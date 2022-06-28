Кэлвин Филлипс крут в «Лидсе», но зачем он Пепу, когда есть такой Родри?

Палагин удивлен.

«Я из тех тренеров, которым комфортно работать с 14, 15, 16 игроками первой команды и еще пятью-шестью ребятами из академии. Мне нравится работать, когда каждый игрок вовлечен в процесс. Мне тяжело управлять 18, 19, 20 игроками топ-уровня, оставляя 9-10 из них на скамейке каждые выходные».

Это слова Пепа Гвардиолы из прошлого сезона. Похожие рассуждения встречались у него и во время работы с «Баварией». Они не соотносятся с мифом про два состава у «Манчестер Сити», но такая риторика вполне подтверждалась и в цифрах. Если рассматривать задействованных в матчах игроков, то «Сити» Гвардиолы – одна из самых скромных команд не только в АПЛ, но и в целом в чемпионатах топ-5.

Важно: речь тут не про качество состава, а только про глубину. По ходу прошлого сезона мы доказывали, что «Сити» опережает своих конкурентов по АПЛ (сравнивали с «Ливерпулем» и «Челси») именно в качестве ростера, а вот с точки зрения количества уступает. Кажется, с нового сезона тренд поменяется – и Пепа наконец-то можно будет обвинить в том, что он побеждает благодаря двум равноценным составам.

Если грубо прикидывать основу на следующий сезон и трансферы, которые у «Сити» уже состоялись или точно состоятся, сразу на трех позициях в запасе начнет игрок стоимостью минимум 50 миллионов евро:

• Левый фланг обороны – Марк Кукурелья из «Брайтона» (основной – Жоау Канселу);

• Левый фланг полузащиты – Джек Грилиш (основной – Фил Фоден);

• Опорная зона – Кэлвин Филлипс из «Лидса», с ним контракт уже согласован (основной – Родри).

Первые два случая еще можно оправдать: Канселу и Фоден могут сыграть на других позициях (например – на противоположном фланге). А вот покупка Филлипса кажется странным решением для обеих сторон. Судя по инсайдам The Athletic, интерес к опорнику «Лидса» усилился только после объявления Фернандиньо об уходе. Эту же информацию недавно подтвердил исполнительный директор Ферран Сориано:

«Нам нужно поменять состав только на тех позициях, которые нуждаются в изменениях. По мне, это две позиции. Первая – нападающий (мы его уже взяли). Вторая – замена для Фернандиньо. Да, у нас уже есть Родри, но нам нужен еще один опорник, потому что сезон будет очень длинным и непростым».

Логика кажется надуманной: «Сити» спускает приличную сумму на игрока, которому из-за уровня конкуренции (Родри провел лучший сезон в клубе) вообще не гарантировано место в основе, а приходит он на замену ветерану, который почти не выходил на поле в прошлом сезоне. И все это в год чемпионата мира, когда Филлипсу нужна игровая практика, чтобы претендовать на попадание в заявку.

Филлипс слишком крутой, чтобы сидеть в запасе и выходить на второстепенные матчи. Есть и вопросы по стилю

Главная проблема – даже не сам трансфер Кэлвина, а иерархия в рамках конкретной позиции. С его приходом она становится слишком нездоровой на позиции опорника.

Пример здоровой иерархии – когда с игроком основы конкурирует либо молодой футболист с большим талантом, либо ветеран с большим опытом, либо просто менее статусный игрок. Короче, футболист, который и подменить сможет, и не будет сильно бунтовать из-за статуса запасного. Пара Родри – Фернандиньо – идеал здоровой иерархии, но в «Сити» набралось немало таких примеров на других позициях:

Фил Фоден и Габи Жезус – пример молодых футболистов с большим талантом. Первого изначально видели наследником Давида Сильвы, второго – наследником Серхио Агуэро. Из-за уровня задачи не конфликтовали, когда Пеп доверял более проверенным игрокам;

Клаудио Браво, отчасти Венсан Компани – ветераны, которые либо совсем не попадали в состав, либо при определенных условиях. Тоже не устраивали шумихи;

Александр Зинченко, Натан Аке – игроки на на пике карьеры, но принимают свой статус (максимум – игрок ротации) в команде.

Показательно, что в последние годы претензии высказывали разве что Жоау Канселу и Рияд Марез – игроки национальных сборных, которые в дебютном сезоне столкнулись с мощной конкуренцией. Канселу играл на одном фланге с Кайлом Уокером (на тот момент основной в сборной Англии), Марез – с Рахимом Стерлингом (основной у Англии и тогда, и сейчас). Оба решили проблемы (Канселу перешел налево, Рияду помог спад Стерлинга), но у Филлипса будут и другие препятствия.

Первое – железное здоровье Родри. По данным Transfermarkt, за последние два года испанец пропустил из-за травм только 1 день. В прошлом сезоне испанец не сыграл только в пяти матчах АПЛ, но лишь один из-за повреждения. Вмешивались ковид (2 матча), ограниченный отпуск из-за Евро и ротация перед важной игрой в ЛЧ (по 1 матчу).

Сочетание такой формы Родри с общим уровнем прогресса сделало из Фернандиньо глубочайшего запасного. В прошлом сезоне бразилец провел в АПЛ и ЛЧ только 29% от доступного времени – и это с учетом пары матчей в центре защиты. Можно предположить, что если бы у Родри был более молодой конкурент, ему бы чаще давали отдыхать, только вот уровень его игры от отсутствия ротации не пострадал – наоборот испанец стал ключевым в команде:

Есть второе препятствие для Филлипса – стиль. Между «Лидсом», в котором он блистал, и любым «Сити» при Гвардиоле – большой контраст.

Ярче всего это затрагивает игру без мяча. «Лидс» при Бьелсе прессинговал (и в целом защищался) в рамках персональной опеки. Показательно даже, как Кэлвин описывал свою задачу в момент перехода мяча к сопернику:

«Моя первая мысль после потери: «Где мой игрок?». Я стараюсь отыскать его взглядом максимально быстро. Если в момент потери я близко к нему, то позиция уже достаточно хорошая и нужно играть плотно. Если нет, я стараюсь перекрыть линию паса, потому что, если мой игрок получит мяч, а меня нет рядом, это проблема. Если я вообще далеко, это означает, что я неправильно выбрал позицию. Это еще большая проблема».

В единоборствах 1-в-1 Филлипс был одним из лучших в АПЛ, но нас волнует именно роль, а не эффективность. Из-за персональной опеки Кэлвин мог оказаться в центре защиты и даже под нападающим, оголяя опорную зону:

Скриншоты сделаны в InStatScout

«Сити» использует зонный прессинг. Родри в нем редко покидает опорную и скорее замыкает давление – либо через отбор, либо через мелкий фол. Филлипс напротив участвует в нем наравне с остальными, причем его задача ничем не отличается от задачи партнеров.

Несмотря на то, что Гвардиола почитает Бьелсу, с мячом идеи двух тренеров тоже сильно отличаются. Задумку «Лидса» в этой стадии здорово расписал Брендан Роджерс:

«К каждому матчу «Лидс» подходит с желанием по-настоящему смело атаковать. Они используют вингеров, растягивают оборону соперника, хорошо меняются позициями в атаке. В идеале эта команда хочет превращать футбольные матчи в баскетбольные с большим количеством забегов туда и обратно. Сопернику, напротив, важно не допустить такого сценария».

Желание быстро атаковать большим количеством игроков часто приводило к тому, что группа разыгрывающих игроков «Лидса» (Филлипс, естественно, в ней) располагалась далеко от атакующей группы. Поэтому доставка мяча от Филлипса осуществлялась, как правило, средними и длинными передачами – просто потому, что у него не оставалось другого выбора.

Иногда идея Бьелсы генерировала совсем забавные ситуации, когда прессингующих игроков соперника было в кадре даже больше, чем игроков «Лидса», которые разыгрывают мяч:

А Филлипс настолько увлекался быстрой доставкой, что игнорировал более надежные варианты – только чтобы побыстрее доставить мяч вперед:

«Когда у меня мяч, я ищу передачей Пабло Эрнандеса. Это первая опция для меня. Бьелса не говорил мне так делать – это происходит на инстинктивном уровне. Если Пабло на поле нет, я ищу вертикальную передачу – такую, которая позволит нам продвинуться вперед и построить атаку», – объяснял Филлипс летом-2020.

Излишне говорить, что «Сити» и Родри действует иначе. Более терпеливый стиль отлично виден из статистики. В прошлом сезоне «Сити» проводил в среднем 24 атаки, которые включали в себя 10 и более передач. Показатель «Лидса» – всего 6. Да, между командами серьезный отрыв по владению (68% против 52%), но пропасть все-таки не в четыре раза. Контраст – именно в подходе ко владению мячом.

Сравнение Родри и Филлипса идеально его подчеркивает. Внимание – не на количество передач, а на долю длинных передач и точность. Родри было проще адаптироваться к футболу «Сити» – уже в «Атлетико» играл в нужной манере, просто не в таком объеме, какой нужен Пепу. Филлипс же играл опорника только в системе Бьелсы – из-за специфики стиля мы не можем проверить, готов ли он играть в кардинально другой системе, но привыкать точно придется. Сможет ли он восполнить качества Родри, даже когда место в составе все-таки появится – большой вопрос.

Зато мы знаем, что в такой системе вполне мог играть Илкай Гюндоган – опция из собственных резервов «Сити». В сезоне-2018/19 немец подменял, кстати, Фернандиньо – причем настолько успешно, что в одной из игр побил рекорд АПЛ по передачам за матч. Да, в последних сезонах Илкай блистал в атакующей роли, но с приходом Эрлинга Холанда необходимость в его рывках в штрафную должна уменьшиться – команда откажется от игры с ложной девяткой.

Вдобавок, пара Родри – Гюндоган – тот самый тип здоровой иерархии. Тут у основного игрока нет прямого конкурента, зато подменить может топовый игрок с другой позиции. В отличие от других форм здоровой иерархии, проблем с игровой практикой нет – набрать время Илкаю поможет именно универсальность. Примерно по такому же принципу действует «Ливерпуль»: там безоговорочно основной опорник – Фабиньо, когда же он не играет – его подменяет играющий повыше Джордан Хендерсон.

Прикинем, в чем Филлипс принесет пользу: от заявки на сезон до стиля, в котором, вероятно, будет больше вертикальной игры

Учитывая напористость «Сити» в условиях, когда к трансферу столько вопросов, интересно пофантазировать, какие аргументы были у Пепа, когда он одобрял сделку.

Совершенно точно Кэлвин поможет закрыть требования АПЛ по доморощенным игрокам в заявке на сезон. За последние 10 лет «Сити» подписал 12 англичан в первую команду. Некоторых – специально под правило о доморощенных игроках. Два самых ярких примера – вратари-ветераны, которых брали на роль третьего номера. Сначала это был Ричард Райт (перешел в 34, не провел ни одного матча за четыре года), потом Скотт Карсон (перешел в 33, провел 2 матча за три года).

По информации The Athletic, помимо конкуренции для Родри, Филлипса берут для укрепления глубины: Пеп хочет бороться за все четыре трофея. Неплохой аргумент, учитывая, что календарь с каждым сезоном становится все плотнее. В этом сезоне его привычную структуру нарушит ЧМ в Катаре, затем – реформа ЛЧ. Возможно, поэтому Пеп отказывается от мантры про желание работать с ограниченной заявкой. Трансфер Орельена Тчуамени в «Реал», возможно, был тут воспринят как вдохновение: как и Филлипсу, французу предстоит конкуренция с железно основным опорником (Каземиро).

Теперь – про перспективы Филлипса в игровом плане.

Как сообщает The Athletic, Пеп допускает вариант, при котором Кэлвин сможет сыграть в связке с Родри. Причем Филлипсу могут доверить более атакующую роль – ту, которую он исполняет в сборной Англии, когда выходит в паре с Декланом Райсом.

Аргумент против – нелюбовь Пепа к схеме с двумя опорниками. По словам Марти Перарнау, Гвардиоле нравится, когда опорную закрывает один игрок – в атаке сохраняется необходимый баланс, а позиционная структура не рушится. Именно из-за желания вернуть привычную структуру Гвардиола отказался от схемы с двумя опорниками в сезоне-2020/21 – этот маневр позволил перевернуть кампанию.

Сам Филлипс рассказывал, что до прихода Бьелсы видел себя полузащитником типажа бокс-ту-бокс. Это еще один потенциальный вариант его использования в «Сити», но проблема – снова в конкуренции. Из-за того, что приходят сразу два форварда (не только Холанд, но и Хулиан Альварес), полузащитников будет сложнее разместить на поле – например, Бернарду Силва, который мог сыграть ложной девяткой, теперь точно возвращается в центр.

Пожалуй, из позитивных моментов остается только вертикальность Филлипса – но и тут только в контексте прихода Холанда. Под быстрых нападающих Пеп умеет менять стиль – в дебютных сезонах он подстраивался под качества Сане, Жезуса и Стерлинга. И все же даже такая подстройка от Пепа – это вообще не копия стиля «Лидса», в котором Кэлвин блистал. Речь только об эпизодическом отказе от коротких розыгрышей.

Итоговый вердикт – все очень туманно. Пока сомнения насчет перспектив Филлипса похожи на вопросы, которые были при переходе Джека Грилиша. Тоже англичанин, тоже из команды другого уровня, тоже блистает в ней и тоже в рамках стиля, который невозможно масштабировать в «Сити». Учитывая уровень конкурентов, вполне вероятен вариант, при котором оба подойдут к ЧМ в статусе запасных – и это при совокупной стоимости в 150 миллионов евро. Но еще более серьезные сомнения – насчет долгосрочных перспектив.

Филлипс – прекрасный игрок, который настолько здорово освоился на новой позиции, что в «Лидсе» его в шутку называют йоркширским Пирло. Проблема в том, что он переходит в команду, где позицию Пирло закрывает один из сильнейших игроков этого амплуа. Мотивы «Сити» еще можно принять (топ-клуб, который проводит 60 матчей за сезон, обязан думать о двух составах), зачем это самому Филлипсу – решительно непонятно.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Darren Staples, IMAGO/Andrew Yates, IMAGO/Simon Davies; Gettyimages.ru/Catherine Ivill