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Пеп усилил «Сити» по ходу матча с «Баварией». Без его адаптации не было бы привоза Упамекано

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Футбол Футбол

Разбор Славы Палагина. 

«Манчестер Сити» разгромил «Баварию» (3:0) в первом матче четвертьфинала ЛЧ. После игры главные действующие лица обсуждали в первую очередь справедливость результата. Показательны комментарии Йозуа Киммиха и Томаса Тухеля. Вряд ли сговаривались перед выходом к журналистам, но даже сформулировали мысль одинаково.

Киммих: «Прозвучит глупо, но «Бавария» увидела, что победить «Ман Сити» реально». 

Тухель: «Прозвучит странно, но я получил удовольствие от игры и влюбился в команду». 

При этом даже представители «Баварии» признали, что во втором тайме «Сити» резко прибавил. Тухель считает, что игра была равной до 70-й минуты – только затем хозяева завладели преимуществом. Пеп Гвардиола отмерил другую отсечку – по его мнению, перелом случился после часа игры.

Именно ходы Пепа стали главной причиной, почему равная до перерыва игра закончилась с таким счетом. 

Несколько любопытных решений было и перед самим матчем. Гвардиола убрал основного в последнее время Рияда Мареза – на правом фланге вместо алжирца появился Бернарду. Тухель оставил в запасе Томаса Мюллера и выставил скоростную четверку Коман – Мусиала – Сане  – Гнабри. Последний из-за травмы Шупо-Мотинга стартовал в нападении. 

Пеп ожидал дуэли в прессинге. Ее не получилось: команда легко проходили давление, а игра напоминала баскетбол

Перед матчем у Гвардиолы спросили, ждет ли он от «Баварии» игры вторым номером. Пеп, похоже, даже возмутился: 

«Бавария» – не из тех команд, которые откладывают вопрос с выходом в следующий этап на ответный матч. Уверен, они приедут сюда за победой. Из моего опыта работы там могу сказать, что в каждой игре «Бавария» настраивается на победу. Если они будут защищаться чаще обычного, то только потому, что мы их заставим. Но если у нас не получится заставить, придется чаще обычного защищаться нам. Не думаю, что они приедут сюда и будут играть вторым номером с расчетом на 2-3 контратаки».

Помимо того, что Пеп отверг идею с контратакующей «Баварией», еще и сформулировал ключевую тактическую интригу: навязать свою игру сможет тот, кто будет сильнее в прессинге. На деле матч скорее напоминал баскетбол, когда сначала атакует одна команда, а потом пробует другая. 

Получилось так из-за проблем команд в давлении. В первом тайме пытались прессинговать и те, и другие, но именно зажимать соперника не удавалось. 

Прессинг «Сити» рушился из-за оригинальной структуры «Баварии». При розыгрышах мюнхенцы образовывали квадрат в центре поля. Он состоял из пары опорников Киммих – Горетцка, которые располагались поглубже, и пары Гнабри – Мусиала, которая действовала выше. Опорникам «Сити» приходилось разрываться: 

У хозяев не было такого же стабильного приема по преодолению прессинга. Иногда гасили давление через Джека Грилиша и его способность удержать мяч, иногда разыгрывали лишнего. Чаще всего его находили в опорной зоне, где Стоунз и Родри оставались вдвоем против Мусиалы: 

Пожалуй, дуэль стартовых версий прессинга осталась за «Баварией» (отсюда – и небольшой перевес по владению), но общим элементом была готовность команд быстро спускаться в низкий блок. Из-за этого не удавалось наказывать за дыры, которые возникали после прохождения прессинга. 

И «Сити», и «Бавария» в этой стадии переходили на классические 4-4-2: 

По этой причине поменялась и интрига: теперь не «кто будет чаще атаковать?», а «кто будет лучше атаковать?» 

«Сити» создал проблемы «Баварии» на фланге Бернарду и КДБ. Гол Родри пришел именно отсюда

Ключевая задача «Баварии» в позиционном блоке – сдерживание Эрлинга Холанда. Маттейс де Лигт подчеркивал это на пресс-конференции: «Эрлинг – один из лучших нападающих мира. Он хорош не только в штрафной, но и за его пределами. Важно организовать оборону таким образом, чтобы он не получал моменты. Думаю, без кроссов Де Брюйне он будет не так опасен». 

Отсылка к КДБ неслучайна: с его передач Эрлинг забил семь мячей в АПЛ. Это лучший результат в Англии и второй в чемпионатах топ-5 (лидируют Месси и Мбаппе с 9 голами). Фишка Кевина – резкие рывки по правому флангу и кроссы на дальнюю. «Бавария» пыталась их нейтрализовать. 

С самого начала матча к флангу Бернарду и КДБ начал смещаться Леон Горетцка – видимо, для сдерживания кроссов бельгийца. Йозуа Киммих выполнял другую задачу – спускался в штрафную, чтобы «Сити» не остался там в большинстве на случай подач. Несмотря на такую подготовку, пару моментов после кроссов КДБ хозяева все же создали. 

Еще одной проблемой «Баварии» стала оголенная опорная. Из-за движения Киммиха и Горетцки она либо пустовала совсем, либо оставалась на атакующих игроков, которые хуже читают эпизоды и в целом хуже обороняются. 

Перед голом Родри проблема проявилась. Испанец остался один в опорной – Джамал Мусиала пытался догнать, но Родри легко его обыграл: 

В индивидуальном плане левый фланг «Баварии» тоже провалился. Дэвис был плох 1-в-1 против Бернарду, Горетцка не всегда успевал за Де Брюйне. Часто Леон просто метался между подстраховкой защитника и сдерживанием бельгийца. 

«Бавария» отвечала дриблингом и диагоналями Киммиха. Получилось хуже

В собственных атаках у гостей было два рабочих приема. Первый вытекал из наполнения состава – вся атакующая четверка (плюс Дэвис) здорово обыгрывает 1-в-1. Тухель пытался использовать этот навык. Перед матчем признал, что поэтому оставил в запасе Мюллера – игрока, которые берет открываниями, а не дриблингом: 

«Нам нужны быстрые игроки, которые умеют обыгрывать один в один. Садьо в этом плане — хороший вариант со скамейки. Что касается Мюллера, то мне было тяжело оставить его в запасе. Я люблю его, но сегодня нам нужны другие качества. Томас умный, он понимает, о чем речь. Сегодняшнему матчу его качества подойдут не очень здорово». 

Одним из доводов Тухеля была ожидавшаяся дуэль в прессинге – атакующие игроки могли получать пространство для разбега и дриблинга. Из-за быстрых откатов команд в оборону свободы было меньше – отсюда и относительно низкий процент обыгрышей у «Баварии (только 14 попыток из 33 завершились обводкой). 

Вторая причина – надежность игроков «Сити». «Бавария» сосредоточила обыгрыши на левом фланге – там стартовали Дэвис и Сане, по ходу матча к ним смещались Коман и Мусиала. Оцените карту обводок – акцент очевиден: 

«Сити» помогли характеристики игроков, действовавших в этой зоне. Во-первых, позицию правого защитника занимал не Джон Стоунз (классика последних игр), а Мануэль Аканджи. Швейцарец быстрее и агрессивнее: даже когда обыгрывали, успевал возвращаться. Во-вторых, на фланге ему помогал не Марез, а Бернарду – главный трудяга в «Сити», который даже называет себя «оборонительным плеймейкером». В-третьих, ближе всех к этой зоне действовал Родри – его качества тоже пригодились. 

В итоге троица стала лучшей у «Сити» по количеству попыток отобрать мяч (подчеркивает объем работы) и просто была весьма эффективной в этом аспекте. 

Альтернативу обводкам пытался предложить Йозуа Киммих. Немец часто практиковал диагонали на противоположный (более свободный) правый фланг. С ними хозяева тоже справились – отмечаем не только Натана Аке, отвечавшего за левый фланг обороны «Сити», но и Джека Грилиша, который добегал за Паваром: 

Лучший момент «Баварии» – редкий случай, когда Грилиша и Аке удалось обхитрить. Тут Павар и Коман поменялись местами. Бенжамен пошел в штрафную, а Кингсли создавал ширину. В итоге один француз найдет другого передачей: 

На этом попытки создать остроту у «Баварии» ограничились. За всю игру мюнхенцы нанесли только два удара из пределов штрафной. Все остальное – дальние попытки Лероя Сане. 

Во втором тайме Пеп вспомнил об идее из матча с «Лейпцигом». Она и привела к ошибке Упамекано

После матча Пеп раскрыл секрет, позволивший «Сити» прибавить во втором тайме: «Это была равная игра примерно 60-65 минут. В каких-то аспектах они даже были лучше нас. Например, нам не удавалось контролировать полуфланги, где открывались Мусиала и Гнабри. Во втором тайме мы кое-что поменяли и начали гораздо лучше прессинговать». 

Главная деталь, которую поменял Пеп, – структура прессинга «Сити». Во втором тайме хозяева давили в той же манере, что и в ответной игре с «Лейпцигом». Кажется, Гвардиола вспомнил о ней не просто так: вчера «Бавария» располагалась в атаке похожим на «РБ» образом – с квадратом в центре поля. 

Оба матча роднит то, что давление начинали не Холанд и КДБ (играли по опорникам), а Грилиш и Бернарду – оставляли крайних защитников и выдвигались на центральных: 

Благодаря этому Родри и Гюндоган могли откатиться чуть глубже и действовать по ситуации – в том числе контролировать открывания Гнабри и Мусиалы, которые доставляли проблемы «Сити» до перерыва. 

Гол, пришедший после ошибки Упамекано, – результат именно этих изменений. Во-первых, Грилиш выдвижением спровоцировал ошибку защитника – в первом тайме Джек играл иначе и действовал по Павару. Во-вторых, результативную атаку завершил Бернарду – португалец тоже остался свободен из-за узкой позиции в прессинге (в первом тайме следил за Дэвисом и играл шире). 

Помимо бонусного гола, «Сити» еще и отвоевал территорию. Мячом команды все еще владели поровну, но хозяевам наконец-то удалось зажать «Баварию». Оцените процент действий, которые прошли на трети мюнхенцев. В первом тайме – 28%. Во втором – почти 40%. Огромный прогресс – и это несмотря на то, что «Сити» вел к перерыву и мог играть по счету, а «Баварии» нужно было отыгрываться. 

На поздних стадиях ЛЧ Пеп частенько мудрит, но вчера именно его перестановки позволили «Сити» завладеть преимуществом и организовать отрыв. Интересно, сохранит ли идею на ответный матч. С одной стороны, задумка здорово себя показала уже против второй немецкой команды. С другой, «Сити» сделал задел в три мяча и теперь может сыграть осторожнее. 

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Пушка Родри с левой, умная голевая Холанда и его же гол. Теперь «Сити» на 95% в полуфинале

Манчестер Сити Англия – Бавария Германия 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
11 апреля, 22.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 27 Родри, 2:0 – 70 Бернарду Силва, 3:0 – 76 Холанд.
Манчестер СитиЭдерсон, Аке, Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз, Гюндоган, де Брюйне (Альварес, 68), Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Холанд.
БаварияЗоммер, Павар, Упамекано, де Лигт, Горетцка, Киммих, Дэвис (Жоау Канселу, 81), Коман, Сане, Мусиала (Мане, 69), Гнабри (Мюллер, 80).
Предупреждения:
Бернарду Силва (48), Дэвис (49), Павар (88).

Фото: East News/AP Photo/Dave Thompson

38 комментариев

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Экспертное мнение
Ответ Axs Men
Вы так говорите как будто Реал ЛЧ каждый год берёт😁, тот же Сити пару лет назад в плей-офф без шансов выкинул их. То что им фартит и судьи благосклонны - их главная сила ( как ещё это назвать, когда ими полы вытирали 2 матча и в конце за 3 минуты 2 навеса и 2 гола ( это не какие то комбинации, супер удары и за штрафной, а просто навесы отчаяния, когда они к штрафной не могли подойти. И после в доп период сразу дали спорный пенальти, остальные 20 минут они валялись и дико тянули время. Действительно ИГРА ЧЕМПИОНОВ
Неужели кто-то помнит те пенки Бензема в двух играх в полуфинале, ему за это ЗМ выписали)
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Zombieset
Все, что нужно знать об игре Сити: Пеп сделал одну вынужденную замену КДБ на Альвареса. Т.е. он выставил идеальный состав на матч, который все отыграли на 10/10.
Все, что нужно знать об игре Баварии: посмотреть, как случился второй гол и как Упамекано, будучи последним защитником, идет в обыгрыш с Грилишем. Тухель еще очень плохо знаком с игроками Баварии. Потому что его стартовый самый ужасный за весь сезон у Баварии.
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Mamontilo
Ответ nikolai2011
Привоз Упомекано - это просто привоз. В этом моменте было до фига времени, чтобы не потерять мяч. Зачем авторы ищут что-то скрытое в бездарности Упомекано?
ищут предпосылки, которые могли спровоцировать. это просто взгляд, на то они и авторы, чтобы его предлагать. заблуждаться им не запрещено. вы тоже своё мнение сформулировали, и к нему тоже много вопросов)
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Axs Men
Ответ Homelender_666
1) У Реала один трансфер за 100+ 2) Этот персонаж - провокатор. Не стоит отвечать ему, т.к. он - наследник ригоберки.
Если я по фактам говорю значит я провокатор? У Сити тоже только 1 покупка 100+ , только вот разница в том, что Реал был первым , у Сити такая покупка была через 10 лет, хотя они имели возможность и тогда купить. В то время это реально большие деньги были
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Homelender_666
Ответ Axs Men
Вы так говорите как будто Реал ЛЧ каждый год берёт😁, тот же Сити пару лет назад в плей-офф без шансов выкинул их. То что им фартит и судьи благосклонны - их главная сила ( как ещё это назвать, когда ими полы вытирали 2 матча и в конце за 3 минуты 2 навеса и 2 гола ( это не какие то комбинации, супер удары и за штрафной, а просто навесы отчаяния, когда они к штрафной не могли подойти. И после в доп период сразу дали спорный пенальти, остальные 20 минут они валялись и дико тянули время. Действительно ИГРА ЧЕМПИОНОВ
Это ты зря. Первый гол был классным: топовая диагональ Камавинги и прострел с лёта в касание на Родриго.
P.S. Главная сила Реала - чемпионский менталитет клуба и огромная уверенность в себе. У Ман Сити есть эти качества, но в ЛЧ большую роль играет фактор Пепа, который слишком тщательно готовится.
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jordy
Ответ Denchik 1980 23
кто в футбол профессионально играл,тот смеётся про все эти схемы и расстановки...лидеры клуба вот кто решает как и кому куда двигаться,а для приличия кивают головой тренеру.Послушайте рассказы советских сторожил ,и даже сегодня в рпл люди после карьеры рассказывают,что сами решали куда бежать и т.д....тренер всегда советуется с лидерами кого ставить и т.д,есть конечно тренеров заслуга ,когда по ходу матча тренер меняет что-то ,но и то советуется .. поэтому тренер фигура только для тренировок и то там 5,6 человек помощников....кто там сидел в кабинете Моуринье ,или как его там....вот и доказательство,сидел в кабинете ,во прикол
Анри рассказывал, что бывает, когда, не следуя тактике Гвардиолы, бежишь куда сам решаешь. Даже если при этом ты забиваешь гол.
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DolJun
пхах, теперь и откровенно слабую персональную игру будем называть результатом тренерского гения физрука)
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moldfan
На самом деле этот момент, когда вдруг оказалось, что Бавария вдруг больше не может выходить через пас... был очень заметен по игре. Как по переключателю. Вроде все более менее нормально а потом чуть ли не каждый розыгрыш от вратаря давался с болью и привозами.

Ну заслуженная победа Сити. Команда Гвардиолы хорошо готова и тактический и физический.
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Homelender_666
Ответ Axs Men
Я значит глор, а ты истинный фанат, которой не стал почему то болеть за Сельту , а благородно выбрал богатейший клуб который первый начал покупать звёзд по 100+ . Но не перепутайте Реал не бочка
1) У Реала один трансфер за 100+
2) Этот персонаж - провокатор. Не стоит отвечать ему, т.к. он - наследник ригоберки.
0
-3
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Евгений Козлов
Ответ nikolai2011
Привоз Упомекано - это просто привоз. В этом моменте было до фига времени, чтобы не потерять мяч. Зачем авторы ищут что-то скрытое в бездарности Упомекано?
Скоро будет:
"Пеп - гений! Договорился с дождем и пивом на стадионах чтобы соперник плыл по мокрому газону, а фанаты на "веселе" гнали команду вперед".
+2
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Axs Men
Ответ белошип
*Судьи благосклонны,и об этом пишет глор ’фк0лч’,постыдился б штоле) Про какой спорный пенальти в доп.время ты говоришь🤡? Это когда Бензема срубили в штрафной? А как тогда тебе судья матча Реал-Ситэ на СБ,когда Жезус сначала нарушил правила толкнув Рамоса забив гол,и нырок того же бразильца после чего была левая красная капитану Реала? Прежде чем говорить о судьях,лучше вспомни прошлогодний титул апл,вот где настоящий кабинет,похлеще каталонского будет)
Я значит глор, а ты истинный фанат, которой не стал почему то болеть за Сельту , а благородно выбрал богатейший клуб который первый начал покупать звёзд по 100+ . Но не перепутайте Реал не бочка
+2
-2
0
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белошип
Ответ Axs Men
Вы так говорите как будто Реал ЛЧ каждый год берёт😁, тот же Сити пару лет назад в плей-офф без шансов выкинул их. То что им фартит и судьи благосклонны - их главная сила ( как ещё это назвать, когда ими полы вытирали 2 матча и в конце за 3 минуты 2 навеса и 2 гола ( это не какие то комбинации, супер удары и за штрафной, а просто навесы отчаяния, когда они к штрафной не могли подойти. И после в доп период сразу дали спорный пенальти, остальные 20 минут они валялись и дико тянули время. Действительно ИГРА ЧЕМПИОНОВ
*Судьи благосклонны,и об этом пишет глор ’фк0лч’,постыдился б штоле)
Про какой спорный пенальти в доп.время ты говоришь🤡?
Это когда Бензема срубили в штрафной?
А как тогда тебе судья матча Реал-Ситэ на СБ,когда Жезус сначала нарушил правила толкнув Рамоса забив гол,и нырок того же бразильца после чего была левая красная капитану Реала?
Прежде чем говорить о судьях,лучше вспомни прошлогодний титул апл,вот где настоящий кабинет,похлеще каталонского будет)
+4
-4
0
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nikolai2011
Привоз Упомекано - это просто привоз. В этом моменте было до фига времени, чтобы не потерять мяч. Зачем авторы ищут что-то скрытое в бездарности Упомекано?
+2
-3
-1
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Михаил Родченков
Ответ felipe89
Главное, чтобы Пеп, в ответном матче, в Мюнхене, снова не намудрил, исходя из его слов, что нужно придумать: "что-то новое". Снова хочет перехитрить сам себя. Так и представляю: "так, так... О, чтобы запутать Тухеля, выпущу Холанда, в роли ложного опорника, Стоунз будет играть в опорной зоне Баварии, Эдерсон будет инверсированным ложным вратарем, разыгрывающим от ворот Яна Зоммера, Родри будет либеро, со смещением в центр чужой штрафной, Бернарду будет действовать в нападении, под вратарем, Джек Грилиш - в роли икроножного) форварда. Да, и еще можно гибридную схему замутить, с Кевином, в роли второго разыгрывающего вратаря. Да, у Томаса не будет шансов" Зная Гвардиолу и его любовь к экспериментам, думаю, он даже взял бы, что-нибудь на заметку. Но надеюсь, что Пеп этого не прочтёт 😆
с таким преимуществом можно и поэкспериментировать
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Axs Men
Ответ Магомед Жабиев
Взять требл надо умудриться , там Реал уже ручки потирает
Че им руки потирать, они при всех своих ресурсах, лучшие футболисты у них играли, так ни разу не сделали требл
+2
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Никита Самарин
Как же хорош МС 🔝! Ну а Гвардиола придумал реально крутую, гибридную схему (при обороне 4 защитника, причём номинально все центральные, при атаке в три, с подниманием Стоунза в опорку), в которой классно раскрываются игроки.
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AmanEsen
Ответ Axs Men
Да действительно, а момент до этого когда перед Холландом был только вратарь и он пробил слабо прямо в него, он должен был забивать тогда
ну у Мусиала был такой же момент, даже более очевидный
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Raul14
лысый шарлатан не тренер)) Назначьте его в Тоттенхэм, он вылетит из АПЛ)) С игроками на 2 миллиарда другой нормальный тренер выиграл бы хотя бы одну Лигу Чемпионов))
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Axs Men
Ответ AmanEsen
Да по факту все это фигня. До шального гола с 30 метров от Родри обе команды не знали что делать. А так пропустили шальной гол, команда раскрылась и МС дожал. Вот и весь анализ.
Да действительно, а момент до этого когда перед Холландом был только вратарь и он пробил слабо прямо в него, он должен был забивать тогда
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Магомед Жабиев
Ответ Axs Men
Ну он разгромил со счётом 3-0 Баварию, его должны щас критиковать? Мне вот интересно о чем ты ныть будешь когда Сити возьмёт требл?
Взять требл надо умудриться , там Реал уже ручки потирает
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Axs Men
Ответ белошип
Ответ прост,это турнир Реала,поэтому им достаточно 2 минут чтобы выпнуть ’фк0лч’ из полуфинала)
Вы так говорите как будто Реал ЛЧ каждый год берёт😁, тот же Сити пару лет назад в плей-офф без шансов выкинул их. То что им фартит и судьи благосклонны - их главная сила ( как ещё это назвать, когда ими полы вытирали 2 матча и в конце за 3 минуты 2 навеса и 2 гола ( это не какие то комбинации, супер удары и за штрафной, а просто навесы отчаяния, когда они к штрафной не могли подойти. И после в доп период сразу дали спорный пенальти, остальные 20 минут они валялись и дико тянули время. Действительно ИГРА ЧЕМПИОНОВ
+29
-8
+21
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Никита Бухтий
Я выскажу популярную и легко напрашивающуюся мысль, но от этого, как мне кажется, не менее верную и нужную: назначение Тухеля сыграло злую шутку с Баварией.

Уверен, что с Нагельсманном игра была бы другой. Более того, до этой тренерской перестановки у меня была какая-то внутренняя уверенность в равном противостоянии (возможно, даже с небольшим перевесом в сторону Баварии), а после - ощущение, что Сити - явный фаворит. Что, кстати, подтвердил сам Тухель перед игрой (если честно, вообще не вспомню, когда тренер Баварии в последний раз называл клуб “андердогом”; возможно, это были такие игры разума от Тухеля, чтобы раскрепостить своих игроков и закрепостить игроков Сити, но это явно не сработало).

К сожалению, ощущение подтвердилось. Игроки Баварии вышли с дрожащими коленками, допустили слишком много ошибок и практически ничего не смогли противопоставить противнику. При этом на контрасте вспомнился недавний матч с ПСЖ (особенно первый тайм в Париже), когда соперника задавили настолько, что казалось, будто бы это рядовая команда Бундеслиги, а не один из фаворитов Лиги Чемпионов. Не хочу преуменьшать заслуги Сити и преувеличивать силу нынешнего ПСЖ, но разница колоссальная, особенно учитывая пресловутые 8 из 8 побед (7 из которых - сухие) в текущем розыгрыше, в т.ч. против Интера, Барселоны и ПСЖ.

Конечно, прошло слишком мало времени, чтобы вешать всех собак на Тухеля: у него не было возможности провести предсезонку, собрать команду под себя, донести свои идеи и довести их до автоматизма.

Но что мог бы успеть сделать Тухель за это время:
- психологически встряхнуть игроков (пресловутый эффект нового тренера, который вроде не особо подтверждается статистически, но тем не менее);
- улучшить климат в коллективе и ментальное состояние ряда “недовольных” игроков: Сане, Мане, Гнабри, Канселу, Гравенберх и т.д.;
- использовать схему и тактику, более эффективно подходящую для текущего набора игроков;
- “докрутить” отдельные нюансы - например, стандарты, работу в защите;
- разобрать соперника, использовать его слабые стороны и минимизировать сильные.

В итоге, если честно, я не увидел ни одного из этих пунктов. Ни огня в глазах у футболистов, ни каких-то интересных тренерских решений. Гнабри и Мане все так же, как и раньше, выглядели пассажирами. Бавария все так же не может ничего придумать без чистой девятки. В защите - полный бардак, какого давно не было. Даже Киммих, Горетцка, Мусиала и Коман, которые традиционно выделялись в лучшем свете на фоне остальных - выглядели бледными тенями самих себя. Лишь Сане местами старался.

Тухель вернул схему с четырьмя защитниками после тройки Нагельсманна, выбрал более осторожный прессинг и более низкую защиту, но в итоге не добавилось ни надежности в защите, ни остроты в атаке.

Сложно сказать, выиграл бы Нагельсманн этот матч, Лигу Чемпионов, Бундеслигу, Кубок Германии, или даже проиграл бы Боруссии в отличие от Тухеля (в чем лично я сомневаюсь, т.к. форма Боруссии сейчас не такая, как была в начале года). И конечно, делать выводы, насколько такая перестановка окажется верной стратегически, в долгосрочной перспективе, еще рано - Тухель должен, как минимум, провести полноценные сборы и целый сезон, но что можно сказать однозначно уже сейчас: тактически это решение оказалось провалом.

Тухель уже сломал многое, сделанное Нагельсманном, но еще не построил ничего своего (а построит ли - это вопрос, ответ на который мы узнаем в следующем сезоне).

При этом одна из публичных мотиваций руководства Баварии была: “Нужно спасать сезон, требл под угрозой”, однако в итоге два из трех трофеев были проиграны или почти проиграны после назначения Тухеля.
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AmanEsen
Да по факту все это фигня. До шального гола с 30 метров от Родри обе команды не знали что делать. А так пропустили шальной гол, команда раскрылась и МС дожал. Вот и весь анализ.
+1
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garap83@ukr.net
Афтар,при чем здесь изменения в составе и тактике
Упамекано просто ошибся вот и все
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-1
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белошип
Ответ Марат Адилов
и да, будь Бавария Реалом она бы в этой мутной игре выудила бы свою рыбку и ехали бы на 2 игру с разницей минус 2 или минус 1. я не знаю как у сливочных это получается
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-23
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