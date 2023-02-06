Эксперимент Пепа с парой Холанд – Альварес провалился. У «Сити» худший перфоманс сезона в атаке

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Разбор Славы Палагина.

«Манчестер Сити» упустил отличную возможность сократить отставание от «Арсенала» в чемпионской (все еще чемпионской?) гонке. Проигрыш «Тоттенхэму» на его поле – традиция команды Гвардиолы, но в этот раз к результату добавился обескураживающий перфоманс. «Сити» не создал ни одного явного момента, а по совокупной остроте ударов с игры это их худший результат в сезоне.

Главной темой матча стал внезапный эксперимент Гвардиолы. Несмотря на то, что две недели назад «Сити» обыграл «Тоттенхэм» на своем поле, Пеп многое поменял. Сюрпризы были и в наполнении состава, и в структуре розыгрышей. Впервые в топ-матче появилась пара Холанд – Альварес, роль плеймейкера неожиданно перешла от Кевина де Брюйне к Бернарду Силве, Рико Льюис поменял фланг. После матча Пеп объяснил, что каждую встречу со «шпорами» рассматривает как вызов именно в плане тактики.

Состав «Тоттенхэма» на этом фоне был максимально предсказуем – без Антонио Конте (улетел в Италию на операцию) выставили и привычное сочетание, и привычную схему 5-4-1.

Решающий гол – копия гола из прошлой встречи. Его снова спровоцировал прессинг «шпор» (но уже более слаженный)

Одна из ключевых деталей последнего матча между «Сити» и «Тоттенхэмом» – ситуативный прессинг «шпор». Тогда команде Конте помогло наложение схем. Тройка нападающих Сон – Кейн – Кулусевски давила на тройку центральных защитников «Сити», пара опорников Хейбьерг – Бентанкур разбирала Родри и Рико Льюиса (заходит в опорную «Сити» при розыгрышах).

Тогда «Тоттенхэму» даже удалось открыть счет за счет прессинга, но сам прессинг нельзя было назвать идеальным. В первом тайме свободу у «Сити» часто получал Илкай Гюндоган. Выходили либо через него, либо через партнера, которого соперник оставлял без опеки, чтобы прикрыть Илкая.

Вчера роль Гюндогана пытался исполнить Бернарду, но «шпоры» были готовы. За португальцем на постоянной основе поднимался из центра защиты Эрик Дайер. Вот эпизод в самом начале матча – Эрик выдернулся настолько высоко, что оказался к чужим воротам даже ближе Сона:

Похожая ситуация произошла перед голом. На его примере оценим, как поведение Дайера помогло партнерам.

В первом матче из-за хитрого движения Гюндогана часто разрывался Хейбьерг – вот один из таких эпизодов:

Вчера Пьер-Эмиль мог сосредоточиться на прессинге своего игрока – перед голом убедился, что Дайер выскочил за Бернарду, и пошел давить на Льюиса (закончится отбором и голевой передачей Кейну):

Как и в первом матче, «шпоры» продолжали эпизодически давить, даже поведя в счете. В первой игре к этому было гораздо больше вопросов – тогда команда решала проблему прямо на ходу. Вчера позаботились заранее – поэтому провалов не возникало.

Пеп пытался удивить новой структурой атаки. «Тоттенхэм» раскусил и ее

После игры Гвардиола рассказал, как именно хотел вскрыть оборонительный блок «шпор». Ключевая идея – вывести на пространство Бернарду. Португальца Пеп даже отправил на свежепридуманную позицию десятки (обычно в «Сити» ее нет). Перед ним располагались Альварес и Холанд, которых Силва в теории должен был кормить передачами.

Вот пример того, как выглядела структура. В центре поля – треугольник из Родри, Льюиса и Бернарду. Чуть выше – связка Холанда и Альвареса:

Во втором тайме роль Силвы отдали вышедшему на замену КДБ. Структурно ничего не поменялось – все тот же треугольник в полузащите вершиной вверх:

По идее «Сити» мог использовать численный перевес в центре поля – Родри, Льюис, Бернарду (затем – КДБ) против Бентанкура и Хейбьерга. По разным причинам не удалось. Даже редкие удачные попытки не приводили к хорошим моментам.

Во-первых, на Бернарду часто выдергивался Дайер – да-да, в той же манере, что и в прессинге:

Во-вторых, впечатляющую компактность поддерживала атакующая группа «шпор». Часто располагались таким образом, что численный перевес переходил наоборот к «Тоттенхэму». Опорники могли спокойно сосредоточиться на Бернарду, не прося о помощи Дайера:

Персонально отметим Сона. Обычно не самый дисциплинированный игрок – соперники часто выбирают его фланг как основной при построении атак. Вчера защищаться на фланге не было нужды, зато приходилось помогать в середине. Кореец справился.

Еще одна причина, почему «Сити» не удалось реализовать идею – игрокам она просто-напросто плохо знакома. Перепасовки были пугающе однообразными – без смены позиций и быстрых решений. Запутать «Тоттенхэм» категорически не получилось.

Иногда не хватало просто взаимопонимания. Тут Бернарду свободен между линиями (указывают сразу два партнера) и может спокойно разгонять атаку, но Льюис не решается пасовать:

Здесь до Бернарду довели мяч. Из-за выдергивания Дайера в защите «шпор» образовалась дыра – Холанд не спешит врываться, хотя точно способен оторваться от защитника:

Подобные моменты вдвойне помогали «Тоттенхэму». Потери «Сити» при розыгрышах приводили к контратакам «шпор». Однообразные перепасовки – к прессингу «Тоттенхэма». Хозяева спокойно начинали давление, понимая, что «Сити» едва ли накажет.

Для Пепа неутешительный итог. Обычно из игры у него выключен только один нападающий. Вчера было сразу два. После позиционных атак Альварес и Холанд не нанесли ни одного удара из штрафной. Хороший признак того, что их ужасно кормили передачами.

Дуэль Грилиша и Эмерсона – олицетворение матча. Из нее «шпоры» выжали гораздо больше

Альтернативой розыгрышам в центре поля для «Сити» стали атаки через фланг Джека Грилиша. По схеме его основным соперником был Эмерсон Роял. «Сити» регулярно выводил Джека 1-в-1 с ним:

Часто к оборонительным качествам Эмерсона есть вопросы (в том числе у Конте), но вчера было приятное исключение. Бразилец здорово себя показал. Причем сдерживал Грилиша разными способами.

Мог просто выиграть индивидуальную дуэль за пределами штрафной:

Мог накрыть прямо в штрафной – даже когда Грилиша выводили на пространство:

Максимум, который выжал Джек из этой дуэли (и в целом по игре) – получалось зарабатывать стандарты. Вчера они стали основным источником остроты у «Сити». Пожалуй, самым опасным стал удар Альвареса после паса КДБ со штрафного. Его заработал как раз Грилиш. В концовке Джек еще и принес «Сити» несколько минут в большинстве – после его прохода вторую желтую получил Ромеро.

Удивительно, но при этом Грилиш также стал первым в матче по фолам (5 штук). Это тоже результат дуэли с Эмерсоном. Помимо оборонительных обязанностей, правый латераль «шпор» еще и здорово поддерживал команду в атаке – Джеку приходилось фолить.

Иногда Эмерсон оголял высокую позицию Грилиша в прессинге – диагонали на него стали для «шпор» хорошей опцией по выходу в атаку:

Иногда просто отрывался от Джека в контратаках – во втором тайме их стало значительно больше у «шпор» в том числе благодаря Эмерсону:

Как результат «Тоттенхэм» даже из этой персональной дуэли выжал больше, чем «Сити» – за всю игру Грилиш сделал только 1 пас под удар партнеру. Эмерсон отлично отреагировал на появление нового конкурента за позицию.

***

Кажется, у «Сити» просто нет варианта не проиграть «Тоттенхэму» хотя бы раз за сезон. Уступали в каждом гостевом матче после переезда «шпор» на новый стадион (более того, еще ни разу там не забивали). Обычно плохой результат идет в связке с неплохим перфомансом – в предыдущих встречах «Сити» с большим отрывом переигрывал «шпор» по ожидаемым голам (1,2,3). Вчерашняя игра – не тот случай, когда можно сетовать на невезение.

Пожалуй, сейчас это лучше всего описывает проблемы «Сити» – после ЧМ и со скрипом набирают очки, и игру показывают лишь отрезками. «Тоттенхэм» этим воспользовался – в привычном составе, когда все здоровы, они все еще остаются грозной силой. Побороться за место в четверке еще реально – матч с «Сити» напомнил, какой надежной может быть команда Конте (даже когда Конте нет с ней).

Фото: REUTERS/David Klein