«Да кто такой этот Стив Роули?»

Арсен Венгер был главным тренером «Арсенала» 22 года. Долго? Целая вечность! Но есть человек, который работал в клубе на 15 лет дольше.

Стив Роули пришел в «Арсенал» на частичную занятость в январе 1980 года, а в 1996 году решением Венгера стал главой скаутской службы. Роули построил обширную систему скаутов: всего 15 человек, которые работали во Франции, Швеции, Испании, Италии, Бразилии, Нидерландах, Чехии и Германии. Роули лично привел в «Арсенал» большое количество игроков − Тони Адамса, Сеска Фабрегаса, Робина Ван Перси, которые впоследствии стали клубными легендами.

Стива Роули не стало в апреле 2022 года в возрасте 63 лет из-за онкологии. Sports.ru вспоминает удивительные истории, связанные с легендарным скаутом «Арсенала».

Роули получил работу благодаря Тони Адамсу. До этого он часто посещал детские турниры в Эссексе

Именно переход будущей легенды «Арсенала» позволил Роули получить постоянное рабочее место в клубе. До 1980 года, в возрасте 22 лет, он из интереса посещал многочисленные детские турниры, наблюдал со стороны, делал себе пометки, хотя не имел отношения к какому бы то ни было клубу.

«Стив начал присматривать за детьми в очень раннем возрасте, − рассказывал в интервью The Athletic Фрэнсис Каджигао, который работал в «Арсенале» в скаутской команде Роули, а сейчас − спортивный директор сборной Чили. − Он поднялся с самого дна. Это очень важно − проложить себе путь наверх и расти. Сейчас люди приходят в игру сразу на позиции аналитиков или специалистов по данным, без нормального подъема по карьерной лестнице».

Роули нашел и пригласил Терри Бертон, который когда-то играл в «Арсенале», а после завершения карьеры стал тренером юношеской команды. По работе Бертон постоянно ездил в графство Эссекс, где видел вечно сосредоточенного и улыбчивого Стива Роули, который следил за игрой и постоянно что-то записывал. Общение мужчин привело к предложению сотрудничать с «Арсеналом» на условиях неполного рабочего дня.

Уже работая в «Арсенале», Роули обратил внимание на одиннадцатилетнего парня, который занимался в академии «Вест Хэма». «В то время я был немного наивен, потому что это был мой первый молодой игрок, − рассказывал Роули клубному журналу «Арсенала». − Я подошел к нему на тренировочной базе «Вест Хэма», чего сейчас, конечно, делать не стоит. Да и я бы не стал. Для начала мне нужно было наладить первый контакт. Уже позже я спросил его отца Алекса, не заинтересован ли он в том, чтобы привести своего сына к нам».

Тони и Алекс Адамсы пришли на вечернюю тренировку академии «Арсенала». Терри Бертон был занят, потому они обратились к помощнику тренера юношеской команды − Томми Коулману.

«Меня зовут Тони Адамс и меня отправил к вам Стив Роули», − заявил Адамс Коулману. Томми отсутствовал некоторое время в клубе. Он повернулся к Адамсам и крикнул: «Да кто такой этот Стив Роули?» Коулман ничего не знал о скауте, который работал в «Арсенале» неполный рабочий день.

Тони и Алекс чувствовали себя оскорбленными и обманутыми и уже хотели уходить домой, но вовремя вернулся Бертон − он смог объяснить ситуацию. Так Стив Роули привел в «Арсенал» будущего капитана и легенду.

Роули воспользовался проблемами «Фулхэма» и забрал 16-летнего Рэя Парлора

Перед тем, как в 1989 году оказаться в «Арсенале», уроженец Эссекса Рэй Парлор поиграл в академиях двух лондонских клубов − «Вест Хэма» и «Фулхэма». Отец Рэя был болельщиком «молотков», но не сильно возмущался, когда сыну предложили перейти в другую команду.

Парлору было девять, когда его позвали в «Фулхэм». Так как Роули работал скаутом по Эссексу, он уже давно знал о существовании Рэя и мечтал увидеть его в футболке «Арсенала». «Фулхэм» был в крайне нестабильном состоянии: ходили слухи, что клуб могут объединить с «Куинз Парк Рейнджерс». Этой нестабильностью воспользовался Роули, позвав игрока в «Арсенал». Это было лучшее решение для обоих.

Вместе с Венгером Парлор трижды стал чемпионом Англии, четырежды взял Кубок Англии, а также выиграл Кубок лиги и Кубок обладателей кубков (Лига Европы). В его активе более 300 игр.

С Сеском Роули сработал как спортдир: заботился с первого дня и исправлял ошибки

Испанец оказался в «Арсенале» в 16 – Сеска перехватили из академии «Барселоны» благодаря слаженной работе Стива Роули и Фрэнсиса Каджигао . В начале нулевых скаутская служба Арсена Венгера могла позволить себе следить сразу за тремя каталонскими бриллиантами.

«Я познакомился с родителями Сеска, и в то время мы также интересовались Месси и Пике, − вспоминал позже Венгер. − Мы старались взять троих, но, конечно, у нас ничего не вышло. В лице Сеска мы получили жемчужину, он исключительный игрок. Мозг футбола».

«Стив Роули сыграл большую роль в моей карьере, – сказал Фабрегас в интервью The Athletic. − Он и Фрэнсис Каджигао нашли меня, но именно Стив убедил Арсена Венгера и Дэвида Дейна (совладельца «Арсенала» − Sports.ru) дать трансферу зеленый свет. Каждое путешествие где-то начинается, и я бы сказал, что моя карьера началась с него».

Очевидно, что убедить 16-летнего парня переехать с семьей из солнечной Испании в пасмурную Англию было довольно сложным заданием. Роули сработал не как скаут, а как идеальный спортивный директор, убедив Фабрегасов в главном: клуб сделает все, чтобы им было комфортно.

«То, как он обращался с нами, было просто невероятно, – говорит Фабрегас. − Я всегда буду помнить первый день, когда мы с родителями прилетели в Лондон. В аэропорту нас уже ждал Стив. Он был с нами все выходные, провел экскурсию по центру Лондона. Я не знаю, пытался ли Стив произвести на нас впечатление, но он привел нас в ресторан отеля Hilton Mayfair на верхнем этаже с прекрасным видом! На следующий день отвез нас в Колни (здесь располагается тренировочная база «Арсенала» − Sports.ru), чтобы встретиться с Арсеном и Дэвидом Дейном. Мы поехали в Барнет, чтобы познакомиться с хозяйкой дома Норин (у клуба есть база домов, которые сдаются в аренду для игроков). Там Стив сказал моим родителям, что она лучшая из тех, что у них были».

Такое отношение со стороны «Арсенала» в лице Стива Роули не могло не повлиять на семью. Мама Фабрегаса поняла, что ее сын в надежных руках. Со стороны Роули забота не была напускной: он действительно хотел помочь с адаптацией.

«В некоторых клубах первые пару дней или недель ты чувствуешь себя прекрасно, а потом про тебя как будто забывают, − говорит Фабрегас. − Но в «Арсенале» все было настоящим: преданность была настоящей, любовь была настоящей, забота была настоящей».

Роули не только переживал о том, как устроится игрок: Стив следил за прогрессом Сеска и давал советы.

«В мой первый год он не пропускал ни одной игры за резерв, − вспоминает игрок. − Когда я тренировался с первой командой, он приходил смотреть каждую тренировку. Потом он звонил мне и говорил, над чем нужно поработать, что улучшить. Эти маленькие детали помогли мне в очень юном возрасте подняться на другой уровень, а его вера придала такую ​​уверенность».

Еще одна деталь в портрет величия Роули от Фабрегаса: Стив никогда не был навязчивым, но всегда был готов помочь. Сеска позвали на мероприятие, но у него не было смокинга. Проблему решил Стив: взял Фабрегаса под руку и отвез в Барнет, где ему подобрали нужный костюм. Испанец не заплатил за него ни пенса: «Это подарок клуба». Также Роули постоянно организовывал ужины, на которых присутствовали Сеск Фабрегас, Филипп Сендерос и Дэнни Карбассьон (американец так и не заиграл в «Арсенале», но позднее Роули взял его скаутом по Северной Америке) – так новички не чувствовали себя одинокими.

Стив часто общался наедине с Сеском в своем кабинете и иногда даже спрашивал его мнение о просматриваемых игроках. Однажды он показал видео игры молодого испанца из «Севильи» и сборной Испании U19. Этим испанцем был Серхио Рамос.

Спустя какое-то время Роули понял, что Фабрегасу больше не нужна помощь, и отошел в сторону. «Как только Стив увидел, что я готов и мне больше не нужны советы, он отступил», – вспоминает Сеск.

До последнего верил в Ван Перси: ездил смотреть на него, даже когда того сослали в дубль «Фейеноорда»

11 апреля 2004 года Роули отправился в Амстердам на игру «Аякс» − «Фейеноорд» (1:1), чтобы лично наблюдать за игрой Робина Ван Перси. Тот день был далеко не лучшим для голландца. «Все было очень плохо. Когда я подавал угловой, болельщики кидали в меня пивом и плевались. Мне удалось сохранить хладнокровие и позже забить», − вспоминал форвард в 2020 году. Для Стива такое поведение Робина стало знаком, ведь в игроках он больше всего ценил характер.

Роули был знаком с отцом Ван Перси Бобом. От него скаут узнал о том, что ПСВ уже готовит контракт для форварда. «Арсенал» больше года следил за Робином, потому реакция требовалась мгновенная.

«Если хотите видеть моего сына в Лондоне, то вам нужно действовать быстрее», − такую смску получил Роули от Боба. Скаут сразу же связался с Венгером и убедил его в том, что Робин Ван Перси именно тот игрок, который нужен «Арсеналу». Летом 2004 года голландец переехал в Лондон. А ведь незадолго до официального объявления сделка могла сорваться из-за несдержанности форварда. Весной 2004 года во время жарких споров с главным тренером «Фейеноорда» Бертом Ван Марвейком игрок швырнул бутсы через всю раздевалку. Коуч такое поведение терпеть не стал и отправил его в дубль. Роули это не остановило: он наблюдал за Ван Перси в игре дублей «Фейеноорда» и «Аякса».

Превращение Ван Перси из многообещающего юнца в голевую машину случилось и благодаря вере Роули. В клубе даже шутили, что в кабинете главного скаута установлен целый уголок Ван Перси.

«Робин неоднократно испытывал терпение Арсена, – признается в интервью The Athletic бывший спортивный директор «Арсенала» Дик Лоу, проработавший в клубе с 2005 по 2018 год. − Тогда задумываешься и задаешь себе вопрос: сколько еще времени и энергии нужно вложить в человека с проблесками таланта, который демонстрирует сомнительное отношение к делу.

Но честное слово, у Стива всегда был уголок Робина. Все мы смотрели на него и говорили: «В какой-то момент, Стив, тебе придется сдаться», − но он этого не сделал. Он был очень упрямым − а это признак великого руководителя: решимость защищать свои идеи».

Роули вызывал молодого Ван Перси в кабинет, садился вместе с ним перед компьютером и включал нарезки Денниса Бергкампа и Робера Пиреса. Просмотр видео вдохновил Робина и помог понять ориентиры, поставить правильные цели.

«Я не понимал, почему у Робина плохая репутация в Нидерландах. Его профессионализм вне поля очень высок, он живет футболом 7 дней в неделю и никогда не ходит в ночные клубы (у «Арсенала» был специальный человек, который отслеживал все ночные клубы Лондона − Sports.ru), просто продолжает тренироваться, ест и спит. С момента перехода Робин добился большого прогресса. У него очень хороший характер, и он всем нравится. Все очень заботились и поддерживали его.

Венгер знает, что Ван Перси достаточно мотивирован. А когда мы говорим о футболе, то Робин ведет себя как сумасшедший. Если он дома, то просто смотрит футбол. Он всегда просит у нас записи своих игр, ему это нравится. У нас есть специальный сотрудник службы социального обеспечения Пол Ирвин, который должен помогать в быту, но большую часть времени Робин мог разобраться во всем сам. Кроме того, у Ван Перси прекрасная жена Бухра, которая очень заботится о нем».

Скаутам помогает даже бессонница. Роули нашел Силвиньо из-за нее

Да, бразильский защитник оказался в «Арсенале» благодаря проблемам Стива Роули со сном.

«Однажды ночью я не мог заснуть, – вспоминал Роули в интервью официальному сайту «Арсенала». − Было около 3 часов ночи, поэтому я включил телевизор. Шла бразильская лига − «Коринтианс» против «Палмейрас».

Мне хватило всего несколько минут матча, чтобы увидеть, как хорош был левый защитник − очень чисто пасовал. Это то, что я заметил в первую очередь: он был очень точен. Я досмотрел игру, а на следующий день попросил достать мне несколько видео с ним и сказал боссу: «Этот игрок выглядит не так уж плохо». Венгер посмотрел, согласился и сказал мне понаблюдать за ним лично. После мы решили его купить.

Все произошло из-за того, что я случайно включил телевизор посреди ночи. Я никогда не слышал о Силвиньо раньше. Так что время от времени должно везти. Тем более, что в то время у нас не было скаута в Бразилии. Теперь наш скаут знает все о таких игроках».

В «Арсенале» бразилец провел два сезона − первый в основном составе, а во втором − в качестве игрока запаса. За это время клуб дважды занял второе место в АПЛ. Позже Силвиньо сыграл за «Сельту», «Барселону» и «Манчестер Сити».

Вермалена удалось просмотреть благодаря смекалке, а за Уэлбеком следили всем клубом

В 2009 году Томаса Вермалена вызвали в расположение сборной Бельгии, куда за ним по заданию Арсена Венгера отправился Роули.

Тренировочный сбор проходил на бельгийском морском курорте Остдюнкерк. Законно оказаться на тренировочной базе Роули не имел никакой возможности, поэтому Стив пошел на хитрость. Найдя подходящие деревья, главный скаут спрятался среди них и стал наблюдать за действиями Вермалена. Больше всего его впечатлила игра Томаса в тренировочном матче 3-на-4. Роули понял, что перед ним очень хороший игрок.

Позже в интервью бельгийскому изданию Independent Вермален вспоминал: «Уже потом скаут [Стив Роули] признался мне, что прятался в лесу. Они знали обо мне в «Арсенале» больше, чем вы можете себе представить».

Летом 2014 года «Арсенал» остался без основного форварда − в матче против «Эвертона» (2:2) Оливье Жиру получил перелом берцовой кости и вылетел на три месяца. Оказалось, что кроме молодого Яя Саного в клубе больше нет центрфорвардов. С доставкой мяча к чужой штрафной у «Арсенала» проблем не было, а вот кому отправлять их в ворота − вопрос.

Арсен Венгер считал, что усиление ему не нужно. Француз лично отказал Самюэлю Это’О, который был не против ради «Арсенала» сказать «нет» «Эвертону». Мнение главный тренер изменил только после ничьей с поднявшимся из чемпионшипа «Лестером» − давление со стороны болельщиков стало слишком большим. Венгер сдался: нужен форвард. Появилось два варианта − Радамель Фалькао и Дэнни Уэлбек.

Дик Лоу, спортивный директор, сделал все, чтобы Фалькао стал игроком «Арсенала»: клуб был согласен пойти на все риски (колумбиец только восстановился после серьезной травмы колена и требовал высокую зарплату) и заплатить требуемую сумму. Договор с Жорже Мендешем, агентом колумбийца, был готов. Но внезапно вмешался «Юнайтед», и цена резко возросла. Мендеш и руководство «МЮ» договорились о трансфере, но «Юнайтед» нужно было расчищать зарплатную ведомость. Переход Фалькао поставил крест на карьере Уэлбека в Манчестере.

Как нельзя кстати сборная Англии проводила сборы на тренировочной базе «Арсенала». Роули даже не пришлось никуда выезжать: цель сама прибыла в его цепкие руки. Всю тренировку он не спускал глаз с Дэнни. Свой вклад также внесли Пер Мертезакер, Микель Артета и Джек Уилшер. Англичанин постоянно следовал тенью за Уэлбеком, а Артета с Мертезакером поймали Дэнни в тренажерке и красочно рассказали про «Арсенал». Всего за несколько часов квартету Роули-Мертезакер- Артета-Уилшер удалось склонить форварда к переходу в «Арсенал», а самому клубу оформить трансфер.

Почему тогда Роули ушел из «Арсенала»?

Существуют несколько взаимодополняющих версий. По одной из них, в 2017 году именно на Стива повесили последние клубные трансферные неудачи. Например, трансфер Шкодрана Мустафи за 41 млн евро. Генеральный директор клуба Иван Газидис хотел увеличить свое влияние на «Арсенал», приводил своих людей (к примеру, главу юношеской академии Андриса Йонкера). Чуть позже уволили и спортивного директора Дика Лоу.

Параллельно с персональной ответственностью, которую взвалили на Роули, в клубе занялись полной реорганизацией. В частности «Арсенал» решил окончательно отойти от архаичной, как им казалось, скаутской системы в пользу новейших технологий. За несколько лет до ухода Роули клуб приобрел аналитическую компанию StatDNA, которая должна была улучшить работу на трансферном рынке и обрабатывать большие объемы данных. Как сообщает Daily Cannon, самыми яркими трансферами, совершенными целиком и полностью благодаря новой системе, стали Гранит Джака, Габриэл Мартинелли и Лукас Перес. Это не означало закрытие всей скаутской службы, но поставило крест на представителях старой школы – Роули и Лоу.

Также на третьем десятке совместной работы доверие Арсена Венгера к Роули становилось все меньше. Как писал в книге «Арсен Венгер в «Арсенале». Инсайдерская история» Джон Кросс, тренер предпочитал больше слушать Жиля Гриманди − скаута «Арсенала» во Франции и бывшего игрока клуба. Между Гриманди и Роули было «заметное напряжение».

Неизвестно, чем занимался Стив Роули после ухода с должности главного скаута «Арсенала», так как его личная жизнь всегда находилась в тайне. В официальном обращении клуба высказывались соболезнования семье и друзьям Роули.

«Какой сегодня грустный день. Нас покинул великий человек, настоящая легенда «Арсенала», − написал в Твиттере после смерти Стива Роули Сеск Фабрегас.

«Я бесконечно благодарен ему и буду очень скучать, – грустит Робин Ван Перси. – Без Стива у меня могла бы быть хорошая карьера, но она никогда не была бы такой красивой, какой она стала».

Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Clive Mason, Mike Hewitt, Clive Rose, Gary M. Prior, Jamie McDonald