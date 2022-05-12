Сон проводит лучший сезон в карьере: гонится за Салахом и тащит «Тоттенхэм» в топ-4

Забивает с обеих ног.

Гол Сон Хын Мина «Ливерпулю» в прошлую субботу, вероятно, убил главную интригу сезона АПЛ: команда Клоппа потеряла очки и еще сильнее отстала от «Манчестер Сити». Сон же забил 9-й раз в последних 7 матчах и впервые в карьере пробил 20 голов за сезон. Сейчас кореец – ближайший преследователь Мо Салаха в гонке бомбардиров (20 голов против 22) и лидер по голам без учета пенальти. В топ-5 лигах без учета пенальти больше забили только Мбаппе (21), Шик (23) и Левандовски (29). У Сона впереди 3 матча, чтобы побороться за «Золотую бутсу», а заодно побить свой рекорд по голевым передачам (сейчас – 7, рекорд – 10). «Тоттенхэм» же еще надеется обойти «Арсенал» и забрать последнее место в ЛЧ. У «шпор» остались матчи с «Арсеналом», «Бернли» и «Норвичем».

Разбираем игру Сона, который в этом году вышел на космический уровень.

Сон одинаково здорово владеет и правой, и левой

В 2020 году Вирджила Ван Дейка попросили составить пятерку игроков АПЛ без учета партнеров по «Ливерпулю». Голландец выбрал Сона и объяснил: «Он быстрый и сильный, выходит на поле, чтобы превратить жизнь соперника в ад, а его завершение как с правой, так и с левой – просто невероятно».

В подтверждение Сон стал лишь вторым правшой, который забил в АПЛ 10+ мячей левой ногой (первым был его друг Харри Кейн в сезоне-2017/18). Сейчас у Сона 12 голов, и по количеству голов с нерабочей ноги он сравнялся с левшой Ван Перси, который в сезоне-2011/12 забил 12 раз правой. При этом Кейн и Ван Перси забивали по 30 мячей за сезон, то есть у Харри 33% забитых мячей приходилось на левую ногу, а у Робина 40% на правую. Это очень много для нерабочей ноги, но показатель Сона в этом сезоне – 60%. Сон теперь в шаге от рекорда Премьер-лиги – 39 голов «слабой» ногой, – который делят все те же Кейн и Ван Перси. А по проценту от общего числа голов показатель Сона значительно выше: у Кейна при 179 голах 21,7% слабой ногой, у Ван Перси – 27% из 144, а у Сона – 42,2% из 90.

«Его способность играть обеими ногами идет из детства. Он работал над этим с отцом и пришел с этим в клуб», – рассказывал источник The Athletic. Тут Сон сильно отличается от Харри Кейна, который прокачивал игру левой уже во взрослой жизни: в интервью Гари Невиллу Харри рассказывал, что три месяца тренировал завершение, вообще не касаясь мяча правой. Сон же просто продолжает работать над этим. Рогер Шмидт, тренировавший корейца в «Байере», вспоминал: «Он много тренировался, проводил дополнительные занятия с отцом. После тренировок бил с правой и левой». Двуногость Сона поражала его партнера по «Гамбургу» Рафаэля Ван Дер Варта: «Я думаю, он даже не знает, правша он или левша». Антонио Конте впечатлил гол Сона «Лестеру» дальним ударом: «Я крепко обнял его и после потрясающего гола хотел узнать, какая нога у него любимая – правая или левая».

Сон в «Тоттенхэме» почти семь лет, и все это время он продолжает работать над слабой ногой, выполняя дополнительные упражнения по завершению. «Я знал его раньше, но когда видишь работу на тренировках, можешь понять качество игрока. Он хочет совершенствоваться», – рассказывал Конте.

Правоногость Сона заметна при передачах или на стандартах, но удары у него распределяются гораздо равномернее. Такая особенность усложняет жизнь защитникам и делает корейца непредсказуемым: он никак не ограничен и способен одинаково успешно пробить с любой ноги или убрать мяч как под правую, так и под левую.

В этом сезоне Сон нанес 34 удара левой ногой и 38 правой. В процентном соотношении больше было в первые два сезона в «Тоттенхэме», в абсолютном – только в кампании- 2016/17 (37). Но, во-первых, в этом сезоне Сон уже сыграл больше, а во-вторых, сезон еще не закончен, и кореец наверняка побьет собственный рекорд и по общему количеству ударов (81 в сезоне-2019/20, сейчас 75), и по ударам с левой.

Само по себе количество ударов не всегда показательно, но Сон в этом сезоне бьет из более выгодных позиций. Это дополняется возросшей остротой эпизодов, удобным стилем игры и сумасшедшей реализацией. Сон забивает практически каждым третьим ударом с левой – уникальная ситуация, которая может больше не повториться.

Теперь Сон отдает больше голевых передач со стандартов

После ухода Кристиана Эриксена вакантной осталась позиция исполнителя стандартов. Пенальти бьет Кейн, прямые штрафные тоже чаще всего он (безуспешно: у Харри 53 незабитых штрафных подряд, он в шаге от рекорда Джей-Джея Окочи), а вот угловые и штрафные, с которых идет подача в штрафную, в последние три сезона в основном исполняет Сон (особенно с уходом еще и Ламелы с Ло Чельсо).

Нельзя сказать, что Сон тут делает что-то уникальное, но стандарты помогают ему создавать больше остроты и приносят несколько дополнительных результативных баллов за сезон. В последние два сезона у корейца значительно возросло количество передач, количество ударов, общая острота (xA) после стандартных положений. Это приводит и к увеличению голевых передач.

Иногда необычные стандарты Сона делают результат. Два очень тяжелых матча с «Уотфордом» в этом сезоне (оба – 1:0) «Тоттенхэм» выиграл исключительно благодаря им: в первом круге полунавес-полуудар нырнул в ворота Бахманна, а во втором подача Сона в створ ворот на 96-й минуте нашла Санчеса.

Хотел уйти после первого сезона, но Почеттино убедил остаться. После этого Сон прогрессирует при каждом тренере

Сон пришел в «Тоттенхэм» во второй сезон Маурисио Почеттино. Первое впечатление – быстрый, взрывной, но не очень стабильный: может не реализовать явный момент и забить что-то совсем неочевидное. В начале карьеры в Лондоне Сон часто начинал матч в запасе и выходил на замену.

Причины этому разные: где-то сказались травмы, где-то утомительные перелеты на матчи сборных, но суть от этого не меняется: Сон стал ключевым игроком «Тоттенхэма» далеко не сразу.

Особенно тяжелым получился первый сезон. Сон адаптировался к новой лиге, требованиям Почеттино, а в самом начале получил неприятную травму. Сон играл мало (1107 минут в АПЛ) и даже подумывал о возвращении в Германию. Сейчас в это сложно поверить, но весной 2016-го The Telegraph писал о готовности клуба расстаться с Соном. Отговорил Почеттино: «Он пришел и сказал, что ему нужна моя помощь. Я ответил: «Хорошо, мои двери всегда открыты». После Олимпиады он хотел переехать в Германию , но в итоге принял решение остаться и бороться за место в составе». Сон говорил о важности разговора с аргентинцем: «Он был правильным тренером для меня в той ситуации. Я сказал, что хотел бы покинуть клуб, но он очень хотел, чтобы я остался в «Тоттенхэме». Почеттино придал мне уверенности в своих силах. Беседа прошла так хорошо, что мысли о переменах отошли в сторону».

Резкое изменение случилось в последние три года. С сезона-2019/20 Сон в 99 матчах только трижды выходил на замены, а в этом чемпионате начинает в старте все матчи, когда доступен. Рост результативности произошел на фоне увеличения игрового времени, но это взаимосвязанные факторы.

При Почеттино Сон чаще всего начинал на фланге в 4-2-3-1, смещался в полуфланг и дополнял главное трио Эриксен-Алли-Кейн. Кристиан отвечал за креатив, у Деле с Харри была отличная связка и полное взаимопонимание: Кейн – игрок штрафной, Деле подключался в атаку вторым темпом. Сон создавал вариативность за счет скорости, резкости и дриблинга. Были и другие варианты, но этот преобладал в пиковом «Тоттенхэме» Почеттино.

В отсутствие Кейна Сон подменял его в качестве нападающего, и тогда прессинг-машина Почеттино работала на полную. При переходе на тройку защитников Сон мог занять любую из позиций в атаке, а однажды Почеттино даже попробовал его в роли левого вингбэка (получилось плохо). Когда в сезоне-2018/19 перешли на 4-4-2 ромб, Сон был одним из двух форвардов.

Еще одна причина возросшей роли Сона – изменения стиля «Тоттенхэма». В первые сезоны Почеттино команда много владела мячом, очень смело прессинговала, играла с высокой линией обороны. В таком стиле Сон был важен как часть прессинг-машины, но у него оставалось не так много возможностей разбежаться. По разным причинам «Тоттенхэм» не мог сохранять такую манеру игры, с каждым годом снижался процент владения, Почеттино становился адаптивнее, прессинг – все менее агрессивным, линия обороны опускалась ниже. Изменения несли много минусов и привели к большим проблемам, но был и несомненный плюс: у «Тоттенхэма» стало больше возможностей атаковать на пространстве. Здесь сильные стороны Сона раскрылись на полную. Кроме того, резко снизилось значение связки Кейна с Деле и постепенно сформировалась связка Кейна с Соном.

Жозе Моуринью уже сделал ставку на контратаки и всю игру «Тоттенхэма» строил вокруг Сона и Кейна. Жозе довел до совершенства эти наработки Почеттино.

Стиль Моуринью выжимает максимум из связки Кейна и Сона. Англичанина теперь сравнивают с Зиданом, кореец эволюционировал благодаря Жозе

Сон стал меньше прессинговать, но Конте это не смущает

«Нам нужно побеждать, а это, возможно, лучшая контратакующая команда в мире на данный момент. Как только вы теряете мяч, они передают его Кейну – значит, Сон уже совершает рывок. У него словно телефон с навигатором, он получает пас точно в ноги. Это поразительно. Владение мячом «Тоттенхэм» вообще не интересует», – характеристика Юргена Клоппа перед последним матчем, естественно, затронула и связку Сона с Кейном.

Конте нейтрализовал позиционные атаки «Ливерпуля». Но не был готов к угрозе от Ван Дейка при стандартах

Конте развил наработки предшественников и сделал пару Сона и Кейна не только контратакующим оружием: добавились продуманные розыгрыши от своих ворот. Команда старается выманить соперника в прессинг и быстро доставляет мяч до чужой половины поля. «У нас был четкий план, мы работали над ним на протяжении недели. Мы должны уважать «Манчестер Сити» – они одна из лучших команд, особенно в части владения. Знали, что они будут много играть с мячом, но в обороне у нас была структура, важно было быть терпеливыми: мы понимали, что как только получим мяч, сможем доставить им неприятности в контратаке», – рассказывал Кейн после матча. В той игре «Тоттенхэм» забил на 4-й минуте. Это была быстрая атака и заготовка, которая начиналась коротким розыгрышем от ворот и быстрым переходом в атаку, когда «Сити» начал давление.

Когда в прессинг выдвинулся Кайл Уокер – единственный защитник «Сити», который мог бы конкурировать с Соном за счет скорости и физических данных, – мяч быстро доставили вперед, и Сон убежал от Диаша.

Тут Ромеро перевел мяч на Дэвиса, Уокер контролирует Сессеньона, Родри играет с Соном и перекрывает направление передачи на Кейна. В этот момент у Дэвиса нет хороших вариантов для развития атаки: либо отдавать назад на Дайера, либо на Сессеньона, стоящего рядом. В обоих случаях «Сити» начнет давить, и риск потери увеличится:

Сон смещается ближе к флангу за спину Уокеру и уводит за собой Родри, освобождается зона в центре, в которую опускается Кейн. У Дэвиса появился вариант для паса, а Сон двигается к чужим воротам:

Сон поравнялся с Диашем и сделал рывок ровно в тот момент, когда Кейн получил мяч и в касание отдал передачу:

Другой пример – третий гол в ворота «Астон Виллы». Парни Джеррарда выдвинулись в прессинг, Ромеро отправил мяч на Кейна. Чтобы не дать спокойно сыграть Харри, к нему выдвинулся Конса, из-за чего в центре освободилась огромная зона. Как только Конса начал смещаться к Кейну, Сон рванул к чужим воротам. Харри просто переправил мяч в свободную зону, и Сон вышел один на один:

Если игра без мяча и на пространстве – главное оружие «Тоттенхэма», то в прессинге именно Кейн и Сон – сдерживающие факторы. При этом Сон всегда недорабатывал в обороне. Яркий пример – гнев Уго Льориса в матче с «Эвертоном» в сезоне-2019/20, который попал в документалку от Amazon. Капитан предъявлял Сонни, что тот выключился из эпизода и это привело к опасному удару.

В сезоне-2021/22 количество прессинг-действий Сона резко уменьшилось, разница с прошлыми сезонами огромна.

Раньше Сон был одним из лидеров по количеству прессинг-действий. В прошлом сезоне из постоянных игроков основы выше показатели были только у Орье, Хойберга и Ндомбеле, два сезона назад – у Деле и Лукаса. В этом чемпионате цифры ниже только у Кейна и центральных защитников Дайера, Дэвиса и Санчеса.

Возможно, это часть плана – Сона с Кейном освобождают от оборонительной работы, чтобы они быстро выбегали в атаку. «Тоттенхэм» таким образом лишается одного из вариантов игры – команда не может прессинговать. Важный момент: это не хорошо и не плохо, просто условия и стиль игры. Конте все устраивает, он не раз подчеркивал важность лидеров: Уго, Харри и Сонни. Фабрицио Романо утверждает, что от того, сохранит «Тоттенхэм» Кейна или нет, зависит будущее Антонио в клубе.

Соном Конте тоже полностью доволен: «Он много забивает, но в то же время много помогает команде без мяча. Когда такое происходит, я счастлив, потому что игрок думает не только о себе, но и о команде». В этих условиях еще более важными становятся другие качества – работа с мячом, выход из-под прессинга, автоматизмы Конте и заготовки под конкретного соперника. И это объясняет, почему в проигранных матчах Конте говорил не про игру без мяча, а делал акцент на том, что не получалось с мячом.

«Для меня Сонни – важный игрок, который может изменить результат. Он может быть не в лучшей форме или играть не так хорошо в какой-то период, потому что играет каждый матч. Для меня он играет хорошо, и это не зависит от того, забил он или нет. Для меня речь идет об игре в целом. Сонни – часть моих планов в том числе из-за его самоотдачи. У меня нет мысли, чтобы не выпустить его в старте. Я не сумасшедший, чтобы делать что-то в таком роде», – отвечал Конте на вопрос о том, что Сон выглядел уставшим и, возможно, ему следовало бы отдохнуть.

Реализация Сона – космос

Еще один важный фактор результативности Сона – его реализация. По данным StatsBomb, в последних пяти сезонах Сон забивает уверенно больше xG. Understat дает данные с сезона-2014/15, там тоже голы Сона выше ожидаемых. Исключение – первый сезон корейца в Англии (2015/16), где он забил в соответствии с xG, но это единственный сезон, в котором Сон играл очень мало из-за адаптации и травм.

С сезона-2017/18 в топ-5 лигах только у Месси и Иммобиле лучше разница между забитыми и ожидаемыми голами, чем у Сона. Но у Лео и Чиро в два раза выше общее качество моментов. В процентном отношении только у Дриса Мертенса реализация лучше, чем у Сона:

Скорее всего, у такой реализации комплекс причин.

• Сону максимально комфортно в клубе , он чувствует себя уверенно (психологические факторы). Мэтт Лоу в The Telegraph раскрывал секрет его популярности в коллективе: трудолюбивый, веселый, всегда готов помочь новичкам с адаптацией, как в случае с Кристианом Ромеро. Сона легко можно увидеть за обедом с молодыми игроками. Одним из лучших друзей в клубе он называет Бена Дэвиса.

Кроме этого Сон оплачивал услуги шеф-повара, чтобы тот готовил корейскую еду для всех сотрудников клуба на базе. А тем, кто уходит на новое место работы, Сон оставляет душевные послания. Клуб, в свою очередь, всегда шел навстречу Сону. Маурисио Почеттино вспоминал, что в 2018-м «Тоттенхэм» не обязан был отпускать Сона на Азиатские игры, но разрешил, и это помогло сохранить Сона. Результатом такого симбиоза стал новый четырехлетний контракт, подписанный прошлым летом.

• Стиль игры команды позволяет максимизировать его сильные стороны, у него хорошо поставленный удар с обеих ног (игровые причины).

Общее число ударов Сона от сезона к сезону меняется не сильно, но с изменением игрового стиля их острота растет уже второй сезон подряд: Сон бьет из более опасных позиций.

Взаимопонимание Сона с Кейном великолепно (Харри признавался, что у них с Соном отличные отношения и за пределами поля), но сейчас все не ограничивается этой связкой. Переход Деяна Кулусевски помог разнообразить атаку и сделать ее более вариативной. Деки (швед предпочитает именно это прозвище) играет только с февраля, но у него уже 8 ассистов, и 3 них он отдал на Сона. Деян – игрок с хорошим видением и пасом, не жадничает и может отдавать разные типы передач – и кроссы, и проникающие на ход. Кореец это отлично использует.

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Совокупность всех факторов привела Сона к самому результативному сезону в карьере и гонке за «Золотую бутсу». Зафиксируем, чтобы не забыть:

уникальные технические данные,

шикарное взаимопонимание с Кейном,

постоянный прогресс,

увеличение игрового времени (Сон идет на второй в карьере и второй подряд сезон с 3000+ минут),

ключевая роль в команде,

подходящий стиль, позволяющий действовать в более удобной манере и оказываться в более опасных позициях,

сумасшедшая реализация.

Сейчас в борьбе за «бутсу» фаворит Салах, который тоже проводит уникальный сезон, а на попадание в Лигу чемпионов шансов гораздо больше у «Арсенала». «Тоттенхэм» зависит не только от себя и результата сегодняшнего дерби, так что оставшиеся три матча – шанс как минимум красиво закончить этот сезон и помочь Сону установить новые рекорды.

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Фото: REUTERS/Paul Childs; globallookpress.com/firo Sportphoto/Christopher NEUN, IMAGO/David Klein, Andy Rowland via www.imago-image, Russell Hart, Sebastian Frej, Paul Terry, IMAGO/Jacques Feeney