Канселу взял 7-й номер в «Сити». За этим грустная история, но Жоау и игрой ломает представления о крайних защитниках

Уникум в команде Пепа.

Непопсовое событие, которое нужно подсветить – смена номера Жоау Канселу. Он подобрал свободную после ухода Рахима Стерлинга семерку.

Необычный номер для крайнего защитника, хотя тут достаточно простое объяснение: Канселу начинал как вингер. Играл под семеркой в «Интере» и «Валенсии», под 70-м в – в «Бенфике». И даже прошлый номер в «Сити» включал семерку (27).

Совсем обязательной для Жоау семерка стала после трагической гибели матери. «Это особенный номер для меня. День рождения моей мамы был 7-го числа, и это ее любимое число. Этот номер приносит мне удачу – надеюсь, принес ее и всей команде». 9 лет назад мать Канселу погибла в результате ДТП. Канселу было 18 – и он чуть не завершил карьеру из-за трагедии.

Причины смены номера мощны в плане личной мотивации, но никак не связаны с футбольной ролью. В ином случае за этим точно можно было бы рассмотреть символическое значение. Канселу точно из тех крайних защитников, которые заслуживают нестандартный номер – король продвижений, скрытый плеймейкер, по необходимости восьмерка и все еще хорош как фланговый.

Вот показательная характеристика от Гари Невилла, который работал с ним в «Валенсии», а сейчас разбирает его на Sky Sports: «С точки зрения физики он просто машина, дает потрясающий объем и прекрасно проявляет себя с мячом. У него также есть характер. Он силен, смело действует в обороне, влияет на игру всей команды с мячом и без мяча. Жоау играет левого защитника, но может настолько же здорово сыграть справа. У него есть все качества для игры в центре полузащиты, но его подключения по флангу тоже очень хороши, поэтому его можно использовать правым или левым вингером. О нем просто нужно говорить «выдающийся игрок» – без привязки к позиции».

Неудивительно, что в футболе Пепа Гвардиола такой набор качеств трансформировался в гибридную и категорически важную для команды роль – иногда все, что упомянул Невилл, встречается в одном матче. Отсюда безумная идея: Жоау подошел бы номер 3,14 (да-да, по правилам нельзя, но ведь я предупредил, что идея безумная). Тройка – олицетворение величия для позиции левого защитника, а вторая часть (бесконечная) подчеркивала бы вариативность функций португальца.

Ну и число узнаваемое – футболки покупали бы не только фанаты Жоау. Отличный маркетинговый ход.

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Фото: mancity.com; Gettyimages.ru/Clive Mason