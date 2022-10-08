Джаку больше не освистывают на «Эмирейтс». Артета поднял его в атаку и нашел роль, о которой говорил еще Венгер

Даже перестал удаляться.

Скорость перевоплощения Гранита Джаки хорошо иллюстрирует критика Джейми Каррагера. Когда в феврале Джака удалился в кубковой игре с «Ливерпулем» и снова подвел, Джейми назвал швейцарца обузой и препятствием для прогресса «Арсенала»:

«Перед игрой мы говорили, что Джаке доверял каждый тренер, работавший в «Арсенале». Каждый говорил, что он важен для раздевалки, здорово тренируется и в целом-то хороший игрок. Мы даже видели это временами в сборной и в «Арсенале». Но на сегодня он обуза для них. Мы можем похвалить «Арсенал» за то, что в меньшинстве они удержали ничью, но когда остаешься вдесятером на «Энфилде», то обычно не просто проигрываешь, а вылетаешь из турнира. «Арсенал» слишком часто остается из-за него в меньшинстве.

В начале года мы хвалили их за то, как они сыграли с «Манчестер Сити», но Джака и тогда подвел. Он уже не молодой парень, которому простительны ошибки, про которого ты можешь сказать, что он обязательно извлечет урок. Нет, он один из самых опытных в этой команде.

Как правило, команду подводят молодые игроки – просто в силу неопытности. Тут обратный случай – опытный парень подводит молодежь. Для меня Джака – тот, кто останавливает «Арсенал» от следующего шага в развитии. Он будет большой проблемой для них, потому что едва ли изменится. От него нужно отказываться и идти дальше».

Как и примерно все после февраля, реальность для Джаки изменилась – за 8 месяцев Гранит не просто ни разу не удалился, а предстал в новом облике. Теперь швейцарец не обуза, а ключевой элемент команды, которая лидирует в АПЛ.

Сейчас разберемся, что же такого волшебного сделал Микель Артета, чтобы болельщики вновь полюбили игрока, которого когда-то лишили капитанской повязки.

Первопричина проблем Джаки – поиск позиции, которая подойдет ему лучше всего. Гранит не был идеальным квотербеком

После победы над «Тоттенхэмом» в соцсетях завирусилась давняя и как показалось пророческая цитата Арсена Венгера. Спустя два месяца после трансфера швейцарца (примерно осень-2016) Арсен сказал: «Я лично предпочитаю его на позиции бокс-ту-бокса. У него полно энергии для подключений в атаку. Но еще он любит оттягиваться назад за мячом – логично, учитывая его длинный пас и желание строить атаки из глубины».

Новая роль от Артеты (подробности – ниже) и правда предполагает рывки Джаки в стиле бокс-ту-бокс, но весь вопрос в том, почему Венгер сам почти не использовал эти качества, даже понимая, что у швейцарца они есть. Ответ – в других уникальных навыках швейцарца, которые Арсен, кстати, тоже упомянул. В них «Арсенал» нуждался даже острее.

К моменту прихода Джаки Венгер попробовал уже трех игроков в попытке найти нового Фабрегаса. Сначала на позиции испанца раскрылся Алекс Сонг, затем все больше полномочий стал забирать Артета (ага!), после этого Венгер решился на самый неожиданный ход и перевел в опорную Санти Касорлу.

Каждый давал разные качества: Сонг здорово забрасывал из глубины, Артета управлял темпом атак, Касорла приносил пользу под прессингом. Джака был следующим наследником престола – швейцарец пришел в команду, когда Сонг уже давно играл за «Барселону» (скорее, правда, не играл), Артета только закончил карьеру, а Касорла отправился на длительное лечение.

В идеале Джака должен был объединить в себе качества каждого из тройки – так же, как Сеск. Гранит настолько впечатлял Венгера талантами, что тот даже сравнивал его с Эммануэлем Пети:

«Он любит принимать мяч в ноги, немного похож на Пети в том, как интерпретирует эту роль. Ему нравится предлагать себя центральным защитникам, а потом раздавать длинные передачи на атакующих игроков. У него хорошая комбинация коротких и длинных передач – это важно, поскольку мы хотим растягивать оборону соперника.

Обычно мы строим атаки вокруг комбинаций накоротке – в этом наше отличие от других команд. Но иногда атаке нужно дать больше кислорода и создать для нее побольше пространства – наличие игрока с таким длинным пасом этому помогает».

Именно желание использовать эти качества вынуждало Венгера ставить Джаку в опорную. Вот категорически показательная цитата – спустя четыре месяца после трансфера швейцарца (то есть после пророчества), когда Арсен получше познакомился с ним:

«Гранит скорее глубинный плеймейкер, чем полузащитник бокс-ту-бокс. Он редко доходит до чужой трети, ему больше нравится доводить туда мяч, разбивая передачами линии. Его сила в том, что я называю передачами средней ценности (moderate-value pass) – когда мяч проходит от второй трети поля до чужой».

Необычное описание роли от самого Джаки лишь дополняло портрет: «Я называю себя ложной десяткой или десяткой, которая играет из глубины. Но по мне я могут быть полезен не только на мяче. Да, у меня неплохое качество передач, но еще я боец».

Ценность Гранита в розыгрыше подсвечивал не только Венгер – заменивший его Унаи Эмери тоже подчеркивал важность швейцарца. И при нем, и при Арсене Джака входил в топ-5 самых пасующих полузащитников лиги – иронично, что дважды с ним соседствовал как раз Фабрегас.

Проблемы начинались с тем, что Джака называл a two-sided player – игрок, который хорош и с мячом, и без мяча. Таким Гранит так и не стал – плюсы от его использования в опорной нивелировались игрой в защите.

Венгер сразу понял, что Джака не умеет отбирать мяч. Приводило к бесконечным карточкам и даже удалениям

После удаления Джаки в февральской игре с «Ливерпулем» Каррагер был не единственным, кто критиковал швейцарца. С важным инсайдом к нему присоединился Мартин Киоун: «Когда Венгер его подписал, он сказал: «Не могу поверить, что мы взяли игрока, который вообще не умеет отбирать мяч». Я вот не могу даже представить, что сделал бы карьеру без умения отбирать. Это базовая вещь, которой нужно научиться каждому».

Сам Арсен делил проблему на две составляющих – техника отбора и желание Джаки именно стелиться в подкатах:

«Джака принимает правильные решения, но я не считаю, что подкаты – лучшая часть его игры. Он в принципе не очень убедительно их выполняет, поскольку не слишком хорошо освоил технику борьбы в детстве. Я советую ему не подкатываться под игрока, а оставаться на ногах – так будет легче отобрать мяч».

Сам Джака объяснял это спецификой лиги, в которой оказался – например, ожидал, что английские судьи будут снисходительнее:

«Мне нравятся подкаты как часть игры, но только когда их делают чисто. Мне не нравится, когда кто-то специально калечит соперника. Отбор – одна из моих задач как опорника, я просто пытаюсь сделать так, чтобы соперник не завладел мячом. Иногда допускаю ошибки, да, но это связано со страстью, которую вкладываю в игру.

Когда я приехал в АПЛ, все говорили мне, что в этой лиге такое допускается. Но когда вижу, как кто-то другой делает аналогичный подкат, сразу начинаю думать: «А что было бы, если б на его месте был я? Меня бы сразу удалили». Если бы я играл так, как хотел, меня удаляли бы каждые три-четыре тура».

Неумение Джаки чисто отбирать мяч организовало «Арсеналу» постоянную тактическую проблему. На его позиции от Гранита требовалось страховать крайних защитников, когда те вылетали в атаку. Их важность подчеркивал и стиль Венгера, и стиль Эмери – если упрощать, предлагали либо вариант для передачи, либо создавали пространство для Месута Озила.

Как правило, Джака страховал левого защитника. Провальное исполнение фиксируют точки, где Гранит фолил на желтую – чаще всего именно в зоне левого фулбека:

Замаскировать нехватку оборонительных качеств у Джаки могла бы структура, в которой от Гранита требовалось бы лишь замыкать прессинг (или в случае контратак – контрпрессинг), а не тушить пожары в одиночку. Ее у «Арсенала» тоже не было – в последнем сезоне Венгера структуру утратили (Арсен даже переходил на тройку защитников), а при Эмери так и не приобрели.

Итог – неумеющий обороняться Джака слишком часто попадал в ситуации, когда ему приходилось обороняться на пространстве. Из-за ужасной техники отбора срыв атак, за который обычно полагается лишь желтая, мог привести и к прямой красной (когда Джака перебарщивал), и к голу (когда Джака банально не успевал).

Символична разница, которую отмечал Венгер между Джакой и Нголо Канте: «Они игроки разного типа. Джака больше отвечает за распределение мяча – использует для этого продольные передачи. Канте специализируется на отборе – с его техникой может перехватывать мячи без фола. Не нужно их сравнивать. Если хотите сравнить Канте, то ближе всего к нему Франсис Коклен, а вовсе не Джака».

Дэнни Мерфи, отвечающий за анализ на Match of the Day, дополнял француза: «Джака играет опорника, но у меня есть сомнения относительного его оборонительных качеств. Да, он здорово пасует и может отдать длинную передачу, но он не опорник. Джака не чувствует опасность, даже когда защищается у своих ворот, а соперник просто стоит рядом с ним и даже не двигается».

Из-за такого контраста между плеймейкерскими и оборонительными навыками вокруг Джаки всегда дилемма – слишком хорош на мяче, чтобы не использовать его при розыгрыше, и слишком плох без мяча, чтобы использовать его в опорной зоне. Дилемму удалось решить только Артете и только в этом году.

Новая роль Джаки – среднее между ложной десяткой и бокс-ту-боксом. Помогает система, которую выстроил Артета

Важно понимать – Микель далеко не сразу пришел к решению. При нем Джака поиграл и единственным опорным, и в паре, а еще была пара краткосрочных экспериментов на левом фланге и в центре защиты. Идеальный вариант испанец разработал только в этом сезоне.

Секрет – гибридная роль, которая теперь отводится Джаке. Гранит может быть и одним из опорных (там, где его использовал Венгер), и бокс-ту-боксом (там, где его видел, но не использовал Венгер). Гибридность хорошо просматривается при смене владения: без мяча Джака играет на одной линии с Томасом Парти, с мячом – на одной линии с Мартином Эдегором. Норвежец – еще одна важная часть трансформации и тоже меняет роль (либо десятка, либо восьмерка).

Оборонительные недостатки Джаки в этой структуре размываются благодаря прессингу «Арсенала». Грубо говоря, швейцарцу приходится реже обороняться.

На табличке ниже видна четкая зависимость. Чем трусливее играет «Арсенал», тем чаще Джака вступает в отбор и следовательно чаще фолит. «Арсенал» последних двух сезонов играет намного смелее – попыток отбора и фолов у швейцарца гораздо меньше.

Сопоставимое влияние на Джаку оказывает структура в затяжных атаках. При Венгере и Эмери швейцарец страховал крайних защитников. При Артете – крайний защитник наоборот страхует Джаку. Благодаря прессингу после потери мяча «Арсенал» в зародыше уничтожает контратаки – крайнего защитника не подставляют так, как подставляли Джаку в предыдущих сезонах.

Еще один успех Артеты – получилось и сохранить плеймейкерские качества Джаки, и придумать, как использовать рывки в штрафную, которые подмечал Венгер. X-фактор здесь – ротация в рамках треугольника на левом (ближнем для Джаки) фланге.

«Есть зоны, которые мы всегда должны занимать. На левом фланге мы делаем это через ротацию и смену позиций – Зинченко, Мартинелли и Джака постоянно меняются местами. Главное – всегда заполнять эти зоны, причем не важно, кем именно. Зинченко придал нам дополнительную гибкость на этом краю – игроки меняются позициями так, чтобы запутать соперника, а мы смогли использовать зоны, которые наметили перед игрой», – объяснял принципы Артета.

Согласитесь, очень похоже на динамику правого треугольника у «Ливерпуля». Трент Александер-Арнолд (часть этого треугольника) объяснял ротацию буквально этими же словами:

«Наш треугольник состоит из восьмерки, крайнего защитника и вингера. Суть в том, чтобы кто-то всегда создавал ширину, кто-то находился высоко в последней линии, а кто-то в полуфланге. Тренер говорит, что не слишком важно, кто это будет, нужно просто всегда занимать три этих зоны. С такой гибкостью можешь делать все что захочешь, главное – убедиться, что в этих позициях есть партнер».

Плеймейкерские качества Джаки хорошо помогают в стартовой стадии розыгрыша – когда нужно пройти прессинг или просто выйти на чужую половину. Там он может оказываться на разных позициях, иногда даже глубже всех в треугольнике:

В затяжных атаках ротация идет по похожему принципу – только в этом случае самым глубоким, как правило, оказывается Зинченко. Джака же иногда – вообще выше всех.

Качества Зинченко сделали ротацию особенно подвижной – помогает опыт игры ложным фулбеком (при Гвардиоле в «Сити») и восьмеркой (при любом тренере в сборной). В восторге – даже тренеры соперников. Свежее замечание Хтьетиля Кнутсе из «Буде-Глимт»:

«Недавно просматривал игру «Арсенала» и «Цюриха», чтобы получше изучить швейцарцев, но все мое внимание было вокруг «Арсенала» и их треугольника на левом фланге. Только и думал: «Что же черт возьми они такое творят?» Без конца меняются позициями, но при этом умудряются сочетать это с высокой интенсивностью действий.

Когда присматриваешься внимательнее, все становится чуть легче, но их ротация и правда впечатляет. Особенно химия между левым защитником и центральным полузащитником, который действует очень свободно. Как хорошо, что мы обороняемся не персонально, а по зонам. Если бы действовали 1-в-1, у нас были бы огромные проблемы – они бы легко запутали нас».

Лучший пример ротации и проблем, которые она доставляет соперникам, – из матча с «Лестером».

Сначала все в привычных позициях и по каждому действует соперник. Джака начинает рывок во фланг:

На рывок реагирует Тилеманс – погнавшись за Джакой, оголяет пространство в опорной «Лестера». Туда опускается Мартинелли – Фофана не сразу решается выйти на него (боится оголить зону за спиной):

После перевода Мартинелли на правый край атака завершается ударом самого Джаки – на этот раз оторвался от Тилеманса:

В одной атаке проявилась и косвенная польза от ротации (Джака запутал соперника и создал пространство), и прямая (пробил по воротам).

Во второй категории лишь меняются приемы, которыми Гранит бьет по соперникам. Есть и классические подключения в штрафную в стиле Лэмпарда/Рэмзи, и подачи. Выбор приема зависит от реакции соперника: если держит перед собой, Джака обостряет через пас; если не следит – Джака наказывает рывком.

Табличка ниже идеально резюмирует эволюцию Джаки. Теперь меньше задействован в розыгрыше мяча, зато гораздо чаще угрожает воротам.

Попутно эволюция Джаки сделала универсальнее весь «Арсенал». В прошлом сезоне у Артеты здорово работал только правый фланг – с Эдегором и Сакой в качестве ключевой связки. Теперь нагрузка равномерно распределяется между двумя флангами – выбор в пользу основного на конкретную игру зависит от слабостей соперника.

Как выразился Артета, иногда нужно выйти из зоны комфорта и открыть новую дверь, чтобы понять, как на это отреагирует команда и что предпримет соперник. Пока обстановка следующая: команда отреагировала лидерством АПЛ, а соперники до сих пор не раскусили треугольник, в котором неожиданно заблистал списанный экс-капитан.

Фото: REUTERS/Denis Balibouse, David Klein; Gettyimages.ru/Mike Hewitt, Paul Gilham, David Rogers; globallookpress.com/Peter Byrne via www.imago-images