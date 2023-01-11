«Арсенал» Артеты обходит Непобедимых, рекорд Бекхэма скоро падет. Что я узнал об английском футболе в январе

От редакции: Привет! Мы запускаем новую рубрику: набор отрывочных фактов вокруг английского футбола, которые (очень надеемся) добавят красок вашим любимым клубам и персонажам. Это пилотный выпуск, мы только пробуем формат и обязательно усовершенствуем его к следующей серии. А фактов точно будет больше.

• Юрген Клопп подобрался к большому юбилею – 1000 матчей в тренерской карьере («Майнц», «Боруссия» и «Ливерпуль»). «Сумасшедшая цифра, если честно. Моя борода уже седая, она не была такой, когда я пришел. Не знаю, это из-за возраста или из-за «Ливерпуля», – классический Клопп.

• По сезону «Ливерпуль» немногим лучше кризисного «Челси», но лондонцы – подходящие гости для вечеринки Юргена. Первую победу в АПЛ немец вырвал против «Челси» (3:1 в октябре 2015-го). Три трофея из шести в «Ливерпуле» Клопп взял в финалах против «Челси» (Суперкубок Европы, Кубок лиги и Кубок Англии). В 14 матчах лиги Юрген лишь дважды проиграл «Челси».

• Неочевидный тревожный момент для болельщиков «Челси»: в опросе The Athletic один из фанатов бейсбольных «Доджерс» (еще один клуб в спортивной империи Тодда Боули) жаловался на... упавшее качество стадионных хот-догов.

• Капитан «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Проуз все ближе и ближе к рекорду АПЛ по голам со штрафных . В прошлые выходные Джеймс забил «Эвертону», и теперь у него 16 таких мячей – на 2 меньше, чем у Дэвида Бекхэма .

С первого сезона Уорд-Проуза в Премьер-лиге (2012/13) в большой Европе только Месси забивал со штрафных чаще (там, правда, целых 34 гола).

• Каору Митома – японец, который делает матчи «Брайтона» веселее. Митома второй в лиге по успешным обводкам за матч, и за ним чертовски интересно смотреть.

Он действительно защитил диплом в университете по теме дриблинга, но романтики в этой истории чуть меньше, чем нам всем хотелось. По информации The Telegraph, Митома выбрал такую тему не чтобы прокачать обводки, а потому что уже был хорош в дриблинге и мог получить высокую оценку. Даже немного жаль.

• Нападающий Крис Вуд и «Ноттингем Форест» объединились. Аренда новозеландца у «Ньюкасла» смахивает на самый выверенный смысловой союз за много-много лет.

• Еще одному зимнему новичку «Форест» – бразильцу Густаво Скарпе – особо не досталось внимания. Но едва ли в лиге есть футболист с таким списком увлечений: скейтборд, вейкборд (комбинация водных лыж и акробатики), мировая литература и кубик Рубика! Вот бы с ним подружиться.

• Дэнни Ингз перешел в «Вест Хэм» и собрал требл из клубов Премьер-лиги, играющих в бордовой форме (плюс «Бернли» и «Астон Вилла»). Только не говорите, что Ингз об этом совершенно не задумывался.

А «Вест Хэму» нужны голы – меньше в лиге забил лишь «Вулверхэмптон» (15 против 12). Так не пойдет.

• Дэвид Мойес, тренер «ВХ», на пороге карьерного разворота: поражение в матче с «Эвертоном» грозит увольнением. И тогда новым клубом Мойеса (об этом пишет The Telegraph) может стать «Эвертон», в котором шотландец провел незабываемые 11 лет. Что же делать Дэвиду?

• «Ньюкасл» – английский «Атлетико». Парни в черно-белом держатся в четверке и совершенно не хотят пропускать. 11 сухих матчей, всего 11 пропущенных мячей – перед вами лучшая оборона в Премьер-лиге . В топ-5 чемпионатах больше сухих матчей лишь у «Ювентуса» и «Барселоны» (и лишь у «Барсы» меньше пропущенных – 6).

• Судья Майкл Оливер числился в юношеских командах «Ньюкасла» – в профессиональной карьере он ни разу не судил матчи клуба.

• Холанд забил 28-й гол во всех турнирах, и уже пора прикинуть, когда Эрлинг перебьет сезонный рекорд для игроков АПЛ. Это 44 мяча, и пока здесь первые Руд Ван Нистелрой (2002/03) и Мохамед Салах (2017/18). Но январь еще даже не закончился...

• Звезда «Брентфорда» Айвен Тоуни безупречно бьет пенальти – 9/9 в матчах АПЛ. Больше забил и ни разу промахнулся лишь Яя Туре (11/11) – Тоуни уже совсем близко.

• Поразительная стабильность «Брентфорда», команды, проводящей лишь второй сезон в Премьер-лиге: вот уже 27 матчей «Брентфорд» не проигрывает, если открывает счет. Это серьезно. С начала прошлого сезона так же без осечек идет «Ливерпуль».

• «Арсенал» выбил 47 очков из 54 возможных . Насколько это круто в историческом масштабе? Например, это на 5 очков больше, чем было у непобедимого «Арсенала» в легендарном сезоне-2003/04.

• В Премьер-лиге засветилось много приличных норвежских футболистов, но лишь в этом сезоне норвежцы заполучили приз лучшему игроку месяца. Сначала это сделал Холанд (август), за ним – Мартин Эдегор (ноябрь/декабрь).

• Фронтмен «Фулхэма» Александар Митрович смазал 3 пенальти за сезон АПЛ. Такое случилось в 10-й раз. А вот 4 промахов в истории лиги еще не было – стоит попробовать?

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Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt; REUTERS/Jason Cairnduff, David Klein, Peter Cziborra; whufc.com