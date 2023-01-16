«Арсенал» смял «Тоттенхэм» за счет прессинга и Парти (пасовал как Пирло). Кейн пытался устроить камбэк – и ведь почти получилось!

Ну что, «Арсенал» – чемпион?

«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» в северолондонском дерби (2:0) и увеличил отрыв в чемпионской гонке до восьми очков. Матч отлично подчеркнул сильные и слабые стороны соседей. Команда Микеля Артеты демонстрирует чемпионскую игру и заслуженно лидирует, но не всегда избегает нервотрепки (вчера спас Аарон Рэмсдейл), а команда Антонио Конте просыпается только во вторых таймах (очередной провальный первый).

В составах было по минимуму интриг. После чемпионата мира головоломкой для тренеров стали лишь травмы Габи Жезуса и Родриго Бентанкура. Артета с первых матчей доверяет место бразильца Эдди Нкетиа (тот здорово справляется), а вот Конте до сих пор не может найти хотя бы достойную альтернативу уругвайцу. Обычно выбор между Биссума и Скиппом, но вчера Антонио удивил и выпустил Папа Сарра – до этого сенегалец выходил только на замену и всегда на концовку.

Прессинг – базис, на котором «Арсенал» уничтожал в первом тайме. Артета снова выключил любимые розыгрыши Конте

В матче первого круга «Арсенал» лишил команду Конте любимых розыгрышей от вратаря. В какой-то момент Уго Льорис даже отказался от них и начал длинно выбивать. Причиной стал прессинг «Арсенала». Тогда команда Артеты вариативно подошла к этой стадии: были и персональные ориентировки, и зонное давление, и понимание, как сдерживать соперника, если тот выносит.

В воскресенье прессинг сыграл важную роль в стартовом доминировании «Арсенала». К голу Мартина Эдегора (37-я минута) у команд было практически равное владение, но вот территория оставалась полностью за гостями. 35% действий до перерыва прошли на трети «Тоттенхэма». Это именно результат прессинга.

Как и на «Эмирейтс», «Арсенал» использовал разные модели давления. Кажется, стартовая исходила из наложения схем. Атакующая тройка из Мартинелли, Нкетиа и Сака прессинговала тройку центральных защитников «шпор», на латералей должны были выдвигаться крайние защитники Зинченко и Уайт.

В первые пять минут Уайт дважды разрывался между Сон Хын Мином и Райаном Сессеньоном. Левый латераль «шпор» оба раза получал свободу для продвижения вперед:

Гости быстро отреагировали. Первый вариант давления все еще использовали, но теперь его начали чередовать со вторым. В нем за Сессеньона отвечает Сака, а в атакующую тройку вместо него выдвигается Мартин Эдегор (оставляя Пьера-Эмиля Хейбьерга). Уайт мог спокойно реагировать на Сона и уже не разрывался:

Это помогло нейтрализовать скорость Сессеньона – до перерыва Райан дважды навешивал в штрафную, но обе попытки пришлись на стартовую пятиминутку. Вдобавок новый тип давления начал приносить моменты самому «Арсеналу».

Вот ситуация перед шансом Нкетиа. Сака контролирует Сессеньона, а Эдегор перекрывает линию паса на Хейбьерга и поддавливает Клемана Лангле. В итоге норвежец заблокирует передачу:

Поведение Уго Льориса перед вторым голом «Арсенала» тоже неплохо описывает трудности, с которым столкнулись хозяева. Сначала француз 10 секунд не мог решить, что ему делать с мячом – для любимого короткого розыгрыша не оставили вариантов. Затем просто выбил вперед – там «Тоттенхэм» не смог навязать борьбу из-за того, что редко использует этот прием. Как итог – быстрая атака и гол Эдегора в ответ.

Винить Льориса в этом мяче тяжело (слишком хорошим получился удар), но первый гол лишний раз подчеркнул его кризисную форму. Обычный Уго – совершает яркие ошибки, но тащит на дистанции. На пике получалось предотвращать по 9-10 мячей за сезон. В этом сезоне Льорис в минусе на три мяча – и выручать не получается, и ошибки сохраняются.

«Тоттенхэм» дал слишком много свободы Парти. Тот наказывал в манере Пирло

В этом сезоне Конте тасует две схемы – 5-4-1 и 5-3-2. Вчера остановился на первой. Команды, которые ставят на позиционный футбол («Арсенал» из таких), могут столкнуться с трудностями в попытке ее разрушить. Учитель Артеты Пеп Гвардиола рассказывал об этом в сезоне-2017/18, когда Микель был у него в ассистентах в «Сити». Тогда – на примере матча с «Борнмутом»:

«Когда соперник использует эту схему, нам сложно найти пространство между линиями. «Борнмут» не первая команда, которая играет против нас так. До этого были «Саутгемптон», «Хаддерсфилд» и «Вест Хэм». Добавляет проблем нападающий – обычно он играет по нашему опорнику Фернандиньо, сегодня это делал Каллум Уилсон. В итоге свободными остаются только центральные защитники».

В отличие от Уилсона, Харри Кейн в аналогичной схеме «шпор» сыграл иначе – не строго по опорнику, а рядом с центральными защитниками на случай контратак. Результатом стала свобода для Томаса Парти. Ее хорошо фиксирует отрыв от Салиба и Габриэла по количеству передач. У ганца – 78, у защитников в сумме (!!!) – 72.

Как правило, Томас использовал свободу для переброса мяча между флангами – его типичный инструмент в этом сезоне, который дополняется треугольниками на краях. Но отсутствие опеки проявлялось буквально во всех стадиях.

Вот пример позиционной атаки – обратите внимание на позицию Кейна, который очень далеко и даже не пытается накрыть (если что, не критика, а лишь описание роли):

Вот редкая попытка «шпор» попрессинговать в первом тайме – «Арсенал» легко выходит через Парти:

А вот удар Парти в перекладину после подбора – снова никого рядом нет:

Ключевую роль Томас сыграл и в обоих голах «Арсенала». Там тоже получал свободу, но отлично дополнил ее через классные решения и технику.

Перед первым голом – закидушка в стиле Андреа Пирло на Сака:

Перед вторым – еще один пас на Сака. В данном случае отрезал сразу трех игроков «Тоттенхэма»:

При этом Парти был традиционно хорош и в тех аспектах, которые ассоциируются с ним еще по «Атлетико». Стал лучшим в команде по отборам (4 штуки) и вторым по количеству заблокированных ударов (2). Очередной шикарный перфоманс от игрока, который заслуживает отдельного текста (спойлер: скоро должен быть).

Кейн пытался вернуть «Тоттенхэм» в игру. У «Арсенала» возникали проблемы на фланге Зинченко

Проблемы, которая создавала команде его роль без мяча, Харри Кейн вполне мог компенсировать во втором тайме. Пожалуй, выдал один из лучших перфомансов сезона среди нападающих, чья команда проиграла всухую. Мотивация у Харри точно зашкаливала: к дерби подходил в одном шаге от рекорда Джимми Гривза по голам за «Тоттенхэм».

Вчера на монструозную первую половину «Арсенала» ответил шикарным разнообразием впереди. Стал лучшим у «Тоттенхэма» и по ударам, и по передачам под удар (по – 4). Вполне мог вернуть «шпор» в игру – причем разными приемами.

Антонио Конте помогал форварду. Итальянец осознанно выбрал левый фланг «Арсенала» мишенью. После перерыва почти половина всех атак «шпор» (48%) прошла через него. Не какой-то уникальный ход – зону Александра Зинченко соперники часто выбирают основной для построения атак (Бен Уайт лучше защищается). Плюс на этом фланге у «Тоттенхэма» основной креативщик Деян Кулусевски – если что, так его называл сам Конте.

Помимо недостатков Зинченко в обороне, «шпоры» здорово вскрывали высокую позицию Мартинелли. В первом тайме бразилец был заряжен на прессинг центрального защитника Ромеро, во втором приходилось следить за подключениями латераля Доэрти. Часто не успевал опуститься, из-за чего Зинченко оставался в меньшинстве:

Кейн своим движением дополнительно бил по проблемной зоне. Часто уходил именно на этот фланг – и уже оттуда обострял:

Весь второй тайм «Арсенал» посвятил решению проблемы. На заключительном отрезке Артета заменил Мартинелли на номинального защитника Тирни. Чуть позже – убрал Зинченко и выпустил вместо него более надежного Томиясу. Выход двух фулбеков – прямое вмешательство, но было и косвенное.

После убойного стартового отрезка «шпор» Мартинелли все чаще начал опускаться на одну линию с Зинченко – иногда шестым защитником, поскольку Сака действовал в аналогичной манере справа. Проблему не решили полностью, но как минимум затормозили скорость атак «Тоттенхэма».

Чуть менее тактический, но не менее важный прием – передышки, которые получалось брать на чужой половине. Благодаря перепасовкам вынуждали хозяев фолить, что сбивало ритм их атак. Во втором тайме было сразу два эпизода, в которых «Тоттенхэм» дважды нарушал правила по ходу одной комбинации. Особенно полезны были Эдегор и Нкетиа – и фолы зарабатывали, и успевали эпизодически обострять в контратаках.

Благодаря сочетанию всех трех факторов «Арсенал» подошел к концовке в более уравновешенным состоянии – давление «шпор» было уже не таким яростным, как в начале тайма.

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«Тоттенхэм» продолжает нестабильно шагать по дистанции сезона. Контраст между таймами здорово олицетворяет это. До перерыва «шпоры» создают себе проблемы из-за пассивной манеры. После – пытаются в агрессивном стиле вытянуть себя за уши. В топовых матчах чаще не получается – задел в два мяча позволил победить и «Ливерпулю», и «Арсеналу».

Команда Артеты еще раз показала, какой рывок сделала по сравнению с прошлым сезоном. Проигрыш на стадионе «Тоттенхэма» прошлой весной сыграл важную роль в непопадании в Лигу чемпионов. Вчерашняя победа позволила разогнаться в гонке за титулом. Пожалуй, только от «Арсенала» зависит, продолжится ли она – в текущей форме «канониры» способны набрать под сотню очков и взять чемпионство досрочно.