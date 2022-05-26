Важная деталь чемпионства «Сити» – стандарты. Побили исторический рекорд АПЛ, Пепу помогал тренер из молодежки

Использовали очень интересные розыгрыши.

В сезоне-2018/19 «Ман Сити» тоже рисковал упустить чемпионство в заключительном матче – пропустив с углового, команда уступала по ходу игры «Брайтону». После волевой победы 4:1 Пеп Гвардиола был навеселе, поэтому отлично охарактеризовал проблему: «Я самый высокий в этой команде. Когда у наших ворот угловой, мы можем только сесть на колени и начать молиться».

Перемотаем пленку на три года вперед и зафиксируем преображение: «Сити» снова выиграл титул, но теперь в статусе лучшей команды на стандартах в Англии. «За все мое время в клубе это наш лучший сезон с точки зрения угловых и штрафных», – отмечал Пеп в феврале.

К концу кампании «Сити» вообще добился уникального достижения – в эпоху Opta никто не заканчивал сезон с такой внушительной разницей голов на стандартах. Показатель «Сити» – плюс 20. «Ливерпуль» Брендана Роджерса отстает сразу на четыре мяча. Можно не сомневаться: едва ли кто-то перекроет успех «Сити» в ближайшие годы.

Роль стандартов в чемпионстве «Сити» неплохо подсвечивают очки, набранные только благодаря голам с угловых и штрафных. За сезон их набралось 11 – и это мы не учитываем важность оборонительных стандартов, с которых «Сити» пропустил только один раз. Они отлично держали конструкцию и тоже стали немаловажной частью успеха.

В этом тексте мы расскажем, кто стал архитектором такого сезона и почему стандарты «Сити» не вписываются в типичные рамки представления о них.

Летом от «Сити» ушел гуру стандартов – вместо него Гвардиола взял тренера молодежки, который учился прямо на ходу

Прогресс «Сити» на стандартах ожидался еще в прошлом сезоне – с командой работал Николя Жовер, которого в футбольной тусовке высоко ценят именно за идеи на угловых и штрафных. Его работа не привела к серьезным результатам – возможно, из-за того, что плотный сезон ограничил время на тренировки. Летом Жовер ушел к Микелю Артете в «Арсенал» – и там его работа была более эффективной: по сравнению с сезоном-2020/21 команда забила сразу на 10 мячей больше.

Гвардиола не стал искать прямую замену французу и откопал преемника внутри системы – повышение в первую команду получил Карлос Висенс. Испанец давно работает на «Этихад» – пять лет назад принял команду U-12, а в прошлом сезоне привел к чемпионству U-18.

Важнейшая деталь – перед назначением в штаб Пепа Висенс никогда не работал над стандартами. Чтобы подготовиться к этой роли, Карлос потратил несколько дней на консультации с главными специалистами по стандартам в Испании. Висенс настолько загорелся идеей, что даже начал изучать материалы, которым было 40 лет.

По данным The Times, лучшим навыком Карлоса стала коммуникация с игроками. Испанец доносит инструкции через короткие, но понятные фразы. Зная, что некоторые футболисты не могут долго концентрироваться, Висенс сжимал установки до двух минут.

«Карлос не усложняет задачу игрокам. Вдобавок у него хорошая коммуникация с ними. Встречи по стандартам проходят очень четко и вдохновенно. Думаю, игроки это ценят. Я, например, более чем доволен», – рассказывал Пеп по ходу сезона.

Идеи Карлоса иногда даже были важнее позиционного футбола Гвардиолы. Благодаря голам со стандартов «Сити» пять раз открывал счет в этом сезоне. После вязкого матча с «Лидсом» Пеп рассказывал, что иногда только стандарты помогают разблокировать соперника, который всем составом защищается у своих ворот.

В следующем сезоне заготовок Винсенса будет не хватать – испанец уходит на самостоятельную работу в «Хераклес». Показательно, что даже в официальном заявлении голландский клуб отмечал в первую очередь организаторские навыки Карлоса. Гвардиола уже сказал, что «Сити» будет искать испанцу замену. Для Пепа это не в новинку – за шесть лет в Англии у него дважды отбирали даже ассистентов: сначала Доменека Торрента, потом Микеля Артету.

Секрет атакующих стандартов «Сити» – розыгрыши вместо прямых подач. Важную роль получили Канселу и Диаш

Несмотря на то, что в чемпионатах топ-5 «Сити» забил больше всех со стандартов, успех не вписывается в привычные стереотипы об угловых и штрафных. Классические подачи, разумеется, тоже были, но показательно, что команда Гвардиолы не попала даже в пятерку лучших по ударам и голам после прямых навесов в штрафную.

Еще один характерный момент – всего 8 мячей из 21 забиты головой. Фактически «Сити» сделал из стандартов еще одну стадию позиционных атак. Благодаря розыгрышам команда создавала более качественные моменты – поэтому списать все только на доминирование над соперником (нарратив – команда много владеет мячом и зарабатывает много угловых) не получится.

Следующая табличка фиксирует важность розыгрышей. Как и в предыдущих сезонах, «Сити» зарабатывал много угловых, но только в этом так часто доводил их до удара. Качество этих ударов тоже возросло – по сравнению с сезоном-2018/19 оно увеличилось вообще на треть.

Ключевой темой стала схема «Сити» на угловых. Обычно команда располагалась следующим образом:

– в штрафной открываются 5-6 игроков – среди них самые высокие (всегда – пара центральных защитников + опорник Родри);

– в зоне подбора располагаются 2-3 игрока – среди них обязательно один или два крайних защитника;

– ближе всех к своим воротам Кайл Уокер – он почти не задействован в розыгрыше, зато страхует на случай контратаки.

Скриншоты сделаны в InStatScout

К голевым моментам, как правило, приводили три варианта розыгрышей.

Первый – пожалуй, самый оригинальный. Подача следует не в штрафную, а на игроков в зону подбора. Этот прием применялся против команд, которые защищались всем составом в штрафной и оставляли этот участок свободным.

Чаще всего в роли подающего был КДБ, а завершал Жоау Канселу. Португалец закончил сезон с 19 ударами после стандартов – в прошлом сезоне их было всего 6. Не всегда Канселу бил сразу после подачи – иногда ему подносили мяч после короткого розыгрыша, иногда после скидки от другого игрока, который был на подборе.

На первом скриншоте эпизод из гостевой игры с «Ман Юнайтед». Он завершился ударом Канселу выше ворот, но беспечность соседей зафиксировал матч второго круга. Там аналогичный розыгрыш завершился голом – только на этот раз ударом отметился Рияд Марез.

Второй вариант – подача от игроков на подборе. Мяч к ним приходил либо в результате короткого розыгрыша, либо после выноса соперника. А среди жертв были команды, которые быстро выходили из обороны или пытались создать офсайдную ловушку.

Наказывали крайние защитники «Сити» – выше писал, что минимум один из них оставался на подборе. Это неслучайно: в командах Гвардиолы фулбеки и хорошо сдерживают контратаки, и могут обострять за счет классических для своей позиции качеств.

Под эти качества здорово подстраивались партнеры, открываясь на грани офсайда.

Третий прием – подачи в штрафную, но даже там встречались элементы розыгрыша. Частой картиной были скидки внутри штрафной. В роли ассистента здорово показал себя Рубен Диаш. У него не только пиковый сезон по голевым передачам (4 штуки), но и серьезный прогресс по передачам под удар: в прошлой кампании было всего 3 таких паса, в этом – сразу 15.

Впечатляет сложность эпизодов – часто Диашу приходилось выигрывать борьбу у двух соперников. Но как раз благодаря этому свободным оставался партнер Рубена, которому он скидывал мяч.

Рецепт крепости у своих ворот – продуманная схема, везение и внезапно травмы Уокера

Нарратив, которым можно просто объяснить один пропущенный мяч – «Сити» слишком много атакует, редко сталкивается со стандартами у своих ворот и поэтому редко пропускает. В предыдущих сезонах это было сознательной тактикой Пепа. Вот его замечание после матча с «Бернли» в сезоне-2018/19:

«Мы не позволили им нанести ни одного удара в створ, не дали им ни одного углового. У нас самая маленькая команда в лиге, но мы очень умны. Мы знали, что нужно играть на чужой половине, не нарушать правила у своих ворот и не позволять им зарабатывать угловые. И мы это сделали».

Нарратив рушится, если сравнивать этот сезон с предыдущими. Там картина была аналогичной – «Сити» и тогда допускал очень мало угловых (всегда первое место в Европе), но почему-то именно сейчас сумел избежать пропущенных мячей.

Из таблички ниже вырисовываются три причины.

Во-первых, в этом сезоне «Сити» позволял реже бить по своим воротам. Во-вторых, эти удары были более низкого качества – с меньшими шансами на гол. В-третьих, «Сити» немного повезло – все же соперники создали моментов больше, чем на один мяч.

Среди тактических объяснений выделим два.

Первое – оригинальная схема при угловых. Команда использует зонную систему, в которой:

– пятерка самых высокорослых игроков располагается цепочкой у вратарской (в нее всегда входят пара ЦЗ и Родри);

– в автономной роли – снова Уокер. Он в центре штрафной, но играет исключительно по мячу (когда его нет – подменяет Канселу);

– еще одна тройка встречает набегающих соперников и всячески мешает им разогнаться;

– один игрок дальше всех от ворот – он либо реагирует на розыгрыш (смещается во фланг), либо страхует зону подбора (остается на границе штрафной).

Вторая причина надежности – травмы Кайла Уокера. Из-за этого на флангах обороны часто выходил номинальный центральный защитник – естественно, более высокий, чем фланговый, и лучше играющий головой. Опцией на левый край стал Натан Аке (первый в команде по верховым дуэлям), опцией на правый – Джон Стоунз (второй по верховым). В общей сложности «Сити» провел 9 матчей с тремя центральными защитниками в основе.

Эффективность в таких матчах подчеркивает соотношение ударов соперников: с тройкой ЦЗ у «Сити» – всего 1,1 за игру, с двумя ЦЗ – 1,6. Пользу у чужих ворот такая схема тоже принесла. Досталось «Лидсу», который пропустил сразу пять мячей: три в первом круге (тогда играл Стоунз), еще два во втором (тогда играл Аке). Сами защитники тоже отличились голами.

***

Пеп Гвардиола часто повторяет, что покинет «Сити» только тогда, когда игроки перестанут воспринимать его идеи. До истечения контракта остается год, но кажется, что до расставания еще далековато. Последнее чемпионство показало, что игроки не только воспринимают его идеи, но и эволюционируют в компонентах, которые были их слабой стороной.

Помимо рекорда по очкам, голам и победам за сезон, теперь у «Сити» есть и неожиданные рекорды на стандартах. Неплохо для команды, которая раньше полагалась только на молитвы.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose,Shaun Botterill; mancity.com; East News/Paul Chesterton/Focus Images; REUTERS/Carl Recine