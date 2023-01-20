Конте смело сыграл против «Сити» (вау!). Но почему-то продолжал, даже получив перевес в счете (не вау!)

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Разбор Славы Палагина.

«Манчестер Сити» переиграл «Тоттенхэм» (4:2), устроив красивый камбэк во втором тайме. Несмотря на здорово закрученный сюжет, главные детали матча не менялись – после перерыва Пеп не изобрел какую-то гениальную схему, которая позволила его команде вернуться. Сюрприз – в поведении Антонио Конте. Сначала тренер «шпор удивил смелым планом на игру, а потом – тем, что придерживался, даже получив перевес в два мяча.

К матчу обе команды подходили в ужасной форме. После проигрыша в дерби «Сити» на восемь очков отпустил «Арсенал» и рисковал окончательно вылететь из чемпионской гонки, а «Тоттенхэм» (тоже после поражения в дерби) – из борьбы за топ-4. Больше положительных новостей было у «шпор» – в состав вернулся драгоценный Родриго Бентанкур. «Сити» наоборот не мог рассчитывать на Кевина Де Брюйне, который не тренировался перед матчем (в итоге попал только на скамейку).

Пожалуй, главной интригой стало появление Хулиана Альвареса (да-да, Рико Льюис в основе уже не удивляет). На графике перед матчем аргентинца ставили в пару к Эрлингу Холанду, но на деле аргентинец не играл как второй нападающий. Разберем на примере главных сюжетных линий.

Чем удивил Конте? В первую очередь смелым прессингом: привоз Эдерсона и Родри – не случайны

В тексте про кризис Сон Хын Мина мы отмечали влияние пассивного стиля «Тоттенхэма» на форму корейца. «Шпоры» – редкий топ-клуб, который практически не использует прессинг как элемент сдерживания (и создания бонусных моментов). По данным Opta, по интенсивности давления «Тоттенхэм» идет лишь на 14-м месте в АПЛ – располагаясь между «Саутгемптоном» и «Фулхэмом». По количеству отборов вследствие прессинга «шпоры» вообще в тройке худших – еще плачевнее дела у «Борнмута» и «Вест Хэма».

Тем удивительнее смелость, с которой Антонио Конте сыграл на «Этихаде».

Выбор в пользу прессинга можно объяснить позицией в чемпионате (необходимость именно побеждать) и возвращением Бентанкура (пожалуй, самый прессингующий игрок «шпор»). Но инструкции шли именно от Антонио – после матча итальянец отмечал игру прошлого сезона, когда «Тоттенхэм» действовал вторым номером, и хвалил за то, что в этот раз сыграли иначе.

Еще одна причина для прессинга – структура при розыгрышах, которую использует Пеп после чемпионата мира. В этой стадии «Сити» образует тройку центральных защитников – Натан Аке не поднимается вперед по флангу. Перед тройкой – пара опорников из Родри и Льюиса. Рико смещается туда со своего правого края и помогает.

Почему это так важно? Дело в том, что структура «Сити» идеально накладывалась на схему «шпор». В атакующей линии у «Тоттенхэма» тройка из Сона, Кейна и Кулусевски. Чуть позади – пара опорников Бентанкур-Хейбьерг. Вот пример, когда «шпоры» встречали соперника в среднем блоке – уже здесь схемы накладываются друг на друга:

При попытках прессинга «Тоттенхэм» тоже использовал это как базис для давления:

«Сити» использовал два приема, чтобы обойти прессинг.

Первый – игра через Эдерсона. Бразилец часто оставался единственным свободным игроком «Сити» при розыгрышах. Если на него выдвигался кто-то из соперников, тогда свободу получал партнер – его транзитом через вратаря пытались вывести на простор.

Пример из самого начала матча. На Эдерсона выдвигается Кулусевски, из-за чего без опеки остается Аканджи. Бразилец не выносит, а пасует на Родри – тот под давлением, но успевает первым к мячу и пасует на швейцарца:

Риски хорошо проявились перед первым голом «шпор» – в аналогичной ситуации Эдерсон с Родри не разобрались. Показательно поведение Эдерсона: сразу после гола показывал, что транзитом через испанца снова пытался вывести на свободу партнера – правда, непонятно, Аканджи или Аке:

Второй прием – опускания Гюндогана. При розыгрышах Илкай действовал на одной линии с Альваресом (две десятки). Но распознав, что партнеры могут ошибиться под таким давлением, опускался и предлагал вариант для выхода из обороны. Одновременно ставил дилемму перед Хейбьергом – тот разрывался между двумя игроками:

Дважды в первом тайме Гюндоган получал свободу и продвигал потенциально убойную контратаку. Оба раза не получалось довести до конца. Вместо передач на скоростного Холанда пасовал Альваресу – совсем не черепаха, но его «шпоры» успевали сдержать.

Сюрприз, но во втором тайме Конте не отказался от смелого плана. От «Тоттенхэма» не ждали прессинга и при 0:0 – поведя же, имели полное право присесть в низкий блок, тем более «Сити» пришлось бы раскрываться. Вместо этого «Тоттенхэм» сыграл даже смелее – теперь за Гюндоганом начал высоко подниматься центральный защитник Ромеро:

«Сити» наказал в эпизоде со своим первым голом – сначала Эдерсон отрезал тонким пасом Кейна. Игрокам «шпор» пришлось реагировать (не успели):

Усугубила ситуацию высокая позиция Ромеро. Из-за нее возник хаос в штрафной – тут Эмерсон показывает, что остался против двух соперников и ему нужна поддержка:

Как итог – смелость «шпор» сыграла в обе стороны. Не хватило здорового прагматизма (ну, или обычного Конте) – усиливать прессинг во втором тайме не было никакой нужды.

«Сити» прессинговал зеркальным образом. При счете 2:2 «шпоры» могли наказать и снова повести

При розыгрышах «Тоттенхэма» «Сити» повторял задумку с прессингом. Отличие лишь в том, что команде Гвардиолы пришлось подстраиваться. В начале матча искали подходящую формулу.

Сначала был ромб с Гюндоганом и Холандом впереди:

Потом схема 4-2-3-1, в которой Гюндоган был уже вторым опорником:

Постоянной стала зеркальная формация, в которой Гюндоган и Альварес действовали на одной линии – по Хейбьергу и Бентанкуру. Это позволяло выстроиться аналогичным образом – атакующая тройка точно так же разбирала тройку защитников «шпор»:

Важным дополнением стали выдвижения защитников – шли за соперниками максимально до упора. Автор The Athletic Сэм Ли отметил, как Пеп прикрикивал на Аканджи по ходу матча – чтобы тот плотно и агрессивно встречал Кейна. Ниже – парочка примеров, когда высоко встречали Сона:

При счете 2:2 одно из таких выдвижений могло стать для «Сити» фатальным – Кулусевски оторвался от Аке, после чего создал убойный момент для Перишича:

«Сити» после отборов получал моменты за счет связки Мареза и Родри. Испанец, несмотря на роль опорника, после прессинга не выключался, а поддерживал атаку.

При счете 0:0 предложил вариант Марезу и создал убойный момент для Холанда – тот пробил чуть выше:

А перед вторым голом сделал классную закидушку на Рияда в штрафную – тот ассистировал Эрлингу:

Связка сработала и в третьем голе хозяев – момент не вытекал из прессинга и благодарить за него нужно Перишича (и Льориса?), но в данном случае Родри удалось ассистировать Марезу напрямую.

Почему «Сити» в целом штормит? Структура Пепа ограничивает их против команд с пятеркой защитников

После чемпионата мира матчи «Сити» делятся строго на две категории. Первая – попытки Пепа встроить звездный состав хоть в какую-то структуру. Вторая – попытки сыграть не самым гламурным составом, зато с четкой структурой и идеей. Вчера был второй вариант, но пока оба далеки от идеала.

Проблема звездного состава очевидна – многие еще не набрали форму после ЧМ (особенно заметно на примере Канселу, Уокера, Фодена и Бернарду). Проблема сыгранного состава – в другом. У него получается разносить соперников, которые используют четверку защитников, но против пятерки возникают проблемы с созданием моментов.

Типичный прием Пепа против таких команд – нагрузить атаку собственной шестеркой, чтобы получить лишнего. В начале сезона это отмечал тренер «Лестера» Брендан Роджерс. После чемпионата мира Пеп не решается – атакуют пятью игроками. Вот пример из вчерашнего матча, но то же самое было и против «Эвертона»:

К чему приводит? Атакующие игроки лишены варианта для обострения. Вот характерный эпизод – Натан Аке не поддерживает атаку, из-за чего Грилиш остается против двух соперников. После потери указывает на это партнеру:

В результате «Сити» неплохо контролирует соперника, но испытывает огромные трудности с креативом. Из-за этого слишком зависим от смелости оппонента и не может застраховать себя от случайностей. Случайность в матче с «Эвертоном» – выдающийся ответный гол Демарая Грэя. Случайность вчера – ошибка Эдерсона и Родри.

В отличие от «Эвертона», «Тоттенхэм» сыграл смело. Благодаря этому «Сити» получил моменты и вернулся в игру – в позиционных атаках шансов не возникало и вчера. После такого камбэка есть соблазн сказать, что «Сити» возвращается, но дилемма далека от решения. Признание Пепа, что он не может узнать свою команду, хорошо подсвечивает проблему.

***

Матчи между «Ман Сити» и «Тоттенхэмом» традиционно получаются веселыми, но в последние годы у этого была постоянная причина – четкое распределение ролей: команда Гвардиолы блистает в игре первым номером, команда Конте/Моуринью/Нуну – уничтожает в контратаках. Вчера Антонио сыграл скорее в стиле Маурисио Почеттино – от смелого прессинга итальянец не отказался даже при счете 2:0 в свою пользу.

Гейм-менеджмент пока кажется главной проблемой «шпор». По сезону пассивная манера создает «Тоттенхэму» трудности в первых таймах – часто отыгрываются, но в проигрыше как минимум Сон Хын Мин. Вчера была обратная картина, но и тут к поведению «шпор» по ходу матча есть вопросы. Даже проблемный «Сити» смог наказать.

Фото: REUTERS/Molly Darlington, Lee Smith