролью?

Для начала важно проговорить: позиция Трента без мяча фактически не изменилась. Когда «Ливерпуль» обороняется, Александер-Арнолд – все еще правый защитник в четверке.

Главное изменение связано с ролью на мяче. В привычной конфигурации Трент – часть треугольника с Хендерсоном и Салахом на правом фланге. По эпизоду мог и создать ширину, и ворваться в штрафную. Вот как эти трансформации описывал сам Трент:

«Суть в том, чтобы кто-то создавал ширину, кто-то находился высоко в последней линии, а кто-то в полуфланге. Тренер говорит, что не важно, кто это будет, нужно просто заполнять три этих зоны. С такой гибкостью ты можешь делать все что захочешь, главное – убедиться, что в этих позициях есть партнер. Вот почему иногда вы видите меня в коридоре между крайним защитником и центральным – значит, в этот момент Мо создает ширину, а Хендо опустился на мое место».

Роль ложного фулбека распределяет функции Трента иначе: теперь основная зона именно по центру. Контраст передает сравнение тепловых карт ТАА – до изменений и после:

Недавно Трент погрузился в детали изменений: «Новая роль не стала результатом наших с Юргеном разговоров. Она часть нашей новой командной структуры. Не сказал бы, что теперь я играю ближе к чужим воротам. Мои задачи не в том, чтобы врываться в штрафную и забивать. Теперь я больше прикован к центральной зоне, чаще получаю передачи от партнеров и уже оттуда пытаюсь созидать».

Структура, частью которой стал Трент, сильно напоминает ту, что использует Гвардиола в «Сити». ТАА в ней исполняет Джона Стоунза – правого защитника со смещениями в середину. Есть и копия Натана Аке с трансформацией в дополнительного центрального защитника – в «Ливерпуле» за это отвечает Энди Робертсон.

Недавно Клопп прояснил функции шотландца: «Роль Трента повлияла на позицию Роббо. Мы не можем позволить себе, чтобы один фулбек заходил в центр, а другой постоянно поднимался в атаку. У Роббо все еще есть свобода подключений, важно лишь правильно выбирать момент. У него большой опыт, поэтому он знает, когда остаться поглубже, а когда пойти вперед. Все зависит от ситуации в игре».

Теперь у Клоппа и Пепа совпадают почти все элементы структуры: сзади – тройка защитников, чуть выше – опорник и ложный фулбек, а впереди – атакующая пятерка:

В какой-то степени Трент заместил для «Ливерпуля» Тиаго Алькантару, которого в этом сезоне мучают травмы. В привычной структуре испанец тоже разыгрывал мяч на одной линии с Фабиньо – теперь в «Ливерпуле» этим занимается Александер-Арнольд. Отличие лишь в том, что Трент смещается для этого с фланга, тогда как Тиаго располагался по центру изначально.

Как новая роль изменила Трента и какую пользу приносит «Ливерпулю»?

Новая структура Клоппа помогла «Ливерпулю» улучшить контроль над игрой. В первых матчах добивались за счет диких показателей по владению. Игры с «Лидсом» (74%), «Ноттингемом» (81%) и «Вест Хэмом» (73%) вошли в топ-5 по этому показателю за весь сезон. Ключевую роль в набивании таких цифр играл именно Трент.

Второй компонент, связанный с контролем, – контрпрессинг. Из главного оружия Клоппа по ходу этого сезона он превратился в ключевую проблему. Желание реже пропускать после контратак Юрген приводил в качестве причин изменений в структуре. А матч с «Лидсом» вообще назвал лучшим с точки зрения реакции на потерю мяча:

«Думаю, это была одна из наших лучших игр по многим параметрам, но я бы выделил контрпрессинг. Вы говорите об индивидуальных ошибках у «Лидса», но именно мы заставляли их ошибаться. Не могу вспомнить, когда последний раз мы были так хороши в контрпрессинге. Мой любимый момент – на 92-й минуте, когда мы потеряли мяч, но сразу четыре наших игрока пошли отбирать мяч у бедняги из «Лидса». Чистый восторг!»

Структура, которую «Ливерпуль» использует на мяче, тоже помогает в контрпрессинге. Во-первых, зона Трента, из которой раньше контратаковали соперники, лучше защищена – ее страхует либо Жоэль Матип, либо Ибраима Конате. Во-вторых, команда здорово накрывает соперника благодаря насыщению центральной зоны, в которой располагается Трент:

В середине победной серии Клопп даже назвал игрока, который персонально выиграл от прогресса в контрпрессинге. Речь про Фабиньо. Из-за системных провалов бразильцу часто приходилось в одиночку тушить пожар. Индивидуальная форма усугубляла проблемы, но первопричиной были командные ошибки, сильно подставлявшие опорника.

Телеграм-канал «Футбол в цифрах» зафиксировал прогресс после игры с «Тоттенхэмом». Сам матч получился на редкость хаотичным, но даже тут команда Клоппа здорово реагировала на потери мяча (и даже забила после одного такого эпизода). В целом – процент эпизодов, в которых «Ливерпуль» возвращает мяч за счет контрпрессинга, увеличился именно по ходу победной серии.

По цепочке прогресс в контрпрессинге повлиял и на общий прогресс в защите. До изменений «Ливерпуль» был командой, которая, если упрощать, играла сама и давала играть сопернику. На отрезке с победной серией появился здоровый баланс – в первую очередь его добились за счет надежности:

Трент к этому контролю тоже имеет отношение, но на общем фоне выделяется пользой, которую приносит на мяче. Джейми Каррагер в эфире Sky Sports недавно отмечал: «Мы много говорим про Джона Стоунза, который выполняет похожие функции в «Сити», но Трент точно лучше пасует. Джон спокоен при работе с мячом, но у него нет таких же проникающих передач, как в арсенале у Трента. Думаю, в АПЛ на такие способен только Кевин Де Брюйне».

Крутость Трента в новой роли – в способности сочетать терпеливые розыгрыши с привычными резкими обострениями через пас. ТАА больше участвует в перепасовках, которых доводят «Ливерпуль» до чужих ворот, но при этом совсем не сбавил в остроте после них. Дэвид Мойес неплохо описал эту мультизадачность, назвав Трента квотербеком.

Фактически у Трента три инструмента для обострений.

Во-первых, преимущества, которые дает новая структура. Часто Трент приносит косвенную пользу – за счет перевеса в полузащите, который сам же и создает. Вирджил Ван Дейк назвал это эффектом домино: когда соперник пытается нейтрализовать Трента, свободу получает партнер.

Тут ТАА стянул левого вингера «Вест Хэма» Саида Бенрахма – дальше «Ливерпуль» воспользуется зоной, которую тот оставил:

Второй прием – индивидуальная мощь Трента, которая раскрывается, когда свободу дают уже ему. Тут сразу два игрока «Брентфорда» показывают, что нужно срочно прикрыть ТАА (подчеркивает, насколько боятся). Не успеют – Трент сделает классный заброс на Дарвина Нуньеса:

Третий прием – совсем уж гениальность. Даже когда оставляют мало времени на решение или плотно опекают, ТАА все равно способен обострить. Как тут с передачей в опорную «Фулхэма» с нерабочей левой (правую перекрывали):

Из-за того, что дело происходит в центральной зоне, на выходе получаются даже более острые моменты, к которым причастен Трент. В попытке нейтрализовать его тренеры даже кардинально меняют игру: например, «Ноттингем» решил персонально опекать всю полузащиту «Ливерпуля», а «Тоттенхэм» по ходу матча вообще менял схему, чтобы насытить центральную зону, где блистал Трент.

Новая структура не сделала «Ливерпуль» совершенным – старые проблемы все еще проявляются

В середине серии Клопп поспешил успокоить болельщиков, сказав, что новая роль Трента не решит всех проблем «Ливерпуля». Идея все еще сыровата и требует доработки.

Как пример, проблемы, которые у «Ливерпуля» появились в трех последних матчах – в каждом переставали играть в свой футбол, когда соперник начинал смелее прессинговать. Для наглядности – контраст во владении между первым и вторым таймом. С «Тоттенхэмом» было минус 11%, с «Фулхэмом» – минус 15%, с «Брентфордом» – минус 9%.

За счет индивидуальных качеств Трента «Ливерпулю» проще справляться с давлением. Проблемы начинаются, когда давят его партнеров. Симптоматично, что под прессингом чаще всего сыпятся Конате и Робертсон – игроки, у которых поменялись позиции после смены структуры (еще привыкают к новым).

В чем еще прослеживается сырость? В количестве моментов после позиционных атак. Для такого дикого процента владения пока их маловато. На выручку приходят стандарты и переходные эпизоды. Часть из них – итог контрпрессинга, где у «Ливерпуля» прогресс, но именно после розыгрышей обострять получается не так часто.

Отражение – в табличке ниже. В шести матчах «Ливерпуль» создал 19 явных моментов. Из них только 5 – после реально затяжных атак, которые включали в себя больше пяти передач на чужой половине. Индивидуальная магия Трента тут как нельзя кстати.

Вдобавок, никуда не делись проблемы, которые проявлялись весь сезон – как у всего «Ливерпуля», так и конкретно у Трента.

Высокая линия без давления на игрока с мячом чуть не погубила в игре с «Тоттенхэмом» – почти все моменты у «шпор» пришли после забросов за спину:

Привычка Трента засматриваться на мяч тоже проскальзывала по ходу серии – как тут в игре с «Вест Хэмом»:

Хорошая новость: теперь у соперников меньше возможностей, чтобы надавить на эти болячки. Пожалуй, это ключевой шаг вперед.

Что дальше?

Легенда «Ливерпуля» Джон Олдридж в таком восторге, что предлагает Клоппу перестроить планы на лето и купить не полузащитника, а правого защитника. Это должно запустить полноценную эволюцию Трента в хавбека. Сам Юрген пока не так категоричен и видит обратную связь: «То, что делает Трент на этой позиции, потрясает меня, но давайте дождемся лета. Все зависит от того, кого мы подпишем в трансферное окно».

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Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey