Интриги финиша АПЛ: Пеп и Клопп спорят за золото, «Тоттенхэм» и «Арсенал» – за ЛЧ, «Лидс» – за спасение

Главные вопросы перед 38-м туром.

Воскресенье – день, когда в английской Премьер-лиге все решится. Буквально все: впервые в истории в заключительном туре может измениться место каждой команды. Да, сложно представить, что «Челси» уступит третье место «Тоттенхэму» (должно произойти нечто величиной в 3 очка и 18 голов), но математика лишь подсвечивает общую неразбериху – нам и 20 клубам надо с этим разобраться.

Лучший пример гибкости таблицы – «Брайтон». Стильная команда Грэма Поттера может финишировать в диапазоне с 8-го до 13-го места. Здесь на весах – 13,2 млн фунтов призовых (одна строчка в АПЛ тянет на 2,2 млн фунтов). Вам тоже кажется, что ради такого вы бы обязательно поднажали?

Но по-настоящему большие дела ждут нас на других стадионах. За 370 матчей сезона Премьер-лига не нашла ответы на главные вопросы – и теперь откладывать уже некуда.

Кто чемпион – «Манчестер Сити» или «Ливерпуль»?

В 9-й раз спор за титул АПЛ растянулся до последнего тура. И снова в центре «Ман Сити» и «Ливерпуль». В сезоне-2018/19 они держали интригу до самого конца и финишировали с разницей в 1 очко (98 против 97).

Все как будто повторяется: «Сити» вновь впереди и зависит только от себя. «Ливерпулю» нужно побеждать дома «Вулверхэмптон» и верить, что у Гвардиолы что-то пойдет не по плану.

Но на этот раз у «красных» есть дополнительная надежда – Стивен Джеррард, который так и не взял золото с «Ливерпулем», хотя был совсем близок в сезоне-2013/14. Его «Астон Вилла» – последнее препятствие на пути «Манчестер Сити».

«Стиви со 100% серьезностью подойдет к этому даже без моего звонка. Я и не планировал звонить ему, хотя все остальные в клубе это уже, наверное, сделали», – сказал Клопп.

Правда, статистика не за «Ливерпуль». В АПЛ еще не бывало такого, чтобы лидер так драматично упускал титул – все лидировавшие перед последним туром команды в итоге доезжали до чемпионства. «Сити» такой трюк устраивал трижды: в сезоне-2011/12 с Роберто Манчини, 2013/14 с Мануэлем Пеллегрини и 2018/19 с Гвардиолой.

В целом нам крупно повезло, что такая интрига вообще есть: 15 января «Ман Сити» обгонял «Ливерпуль» на 14 очков (при двух играх в запасе у «красных»).

Гонка за еврокубки: «Тоттенхэму» для ЛЧ хватит ничьей с безнадежным «Норвичем», «МЮ» может свалиться в Лигу Конференций

«Арсенал» не играл в Лиге чемпионов с сезона-2016/17. По всей видимости, возвращение снова откладывается: проиграв за неделю «Тоттенхэму» (0:3) и «Ньюкаслу» (0:2), «канониры» пропустили вперед как раз «шпор».

Шансов исправить положение практически нет. В 38-м туре «Арсенал» сыграет дома с «Эвертоном», сохранившим место в Премьер-лиге. Окей, свою часть работы все же надо сделать, но без поражения «Тоттенхэма» это ничего не даст. А такой поворот – это что-то сверхъестественное, ведь «шпорам» играть с «Норвичем», 20-й командой лиги (1 победа с февраля). Даже ничьей благодаря убедительной разнице голов (+15) «Тоттенхэму» будет достаточно.

В пятницу болельщики «Тоттенхэма» напряглись, когда Гари Линекер твитнул о возможном пищевом отравлении в клубе. «Нет, я не шучу», – заверил бывший форвард лондонцев и ведущий Match of the Day. Пишущие о клубе журналисты сообщили, что из-за недомогания медиа-активности пропустил Харри Кейн – все это встраивалось в цепочку проблем с желудком у трех-четырех человек перед недавним матчем с «Бернли». Такие флешбэки разблокировали болезненное воспоминание о знаменитом лазанья-гейте: в 2006-м игроки «Тоттенхэма» массово отравились после ужина в гостинице, проиграли в последнем туре «Вест Хэму» и подарили путевку в ЛЧ как раз «Арсеналу».

Но Антонио Конте заявил, что Кейн сыграет с «Норвичем» – а значит, история не должна повториться.

«Манчестер Юнайтед» из разборок за Лигу чемпионов выбыл, но все еврокубковые вопросы еще не решил. Пока не забронировано место даже в Лиге Европы: 7-я строчка отправит команду в Лигу Конференций (Эрик тен Хаг слышал о таком турнире?).

Чтобы этого не случилось, нужно победить «Кристал Пэлас» на выезде без Криштиану Роналду и Поля Погба – ничьей может быть мало. Такое превосходство «Вест Хэма» по разнице мячей – это еще один приговор сезону «МЮ».

Борьба за выживание: мы теряем либо «Лидс», либо «Бернли»

В прошлом сезоне «Лидс» Марсело Бьелсы закончил 9-м и с 59 очками установил рекорд для поднявшихся из Чемпионшипа команд.

Прошел год: «Лидс» на краю пропасти и может вернуться обратно. Но уже без Бьелсы.

У команды из Йоркшира поровну очков с «Бернли», но вниз тянет кошмарная разница мячей – у «Бернли» ситуация на 20 голов лучше.

«Лидс» просел во всем, даже в движении и беге (а для Бьелсы это всегда важные показатели): команда перебегала соперника лишь в 25 матчах – в прошлом сезоне таких было 37.

Отдельная история – оборона. Больше «Лидса» (78 голов) пропустил лишь «Норвич» (79). Больше со стандартов (18, без учета пенальти) – только «Лестер».

Но даже слабая игра в защите и травмы ведущих игроков (Кэлвин Филлипс и особенно Патрик Бэмфорд) долго не грозили такими масштабными неприятностями: 8 мая «Лидс» нырнул в зону вылета впервые с осени. Суммарные 22 дня там – это всего на 1 день больше, чем по сезону набралось у «Арсенала».

Почти весь чемпионат там провисел «Бернли». Для клуба это 6-й сезон в Премьер-лиге, но прежде так с вылетом «кларетовые» еще не заигрывали. После увольнения Шона Дайча 15 апреля казалось, что цикл действительно подходит к концу и помочь тут уже нельзя. Но назначение тренера Майкла Джексона раскрепостило игроков – 10 очков в 5 стартовых матчах подарили неожиданный шанс. А недавняя ничья с «Виллой» дала лучшую позицию перед финальной битвой – достаточно сыграть не хуже «Лидса», который поедет к крепкому «Брентфорду».

Кто возьмет «Золотую бутсу» – Салах или Сон?

9 голов Сона в 10 последних матчах предельно обострили схватку за «Золотую бутсу» – приз лучшему бомбардиру АПЛ.

У Мо Салаха две таких награды – за сезоны-2017/18 и 2018/19. Забрать третью будет приятно (особенно на фоне упущенного в борьбе с Де Брюйне приза лучшему игроку АПЛ), но расклады не на стороне египтянина. Из-за травмы паха, полученной в финале Кубка Англии, Мо пропускал последний матч «Ливерпуля» с «Саутгемптоном».

Финал Лиги чемпионов на следующей неделе, и перед Клоппом будет непростой выбор. «Я полностью понимаю спор бомбардиров с Сон Хын Мином, но нет не единого шанса, что мы будем рисковать [здоровьем Салаха]. Мо тоже этого не хочет, не сомневаюсь», – сказал Юрген на пресс-конференции.

Сон получает идеальный шанс вырваться вперед – мишенью становится «Норвич», самая пропускающая команда лиги. Кореец выдал бесподобный сезон: 21 гол – и все без помощи пенальти, которые в «Тоттенхэме» бьет Кейн. Кстати, впервые с чемпионата-2013/14 лучшим бомбардиром «шпор» будет не Харри (тогда это был Адебайор).

Еще одна награда пока без обладателя – «Золотая перчатка», приз вратарю с наибольшим количеством сухих матчей. Пока равенство – у Алиссона и Эдерсона (победитель двух последних сезонов) по 20.

А приз лучшему ассистенту чемпионата могут разыграть Салах (13) и Трент Александер-Арнолд (12).

Блог «Англия, Англия» в соцсетях: Twitter / VK / Telegram

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill