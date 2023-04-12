Пеп усилил «Сити» по ходу матча с «Баварией». Без его адаптации не было бы привоза Упамекано

Разбор Славы Палагина.

«Манчестер Сити» разгромил «Баварию» (3:0) в первом матче четвертьфинала ЛЧ. После игры главные действующие лица обсуждали в первую очередь справедливость результата. Показательны комментарии Йозуа Киммиха и Томаса Тухеля. Вряд ли сговаривались перед выходом к журналистам, но даже сформулировали мысль одинаково.

Киммих: «Прозвучит глупо, но «Бавария» увидела, что победить «Ман Сити» реально».

Тухель: «Прозвучит странно, но я получил удовольствие от игры и влюбился в команду».

При этом даже представители «Баварии» признали, что во втором тайме «Сити» резко прибавил. Тухель считает, что игра была равной до 70-й минуты – только затем хозяева завладели преимуществом. Пеп Гвардиола отмерил другую отсечку – по его мнению, перелом случился после часа игры.

Именно ходы Пепа стали главной причиной, почему равная до перерыва игра закончилась с таким счетом.

Несколько любопытных решений было и перед самим матчем. Гвардиола убрал основного в последнее время Рияда Мареза – на правом фланге вместо алжирца появился Бернарду. Тухель оставил в запасе Томаса Мюллера и выставил скоростную четверку Коман – Мусиала – Сане – Гнабри. Последний из-за травмы Шупо-Мотинга стартовал в нападении.

Пеп ожидал дуэли в прессинге. Ее не получилось: команда легко проходили давление, а игра напоминала баскетбол

Перед матчем у Гвардиолы спросили, ждет ли он от «Баварии» игры вторым номером. Пеп, похоже, даже возмутился:

«Бавария» – не из тех команд, которые откладывают вопрос с выходом в следующий этап на ответный матч. Уверен, они приедут сюда за победой. Из моего опыта работы там могу сказать, что в каждой игре «Бавария» настраивается на победу. Если они будут защищаться чаще обычного, то только потому, что мы их заставим. Но если у нас не получится заставить, придется чаще обычного защищаться нам. Не думаю, что они приедут сюда и будут играть вторым номером с расчетом на 2-3 контратаки».

Помимо того, что Пеп отверг идею с контратакующей «Баварией», еще и сформулировал ключевую тактическую интригу: навязать свою игру сможет тот, кто будет сильнее в прессинге. На деле матч скорее напоминал баскетбол, когда сначала атакует одна команда, а потом пробует другая.

Получилось так из-за проблем команд в давлении. В первом тайме пытались прессинговать и те, и другие, но именно зажимать соперника не удавалось.

Прессинг «Сити» рушился из-за оригинальной структуры «Баварии». При розыгрышах мюнхенцы образовывали квадрат в центре поля. Он состоял из пары опорников Киммих – Горетцка, которые располагались поглубже, и пары Гнабри – Мусиала, которая действовала выше. Опорникам «Сити» приходилось разрываться:

У хозяев не было такого же стабильного приема по преодолению прессинга. Иногда гасили давление через Джека Грилиша и его способность удержать мяч, иногда разыгрывали лишнего. Чаще всего его находили в опорной зоне, где Стоунз и Родри оставались вдвоем против Мусиалы:

Пожалуй, дуэль стартовых версий прессинга осталась за «Баварией» (отсюда – и небольшой перевес по владению), но общим элементом была готовность команд быстро спускаться в низкий блок. Из-за этого не удавалось наказывать за дыры, которые возникали после прохождения прессинга.

И «Сити», и «Бавария» в этой стадии переходили на классические 4-4-2:

По этой причине поменялась и интрига: теперь не «кто будет чаще атаковать?», а «кто будет лучше атаковать?»

«Сити» создал проблемы «Баварии» на фланге Бернарду и КДБ. Гол Родри пришел именно отсюда

Ключевая задача «Баварии» в позиционном блоке – сдерживание Эрлинга Холанда. Маттейс де Лигт подчеркивал это на пресс-конференции: «Эрлинг – один из лучших нападающих мира. Он хорош не только в штрафной, но и за его пределами. Важно организовать оборону таким образом, чтобы он не получал моменты. Думаю, без кроссов Де Брюйне он будет не так опасен».

Отсылка к КДБ неслучайна: с его передач Эрлинг забил семь мячей в АПЛ. Это лучший результат в Англии и второй в чемпионатах топ-5 (лидируют Месси и Мбаппе с 9 голами). Фишка Кевина – резкие рывки по правому флангу и кроссы на дальнюю. «Бавария» пыталась их нейтрализовать.

С самого начала матча к флангу Бернарду и КДБ начал смещаться Леон Горетцка – видимо, для сдерживания кроссов бельгийца. Йозуа Киммих выполнял другую задачу – спускался в штрафную, чтобы «Сити» не остался там в большинстве на случай подач. Несмотря на такую подготовку, пару моментов после кроссов КДБ хозяева все же создали.

Еще одной проблемой «Баварии» стала оголенная опорная. Из-за движения Киммиха и Горетцки она либо пустовала совсем, либо оставалась на атакующих игроков, которые хуже читают эпизоды и в целом хуже обороняются.

Перед голом Родри проблема проявилась. Испанец остался один в опорной – Джамал Мусиала пытался догнать, но Родри легко его обыграл:

В индивидуальном плане левый фланг «Баварии» тоже провалился. Дэвис был плох 1-в-1 против Бернарду, Горетцка не всегда успевал за Де Брюйне. Часто Леон просто метался между подстраховкой защитника и сдерживанием бельгийца.

«Бавария» отвечала дриблингом и диагоналями Киммиха. Получилось хуже

В собственных атаках у гостей было два рабочих приема. Первый вытекал из наполнения состава – вся атакующая четверка (плюс Дэвис) здорово обыгрывает 1-в-1. Тухель пытался использовать этот навык. Перед матчем признал, что поэтому оставил в запасе Мюллера – игрока, которые берет открываниями, а не дриблингом:

«Нам нужны быстрые игроки, которые умеют обыгрывать один в один. Садьо в этом плане — хороший вариант со скамейки. Что касается Мюллера, то мне было тяжело оставить его в запасе. Я люблю его, но сегодня нам нужны другие качества. Томас умный, он понимает, о чем речь. Сегодняшнему матчу его качества подойдут не очень здорово».

Одним из доводов Тухеля была ожидавшаяся дуэль в прессинге – атакующие игроки могли получать пространство для разбега и дриблинга. Из-за быстрых откатов команд в оборону свободы было меньше – отсюда и относительно низкий процент обыгрышей у «Баварии (только 14 попыток из 33 завершились обводкой).

Вторая причина – надежность игроков «Сити». «Бавария» сосредоточила обыгрыши на левом фланге – там стартовали Дэвис и Сане, по ходу матча к ним смещались Коман и Мусиала. Оцените карту обводок – акцент очевиден:

«Сити» помогли характеристики игроков, действовавших в этой зоне. Во-первых, позицию правого защитника занимал не Джон Стоунз (классика последних игр), а Мануэль Аканджи. Швейцарец быстрее и агрессивнее: даже когда обыгрывали, успевал возвращаться. Во-вторых, на фланге ему помогал не Марез, а Бернарду – главный трудяга в «Сити», который даже называет себя «оборонительным плеймейкером». В-третьих, ближе всех к этой зоне действовал Родри – его качества тоже пригодились.

В итоге троица стала лучшей у «Сити» по количеству попыток отобрать мяч (подчеркивает объем работы) и просто была весьма эффективной в этом аспекте.

Альтернативу обводкам пытался предложить Йозуа Киммих. Немец часто практиковал диагонали на противоположный (более свободный) правый фланг. С ними хозяева тоже справились – отмечаем не только Натана Аке, отвечавшего за левый фланг обороны «Сити», но и Джека Грилиша, который добегал за Паваром:

Лучший момент «Баварии» – редкий случай, когда Грилиша и Аке удалось обхитрить. Тут Павар и Коман поменялись местами. Бенжамен пошел в штрафную, а Кингсли создавал ширину. В итоге один француз найдет другого передачей:

На этом попытки создать остроту у «Баварии» ограничились. За всю игру мюнхенцы нанесли только два удара из пределов штрафной. Все остальное – дальние попытки Лероя Сане.

Во втором тайме Пеп вспомнил об идее из матча с «Лейпцигом». Она и привела к ошибке Упамекано

После матча Пеп раскрыл секрет, позволивший «Сити» прибавить во втором тайме: «Это была равная игра примерно 60-65 минут. В каких-то аспектах они даже были лучше нас. Например, нам не удавалось контролировать полуфланги, где открывались Мусиала и Гнабри. Во втором тайме мы кое-что поменяли и начали гораздо лучше прессинговать».

Главная деталь, которую поменял Пеп, – структура прессинга «Сити». Во втором тайме хозяева давили в той же манере, что и в ответной игре с «Лейпцигом». Кажется, Гвардиола вспомнил о ней не просто так: вчера «Бавария» располагалась в атаке похожим на «РБ» образом – с квадратом в центре поля.

Оба матча роднит то, что давление начинали не Холанд и КДБ (играли по опорникам), а Грилиш и Бернарду – оставляли крайних защитников и выдвигались на центральных:

Благодаря этому Родри и Гюндоган могли откатиться чуть глубже и действовать по ситуации – в том числе контролировать открывания Гнабри и Мусиалы, которые доставляли проблемы «Сити» до перерыва.

Гол, пришедший после ошибки Упамекано, – результат именно этих изменений. Во-первых, Грилиш выдвижением спровоцировал ошибку защитника – в первом тайме Джек играл иначе и действовал по Павару. Во-вторых, результативную атаку завершил Бернарду – португалец тоже остался свободен из-за узкой позиции в прессинге (в первом тайме следил за Дэвисом и играл шире).

Помимо бонусного гола, «Сити» еще и отвоевал территорию. Мячом команды все еще владели поровну, но хозяевам наконец-то удалось зажать «Баварию». Оцените процент действий, которые прошли на трети мюнхенцев. В первом тайме – 28%. Во втором – почти 40%. Огромный прогресс – и это несмотря на то, что «Сити» вел к перерыву и мог играть по счету, а «Баварии» нужно было отыгрываться.

На поздних стадиях ЛЧ Пеп частенько мудрит, но вчера именно его перестановки позволили «Сити» завладеть преимуществом и организовать отрыв. Интересно, сохранит ли идею на ответный матч. С одной стороны, задумка здорово себя показала уже против второй немецкой команды. С другой, «Сити» сделал задел в три мяча и теперь может сыграть осторожнее.

Фото: East News/AP Photo/Dave Thompson