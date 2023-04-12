Пеп усилил «Сити» по ходу матча с «Баварией». Без его адаптации не было бы привоза Упамекано
Разбор Славы Палагина.
«Манчестер Сити» разгромил «Баварию» (3:0) в первом матче четвертьфинала ЛЧ. После игры главные действующие лица обсуждали в первую очередь справедливость результата. Показательны комментарии Йозуа Киммиха и Томаса Тухеля. Вряд ли сговаривались перед выходом к журналистам, но даже сформулировали мысль одинаково.
Киммих: «Прозвучит глупо, но «Бавария» увидела, что победить «Ман Сити» реально».
Тухель: «Прозвучит странно, но я получил удовольствие от игры и влюбился в команду».
При этом даже представители «Баварии» признали, что во втором тайме «Сити» резко прибавил. Тухель считает, что игра была равной до 70-й минуты – только затем хозяева завладели преимуществом. Пеп Гвардиола отмерил другую отсечку – по его мнению, перелом случился после часа игры.
Именно ходы Пепа стали главной причиной, почему равная до перерыва игра закончилась с таким счетом.
Несколько любопытных решений было и перед самим матчем. Гвардиола убрал основного в последнее время Рияда Мареза – на правом фланге вместо алжирца появился Бернарду. Тухель оставил в запасе Томаса Мюллера и выставил скоростную четверку Коман – Мусиала – Сане – Гнабри. Последний из-за травмы Шупо-Мотинга стартовал в нападении.
Пеп ожидал дуэли в прессинге. Ее не получилось: команда легко проходили давление, а игра напоминала баскетбол
Перед матчем у Гвардиолы спросили, ждет ли он от «Баварии» игры вторым номером. Пеп, похоже, даже возмутился:
«Бавария» – не из тех команд, которые откладывают вопрос с выходом в следующий этап на ответный матч. Уверен, они приедут сюда за победой. Из моего опыта работы там могу сказать, что в каждой игре «Бавария» настраивается на победу. Если они будут защищаться чаще обычного, то только потому, что мы их заставим. Но если у нас не получится заставить, придется чаще обычного защищаться нам. Не думаю, что они приедут сюда и будут играть вторым номером с расчетом на 2-3 контратаки».
Помимо того, что Пеп отверг идею с контратакующей «Баварией», еще и сформулировал ключевую тактическую интригу: навязать свою игру сможет тот, кто будет сильнее в прессинге. На деле матч скорее напоминал баскетбол, когда сначала атакует одна команда, а потом пробует другая.
Получилось так из-за проблем команд в давлении. В первом тайме пытались прессинговать и те, и другие, но именно зажимать соперника не удавалось.
Прессинг «Сити» рушился из-за оригинальной структуры «Баварии». При розыгрышах мюнхенцы образовывали квадрат в центре поля. Он состоял из пары опорников Киммих – Горетцка, которые располагались поглубже, и пары Гнабри – Мусиала, которая действовала выше. Опорникам «Сити» приходилось разрываться:
У хозяев не было такого же стабильного приема по преодолению прессинга. Иногда гасили давление через Джека Грилиша и его способность удержать мяч, иногда разыгрывали лишнего. Чаще всего его находили в опорной зоне, где Стоунз и Родри оставались вдвоем против Мусиалы:
Пожалуй, дуэль стартовых версий прессинга осталась за «Баварией» (отсюда – и небольшой перевес по владению), но общим элементом была готовность команд быстро спускаться в низкий блок. Из-за этого не удавалось наказывать за дыры, которые возникали после прохождения прессинга.
И «Сити», и «Бавария» в этой стадии переходили на классические 4-4-2:
По этой причине поменялась и интрига: теперь не «кто будет чаще атаковать?», а «кто будет лучше атаковать?»
«Сити» создал проблемы «Баварии» на фланге Бернарду и КДБ. Гол Родри пришел именно отсюда
Ключевая задача «Баварии» в позиционном блоке – сдерживание Эрлинга Холанда. Маттейс де Лигт подчеркивал это на пресс-конференции: «Эрлинг – один из лучших нападающих мира. Он хорош не только в штрафной, но и за его пределами. Важно организовать оборону таким образом, чтобы он не получал моменты. Думаю, без кроссов Де Брюйне он будет не так опасен».
Отсылка к КДБ неслучайна: с его передач Эрлинг забил семь мячей в АПЛ. Это лучший результат в Англии и второй в чемпионатах топ-5 (лидируют Месси и Мбаппе с 9 голами). Фишка Кевина – резкие рывки по правому флангу и кроссы на дальнюю. «Бавария» пыталась их нейтрализовать.
С самого начала матча к флангу Бернарду и КДБ начал смещаться Леон Горетцка – видимо, для сдерживания кроссов бельгийца. Йозуа Киммих выполнял другую задачу – спускался в штрафную, чтобы «Сити» не остался там в большинстве на случай подач. Несмотря на такую подготовку, пару моментов после кроссов КДБ хозяева все же создали.
Еще одной проблемой «Баварии» стала оголенная опорная. Из-за движения Киммиха и Горетцки она либо пустовала совсем, либо оставалась на атакующих игроков, которые хуже читают эпизоды и в целом хуже обороняются.
Перед голом Родри проблема проявилась. Испанец остался один в опорной – Джамал Мусиала пытался догнать, но Родри легко его обыграл:
В индивидуальном плане левый фланг «Баварии» тоже провалился. Дэвис был плох 1-в-1 против Бернарду, Горетцка не всегда успевал за Де Брюйне. Часто Леон просто метался между подстраховкой защитника и сдерживанием бельгийца.
«Бавария» отвечала дриблингом и диагоналями Киммиха. Получилось хуже
В собственных атаках у гостей было два рабочих приема. Первый вытекал из наполнения состава – вся атакующая четверка (плюс Дэвис) здорово обыгрывает 1-в-1. Тухель пытался использовать этот навык. Перед матчем признал, что поэтому оставил в запасе Мюллера – игрока, которые берет открываниями, а не дриблингом:
«Нам нужны быстрые игроки, которые умеют обыгрывать один в один. Садьо в этом плане — хороший вариант со скамейки. Что касается Мюллера, то мне было тяжело оставить его в запасе. Я люблю его, но сегодня нам нужны другие качества. Томас умный, он понимает, о чем речь. Сегодняшнему матчу его качества подойдут не очень здорово».
Одним из доводов Тухеля была ожидавшаяся дуэль в прессинге – атакующие игроки могли получать пространство для разбега и дриблинга. Из-за быстрых откатов команд в оборону свободы было меньше – отсюда и относительно низкий процент обыгрышей у «Баварии (только 14 попыток из 33 завершились обводкой).
Вторая причина – надежность игроков «Сити». «Бавария» сосредоточила обыгрыши на левом фланге – там стартовали Дэвис и Сане, по ходу матча к ним смещались Коман и Мусиала. Оцените карту обводок – акцент очевиден:
«Сити» помогли характеристики игроков, действовавших в этой зоне. Во-первых, позицию правого защитника занимал не Джон Стоунз (классика последних игр), а Мануэль Аканджи. Швейцарец быстрее и агрессивнее: даже когда обыгрывали, успевал возвращаться. Во-вторых, на фланге ему помогал не Марез, а Бернарду – главный трудяга в «Сити», который даже называет себя «оборонительным плеймейкером». В-третьих, ближе всех к этой зоне действовал Родри – его качества тоже пригодились.
В итоге троица стала лучшей у «Сити» по количеству попыток отобрать мяч (подчеркивает объем работы) и просто была весьма эффективной в этом аспекте.
Альтернативу обводкам пытался предложить Йозуа Киммих. Немец часто практиковал диагонали на противоположный (более свободный) правый фланг. С ними хозяева тоже справились – отмечаем не только Натана Аке, отвечавшего за левый фланг обороны «Сити», но и Джека Грилиша, который добегал за Паваром:
Лучший момент «Баварии» – редкий случай, когда Грилиша и Аке удалось обхитрить. Тут Павар и Коман поменялись местами. Бенжамен пошел в штрафную, а Кингсли создавал ширину. В итоге один француз найдет другого передачей:
На этом попытки создать остроту у «Баварии» ограничились. За всю игру мюнхенцы нанесли только два удара из пределов штрафной. Все остальное – дальние попытки Лероя Сане.
Во втором тайме Пеп вспомнил об идее из матча с «Лейпцигом». Она и привела к ошибке Упамекано
После матча Пеп раскрыл секрет, позволивший «Сити» прибавить во втором тайме: «Это была равная игра примерно 60-65 минут. В каких-то аспектах они даже были лучше нас. Например, нам не удавалось контролировать полуфланги, где открывались Мусиала и Гнабри. Во втором тайме мы кое-что поменяли и начали гораздо лучше прессинговать».
Главная деталь, которую поменял Пеп, – структура прессинга «Сити». Во втором тайме хозяева давили в той же манере, что и в ответной игре с «Лейпцигом». Кажется, Гвардиола вспомнил о ней не просто так: вчера «Бавария» располагалась в атаке похожим на «РБ» образом – с квадратом в центре поля.
Оба матча роднит то, что давление начинали не Холанд и КДБ (играли по опорникам), а Грилиш и Бернарду – оставляли крайних защитников и выдвигались на центральных:
Благодаря этому Родри и Гюндоган могли откатиться чуть глубже и действовать по ситуации – в том числе контролировать открывания Гнабри и Мусиалы, которые доставляли проблемы «Сити» до перерыва.
Гол, пришедший после ошибки Упамекано, – результат именно этих изменений. Во-первых, Грилиш выдвижением спровоцировал ошибку защитника – в первом тайме Джек играл иначе и действовал по Павару. Во-вторых, результативную атаку завершил Бернарду – португалец тоже остался свободен из-за узкой позиции в прессинге (в первом тайме следил за Дэвисом и играл шире).
Помимо бонусного гола, «Сити» еще и отвоевал территорию. Мячом команды все еще владели поровну, но хозяевам наконец-то удалось зажать «Баварию». Оцените процент действий, которые прошли на трети мюнхенцев. В первом тайме – 28%. Во втором – почти 40%. Огромный прогресс – и это несмотря на то, что «Сити» вел к перерыву и мог играть по счету, а «Баварии» нужно было отыгрываться.
На поздних стадиях ЛЧ Пеп частенько мудрит, но вчера именно его перестановки позволили «Сити» завладеть преимуществом и организовать отрыв. Интересно, сохранит ли идею на ответный матч. С одной стороны, задумка здорово себя показала уже против второй немецкой команды. С другой, «Сити» сделал задел в три мяча и теперь может сыграть осторожнее.
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- Дата проведения
- 11 апреля, 22.00, «Этихад Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 27 Родри, 2:0 – 70 Бернарду Силва, 3:0 – 76 Холанд.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Аке, Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз, Гюндоган, де Брюйне (Альварес, 68), Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Холанд.
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Бавария –
Зоммер, Павар, Упамекано, де Лигт, Горетцка, Киммих, Дэвис (Жоау Канселу, 81), Коман, Сане, Мусиала (Мане, 69), Гнабри (Мюллер, 80).
- Предупреждения:
- Бернарду Силва (48), Дэвис (49), Павар (88).
Фото: East News/AP Photo/Dave Thompson
Все, что нужно знать об игре Баварии: посмотреть, как случился второй гол и как Упамекано, будучи последним защитником, идет в обыгрыш с Грилишем. Тухель еще очень плохо знаком с игроками Баварии. Потому что его стартовый самый ужасный за весь сезон у Баварии.
P.S. Главная сила Реала - чемпионский менталитет клуба и огромная уверенность в себе. У Ман Сити есть эти качества, но в ЛЧ большую роль играет фактор Пепа, который слишком тщательно готовится.
Ну заслуженная победа Сити. Команда Гвардиолы хорошо готова и тактический и физический.
2) Этот персонаж - провокатор. Не стоит отвечать ему, т.к. он - наследник ригоберки.
"Пеп - гений! Договорился с дождем и пивом на стадионах чтобы соперник плыл по мокрому газону, а фанаты на "веселе" гнали команду вперед".
Про какой спорный пенальти в доп.время ты говоришь🤡?
Это когда Бензема срубили в штрафной?
А как тогда тебе судья матча Реал-Ситэ на СБ,когда Жезус сначала нарушил правила толкнув Рамоса забив гол,и нырок того же бразильца после чего была левая красная капитану Реала?
Прежде чем говорить о судьях,лучше вспомни прошлогодний титул апл,вот где настоящий кабинет,похлеще каталонского будет)
Уверен, что с Нагельсманном игра была бы другой. Более того, до этой тренерской перестановки у меня была какая-то внутренняя уверенность в равном противостоянии (возможно, даже с небольшим перевесом в сторону Баварии), а после - ощущение, что Сити - явный фаворит. Что, кстати, подтвердил сам Тухель перед игрой (если честно, вообще не вспомню, когда тренер Баварии в последний раз называл клуб “андердогом”; возможно, это были такие игры разума от Тухеля, чтобы раскрепостить своих игроков и закрепостить игроков Сити, но это явно не сработало).
К сожалению, ощущение подтвердилось. Игроки Баварии вышли с дрожащими коленками, допустили слишком много ошибок и практически ничего не смогли противопоставить противнику. При этом на контрасте вспомнился недавний матч с ПСЖ (особенно первый тайм в Париже), когда соперника задавили настолько, что казалось, будто бы это рядовая команда Бундеслиги, а не один из фаворитов Лиги Чемпионов. Не хочу преуменьшать заслуги Сити и преувеличивать силу нынешнего ПСЖ, но разница колоссальная, особенно учитывая пресловутые 8 из 8 побед (7 из которых - сухие) в текущем розыгрыше, в т.ч. против Интера, Барселоны и ПСЖ.
Конечно, прошло слишком мало времени, чтобы вешать всех собак на Тухеля: у него не было возможности провести предсезонку, собрать команду под себя, донести свои идеи и довести их до автоматизма.
Но что мог бы успеть сделать Тухель за это время:
- психологически встряхнуть игроков (пресловутый эффект нового тренера, который вроде не особо подтверждается статистически, но тем не менее);
- улучшить климат в коллективе и ментальное состояние ряда “недовольных” игроков: Сане, Мане, Гнабри, Канселу, Гравенберх и т.д.;
- использовать схему и тактику, более эффективно подходящую для текущего набора игроков;
- “докрутить” отдельные нюансы - например, стандарты, работу в защите;
- разобрать соперника, использовать его слабые стороны и минимизировать сильные.
В итоге, если честно, я не увидел ни одного из этих пунктов. Ни огня в глазах у футболистов, ни каких-то интересных тренерских решений. Гнабри и Мане все так же, как и раньше, выглядели пассажирами. Бавария все так же не может ничего придумать без чистой девятки. В защите - полный бардак, какого давно не было. Даже Киммих, Горетцка, Мусиала и Коман, которые традиционно выделялись в лучшем свете на фоне остальных - выглядели бледными тенями самих себя. Лишь Сане местами старался.
Тухель вернул схему с четырьмя защитниками после тройки Нагельсманна, выбрал более осторожный прессинг и более низкую защиту, но в итоге не добавилось ни надежности в защите, ни остроты в атаке.
Сложно сказать, выиграл бы Нагельсманн этот матч, Лигу Чемпионов, Бундеслигу, Кубок Германии, или даже проиграл бы Боруссии в отличие от Тухеля (в чем лично я сомневаюсь, т.к. форма Боруссии сейчас не такая, как была в начале года). И конечно, делать выводы, насколько такая перестановка окажется верной стратегически, в долгосрочной перспективе, еще рано - Тухель должен, как минимум, провести полноценные сборы и целый сезон, но что можно сказать однозначно уже сейчас: тактически это решение оказалось провалом.
Тухель уже сломал многое, сделанное Нагельсманном, но еще не построил ничего своего (а построит ли - это вопрос, ответ на который мы узнаем в следующем сезоне).
При этом одна из публичных мотиваций руководства Баварии была: “Нужно спасать сезон, требл под угрозой”, однако в итоге два из трех трофеев были проиграны или почти проиграны после назначения Тухеля.
Упамекано просто ошибся вот и все